DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- METROBÜS KAZA YAPTI : 5 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan tellere çarptı. Kazada metrobüsün camları kırılırken 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan metrobüs kısa sürede olay yerinden geçilirken seferlerde sıkıntı yaşanmıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

-Devrilen teller

-Görgü tanığı ile röp

27.05.2017 - 14.23 Haber Kodu : 170527068

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2- CUMHURBAŞKANLIĞI'DAN ERDOĞAN İLE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

-Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımların hızlandırılmasının yanı sıra Suriye meselesi de görüşüldü.

-İki lider, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının sürece ivme kazandıracağına dikkati çekti.

Haber: Özgür ALTUNCU - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımların hızlandırılmasının yanı sıra Suriye meselesini de görüştükleri belirtildi. İki liderin, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının sürece ivme kazandıracağına dikkati çektikleri kaydedildi.

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3 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NİN HASDAL'A TAŞINMASINA PROTESTO

* TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi:

" Bu son derece yanlış bir karardır."

" Eğer bu hizmet veren kurumlar taşınırsa burada ne yapılacağı meçhuldür. Bu dönemin gelenekseli olarak bu tip yerlere yapılan binalar ya alışveriş merkezi ya da rezidanstır"

" (Toplanan 10 bin imza) Burada toplanan imzalar, TBMM'ye sunulması adına bana teslim edildi. Bu imzaları TBMM'ye taşıyacağız. CHP de bu konuda üzerine düşeni yapacaktır."

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Hasdal'a taşınacağı şeklindeki açıklamalar üzerine Fatih'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 10 bin adet imzayı TBMM'ye sunmak için teslim aldı. Hastane önünde açıklama yapan Hamzaçebi, "Tek yanlı bir iradeyle bir karar verip, buraları 'Hasdal'a, 15 kilometre öteye taşıyacağım' demek İstanbullulara eziyet etmek demektir" dedi.

Akif Hamzaçebi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Hasdal'a taşınacağı şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Hamzaçebi, kararın son derece yanlış olduğunu vurguladı.

Her iki hastanenin hem Fatih hem de tarihi yarımada için önemini anlatan Hamzaçebi, "Tarihi yarımadadaki kamu hizmeti veren kurumların bir başka yere taşınarak bu meseleyi değerlendirmek son derece yanlıştır. İstanbul denilince akla gelen tarihi yarımadadır. Tarihi yarımada, insanlığa miras kalmış bütün insanların koruması gereken bir yerdir. Tarihi yarımadanın fiziksel, kültürel ve mimari özellikleriyle korunması karar altına alınmıştır. Bu dokuyu bu özelliği muhafaza etmek bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

"HERKESİ BÜYÜK BİR EZİYETE SOKACAKTIR"

Akif Hamzaçebi, alınan kararı bölgede yaşayan insanları da mutlu etmeyeceği gerekçesiyle eleştirerek "Şimdi bu hastaneleri Hasdal'a taşımak demek, burada tedavi gören hastaları, eğitim gören öğrencileri, hizmet veren öğretim üyeleri dahil herkesi büyük bir eziyete sokacaktır. Bu son derece yanlış bir karardır. Evet, buradaki tıp fakültesinin hizmetinde yetersizlik vardır. fiziksel olarak bu binaların yetersizliği söz konusudur. Ancak mevcut imar planları çerçevesinde bu planların tanımış olduğu inşaat hakları çerçevesinde bu binaların yerinde dönüşümü ve ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi mümkündür" dedi.



"BU HİZMET VEREN KURUMLAR TAŞINIRSA BURADA NE YAPILACAĞI MEÇHULDÜR"

"Tek yanlı bir iradeyle bir karar verip, buraları 'Hasdal'a, 15 kilometre öteye taşıyacağım' demek İstanbullulara eziyet etmek demektir" diyen Hamzaçebi, "Bu kararın arkasında vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması gibi bir iyi niyetin olduğuna inanmak istiyorum. Eğer bu hizmet veren kurumlar taşınırsa burada ne yapılacağı meçhuldür. Bu dönemin gelenekseli olarak bu tip yerlere yapılan binalar ya alışveriş merkezi ya da rezidanstır. Bunlar tarihi adanın dokusunu bozmak demektir. Bu binalara sahip çıkmak, buradaki kurumları daha iyi hizmet verir duruma getirmek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

HASDAL'A TAŞIMA KARARININ HALKA SORULMASI ÖNERİSİ

Akif Hamzaçebi açıklamasında, hastanelerin taşınması kararının Fatih'te yaşayanlara sorulması önerisinde de bulundu.

Konuşmasının ardından Fatih'te faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından hastanenin taşınması kararına karşı toplanan 10 bin imzayı TBMM'ye sunulması üzere Akif Hamzaçebi'ye teslim etti.

"CHP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR

Bununla ilgili bir soruya ise Hamzeçebi, "Bu imzaları TBMM'ye taşıyacağız. CHP de bu konuda üzerine düşeni yapacaktır" şeklinde yanıt verdi.

ESNAF ZİYARETİ

Hamzaçebi'nin basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekilleri Gülay Yedekçi ile Onursal Adıgüzel ile CHP Fatih İlçe teşkilatı mensupları katıldı. Bazı vatandaşlar, "Çapa Tıp Fakültesi Taşınmasın" yazılı dövizler açtı. Açıklamanın ardından Hamzaçebi ve beraberindekiler fakültenin bulunduğu Turgut Özal Cadde'si üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek hastanelerin taşınmasıyla ilgili onları dinledi, düşüncelerini paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önünde toplananlar

-Hastanenin tabelası ve bayrakları

-Açılan dövizler

-Akif Hamzaçebi'nin partililerle selamlaşması

-Hamzaçebi'nin konuşması

-Soruları yanıtlaması

-Toplanan imzalar

-İmzaların teslim edilmesi

-Akif Hamzaçebi'nin esnaf ziyareti

-Hastanenin havadan görüntüleri

27.05.2017 - 14.41 Haber Kodu : 170527069_

27.05.2017 - 14.45 Haber Kodu : 170527071_

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4- 1004 HAKİM-SAVCI İLE 68 VALİ-KAYMAKAM HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul başta olmak üzere 9 ilde görev yapan toplam 1004 hakim ve savcı ile 68 vali ve kaymakam hakkında silahlı terör örgütü FETÖ / PDY üyesi olmak ve bağlı suçlardan soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Hakim-savcılardan toplam 162'si hakkında dava açılırken; vali-kaymakam soruşturmaları ise halen devam ediyor.

Açıklamada, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93/1. maddesinde 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemelerince yapıldığı hatırlatıldı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki sınırları dahilindeki başta İstanbul olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa il ve ilçelerinde görev yapan toplam 1004 hakim ve savcı ile 68 vali ve kaymakam hakkında FETÖ / PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve bağlı suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

TOPLAM 162 HAKİM-SAVCIYA DAVA AÇILDI

FETÖ / PDY üyesi olmak suçundan şüpheli olan hakim ve savcılardan 448'inin tutuklu olduğu, 400'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, 57'si hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. 99 hakim ve savcının ise yeniden inceleme talebinin kabul edildiği, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca göreve iade edildikleri ancak haklarındaki soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Bu şüphelilerden toplam 162'si hakkında ise dava açıldığı belirtildi.

VALİ-KAYMAKAM ŞÜPHELİLERİ HAKKINDA HENÜZ AÇILAN BİR DAVA YOK

FETÖ / PDY üyesi olmak suçundan şüpheli vali ve kaymakamdan 29'unun tutuklu, 19'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı, 2'si hakkında da yakalama kararı düzenlendiği anlatıldı. 18 şüpheli hakkında ise herhangi bir koruma tedbiri uygulanmaksızın soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Vali ve kaymakamlara yönelik henüz açılan bir dava bulunmuyor.

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5- TGC'DEN SÖZCÜ MUHABİRLERİNİN TUTUKLANMASINA TEPKİ



İstanbul

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaparak Sözcü Gazetesi'nin çalışanlarının tutuklanmalarının demokrasi, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından bir karanlık sayfa daha oluşturduğunu belirtti. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Türkiye, Avrupa'da gazetecilik mesleğini terör faaliyeti olarak değerlendiren tek olma özelliğini maalesef hala koruyor. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven, ardından da Sözcü Gazetesi internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun, İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı.

Halkın haber alma hakkı için görevini yapan gazetecilerin özgürlükleri elinden alındı. FETÖ yapılanması hakkında bugüne kadar en fazla olumsuz haber yapan, siyasetçileri ve halkı uyaran bu gazetelerin çalışanlarının bu terör örgütüyle bağlantılarının ileri sürülmesi ibretlik bir iddia olarak kalacaktır.

Cumhurbaşkanının tatil yaptığı yerin haber olarak değerlendirilmesi dünyanın her gazetesinde haberdir. Haberin suç kanıtı, gazeteciliğin terör faaliyeti, gazetecinin terörist olarak suçlanması bir demokrasi ayıbıdır. Türkiye artık bu ayıptan kurtulmalıdır. Gazeteciler özgür bırakılmalıdır. Halkın haber hakkının tutuklanmasından vazgeçilmelidir.

Gazetecileri her dönemin günah keçisi haline getirmenin gerçeklerin karartılmasından başka bir işe yaramayacağını kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz."



