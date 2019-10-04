DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

() - MASLAK'ta trafikte tartışan iki sürücüsünün akaryakıt istasyonundaki çatışmasından yeni görüntüler ortaya çıktı.5 kişinin yaralandığı silahlı kavga, 24 Eylül'de Maslak'ta bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Trafikte tartışan iki araç sürücüsünün bir akaryakıt istasyonunda silahlarını çekerek kavga etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili göz altına alınan Ersin Ö. ve Ali Rıza A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, İsmail A., Murat A. ve Murat Gül A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA SUNDU

Tutuklanan şüphelilerin amcası olan Ali A., İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, olayın başlangıç anına ait yeni güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa sundu. Avukatı aracılığıyla, 3 şüphelinin tutukluluğuna itirazda bulunan Ali A., "Ersin Ö. isimli kişi, direkt silahı çekip Murat A. ve Murat Gül A. ve İsmail A.'yı yaralıyor. Bu görüntülerde de var, Murat Gül A.'nın yaklaşık 35-40 metre giderek, yere düşmesi, sonra geri gelmesi. Benim yeğenimin de aracında silah varmış. Araçtan silahları alıyorlar, karşılıklı ateş başlıyor. Ersin Ö.'de bizimkiler de yaralanıyor. Ersin Ö. ise suçsuz olduğunu, silah kullanmamış gibi, bizimkiler kendilerini vurmuş gibi gösterdiler. Görüntülerde de var. İlk silahı çıkaran ve 3'üne de sıkan onlardı. Biz itirazımızı yaptık. Yargıçların kararını bekliyoruz" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Savcılığa sunulan yeni görüntülerde, iki aracın istasyona girme anı ve daha sonra çıkan kavga yer alıyor. Mavi bir araçtan inen şüphelilerin diğer aracın yanına giderek araç içinde bulunan kişiye yumruk atıyor. Bu sırada araç içinden ateş edilmesi sonrası birden kaçışmaya başlayan şüphelilerden biri bacağından yaralanarak yere düşüyor. Yaralanan şüpheli daha sonra koşarak aracına geliyor. Akaryakıt istasyonunun market kısmındaki görüntülerde ise iki şüphelinin elindeki silah dikkat çekiyor. Yaşanan kavga sırasında büyük panik yaşayan market çalışanları ise dışarı kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Ali A. röportaj

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3 - SULTANGAZİ'DE KÜÇÜK KAHRAMANLARA ZİYARET

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. Duygulandıran görüntülerin yayınlamasından sonra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir küçük kahramanları ziyaret etti

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, Berat Yalçın, Aleyna Revna Çelik ve Ecrin Başkaya'yı eğitim gördükleri Yunus Emre İlkokulu'nda ziyaret etti. Ziyarette Abdurrahman Dursun, çocuklara oyuncak ve bilgisayar hediye etti.

"DOKTOR OLUP, BENİM GİBİ OLANLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Minik öğrencilerin velilerinin de katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Yürüme engelli olan Ecrin Başkaya, en büyük hayalinin doktor olmak istediğini söyledi. 5,8 büyüklüğündeki depremi anında yaşadıklarını anlatan minik Ecrin, "Ben büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Benim ki olanlara yaradım etmek istiyorum" dedi.

Ecrin'in annesi Fatma Başkaya, "Görüntüleri izlediğimde o anları anlatamıyorum. Yani arkadaşına yardımcı da olmayabilirlerdi. İzlediğimde çok kötü oldum. Çıkmaya çalışırken, arkadaşlarının yardım etmeleri, koluna girmeleri. Ailesine de, öğretmenine de Allah razı olsun" diye konuştu.



"İYİ Kİ BÖYLE BİR ÇOCUK BÜYÜTMÜŞÜM"

Berat Yalçın'ın annesi Ayşegül Yalçın, görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını belirterek, "Oğlumun bu hareketi ile gururlandım. İyi ki böyle bir çocuk büyütmüşüm. Bu davranışın temeli öğretmendir diyebilirim. Öğretmenimizde çok ilgileniyor. Sosyal medyada öğretmenimizle alakalı 'kucağına alabilirdi' diye sözler okudum. Kesinlikle öğretmenimiz öyle biri değil. Çocuklarını bıraktı, bizim çocuklarımızı korudu. Öğretmenimizle de gurur duyuyoruz" dedi.

Aleyna Revna Çelik'in annesi Berma Çelik ise, "Görüntüleri izlediğimde evladımla çok gururlandım. Böyle bir merhametli davranışta bulunması benim çok hoşuma gitti. Ama olması gerekeni yaptı. Okuldan kaçmak yerine arkadaşını düşündü. Oğlumla gurur duyuyorum. Yine olsa, yine yapar" şeklinde konuştu.

"ONLAR TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDULAR"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ecrin, Alya ve Berat iki gündür medyanın mercekleri üzerinde. Dostluğu, kaynaşmayı, kardeşliği bir arada olmayı öğrettiler bize. Dostlarımız onlar bizim. Onlar Türkiye'ye örnek oldular. Türkiye'nin umudu oldular. Yardımlaşmanın nasıl olması gerektiğini, dostluğun nasıl olması gerektiğini, en zor zamanda bile dostunu geride bırakmamayı öğrettiler bize. 5,8 etkisindeki deprem onlara etki etmedi. Ben küçük yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum. Küçük yavrularımızın eğitilmesinde hem ailesini, hem de okullarındaki öğretmenlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu örneklik bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olur. Onlara birer bilgisayar vereceğiz ki eğitim hayatında birer katkısı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntü

-Ecrin'in açıklaması

-Velilerin açıklaması

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4 - ALMANYA'DA YAŞAYAN İŞADAMI TÜRKİYE'DEKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN KİRALIK KATİL TUTTU

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Almanya'da yaşayan işadamı K.A, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttuğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 ay önce gözaltına alınan tetikçi M.K'nın itirafları üzerine başlatılan operasyonda cinayet planına dahil olan 4 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nın boşanma aşmasında olduğu eşi Deniz Ceylan A.'yı öldürtmek için şüpheli S.D. ile anlaşma sağladı. İddiaya göre, S.D., Deniz Ceylan A.'nın adres bilgilerini ve fotoğrafını cinayeti işleyecek olan M.K.'ya yönlendirdi. M.K. çevrede inceleme yapmak için gittiği adreste başka birisinin yaşadığının farkına varınca S.D. ile 'Bana kimi öldürtüp parama konacaksınız' diye tartışmaya başladı.

KİRALIK KATİL POLİSE İTİRAFÇI OLDU

M.K. tartışmanın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvurarak, işadamı Kadir A.'nın boşanma aşmasında olduğu eşi Deniz Ceylan A.'yı öldürtmek için S.D. ile anlaştığını, S.D.'nin cinayeti kendisine devrettiğini söyledi. M.K., emniyetteki ifadesinin ardından 'Adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖLÜNCE GEÇERSİZ KALACAKTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Ceylan A.'ya ulaşarak yaptığı görüşmelerde çiftin geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasında olduğunu öğrendi. Deniz Ceylan A., 2005 yılında evlendiği eşiyle aralarında bir evlilik sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmeye göre tarafların hayattayken boşandığı zaman birbirlerinden bir talebi olmayacağını, taraflardan birisinin ölmesi durumunda tüm mallarının diğerine devredilmesi yönünde anlaşmaları bulunduğunu kendisinin ölmesi durumunda tüm malların eşi Kadir A.'ya kalacak olması sebebiyle böyle bir girişimde bulunabileceğini polis ekiplerine bildirdi.

İKİNCİ DEFA GİRİŞİMDE BULUNUNCA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamı Kadir A. ve şüpheli S.D.'yi teknik ve fiziki takiple izlemeye aldı. İlk saldırının başarısız olması üzerine Kadir A. tekrar S.D. ile irtibat kurarak yarım kalan işin tamamlanması üzerine anlaşma sağladı. Ekipler, önümüzdeki günlerde Deniz Ceylan A.'ya yeni bir saldırı planı yapıldığını belirleyerek İstanbul, Giresun ve Muş'ta S.D., H.A., T.Ç. ve K.B.'yi dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan S.D., H.A., T.Ç. ve K.B. bugün Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

İŞ ADAMI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Öte yandan Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nın yakalanması için polis ekipleri yakalama kararı çıkartarak Almanya'da bulunan yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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5- İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 2019-15' DENETİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ISTANBUL,()

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, 'Kurt Kapanı-15' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Kurulan noktalarda narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

Uygulama yapılan yerlerden bir de Kadıköy Kuşdili Caddesi oldu. Ekipler şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı."Zorro" isimli narkotik köpeği de burada görev aldı. Denetimler saat 16.00'ya kadar sürecek.

TAKSİM MEYDANI

Denetim yapılan yerlerden birisi de Taksim Meydanıydı. Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ UYGULAMAYA KATILDI

Denetime "Alex" isimli narkotik köpeği de katıldı. Alex, durdurulan araçları aradı. Taksim'deki bir turist de uygulamaya katılan narkotik köpeği Alex'e ilgi göstererek fotoğraf çekti.

EK GÖRÜNTÜ

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-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Ekiplerin uygulama yapması

-Polislerin araçları durdurarak araması

-Motosikletin durdurularak aranması

-Polis helikopteri

-Narkotik köpeği Alex'in araçları araması

-Narkotik köpeği Alex'e

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(Kadıköy)

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araç ve şahıs arama yapılması

-GBT sorgu yapılması

-Narkotik köpeğinden görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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6 - SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi. Halen Kandıra Cezaevi'nde hükümlü bulunan Önder, bu kararın cezaevine gönderilmesinin ardından serbest bırakılacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM) dün 10 aydır cezaevinde bulunan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, hak ihlaline uğradığına ilişkin karar vermişti. Önder'in avukatları da infazın durdurulması ve tahliye edilmesi için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermişti. Mahkeme de bugün AYM'nin kararı doğrultusunda Önder'in infazının durdurulmasına ve başka bir suçtan tutuklu değilse tahliyesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca AYM'nin kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyaya yeni bir esas numarası verilmesine hükmetti.

3 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılındaki Nevruz konuşmaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7 Eylül 2018'de Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018'de onamış, Önder 6 Aralık 2018'de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

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7-PİCASSO'NUN MİLYON DOLARLIK ESERLERİNİ 10 KURUŞLUK KARTON BARDAKLARA ÇİZİYOR

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, İSTANBUL'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Armağan, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun milyon dolar değerindeki eserlerini, 10 kuruşluk karton bardaklara çiziyor. Birçok ünlü isme de özel olarak portre çizen Armağan, "Yaptığım bu şeyle çöp olarak görülen bir şeyin de değerli olabileceğini gösteriyorum." diyor.

Türkçe öğretmenliği öğrencisi Berk Armağan dünya sanat tarihine iz bırakan Picasso'nun, kendisini çizdiği 'Oto Portreler' serisini karton kahve bardaklarına resmetti. Resim eğitimi almamasına rağmen yeteneğini 3 yıl önce keşfeden Armağan, bu süre içerisinde Cem Yılmaz, Ozan Güven ve İlber Ortaylı gibi ünlü isimlerden de ilgi görerek ünlülere özel olarak portre çizdi. Çöp olarak görülen kullanılmış karton bardaklara sanatı ile hayat veren Armağan, sosyal medyada da birçok kişinin dikkatini çekti.

PİCASSO'NUN OTO PORTRELERİ KARTON BARDAKTA

3 yıl önce arkadaşına hediye olarak karton bardak çizmesiyle bu serüvenin başladığını ifade eden Armağan, "Arkadaşım bir kahve markasının müdavimi ve o kahve markası da kahvelerini karton bardak ile servis ediyor. Ben de ucuz yollu ve ona özel olacağı için bardak çizme yolunu seçtim ve böylelikle serüven başlamış oldu. Küçüklüğümden bu yana Pablo Picasso'yu çok seviyorum. Çocuksu bir çizim tarzı var. Resimlerini görünce herkes ben bunu yaparım kafasında oluyor ama tabi ki öyle değil. O zamanlarda bunu yapmış olması, tüm sanat kurallarına meydan okuması beni çok etkilemişti. Sanat tarzı, estetik zevki, değişim ve gelgitleri çok güzel, hayranı kendisine. Picasso'nun kendine dair portreleri çok. Zaman içerisinde çocukluğundan ölene dek yaptığı portre serisi var. Sanat anlayışı değişiyor. Bu sanat değişimini yansıtmak adına böyle bir şey aklıma geldi. Yaşına göre çizdiği değişik eserleri var, bende onları çizdim. Kendisi ve oluşturduğu oto portrelerden oluşan bir seri çizdim" dedi.

EN PAHALI ESER EN UCUZ MATERYALİN ÜZERİNDE

En pahalı eseri en ucuz materyale çizdiğini belirten Armağan, "Picasso dünyaca ünlü bir ressam ve eserleri milyonlarca dolar değerinde. Bende bu eserleri on kuruşluk bardaklara çiziyorum. Böylelikle zıt bir durum ortaya çıkıyor. Bu 10 kuruşluk bardaklar her gün yüz binlerce adet kullanılıyor ve çöpe atılıyor. Yaptığım bu şeyle çöp olarak görülen bir şeyin de değerli olabileceğini gösteriyorum. Siz bu bardağa yapılan eseri çöpe atmaya kıyabilir misiniz? Milyon dolarlık eserlerinin replikalarını bu 10 kuruşluk bardaklara çizerek farklı sanat niteliği taşıyan şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Bu sayede ortaya modern sanat diyebileceğimiz ürünler çıkıyor. İnsanlara dağıttığım eserlerle sanatı da topluma yaymış oluyorum. Normal şartlarda Picasso'nun bir eserini insanlar sadece müzede görebilirler. Ben yaptığım eserlerle tabloları bile tutamayacak haddelerken insanların eline veriyorum, o eseri ellerindeki bardakta görebiliyor" diye konuştu.

SATTIĞI ESERLERLE 24 ÜLKE 50 ŞEHİR GEZDİ

Şu ana dek yaklaşık 900 bardağa çizim yapan Armağan, sattığı bardaklarla 24 ülke 50 şehir gezdi. Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Ukrayna, Norveç, İsveç, Danimarka Hollanda, Almanya, Japonya, Kore ve Ürdün gibi ülkeleri görme imkanı bulan Armağan'ın hedefi ise, bardak çizerek dünyayı gezmek.

Görüntü Dökümü:

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-Armağan'ın bardaklara çizim yapması

-Armağan'dan detaylar

-Çizdiği eserlerden detaylar

-Armağan'la röportaj

-Genel ve detaylar

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8 - ARABULUCULUK SINAVINA HAZIRLIK İÇİN İKİ GÜNLÜK EĞİTİM

Haber-Kamera: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL,()

Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı için eğitimlerini daha önceden alan ve bu sınava girmeye hak kazanan hukuk fakültesi mezunları için İstanbul'da Çağlayan ve Kartal'daki adliyelerde iki gün sürecek sınava hazırlık eğitimi düzenleniyor. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi görevlendirilecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Başkent Üniversitesi'nin katkılarıyla İstanbul'da Çağlayan ve Kartal'daki adliyelerde bugün ve yarın yapılmak üzere iki günlük Arabuluculuk Sınavı'na hazırlık eğitimi düzenledi. İstanbul Adalet Sarayı'nda eğitime ilişkin açılış konuşması da yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi avukat Reşit Durukan, "Arabuluculuk ilk başlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak getirildi. Son dönemde iş hukuku uyuşmazlıklarında, akabinde de ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirildi. Arabulucu olabilmek için 5 yıllık avukat meslek kıdemine sahip olmak, arabuluculuk temel eğitimini aldıktan sonra da Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nca düzenlenen sınavdan başarılı olarak arabuluculuk listesine kayıtla yapılabiliyor" dedi. Durukan, arabuluculuk eğitimlerinin İletişim ve Hukuk Fakülteleri işbirliğince verildiğini de belirtti.

"BİZE GÖRE 10 BİN KİŞİLİK İHTİYAÇ VAR"

Eğitimin moderatörlerinden, Prof. Dr. Ali Halıcı ise Arabuluculuk Kanunu'nun 2013 yılında çıktığını ve kanunun eğitimlerle ilgili birtakım zorunluluklar getirdiğini ifade etti. Halıcı, "Bu zorunluluklardan bir tanesi katılımcıların 68 saat eğitim alma zorunluluğuydu. Üç yıldır sınav yapılmıyor, çünkü mevzuat değişikliği uzun sürdü. Sözlü sınavın kaldırılması, yeniden eğitim programlarını yapılandırılması belli bir süre aldı. Arabuluculuk zorunlulukları mevzuata getirilince bize göre bir 10 bin kişiye ihtiyacı var ülkemizin. 5 bin kişi bu sınavda alınacak. Sınav süresi üç yıl uzadığı için daha önce bu eğitime giren kişilerin bu bilgileri unutma olasılığına karşın Türkiye Barolar Birliği ile Başkent Üniversitesi olarak sınava hazırlık eğitimi yapma ihtiyacı hissettik. Yoğun oldu çok da yoğun talep var. Çağlayan ve Kartal adliyesinde iki tane paralel eğitimimiz oluyor. Bugün de burada 500- 600 kişi, Kartal'da 600 katılımcımızın gelmesini bekliyoruz" dedi.

"SINAVI UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK"

Eğitime bebeği ile gelen katılımcılardan avukat Burçe Bekaslan Yalçın da arabuluculuk sisteminin Türkiye'ye oturmasının uzun seneler aldığını söyleyerek "Arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların dava yoluna gitmeden ve mahkemelerdeki iş yükünü çoğaltmadan daha kolaylıkla anlaşma yoluyla çözüleceğine gönülden inanıyorum. İnşallah da çalışacak Türkiye'de" dedi. Sınava çok uzun süredir hazırlandıklarını ve heyecanla beklediklerini belirten Yalçın, "Hamileyken eğitim aldım, şu anda bebeğimle bırakamadığım için bir yere eğitimin tekrarına katıldım. İnşallah bütün arkadaşlarımız başarılı olur" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-konuşmalar

-eğitim başlarken salondan görüntüler

-genel ve detaylar