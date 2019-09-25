DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

() 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamelerde, 50 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu, AK Parti'nin 55 oyunun Demokrat Parti'ye yazıldığı, seçimden bir hafta önce ölen 94 yaşındaki kadına oy kullandırıldığı yer aldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimlerinde seçim sonuçlarına ilişkin usulsüzlükler yapıldığına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında üç ayrı iddianame ile "Görevi ihmal" suçundan 3 ayrı dava açtı.

SEÇİMDEN 1 HAFTA ÖNCE ÖLEN ÖLÜYE OY KULLANDIRILMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede, Kadıköy'de 2081 No'lu sandıkta oy kullandığı yönünde sandık sonuç tutanağında imzası bulunan 1925 doğumlu Müveddet Köprülü'nün 23 Mart tarihinde öldüğü belirtildi. İddianamede bu sandıkta görevli sandık başkanı ve üyeleri olan 5 kişi hakkında dava açıldı.

KADIKÖY VE ATAŞEHİR'DE 50 GEÇERSİZ OY PUSULASI KAYIP

İkinci iddianamede, Kadıköy'de 4 ayrı sandıkta geçersiz kabul edilen 16 adet oy pusulasının kaybolduğu, bir sandıkta da AK Parti'nin 55 oyunun Demokrat Parti'ye yazıldığı, buna ilişkin sandık sonuç tutanağının da gerçeğe aykırı tanzim edildiği belirtildi. Bu iddianame ile sandık başkan ve üyelerinden oluşan 19 kişi hakkında dava açıldı.

Üçüncü iddianame de Ataşehir ilçesinde 4 sandıkta yaşanan usulsüzlüklere ilişkin olarak düzenlendi. Bu ilçede 4 ayrı sandıkta 34 adet geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirtilen iddianamede, bu sandıklarda görevli başkan ve üyelerden oluşan 17 kişi hakkında dava açıldı.



41 KİŞİ 'GÖREVİ İHMAL' SUÇUNDAN YARGILANACAK

Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği bilgisine yer verilen iddianamelerde tüm sanıkların, "Görevi ihmal" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.



İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

İddianamelerin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemeleri, iddianameleri kabul ederek duruşma günü verdi.



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2- İSTİKLAL CADDESİ'NDE ÖLDÜRÜLEN HALİT AYAR İÇİN SESSİZ YÜRÜYÜŞ

İstanbul - İSTİKLAL Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Halit Ayar için İTÜ'lü arkadaşları fakülte önünde bir araya geldi. Ailesi ve arkadaşları sessiz yürüyüşte cinayeti protesto etti

İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Halit Ayar, arkadaşları ile Beyoğlu'nda metro önünde beklerken para isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayeti protesto eden grup sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Almanya'da yüksek lisans yapmayı planlayan ve Enka Spor Kulübü'ne bağlı bir yüzücü olan Halit Ayar için İTÜ'ye bir de fidan dikildi. Fidan dikiminden sonra konuşma yapan aile ve arkadaşları duygusal dakikaların yaşanmasına neden oldu.

SUÇLULAR CEZASIZ KALMAMALI

Yürüyüş öncesi kısa bir konuşma yapan anne Hanife Ayar, "Adaletten düzgün kararlar vermelerini bekliyoruz. Birden fazla suçu olan insanların iyi halden yararlanarak dışarı çıkıp, insanların canını almasına nasıl göz yumarlar. Çok üzgünüm başkalarına zarar gelmesin, benim oğlum hem bir son hem de bir şeylerin değişmesi için başlangıç olsun. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum en başından beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi. Konuşma yaparak abisiyle anılarını anlattığı mektubu okuyan Melike Ayar da dinleyenleri ağlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Açıklamalar

-Genel ve detaylar

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3-TÜRKİYE'NİN İLK DENİZ FÜZESİ ATMACA'NIN TEST ATIŞI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber: Enver ALAS/İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından test atışının görüntülerini de paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Atmaca füzemizin yeni test atışını başarıyla gerçekleştirdik. Atmaca seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. Atmaca'lar MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak" açıklamasında bulundu.

ATMACA HAKKINDA

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında göreve hazırlanıyor. 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında imzalanan sözleşmeyle seri üretim çalışmalarına başlanan Atmaca güdümlü mermisinin, Deniz Kuvvetleri envanterindeki platformlara entegrasyon çalışmaları da bir taraftan sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-İsmail Demir'in hesabından paylaştığı görüntü

-Atmaca'nın başarılı bir şekilde hedefi vurması

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(Geniş Haber)

4-İSTANBUL'DA "DUMANSIZ ARAÇ UYGULAMASI"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Hüseyin COŞKUN-Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL

İstanbul'da 'Dumansız araç uygulaması' adı altında düzenlenen denetimlerde polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi.

Denetim noktalarından birisi de Ataşehir'de oldu. Ekipler, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetledi. Denetimlerde araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi. Denetimlere özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de destek verdi. Polis tarafından durdurulan bir sürücü, "Sigara içilmesinden dolayı kesildi. Araçlarda sigara içilmesin. Mantıklı bir uygulama" diye konuştu. Başka bir sürücü ise "sigara içtiğim için çevrildik. Sürpriz oldu bana "diye konuştu.

METRO DURAĞINDA DENETLEME

Sarıyer Hacıosman Metrosu otobüs durakları önünde de denetim yapan ekipler, direksiyon başında sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesti. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği denetimlerde hassas burunlu narkotik köpeği "şans" da görev aldı.

Burada denetimlere takılan sürücülerden Sametcan Koçahan ceza uygulamasına tepki göstererek, "Vallahi kendi arabamda içilememesi çok saçma bence. Bu benim şahsi arabam. Kendi paramla bindiğim arabam. Kendim binerken de istediğim gibi içmem lazım. Kendi arabamda sigara içtiğim için ceza yazacaklar. Nefes aldığım için de yazsınlar tam olsun bari. Kurallara karşı saygımız sonsuz ama kendi şahsi arabamda içtiğim için yazmamaları lazım" dedi.

Kabahatler kanunu gereği 153 lira ceza kesileceğini belirten polis memuruna "Ciddi misiniz?" şeklinde tepki veren sürücü Selim Koyuncu ise, "Ben zaten araç kullanırken sigara içersem pek rahat edemiyorum. 1-2 km geride içtim zaten" ifadelerini kullandı.

Özel araçlarda sigara içilemeyeceğini öğrenen sürücü Niyazi Gürgöl, "Biz de içmeyiz bundan sonra. Yapacak bir şey yok. Devlet uyguluyorsa olacak. Daha çok özen gösteririz içmemeye" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(ATAŞEHİR)

-Ekiplerden görüntü

-Araçların durdurulması

-Sürücülere ceza uygulanması

-Sürücülerle röp

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

SARIYER

-Dumansız araç uygulaması sırasındaki görüntüler

-Ceza kesilen sürücü görüntüleri

-Sürücüler ile röp.

-Uygulamayı havadan denetleyen helikopter

-Narkotik köpeği "Şansöın görüntüleri

-Muhabir anonsu(Beyza GÜLER)

-Genel ve detay

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5-SİLİVRİ'DEKİ DEPREMİN ARDINDAN AVCILAR'DAKİ BİNA İÇİN TEST RAPORU İSTENDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ açıklarında dün meydana gelen depremin Avcılar'daki bir binanın kirişlerinde çatlaklara neden olduğu iddiaları üzerine bugün yeniden inceleme yapılırken, burada oturanlardan "Beton kalitesinin yapı denetimi kapsamında denetlenmesine ilişkin rapor" alınması istendi.

Depremin hissedildiği ilçelerden Avcılar'da bir binada depremin ardından kirişlerde çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Boyacılık yapan Baykar Hergüner, Cihangir Mahallesi Çandarlı Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinde depremin ardından çatlaklar oluştuğunu söyledi. Eşi Kiraz'ın evde oğlu ile birlikte oturduğu sırada hissettikleri depremin ardından pencerelerin üzerindeki kirişlerde ince çatlaklıkların oluştuğunu söyleyen Hergüder, tedirgin olduklarını söyledi.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri ile birlikte binada inceleme yapan Belediye Başkanı Turan Hançerli, binanın durumu ile ilgili kapsamlı teknik inceleme yapılması gerektiğini bunun sonucuna göre hareket edeceklerini söyledi. Başkan Hançerli, "Mimar Sinan'ın yaptığı yapılar yüzlerce yıldır ayakta. Buradaki bina 1994'te yapılmış. 'Sağlam mı, değil mi?'diye konuşuyoruz. Uzmanlar incelesin. Tehlike oluşturacak bir durum ise önlem alınması gerekir. Net bir şey var. 1999 depreminden 20 yıl geçti. 20 yıl gerekli çalışmalar yapılmadı. 20 yılı boşa geçirdik. Güvenli binalar için seferberlik ilan etmeliyiz. 20 günü artık boşa geçirecek vaktimiz yok" dedi.

Binanın kolonlarında inceleme yapan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Suat Ektiren, çatlaklık görülen kolonda korozyon bulunduğunu ifade ederek, "Pas payları atmış durumda. Testler yapıldıktan sonra değerlendirme yapacağız. Bu çatlaklık, 'Bina depremde çok salınım yaptı' mesajını bize verdi. Genel olarak yapıların durumuna baktığımızda binalarda kolon büyüklükleri, beton perdeler yetersiz. Ciddi biçimde bunların Türkiye çapında ele alınması lazım" dedi. Ektiren, bina sahiplerine en kısa sürede bir şirket ile anlaşarak 'Beton kalitesinin yapı denetimi kapsamında denetlenmesine ilişkin rapor' çıkarılmasını isteyeceklerini bunun durumuna göre yapı için neler yapılabileceğinin belli olacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Binanın dıştan görüntüleri

-Bina sakinleri çatlakları gösterirken

-Belediye Başkanı açıklama yaparken

-İnşaat Mühendisi açıklama yaparken

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6- İRANLI SAHTE POLİSLER SAUNANIN İÇİNDE BÖYLE YAKALANDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,()

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdukları turistlerin paralarını çalan yabancı uyruklu iki şüpheli filmleri aratmayan bir baskınla yakalandı. Şüphelilerin baskın sırasında aynı sokakta sauna salonuna girdikleri, saunanın içindeki oturma bölümünün altında saklanırken yakalandıkları öğrenildi. Üzerlerinden pasaport çıkmayan ve İran uyruklu olduklarını söyleyen şüphelilerden Cavad I'nın(43) parmak izi incelemesi sonucu 1989 yılından bu yana sahte polis kimliği ile para çalmak suçlamasıyla başka isimlerle 6 kez yakalandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin turistlerin paraları çalmaları ile saunada yakalanma anlar kameralara yansıdı.

TURİSTLER POLİSE BAŞVURARAK YARDIM İSTEDİ

İstanbul'da polise başvuran 4 turist, yanlarına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişilerin sözde ceplerinden çıkan paralara sahte olduklarını söyleyerek el koyduğunu ve yanlarından kaçtığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sırasında ifade veren mağdurlardan İsveç vatandaşı Adnan N. "Yanıma yaklaşıp narkotik polisi olduklarını söylediler. Kokain kullandığımı iddia ettiler. Ben kabul etmeyince cebimdeki paraları görmek istediler. 2 bin 400 dolar parayı inceledikten sonra sahte olduğunu söyleyerek el koydular. Sonra yanımdan ayrılıp kayboldular." dedi.

POLİS 3 BİN OTOMOBİLİ İNCELEDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede 4 olaydaki şüphelilerin de aynı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakalarının yapışkanlı harflerle değiştirildiği öğrenildi. Polis ekipleri değiştirilen plakaları bulabilmek için yaklaşık 3 bin otomobili inceledi. Sonunda şüphelilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Polis kiralık otomobillerin izini sürerek şüphelilerin Beyoğlu'nda kaldıkları evi tespit etti.

SAUNANIN İÇİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

Ekipler belirlenen eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskın sırasında iki şüpheli hızla binadan ayrıldı. Polisin aramaları sonucu yan binada bulunan sauna salonuna kaçtıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için arama başlatıldı. Arama sırasında saunaya giren polis ekipleri oturulan tahta bölümün kapağını kaldırdıklarında şüphelilerle karşılaştı. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin para çalmaları ile saunada yakalanmaları kameralara yansıdı.

1989 YILINDAN BERİ YAPIYORMUŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin üzerinden kimlik çıkmazken İran uyruklu olduklarını belirten şüpheliler isimlerinin Cavad I, ve Edari M.(23) olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalar sonucu polis ilginç bir bilgiye ulaştı. Yapılan parmak izi incelemesinde Cavad I.'nın 1989 yılından bu yana sahte polis suçlamasıyla defalarca gözaltına alındığı her seferinde başka bir isimle kayıtlara girdiği öğrenildi. 1989 yılından sonra 1995 yılında bir kez, 2017 yılında üç kez gözaltına alınan şüphelinin 2018 Kasım ayında bir kez yakalandığı, hakkında kesinleşen 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine konduğu belirlendi. Şüphelilerin gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ve arandığı öğrenildi.

4 OLAYLARI ÇIKTI

Polisin yaptığı inceleme sonucu şüphelilerin 24 Ağustos 2019 tarihinde İsveç vatandaşı Adnan N.'nin 2 bin 400 dolarını, 12 Eylül 2019 tarihinde Fatih'te Libya'lı Abdüllatif K.'nin 7 bin dolarını aynı tarihte Zeytinburnu Ürdün uyruklu Habip N.'nin 3 bin 100 dolarını ve 15 Eylül 2019 tarihinde Sirkeci'de Ürdün uyruklu Mustafa A.'nın 400 dolar, 1200 lira ve 300 İsrail Parasının çalınması olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Dolandırıcılık anları

-Paraları almaları

-Apartmandaki görüntüleri

-Polis kamerası

-Operasyon anları

-Saunada polis tarafından bulunları

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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7-KILIÇDAROĞLU, HESAP UZMANI YILDIRIM'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, ()

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı. Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren Yıldırım'ın cenaze namazı Kadıköy Moda Cami'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenazede Yıldırım'ın eşi Müjgan Yıldırım, kızları Ufuk Yıldırım Altaş, Başak Yıldırım, Burcu Yıldırım Kutlualp ile damatları Hasan Hüseyin Altaş, Emir Kutlalp taziyeleri kabul etti. Müjgan Yıldırım'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin yanı sıra yakınları da katıldı.

"ONSUZ HAYAT ÇOK ZOR"

Müjgan Yıldırım, "Son üç hafta kemoterapi aldı. İşinin başındaydı . Savaşçıydı, bu dünyadan bir melek geçti. O kadar müstesna bir insandı. Ben 45 yıldır beni incitecek kusur arıyorum ama yok, böyle bir insan yok. Acım çok büyük. Onsuz hayat çok zor" dedi.

Tolga Yıldırım cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Tabutun görüntüsü

-Yıldırım ile röportaj

-Cenazeden görüntüler

-Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü

-Helallik alınması

-Cenaze namazından görüntüler

-Tabutun taşınması

-Detaylar

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8- BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA RAPOR BEKLENİYOR

Haber- Kamera: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul,

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanığın ZET (gaz tüfeği) tüfeği kullanması nedeniyle talimatlara aykırı hareket edip etmediği yönünde rapor aldırılması için yazılan yazının beklenmesine karar verildi. Duruşma, 13 Kasım'a ertelendi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14'üncü celseye, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşmaya katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ve Özge Elvan da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, görüntülerde sağ kolu dirseğinden sargılı kişinin ZET tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı davranıp davranmadığı ve kusurunun olup olmadığı hususunun dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporları, Jandarma Kriminal raporları, diğer bilirkişi raporları, ZET tüfeğinin ve kapsülünün özellikleri, olayın olduğu ana ilişkin görüntüler gözönüne alınarak rapor düzenlemesi için İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'nda üçlü bilirkişiye tevdii için Foça Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimata cevap olmadığını belirtti. Söz alan şikayetçi Gülsüm Elvan, "Bir türlü sonuçlanamıyor yargılama. Anlamış değilim" dedi.

Gülsüm Elvan konuştuğu sırada baba Sami Elvan, ağlayarak duruşma salonundan çıktı. Elvan ailesinin avukatları da dosyada mevcut raporlara göre karar verilmesini talep ederek yeni raporun beklenmesine gerek olmadığını belirttiler. Sanık avukatları ise raporun beklenmesi talebinde bulundular.

DURUŞMA 13 KASIM'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, ZET'çi polislerden Y.Ş. hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine ve haklarında yakalama emri olan tanıklar hakkında da durumlarının araştırılmasına karar verdi. Heyet, bilirkişi heyetine tevdii için Foça Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

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9-İMAMOĞLU, ESENYURT'TA BAZI PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi'nde aldığı sunumun ardından ilçedeki yapımı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu'na, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir, Murat Kalkanlı ve Mehmet Çakılcıoğlu da eşlik etti. Heyet nikah sarayı, otopark, sağlık ocağı, kavşak, Kıraç Camii ve Kapalı Pazar Gençlik ve Kültür Merkezi projelerinde incelemelerde bulundu.

PROJELERİ MUHTARLIKTA İNCELEDİ

İmamoğlu, 6 dönemdir Kıraç Mahallesi Muhtarı olarak görev yapan Mustafa Başboğa'yı da muhtarlık binasında ziyaret etti. Gezdiği projelerin planlarını muhtarlıkta inceleyen İmamoğlu daha sonra Esenyurt sınırları içinden de geçen BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde incelemelerde bulundu. Bölgenin, Yaşam Vadisi olarak önerdikleri alan olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, "BOTAŞ Hattı çevresiyle ilgili neler yapılabilir? Buna çalışalım. Bütünüyle BOTAŞ Hattı'nın park düzenini beraber analiz etmeniz gerekecek. Esenyurt adına potansiyel park alanlarının ve ihtiyaçlarının çözümüne yönelik planlama yapmalıyız. Esenyurt'u birisi boğmuş. O boğanın elinden kurtaralım Esenyurt'u" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-İncelemelerden görüntü

-İmamoğlu'nun konuşması

-Detaylar

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10- İSTANBUL'UN SON KABADAYISI ARTIK NARALARINI TATLILARI İÇİN ATIYOR

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, İSTANBUL'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor. Yaşam hikayesi ve tarzı ile dikkat çeken, özellikle Üsküdar'da herkes tarafından tanınan Çakır Ahmet'in hayatı, eşi Romanyalı Gabriella Ersan'ı tanıması ile değişti. Evlendikten sonra kendi isteği ile Müslüman olan Gabriella, kumar parasının haram olduğunu söyleyerek eşinden illegal işleri bırakmasını istedi. 18 yıl önce tövbe ederek eski işlerini bırakan Çakır Ahmet, helal paranın peşine düştü.

Eski Türk filmlerindeki külhanbeyi karakterlerini andıran kıyafeti, başındaki fesi ve attığı naralar ile tatlı satan 61 yaşındaki Çakır Ahmet, Üsküdar'ın da simge karakterlerinden biri haline geldi. "Ulan sayın abiler, tatlıcınız burada buyrun" diye bağırarak müşterilerine seslenen eski kabadayı, illegal hayatını bir kenara bırakıp helal para kazanmanın yollarını aradı. Önceleri simit ve poğaça yapıp satan Çakır Ahmet, ardından da yaptığı tatlıları satarak 'ekmeğini kabadayısı' olmayı tercih etti.

"EŞİ MÜSLÜMAN OLDU, İLLEGAL İŞLERE TÖVBE ETTİ"

Öğle saatlerinde başlayan mesaisini gece saatlerine kadar tatlı satarak sürdüren eski kabadayı, eve gittikten sonra da sabahın ilk ışıklarına kadar ertesi gün satacağı tatlıları yapıyor. 'Artık ekmeğimin kabadayısıyım' diyen Çakır Ahmet, " Eskiden kumar yapıyordum ama kimseyi borçlandırmadık, evine girip ver kumar borcunu demedik. Kimseyi rencide etmedik. Üslubunca, adam gibi oyunlar yaptık. Kazandığımız paranın çoğunu fakire fukaraya dağıttık. Eskiden yaptığım illegal işleri, Allah razı olsun eşim sayesinde bıraktım, bu işe eşim dolayısıyla başladım. Eşim kendiliğinden Müslüman oldu. Eve haram para istemedi. 'Sizin dininizde haram para günah değil mi?' dedi. 'Günah' dedim. 'O zaman bana haram yedirme. Bana helal ekmek, kuru ekmek yedir. Git simit sat, ben utanmam, gurur duyarım' dedi. Eşin sana böyle bir laf söyledikten sonra ne yapabilirsin, bende bıraktım o işleri. Evde simit poğaça yaptım, satmaya başladım. Bu şekilde başladım işe. Yıllarca elimde sattım" dedi.

"AKŞAM EVİNE EKMEK GÖTÜREBİLİYORSAN EN BÜYÜK KABADAYI SENSİN"

Gerçek kabadayılığı, 'Akşam olunca koltuğunun altına ekmeğini koyup evinin yolunu bulabiliyorsan, senden büyük kabadayı yok' sözleri ile özetleyen Çakır Ahmet, şunları söyledi:

"Simitten tatlı satmaya geçmem de Ramazan ayında oldu. Boş kaldık Ramazanda ama maddi sıkışıklık var. Nasıl geçineceğiz bir şey satmadan? Hanıma, 'Sen tatlı yapıyorsun da evde yiyoruz ya. Sen o tatlılardan yap, bende kutulayıp satmayı deneyeyim' dedim. Satmaya başladım ve çok tuttu. İnsanlar artık simit yerine tatlı istemeye başladı. Bende tatlı satmaya başladım. O günden bu yana bu arabada ekmeğimi kazanıyorum. Asıl kabadayılık, garibi, fakiri, yetimi kollamaktır. Öyle vurup kırmakla, adam dövmekle kabadayılık olmaz. İç iç, kafan güzel olsun at narayı, ona buna git bulaş, öyle bir dünya yok. Efendi olacaksın. Gerçek kabadayı karıncayı incitmez. Bizim bir bam telimiz var, ona da dokunmayacaksın."

Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Ersan'ın evde tatlı hazırlaması

-Ersan'ın tezgahıyla dışarıya çıkması

-Ersan'ın tatlı satarken görüntüleri

-Ersan'la röportaj

-Ersan'dan detay görüntüler

-Genel ve detaylar

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(Havadan görüntülerle)

11- BEŞİKTAŞ'TA PARKTAKİ PEYZAJ ÇALIŞMALARINA MAHALLELİDEN "YEŞİL ALAN AZALIYOR" TEPKİSİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ Belediyesi tarafından peyzaj çalışmasına başlanan Murat Parkı'nda yeşil alanın azaltıldığını iddia eden mahalle sakinleri projeye tepki gösterdi. Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada,"Yeşil alanlarımızın azalması söz konusu olmadığı gibi aksine yeni yapılan projede toplam yeşil alan miktarı 2 metrekare artacaktır" denildi.

Beşiktaş Akatlar'da bulunan Murat Parkı'nda çocuk oyun alanın zemininde oluşan hasarın düzeltilmesi için mahalle sakinleri Beşiktaş Belediyesi'ne dilekçe verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Belediyesi geçtiğimiz günlerde Murat Parkı'nda yenileme ve peyzaj çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken mahalle sakinleri yeşil alanın azaltıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

İÇERİDE ÇİM KALMADI

Parkta yeşil alanın azaldığını iddia eden bina sakini Erdoğan Çamoğlu, "Daha önce güzel döşeme çim alanı vardı. Parkta sadece çocukların oynadığı yerde plastikler vardı onlar kalkmıştı. Biz onun düzeltilmesi için çevredeki binalar sakinleri olarak komple dilekçe verdik. Biz içeride ne yapıldığını bilmiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla içeride çim kalmadı. Çocuklar nasıl oynayacak onu da bilmiyoruz. Eskiden güzel çim vardı. Şimdi yapılınca nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

ÇALIŞMA HENÜZ BİTMEDİĞİ İÇİN NASIL OLACAĞINI BİLEMİYORUZ

Başka bir bina sakini Ayhan Çamur ise, "Benim iki çocuğum var. Bu park apartmanımızın yanında olduğu için sürekli buraya geliyoruz. Yakın park olarak başka gidecek parkımız yoktu. Daha önce parkın sol tarafında yeşillik alan vardı. Sağ tarafında çocuk oyun yeri vardı. Alt tarafta da yetişkinler için spor alanı vardı. Çocukların oynadığı yer yıpranmıştı ve yenilenmesi gerekiyordu. Şu an yenilenme çalışması yapılıyor ama çalışma henüz bitmediği için nasıl olacağını da bilemiyoruz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KONUYLA İLGİLİ TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi ise sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Murat Parkı'nda yeşil alanlar korunarak komşularımız için özel alanların oluşturulması ve mevcut yerleşimin düzenlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Yeşil alanlarımızın azalması söz konusu olmadığı gibi aksine yeni yapılan projede toplam yeşil alan miktarı 2 metrekare artacaktır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Drone ile park'ın havadan görüntüsü

-Parkta yapılan çalışmalar

(AKTÜEL)

-Beşiktaş Belediyesi'nin Murat Parkı girişine astığı bilgilendirme pankartı

-Parktan görüntü

-İşçilerin çalışması

-Parktaki yenileme çalışmaları

-Mahalle sakinleri ile röp

-Genel ve detaylar