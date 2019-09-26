DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

SİLİVRİ açıklarında bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minare yıkıldı, bir bina kısmen zarar gördü. Deprem paniği ile oturduğu evden atlayan bir kişinin bacağı kırıldı.Depremin şiddetli hissedildiği Avcılar'da sarsıntıyı hissedenler kendilerini dışarı attı. Cadde ve sokaklar bir anda kalabalıklaştı. Herkes korku içerisinde tanıdıklarına ulaşmaya çalışırken telefon sistemi işlemez hale geldi. İlçedeki bankalar dahil birçok iş yeri kapandı.Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binada da önemli hasar meydana geldiği ifade edildi. Deprem paniği sırasında atlarken bacağından yaralanan bir kişi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin yanında yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açıklarken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattığını zaman kaybedilmeden güvenli binalar yapılması gerektiğini söyledi.Deprem üzerine ilçedeki bütün okullar tatil edildi. Veliler okula akın ederek çocuklarını yanlarında götürürken, trafik önemli ölçüde aksadı.Görüntü dökümü

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-Minaresi yıkılan cami (HAVADA)

- sokaklar çıkan vatandaşlar

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7-BEŞİKTAŞ'TA DEPREMİ YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI

Olgucan KALKAN-Ali DANAŞ / İSTANBUL,()-

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Beşiktaş'ta depremin ardından bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken bazıları ise deprem korkusuyla geceyi dışarda geçireceklerini söylediler.

Samsun'dan İstanbul'a ziyaret için geldiğini söyleyen bir kişi, ilk kez deprem yaşadığını ifade ederek, "Ben ilk kez deprem yaşadım. Çok korktum. Daha sonra sokacağa çıktım. Bu geceyi de evde geçirmeyi düşünmüyorum. Park'ta kalacağız" dedi.

Cenaze için Sinop'tan geldiğini belirten başka bir kişi ise "Cenaze sırasında deprem olduğunu hissettik. En başta dışarda olduğumuz için çok aldırış etmedik ama yine de insan bir ürküyor. Ama İstanbul'daki insanlar depremle yaşamaya alışmış gibi, aldırış etmediler" şeklinde konuştu.

Depremin ardından okulların tatil edilmesiyle dışarı çıkan öğrenciler sallantıya derste yakalandıklarını, öğretmenlerinin uyarılarına uyduklarını ve sıraların altına girerek depremden korunduklarını söyledi. Aralarında bazı arkadaşlarının panik yaptığını da belirten öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde öğretmenleri gözetiminde beklediklerini, daha sonra da okuldan ayrıldıklarını ifade ettiler.

Daha önce büyük depremleri yaşadığı ifade eden bir kişi ise "Deprem sırasında doktordaydım. Hiç panik yapmadım çünkü daha önce büyük depremleri yaşamıştık. Doktor için sıra bekleyen kadınlar biraz panik yaptı, ancak doktor onları sakinleştirdi. Daha sonrada binadan ayrıldık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaş röportajları

-Sokaklardan görüntüler

-Trafik görüntüsü

-Genel detaylar

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8-BEYOĞLU'NDA DEPREM PANİĞİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,