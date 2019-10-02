DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- BEYOĞLU'NDA BİNADA ÇÖKME RİSKİ

Ersan SAN - İstanbul - Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullandılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

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2- BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI (1)

Haber-Kamera: İstanbul,()

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu

-Yangın

-İtfaiye ekipleri

-Helikopter

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3 - İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASINDA YANGIN (1)

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL

Üsküdar'da bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-itfaiye ekiplerinin çalışması

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4- CEMAL KAŞIKÇI, ÖLDÜRÜLMESİNİN BİRİNCİ YILINDA ANILDI



Beyza Nur GÜLER- Harun UYANIK-Can EROK- Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () SUUDİ Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Levent’te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin birinci yılında konsolosluk binasının bulunduğu sokakta anıldı.

Türk-Arap Medya Derneği ve Sınır tanımayan Gazeteciler Derneği’nin düzenlediği anma töreninin yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören, Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş saati olan 13.14’te video gösterimiyle başladı.

Törende Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Mısır-Amerikan insan hakları savunucusu Mohamed Soltan, Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği Başkanı Erol Önderoğlu, Gazeteci Andrew Gardner, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Nihad Awad, Yemenli aktivist Tawakel Karman, Mısırlı Siyasetçi Ayman Abd El Aziz Nour, ve Bağımsız El-Şark Formunun yöneticisi Wadah Khanfar konuşmalar yaptı.

Yazar ve İnsan hakları aktivisti İyad el-Baghdadi’nin konuşması ise tören alanındaki ekranda yayınlandı. Amazon.com’un kurucusu ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos ile Washington Post yayıncısı Fred Ryan da konuşma yapan isimler arasında yer aldı.

Konuşmaların ardından Cengiz, konuşmacılar ile birlikte anıt taşının bulunduğu alana giderek, üzerinde Cemal Kaşıkçı'nın adının, doğum ve ölüm tarihinin yazdığı anıtın örtüsünü kaldırdı ve konuşmacılar ile birlikte anıtın başında dua edildi.

Törenin başında konuşma yapan Turan Kışlakçı, "Bu halim ve selim insanı iki kez şehit ettiler. Önce onu öldürdüklerinde şehit oldu, ikinci olarak da barbar, alçak katliam ile ilgili kanıtları tahrif ettiklerinde. Fakat şunu unuttular; Bu çocuksu kalbe sahip adam, ölmeyecek ve insanlığın ebedi muhayyilesinde yaşayacaktırö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Anma töreninden detaylar

-Konuşmacılardan detaylar

-Anıt taşı açılış görüntüleri

-Anıt taşı görüntüleri

-Bezos ve Cengiz’in sarılması

-Genel ve detay

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5 - (ÖZEL) - ÇANTADAKİ OGS İLE OTOBÜS YOLCULUĞU PAHALIYA PATLADI

- İnternetten beğendiği bir otomobili satın almak için Manisa'ya giden İsmail Gözütok'ün yanında taşıdığı OGS cihazı başına bela oldu.

- Manisa'ya kadar süren yolculuk sırasında bagajdaki OGS cihazından 373 lira çekildiğini öne süren İsmail Gözütok, "Araba almaya giderken sakın OGS cihazınızı yanınızda götürmeyin" dedi.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, () İNTERNETTEN beğendiği bir otomobili satın almak için otobüsle Manisa'ya giden İsmail Gözütok, yanında taşıdığı OGS cihazını da aldığı araca takacaktı. Otobüsün geçtiği tüm güzergâhlarda çantasına koyduğu OGS'sinden 373 lira kesildiğini öğrenen Gözütok, büyük şaşkınlık yaşadı.

25 Eylül'de internetten bulduğu bir otomobili satın almak için İstanbul'dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden Gözütok, OGS cihazını çantasına, çantayı ise otobüsün bagajına koydu. Ertesi sabah erken saatlerde Manisa Otogarı'nda inen Gözütok, satın alacağı otomobilin sahibi ile buluştu, pazarlık yaptı ve otomobili satın aldı. Noterdeki satış işlemlerinin ardından yeni aldığı otomobil ile İstanbul'a dönüş için hazırlanan Gözütok, yanında getirdiği OGS cihazını da otomobilinin ön camına yapıştırdı. Daha sonra otomobilinin plaka bilgilerini OGS cihazını satın aldığı bankaya göndererek, cihazını yeni otomobil plakasına tanımlattıran Gözütok, yolculuğa başladıktan sonra gördüğü ilk akaryakıt istasyonuna girdi.

TÜM KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ARAÇLA GEÇMİŞ GİBİ PARA KESİLDİ

Burada mobil bankacılık sistemini kullanarak araç ve OGS cihazı bilgilerini kontrol etmek isteyen İsmail Gözütok, İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yaptığı güzergâhlardaki tüm paralı otoyol ve köprü geçişlerinin kendi adına kayıtlı OGS cihazından ücretlendirildiğini görerek büyük şaşkınlık yaşadı. OGS cihazının çantasında, çantasının ise yolculuk yaptığı otobüsün bagajında olduğunu söyleyen Gözütok, "Mobil bankacılığı kullanınca gördüm ki bir gün önce gece İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yapmak için bindiğim otobüsün geçtiği tüm güzergâhlardaki geçiş ücretleri benden kesilmiş. Hem cezalı geçiş olarak işlenmiş hem de daha sonra ücretli yol ve köprülerdeki tüm bedeller OGS cihazımdan çekilmiş. Toplam 373 lira para benden kesilmiş. Manisa'dan otomobili satın almadan geri dönmüş olsam 373 lira daha benden kesilecekti" dedi.

MAĞDUR EDİLDİM

İstanbul'a döndüğünde İstanbul - Manisa arasındaki ücretli otoyol ve köprü işletmeleri ile irtibat kurmaya çalıştığını söyleyen Gözütok; "Bu güzergahta ayrı ayrı 4-5 firmanın ücretlendirme yaptığını söylediler. Tek tek tüm bu firmalarla görüşülerek tarafıma bilgi verileceği söylendi. Biz dilekçelerimizi yazarak gerek bankaya gerekse ücretlendirmeyi yapan tüm firmalara müracaat ettik. Sonucu bekliyoruz. Zaten OGS cihazımdan çekilen paraları da bugün banka kredi kartımın son ödeme günü olması sebebiyle bankaya ödedim. Eğer mağduriyetim giderilmezse yargı yolunu kullanacağım" dedi.

Kendisinin bir otobüs firması ile seyahat ettiğini, OGS cihazının ücretlendirilmesine anlam veremediğini ifade eden Gözütok, "Otomobil satın almaya giderken OGS cihazlarınızı cebinizde ya da çantanızda götürmeyin. Çünkü gişelerdeki cihazlar OGS'yi okuyor ve oradan otomobil ile geçtiğinizi zannediyor" uyarılarında bulundu.

BANKA YETKİLİLERİ DE ŞAŞIRDI

OGS cihazını satın aldığı bankaya da müracaat yaptığını söyleyen Gözütok, "Banka yetkilileri de şimdiye dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler. Hatta müşterilerini de bu konuda bundan sonra uyaracaklarını dile getirdiler." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gözütok'un açıklamaları

-Geçişi gösteren kağıt

-OGS cihazı

-Detaylar

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6 - CEZAEVİNDEKİ ABD'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A ZORLA GETİRİLME KARARI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, - ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, tanık olarak dinlenmesi beklenen ve casusluk suçlamasıyla başka bir mahkemede yargılanan tutuklu ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında duruşmaya gelmediği gerekçesiyle zorla getirilme kararı verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile konsolosluk yetkilileri takip etti. Tanıklar Hacı Salih Zengin ile Metin Topuz'a tebligat yapıldığı ancak duruşmaya gelmedikleri tutanağa geçti.

DURUŞMA 18 ARALIK'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrolün ayrı ayrı devamına karar verildi. Heyet, tanıklar Hacı Salih Zengin ile Metin Topuz'un ayrı ayrı zorla getirilmelerine hükmetti. Duruşma, 18 Aralık tarihine ertelendi.

YURTDIŞI YASAKLARI DEVAM EDİYOR

ABD İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendiği davanın bir önceki celsesinde, sanık Nazmi Mete Cantürk hakkındaki "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verilmişti. Heyet, tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetmişti. Mahkeme ayrıca casusluk suçundan başka mahkemede yargılanan Metin Topuz'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetmişti. Sanık Nazmi Mete Cantürk bir önceki celsede verdiği ifadesinde, Casusluk iddiasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğunun irtibat görevlisi Metin Topuz'un iddianamede yer alan söylediklerine yönelik konuşmuştu. Sanık Cantürk, "Metin Topuz ile seneler önce iş yerinde bir kavga etmiştik. Bu nedenle benim aleyhime bir ithamda bulunduğunu düşünüyorum. Metin Topuz ile ilk işe başladığım zaman santralde zaman zaman karşılaşırdık. Bir sefer araba park alanı nedeni ile bir hususta benim altımda çalışan bir kişiye hakaret ettiğine şahit oldum. Kendisine çıkıştım, aramızda bir arbede oldu. Bundan sonra hiç kendisi ile görüşmedim. Dolayısıyla benim hangi gazeteyi okuduğunu dini görüşümü bilemez. Hiç arkadaşlığım olmadı. FETÖ'ye üye olduğum iddiasını tamamen reddediyorum. Ev hapsi nedeniyle hürriyetim kısıtlandı. 17 aydır devam eden tedbirler, ceza haline döndü. Beraatimi talep ediyorum" demişti.



Görüntü Dökümü

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-Satterfield'in görüntüsü

-Detaylar

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7- EMEKLİ TÜMAMİRAL POLAT'I EŞİ, SON YOLCULUĞUNA ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, () TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Vatan Partisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

Soner Polat için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Levent'teki Afet Yolal Camisinde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Soner Polat'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Emekli Tümamiral Soner Polat'ın eşi Sevgi Polat, tabutun başına gelerek asker selamı verdi. Sevgi Polat tabutun önünde bulunan eşinin fotoğrafını öptü. Törene katılanlar Sevgi Polat'a taziyelerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Emekli Tümamiral Soner Polat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra top arabasına konularak götürüldü. Törene katılan vatandaşlar da Soner Polat'ın naaşının konulduğu top arabasına eşlik etti.

"MAVİ VATANIN KAHRAMAN KOMUTANI"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emekli Tümamiral Soner Polat'ı anlattı. Perinçek, "Mavi vatanın kahraman komutanı, Mehmetçik ruhlu amiral. Onu sonsuza gönderiyoruz ama büyük ölüler vardır, öldükleri zamanda toprağın altında ışık tutarlar, yön gösterirler. Soner Polat amiralimiz, komutanımız öyle bir insandı. Önümüzdeki süreçte de vatanımızın bütünlüğü için mavi denizdeki kaynaklarımızı korumak için, güvenliğimiz için onun bıraktığı ışıkta her zaman kararlı olarak yürüyüşümüze devam edeceğiz" diye konuştu.

Emekli Tümamiral Soner Polat'ın naaşı cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze töreninden görüntüler

- Cenaze törenine katılan kişilerden görüntüler

-Askeri törenden görüntüler

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması

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8- ATAŞEHİR'DEKİ CİNAYETİN ZANLISI YAKALANDI, CİNAYET SONRASI KAÇIŞ ANI KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL() ATAŞEHİR'de av tüfeğiyle vurularak öldürülen Mehmet Sarıtaş'ın (28) katil zanlısı Erkan G., yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelinin olay sonrası otomobiliyle kaçış anı kameralara yansıdı.

HAL VE HAREKETLERİNDEN RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Atiye Sokak üzerinde bulunan araç bakım servisinde 30 Eylül Pazartesi günü saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç bakım servisinde çalışan Erkan G.(32) patronunun arkadaşı olan Mehmet Sarıtaş'ı, aralarında geçen bir tartışma sonrası av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı takip sonucu şüphelinin izine Kocaeli'nde rastladı. Polis ekipleri dün Kocaeli'de düzenlendiği operasyonla şüpheliyi yakalayarak İstanbul'a getirdi. Şüpheli Erkan G. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN OLAY SONRASI KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Şüphelinin cinayet olayının ardından beyaz otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin kaçma anları (Güvenlik kamerası

-Emniyetten çıkarılışı

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9- İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLERDEN 'YAYA GÜVENLİĞİ NÖBETİ'

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ- Emin Yeşil / İSTANBUL, ()

Yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulanmaya başlanan "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği, Sultangazi'de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultangazi Yunus Emre İlkokulu öğrencileri 2019 Yaya Öncelikle Trafik Yılı kapsamında etkinlik düzenledi. "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği kapsamında öğrenciler ellerindeki döviz ve broşürlerle sürücüleri bilgilendirdi, yaya güvenliğine dikkat çekti. Yaya geçidinde duran sürücülerin yanına giden öğrenciler broşür vererek, yaya geçidinde durdukları için sürücülere teşekkür etti. Yaklaşık 1 saat süren etkinliği ardından öğrenciler okullarına döndü.

Görüntü dökümü

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-Öğrencilerden görüntü

-Yaya geçidinden ve sürücülerden görüntü

-Atılan sloganlar ve dövizlerden görüntü

-Öğrenciler sürücülere broşür vermesi

-Öğrencilerle röportaj

-Diğer detaylar