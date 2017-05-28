DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - SARI-KIRMIZILI KULÜPTEN GALATASARAY ADASI AÇIKLAMASI

"Ada en kısa sürede Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir"

"Yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir"

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah başlayan yıkım için Sanı-Kırmızılı kulüpten hukuki süreç ile ilgili açıklama geldi. Galatasaray Kulübü resmi yayın organından yapılan yazılı açıklama şöyle: "Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir. Bu noktadan sonra, yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir."



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2 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLELE ARŞİV) GALATASARAY ADASI'NIN YIKIMDAN ÖNCEKİ HALİ

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul

Görüntü Dökümü

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Adanın havadan görüntüsü

Genel ve detaylar

28.05.2017 - 13.02 Haber Kodu : 170528037

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3- ESKİ GS BAŞKANI FARUK SÜREN : BU SAFHAYA GELMESİ ÇOK ÜZÜCÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İSTANBUL

Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Faruk Süren Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmalarını öğrenerek Kuruçeşme Sahili'ne geldi. Sahilden adayı izleyen Faruk Süren "Üzücü bir hadise. Böyle bir kararın olduğunu, itiraz edildiğini biliyorum ama bunun bu safhaya geleceğini veya getirileceğini beklemiyordum.Bakalım ne olacak? Kiracıyla bir ihtilaf olduğunu biliyorum. Büyük bir ihtilaf var. Belediye yıkım kararı almış olabilir.Mahkemeler var. Bu safhaya gelmesi çok üzücü" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Faruk Süren'in açıklamaları

Genel ve detaylar

28.05.2017 - 14.50 Haber Kodu : 170528058

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4- (Ek bilgi ve görüntülerle Geniş haber) GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM SONA ERDİ

Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu sabah erken saatlerde Galatasaray Adası'nda imara aykırı olduğu belirtilen bazı bölüm ve eklentiler yıkıldı. Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida Çıkartma gemisiyle bir iş makinesi getirildi ve adanın kapalı alanında yıkıma geçildi. Yıkım öncesi adadaki restoran çalışanları malzemelerini, eşyalarını dışarıya çıkardı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkımda polis ve zabıta ekipleri ile deniz polisi de önlem aldı. Yaklaşık 2 saat sonra iş makinesinde çıkan bir teknik arıza nedeniyle yıkıma ara verildi. Daha sonra yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi ve yeniden yıkıma geçildi. Saat 13.30'da ise yıkım tamamıyle sona erdi, getirilen 2 iş makinesi gemiye yüklenerek götürüldü.



Görüntü dökümü:

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Adadan görüntü

İş makinelerinin gemiyle götürülmesi

Genel ve detaylar

28.05.2017 - 14.28 Haber Kodu : 170528055

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5 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAYIŞTAY'A YIL DÖNÜMÜ MESAJI...

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs Sayıştay Başkanlığı'nın 155. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Geçmişi, birikimi ve hizmetleriyle Devlet geleneğimizde önemli yeri bulunan ve Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay'ın, 155. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Sayıştay, kurulduğu 1862 yılından bu yana yargı yetkisiyle donatılmış bağımsız bir mali denetim organı olarak, kamu mali yönetiminin doğru, etkin ve verimli bir şekilde işleyişini sağlama görevini başarıyla sürdürmektedir. Kamu kaynaklarıyla, bütçenin etkin ve verimli kullanılması, ekonomimizin istikrarına ve halkımızın huzur ve refahına da olumlu yansımaktadır. Denetim ve yargı organı olan Sayıştay, üstlendiği bu görev ve sorumluluk gereği yapmış olduğu denetim sonucu hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine yapmış olduğu katkının devam edeceğini inanıyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 155. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere, kurumun tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."



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6- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SULTANAHMET'TE İLK İFTAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL()

Ramazan ayının ilk iftarında 30 bin İstanbullu Sultanahmet meydanında buluştu. Fatih Belediyesinin organize ettiği iftar yemeği, geleneksel iftar top atışıyla başladı. Mehter takımının bir gösteri yaptığı iftar yemeğinin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Ramazanın ilk akşamında 30 bin kişiyle bu tarihi meydanda buluştuğumuz için çok mutluyuz.ö dedi. Ramazan bayramının ilk iftarında Sultanahmet meydanında hazırlanan 30 bir kişilik sofraya, İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. İftardan saatler önce Sultanahmet meydanına gelen yoğun kalabalık hazırlanan masalara oturarak iftar saatini beklediler. Fatih Belediyesinin organize ettiği "Devö iftar yemeği iftar saatinin gelmesiyle birlikte 1. Ordu, 23. Tümen , 6. Alay Komutanlığı Hasdal Kışlası'ndan getirilen topun Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından ateşlenmesiyle başladı. Geleneksel top atışının ardından İstanbullular tarihi yarımada da hep birlikte iftar yaptılar. Bu arada top atışı sırasında mehter takımının yaptığı gösteride vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İftar yemeğinin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Ramazanın ilk gününde 30 bin İstanbulluyla bu tarihi mekanda buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bugün burada dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Adeta dünyanın Birleşmiş milletleri olan bu alanda muhteşem bir atmosfer içerisindeyiz. Geçmişte tarihe mal olmuş bu tarihi alanlarda bu Ramazanı geçireceğiz. Burada hedefimiz artık unutulmaya yüz tutmuş ramazanın güzelliklerinin yeniden yaşanmasıdır" dedi.

Görüntü dökümü:

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(HAVADAN GÖRÜNTÜ)

Meydandaki iftarın havadan görüntüsü

-İftardan görüntüler

(AKTÜEL)

-Mustafa Demir'in konuşması

-Genel ve detaylar

28.05.2017 - 12.14 Haber Kodu : 170528034

28.05.2017 - 12.19 Haber Kodu : 170528035

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7- GALATASARAY'IN ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN SEDAT DOĞAN: "YIKIN BURALARI" DİYE DAVA AÇTILAR. YIKILIYOR İŞTE...

Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İstanbul,

Galatasaray Adası'ndaki yıkımı öğrenerek, Kuruçeşme Sahili'ne gelen, kulübün eski yöneticilerinden Sedat Doğan, gazetecilerin soruları üzerine, şunları söyledi: "Sonuçta hukuka göre bir işlem yapılıyor. Galatasaray Kulubü'nde bunun böyle olmasını isteyen insanlar vardı. 'Yıkın buraları' diye dava açtılar. Yıkılıyor işte. Benim de sabahleyin haberim oldu. Neresi yıkılıyor, ne kadar yıkılıyor diye bakmaya geldim" dedi. Bir süre sahilden fotoğraf çeken Sedat Doğan, daha sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Sedat Doğan'ın açıklamaları

Adadan görüntü

Genel ve detaylar

28.05.2017 - 13.03 Haber Kodu : 170528038



