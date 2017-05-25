DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- JANDARMANIN LÜKS ARAÇ OPERASYONU: EMRE BELÖZOĞLU VE VOLKAN ŞEN İFADE VERİYOR (2)

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL

Yurda kaçak yollarla lüks araç soktuğu belirlenen şebekeye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon kapsamında Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen 'müşteki' sıfatıyla ifade veriyor. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda geçtiğimiz gün de Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın ifadesi alınmıştı. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonla ilgili geçtiğimiz gün çekilen görüntüler

25.05.2017 - 13.35 Haber Kodu : 170525090_

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2- BAŞAKŞEHİR'DE "KALEKOL" AÇILDI

- KALEKOL AÇILIŞINDA NEZARETHANE HATIRASI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

"Devletin de en önemli görevlerinden birisi, vatandaşının huzurunu, sükununu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır. Bizler de İstanbul'da bu noktada elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz"

* Başakşehir'deki kalekol açılış törenine gelen çevre sakinleri çocuklarıyla demir parmaklıkların arkasına geçip nezarethanede hatıra fotoğraf çektirdi.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Başakşehir'de inşa edilen ve 'kalekol' olarak bilinen güvenlik merkezi hizmete açıldı. TEM, Özel Tim, Çevik Kuvvet ve asayiş ekiplerinin konuşlandırılacağı bu merkezden, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar ve Arnavutköy ilçelerindeki terör ve toplumsal olaylara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki kalekolun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Vali Şahin, "İnsanloğlunun en temel ihtiyacı beslenme ihtiyacıdır. Onun hemen akabinde güvenlik ihtiyacı vardır. Beslenmeden sonra eğer güvenliğiniz yoksa, sizin o yaşamdan beklediğiniz kaliteyi ve huzuru bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla devletin de en önemli görevlerinden birisi, vatandaşının huzurunu, sükununu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır. Bizler de İstanbul'da bu noktada elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ İNSAN ÜSTÜ GAYRETLE ÇALIŞIYOR"

Güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin insan üstü bir gayretle çalıştıklarını dile getiren Vali Şahin, "Bizin arkadaşlarımız hemen hemen dinlenmeye hiç vakit bulamıyorlar. Bu helalı hoş olsun diyoruz. Bizim insanımız eğer kendini güvende hissetmiyorsa biz kendimizi vicdanen müsterih sayamayız. Belki çok yoruyoruz; ama neticesinde elde edilen başarılardan ve sizlerin teşekkürlerinden dolayı o yorgunluk kısa sürede geçiyor" ifadesini kullandı.

"EN ÖNEMLİ MÜCADELE TERÖRLE İLGİLİ KISMI"

Güvenlik açısından İstanbulla ilgili hayallerinin olduğunu belirten Mustafa Çalışkan ise, "Önceliklerimiz var. Birinci önceliğimiz terör. En önemli mücadele terörle ilgili kısmı. Sırasıyla devam eden, toplumsal, asayiş ve diğer olaylar. Ben şöyle bir şey hayal ediyorum: vatandaş 'imdat' dediğinde, yardım istediğimde gelebileceğimiz en kısa sürede bizim için en kıymetli şey. İhtiyaç duyulduğunda polisin yanınızda bizim için en önemli kıstas" diye konuştu.

DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA FOTOĞRAF

Konuşmaların ardından kalekolun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, emniyet mensupları ve mahalle sakinleri kalekolu gezdi. Bu sırada açılışa gelen çevre sakinleri çocuklarıyla demir parmaklıkların arkasına geçip nezarethanede hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 2 KULESİ VAR

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanın üzerine inşa edilen kalekolun yüksek duvarları bulunuyor. Kalekolun çevresini saran bu duvarların kalındığı 30 santimetre... 10 metre yüksekliğinde 2 kulesi olan kalekolun camları da kurşun geçirmez. Kalekolda 5 ofis, 2 yatakhane, çok amaçlı kafeterya, dinleme alanları ve nezarethaneler bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmalar

-Açılışın yapılması

-Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürünün kalekolu gezmesi

-Kalekoldan detaylar

-Nezarethanede fotoğraf çektiren vatandaşlar ve çocuklar

-Genel ve detaylar

25.05.2017 - 12.59 Haber Kodu : 170525074_

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3- BAŞBAKAN YARDIMCISI CANİKLİ: ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İLE OHAL BİR ÇELİŞKİ DEĞİL

* Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli,

" OHAL döneminde kamuya temel hak ve hürriyetleri, hatta Anayasa'ya aykırılık teşkil edecek şekilde, sınırlandırma imkanı vermesine rağmen biz bu konuda en ufak bir kullanım yapmadık

" Temel hak ve hürriyetleri kullandırma, geciktirme engelleme anlamında hiçbir adım atmadık. Hiçbir karar almadık. Hiç kimse de bunu hissetmedi zaten. Hiçbir vatandaşımız OHAL'ın bu yönünü hissetmedi. Sayın Başbakanın söylediği gibi, esas itibariyle OHAL'i kendimize ilan ettik. Daha özgür bir Türkiye ile OHAL bir çelişki değil"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli hükümet olarak, OHAL imkan verdiği halde hiçbir vatandaşın özgürlük alanını kısıtlamadıklarını söyledi. Canikli, "OHAL ilan edildi, uygulanıyor şuanda. Hiçbir fert, hiçbir vatandaş, kendisinin özgürlük alanını kısıtlayan hiçbir dönem olmamıştır, bu OHAL'in uygulandığı dönem içerisinde. Ve olmayacaktır da. Daha doğrusu, OHAL döneminde, kamuya temel hak ve hürriyetleri, hatta Anayasa'ya aykırılık teşkil edecek şekilde sınırlandırma imkanı vermesine rağmen, biz bu konuda en ufak bir kullanım yapmadık. Temel hak ve hürriyetleri kullandırma, geciktirme engelleme anlamında hiçbir adım atmadık. Hiçbir karar almadık. Hiç kimse de bunu hissetmedi zaten" dedi.

DAHA GÜVENLİ BİR TÜRKİYE

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 16 Nisan sonrası daha güvenli bir Türkiye olduğunu söyledi. Canikli, " Daha güvenli bir Türkiye oldu ve olmaya da devam edecek. Güvenliği tehdit eden unsurlarla verilen mücadele bunu sağlıyor. Yeni dönemin önemli bir parametresi de daha özgür bir Türkiye. Özgürlükle ilgili bütün düzenlemeleri yaptık. Özgür bir Türkiye algısını kısıtlayan ne varsa hepsinin ortadan kaldırılacak" diye konuştu.

OHAL İLE ÖZGÜRLÜKLER ÇELİŞMİYOR

Bunun OHAL ile çelişmediğini söyleyen Canikli, "OHAL var Türkiye'de. Bu kavramla OHAL çelişmiyor, çatışmıyor. Klasik anlamda OHAL'in temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili imkan veren o düzenlemeler hayata geçirilmiş olsaydı, öyle bir anlayış olsaydı, doğru olurdu bu düşünce. OHAL ilan edildi, uygulanıyor şuanda. Hiçbir fert, hiçbir vatandaş kendisinin özgürlük alanını kısıtlayan hiçbir dönem olmamıştır bu OHAL'in uygulandığı dönem içerisinde. Ve olmayacaktır da. Daha doğrusu, OHAL döneminde kamuya temel hak ve hürriyetleri, hatta Anayasa'ya aykırılık teşkil edecek şekilde, sınırlandırma imkanı vermesine rağmen biz bu konuda en ufak bir kullanım yapmadık. Temel hak ve hürriyetleri kullandırma, geciktirme engelleme anlamında hiçbir adım atmadık. Hiçbir karar almadık. Hiç kimse de bunu hissetmedi zaten. Hiçbir vatandaşımız OHAL'ın bu yönünü hissetmedi. Sayın Başbakanın söylediği gibi, esas itibariyle OHAL'i kendimize ilan ettik. Daha özgür bir Türkiye ile OHAL bir çelişki değil" şeklinde konuştu.

DAHA ADİL VE DAHA ZENGİN BİR TÜRKİYE

Daha zengin bir Türkiye hedeflediklerini yeni dönemde Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için teknoloji yoğun bir üretim ekonomisine geçmeyi amaçladıklarını söyleyen Canikli, bir başka hedeflerinin de gelir dağılımındaki adaletsizliği dar gelirliler lehinde değiştirmeyi sürdürmek olduğunu söyledi.

GAYRI MENKUL BORSASI

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İSEDAK bünyesinde bir uluslararası gayri menkul borsası kurulmasıyla ilgili teknik çalışmaları tamamladıklarını da açıkladı.

Canikli, "İnşallah bunun önümüzdeki günlerde yasallaştırılması ve İSEDAK üyesi ülkelerle görüşülmesi çalışmalarına başlayacağız. Dünyada da ilk olacak bu sistem. Bütün İSEDAK ülkelerinde, Türkiye de dahil olmak üzere, ekonominin lokomotifi olan gayrı menkul sistemine ciddi bir finansman girmesini sağlayacak bir sistem. Menkullerin el değiştirdiği gibi, başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, tamamen borsa ortamında uluslararası alıcı ve satıcıların nerde olduğuna bakılmaksızın, el değiştirmesine imkan sağlayacak bir sistem. Takas sistemi de, aracı kurumlar da olacak. Güvenlik mekanizmalarını bunlar sağlayacak. Ve takas sistemi de, el değiştirmeyi gerçekleştirecek. Yani para bir tarafa, gayrı menkul bir tarafa olacak şekilde. Yani bir başka ülkedeki alıcı, İstanbul'daki bir gayrı menkulü, tamamen borsa üzerinden hiçbir riske girmeksizin parasını ödeyerek tapuya sahip olabilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Salondan detaylar

- Canikli'nin konuşması

- İmza töreni, hediyelerin verilmesi

25.05.2017 - 13.34 Haber Kodu : 170525089_

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4- ZİRVE YAYINEVİ SORUŞTURMASI ESKİ SAVCISINA AĞIRLAŞTIRILMİŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ...(1)



Haber:.Özden ATİK/ İstanbul,

"Zirve Yayınevi cinayeti" davası ile Ergenekon davasını birleştirmek amacıyla açılan soruşturma ile helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya bakan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen savcı Şeref Gürkan hakkında iddianame düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda birçok hukuksuzluk yaparak birçok kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen eski savcı Gürkan'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Istanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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(havadan görüntüyle)

5- BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARAZİYE EN AZ 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE İNŞAAT



Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA - Ali AKSOYER /İSTANBUL, ()

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de içinde yer aldığı arazi için yapılan imar değişikliğini değerlendiren Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, hastanenin ormanlarıyla kentin nefes alabileceği bir alan olduğunu, yenilenmesi halinde araziye bugünkü mevcut yapıların 10 katı büyüklüğünde, 1 milyon 500 bin metrekarelik inşaat yapılabileceğini söyledi.

Türkiye Ormancılar Derneği, Denetleme Kurulu Üyesi olan Yüksel Erdoğan da İstanbul'daki yeşil alanların azlığına değinerek, "Belediyenin 5 sene önceki verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6.2 metrekare. Bizim tespitlerimize göre ise 1 metrekare" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de yer aldığı yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana yönelik yaptığı imar planı değişikliğinin ardından, meslek odaları süreçle ilgili bilgi vermek üzere toplantı düzenledi. Bakırköy Altan Erbulak sahnesinde düzenlenen toplantıya Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, İstanbul Tabip Odası adına Dr. Vahap Karabulut, Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Sekreteri İlknur Türkoğlu, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül katıldı.

"İMAR RANTININ ÇOK YÜKSEK BİR BÖLGEDE YER ALIYOR"

Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, arazinin kentin en değerli bölgelerinden biri olduğunu söyleyerek, "İmar rantının İstanbul'da çok yüksek olduğu bölgelerin, ulaşım akslarının ortasında bir alan. Kentin merkezinde ormanlarıyla kentin nefes alabileceği bir alan. Bu anlamda çok önemli bir kent parçası" diye konuştu.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin yaklaşık 90 yıllık tarihi ile Türkiye'de tıp biliminin tarihine tanıklık ettiğini söyleyen Fazlıoğlu, ülkemizde yetişen psikiyatri, nöroloji, beyin cerrahisi gibi alanlardaki uzmanlarının birçoğunun buradan yetiştiğini vurguladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi kapsamında yaklaşık bin 400, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapsamında ise 400 yataklı hastaya hizmet verildiğini belirten Fazlıoğlu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin 110 bin metrekarelik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise 50 bin metrekarelik inşaata sahip olduğunu söyledi. Şimdiki verilerle yeni plandaki verileri kıyaslayan Fazlıoğlu araziye 1 milyon 500 bin metrekarelik inşaat yapılabileceği' tespitinde bulundu.

"AYNEN KÖPRÜLERDE OLDUĞU GİBİ SAYI GARANTİSİ VERİLECEK"

"Burada en az 5 bin yataklı bir şehir hastanesi planlayabileceklerini düşünüyoruz. 5 bin yataklı bir yer bu bölgeye yaklaşık 40 bin kişinin girip çıkması demektir" diyen Fazlıoğlu, proje ile ilgili süreçlerin şeffaf yürütülmediğini, gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı eleştirisinde bulundu. Fazlıoğlu, "Bu büyüklükte bir tesisin konaklama tesislerine, restoranlara, kafelere ihtiyacı olacak. Bütün bunlar özel ortak tarafından işletilecek. Aynen köprülerde olduğu gibi bakanlık yüzde 70 doluluk garantisi verecek. 5 bin kişilik bir hastaneye devlet 3 bin 500 hasta garantisi verecek" şeklinde konuştu.

"KAMUSAL SAĞLIK OLARAK HİZMET VERMEYE DEVAM ETSİN"

Fazlıoğlu, "Bu büyüklükte hastanelere kentin içinde ihtiyaç yok. Yeşilin içerisinde hep birlikte kullandığımız, spor da yapabildiğimiz, kamusal sağlık hizmeti veren 2 bin yataklı bir sağlık hizmeti var. Buradaki hastaların çoğu uzun vadeli tedaviye ihtiyaç duyan hastalar. Onlar için yeşil alan çok önemli. Buradan siyasal iktidara sesleniyoruz, 'Burayı iyileştir, teknolojinin ve tıbbın gerekleri ile donat. Ancak kamusal sağlık hizmeti olarak İstanbul halkına hizmet vermeye devam etsin2 dedi.

EMEKLİ ORMAN MÜHENDİSİ: 17 BİN 685 AĞAÇ TESPİT ETTİK

Bakırköylülerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, izleyiciler arasından söz alan emekli Orman Mühendisi Yüksel Erdoğan'ın 'yeşil alanlarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız' sözleri salondan büyük alkış aldı .Türkiye Ormancılar Derneği, Denetleme Kurulu Üyesi olan Yüksel Erdoğan, 2015 yılında orman ve harita mühendislerinden oluşan bir ekiple Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de yer aldığı araziyi 13 ayrı parçaya bölerek incelediklerini anlattı. 2015 yılında .bu bölgede yer alan ağaçları cinsine, özelliklerine göre tek tek tespit ederek bölgenin ağaç envanterini hazırladıklarını aktaran Erdoğan, içlerinde anıt ağaçlardan meyve ağaçlarına kadar 17 bin 685 ağaç tespit ettiklerini söyledi.

"BİZİM TESPİTLERİMİZE GÖRE İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 1 METREKARE2

İstanbul'daki yeşil alanların azlığına değinen Erdoğan, "Belediyenin 5 sene önceki verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6.2 metrekare. Bizim tespitlerimize göre ise 1 metrekare. Bugün kişi başına düşen yeşil alan Stockholm'de 86, Londra'da 66, her tarafı beton gibi görünen New York'ta bile 23 metrekare. Avrupa'da hiçbir ülkede 15 metrekarenin altında kent yok. İstanbul'da Bakırköylüler olarak şanslıyız; 7-8 metrekare civarında. Yeşil alanlarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin yer aldığı ormanlık arazide Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Müzesi ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı planda Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, Basketbol Süper Ligi'nin düzenlediği Ahmet Cömert Spor Salonu, Olimpiyat Evi, Türkiye Su Topu Federasyonu Olimpik Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor il müdürlüğü havuzu gibi önemli spor tesisleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü :

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- Toplantıya katılanlardan görüntü

- Konuşmacılardan görüntü

- Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu'nun konuşması

- Emekli Orman Mühendisi Yüksel Erdoğan'ın konuşması

- Yüksel Erdoğan ile röp.

-Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi kampüsünün havadan görüntüsü

25.05.2017 - 12.49 Haber Kodu : 170525072

25.05.2017 - 13.39 Haber Kodu : 170525091 (havadan görüntü)