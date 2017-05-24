DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(ÖZEL )

1- OTOMOBİLİN LPG TANKI BÖYLE PATLADI: 1 YARALI

* Elazığ'da oto sanayi sitesinde otomobilin LPG tankı bakım sırasında patladı.

* Şans eseri gaz alev olmazken aracın sahibi yüzünden yaralandı.

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Olay Elazığ Oto Sanayi Sitesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Serdar Güler, LPG'li aracını oto sanayi sitesine bakıma götürdü. Araç sahibi aracın bagajında bulunan LPG tankını kontrol etmek için aracın arka kısmına yöneldi. Güler bir süre sonra aracın tankı ile uğraşmaya başladı.Araçtaki LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir şekilde patladı. Patlama nedeniyle aracın etrafında bulunan iki kişi sağa sola kaçtı. Bu sırada gazın basıncı ile Güler yere yığılırken şans eseri LPG tankından çıkan gazın alev almadı. Bir süre sonra çevredekiler, yere savrulan Güler'in yardımına koştu. Bu anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Basınç nedeniyle kulaklarında geçici işitme kaybı ve yüzünde yanıklar olan Serdar Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Güvenlik kamerası bir aracın başında üç kişinin görüntüsü

-Bir kişinin aracın bagajında LPG tankı ile uğraşması

-Aracın tankının patlama anı

-Araç ile uğraşan kişinin yüzüne gaz gelmesi

-Yaralı kişinin yere düşmesi

-İki kişinin sağa sola kaçışması

-Çevredekilerin yaralı kişiye yardıma koşması

-Güler'in hastanedeki fotoğrafı



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2- KARAMOLLAOĞLU: AK PARTİ'NİN BİZDEN KİMSEYİ GÖTÜREBİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM

* Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

" (Ak Parti'nin SP'den önemli isimleri transfer edeceği iddiası ) Ak partinin bu teşebbüsü beni memnun etti. Bu bir diyaloğun kurulması manasına gelir. Arkadaşlarımızın söylemlerinden belki faydalanırlar. Bizden kimseyi alıp götürebileceklerine ihtimal vermiyorum"

" Kabul etsek de etmesek de Türkiye fiilen başkanlık sistemine girmiştir. Başbakanlık dönemi sona ermiş, başkanlık dönem başlamıştır.Artık hükümetin başkanı da, devletin başkanı da, partinin başkanı da bir kişidir"

" (ABD ile Suudi Arabistan'ın anlaşması) Bu kurulacak İslam NATO'su, milli görüş tarihi boyunca bizim dile getirdiğimiz İslam NATO'su mu olacak, yoksa başka bir görev mi üstlenecek? Biz İslam ülkelerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumayı esas almıştık. Ancak böyle bir adım, kendi içimizdeki bazı çekişmeleri silahlı çatışmaya dönüştürmek için kuruluyorsa bu bizi endişeye sevk ediyor"

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU / Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Ak Parti'nin partisinin bazı önemli isimlerini transfer edeceğiyle ilgili iddialara yanıt veren Karamollaoğlu, " Ak Partinin bu teşebbüsü beni memnun etti. Bu bir diyaloğun kurulması manasına gelir. Arkadaşlarımızın söylemlerinden belki faydalanırlar. Bizden kimseyi alıp götürebileceklerine ihtimal vermiyorum" dedi.

İSLAM NATO'SU

ABD Başkanı Donald Trump'un Suudi Arabistan ziyaretine değinen ve varılan anlaşma ile İslam NATO'su anlamına gelecek yeni bir oluşumun hayata geçirilmek istendiğine değinen Karamollaoğlu, "Bu kurulacak İslam NATO'su, milli görüş tarihi boyunca bizim dile getirdiğimiz İslam NATO'su mu olacak? Yoksa başka bir görev mi üstlenecek? Biz İslam ülkelerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumayı esas almıştık. Ancak böyle bir adım, kendi içimizdeki bazı çekişmeleri silahlı çatışmaya dönüştürmek için kuruluyorsa bu bizi endişeye sevk ediyor" diye konuştu.

İNGİLTERE'DEKİ TERÖR SALDIRISI

İngiltere'de meydana gelen terör saldırısını kınayan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Böyle bir hadise hepimizi üzüyor ve endişelendiriyor. Son yıllarda meydana gelen olaylar, Müslümanlarla ilişkilendirilmeye çalışıyor. Bu hadiseleri meydana getiren kim olursa olsun biz terörü lanetliyoruz. Bu dünyaya ve hiç kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz.Terör karşısında bütün ülkelerin el birliği etmesine ihtiyaç duyduğumuzu duyurmak istiyoruz. İngiliz hükümetine üzüntülerimizi iletmeyi vazife görüyoruz" dedi.

TÜRKİYE FİİLEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE GİRMİŞTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Ak Parti kongresinde genel başkan seçildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, " Kabul etsek de etmesek de Türkiye fiilen başkanlık sistemine girmiştir. Başbakanlık dönemi sona ermiş,başkanlık dönem başlamıştır.Artık hükümetin başkanı da, devletin başkanı da, partinin başkanı da bir kişidir. Her şeye rağmen bu yeni dönemin hayırlara vesiyle olmasını diliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÇILGIN PROJELERE DEĞİL, AKILLI YATIRIMLARA İHTİYACI VAR...

Ak Parti'ye yöne dönemde bazı önerilerde bulunacaklarını söyleyen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: Dış politikada savaş değil, barış dili kullanılmalı. Çatışma ve gerilim değil, sağ duyu ve diyalog esas alınmalıdır. Çevremiz ateş çemberi içindedir. Yerli ve bağımsız bir savunma sanayi için imkanlarımız seferber edilmedir. İç politikada öfke ile değil merhamet ve adaletle hareket edilmelidir. İsraf ve yolsuzluk mutlaka önlenmelidir. İsraf ve yolsuzluk devam ettiği müddetçe bizi güçlendirecek yatırımlara ayıracak hiçbir maddi imkanımız kalmamıştır. Bundan sonra da bulmak mümkün değildir. Fakir fukaranın hakkı mutlaka korunmalıdır. Vatandaşa güven için şeffaf, şaibesiz ve dürüst bir yönetim anlayışı ortaya konulmalıdır. Ekonomide kalkınma için seferberlik ilan edilmelidir. Üreten ekonomiyle gereken yatırımlara öncelik verilmelidir. Referandumda çıkan netice, iktidara olan güvenin bıçak sırtında olduğunu göstermiştir. 'Yüzde 1.5 farkla biz kazandık' mantığıyla yorumlarlarsa bu söylediklerimize pekte itibar etmeyebilirler. Bu sadece Ak Partiye değil memlekete de zarar verir kanaatindeyiz. Son dönemde 2.5 Milyon insan Doğu'dan Batı'ya göç etti. Fakat enteresan olan başka bir husus da, halen Doğu bölgelerimizde yaşayan insanlarımız yüzde 75'i göç etme eğiliminde. Göç etme isteğinin ilk sırasında ise işsizlik , geçim zorluğu gözüküyor. Bu insanlar doğdukları yerde karınlarını doyuramıyorlar. Ve eğer siz Anadolu'ya yatırım yapmazsanız bu insanlara istihdam sağlayacak fabrikaları kurmazsanız bu göç önlenemez. Türkiye'nin çılgın projelere değil, akıllı yatırımlara ihtiyacı var. Yaptığınız yollar, köprüler, Anadolu'nun hızlı boşalmasından başka sonuç vermez.İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş, bugünkü yatırımların tamamını durdurmak olur. Bu yatırımların tamamı, hizmete dönük, parayı toprağa gömen, hayata kolaylaştıran ama ülkeyi güçlendirmeyen yatırımlardır.

ESKİ İL BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Darbe sonrası dönemde OHAL ilan edilmesinin doğru, OHAL'in olağan hale gelmesininse yanlış olduğunu söyleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Kayseri Eski İl Başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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- SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

24.05.2017 - 13.07 Haber Kodu : 170524061

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3- TANKIN İÇİNDEN ÇIKAN EMNİYET MÜDÜRÜNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

* 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal edilmesi girişiminde aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

* Hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mithat Aynacı hakkında ayrıca 55 yıla kadar hapis cezasına istendi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmesi girişimine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişiminde bulunan aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz ile 21'i rütbeli 44'ü er olmak üzere 67 kişi şüpheli sıfatıya yer alıyor.

4 KİŞİ TANKIN EZMESİ SONUCU BİR KİŞİ DE TANKTAN ATILARAK ŞEHİT EDİLDİ

İddianamede darbecilerin tankı üzerlerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit olduğu, Ahmet Kocabay'ın ise şüpheli yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit olduğu belirtildi. İddianamede, her iki bölgede çıkan olaylar 30 kişinin yaralandığı kaydedildi, aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da bulunduğu 74 kişi ise müşteki sıfatıyla yer aldı.

SUÇLAMALAR VE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan şüphelilerden eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açan şüpheli Ömer Kalın hakkında "kasten öldürme", kasten yaralama", "mala zarar verme" suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörüldü.

Maktül Ahmet Kocabay'ın silahla vurarak şehit eden ve diğer maktüllerin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 5 kez müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit", "mala zarar verme" suçlarından 559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Aynacı'nın bindiği tanktaki Yarbay Osman Akkaya hakkında da ayrıca "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret", "tehdit" suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

O GECE YAŞANANLAR İDDİANAMEDE ANLATILDI

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirdiği eylemlerin önündeki en büyük engeli Emniyet Teşkilatı olarak gördüğü bu nedenle de darbe girişimi sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirerek koordineyi kesmek, darbe girişimi karşısındaki direnişi önlemek, emniyet teşkilatında ve vatandaşların üzerinde panik ortamı oluşturmayı amaçlandığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TANKA BİNDİ

Darbeci askerlerin 23.05'te Vatan Caddesi'ndeki Orduevi önüne geldikeri, yolun kamyonlar ve polis tarafından kapatıldığını görmeleri üzerine tankları kaldırımdan yürüttükleri belirtildi. Bu sırada eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın darbecilerin başında bulunan Kurmay Yarbay Osman Akkaya'nın bulunduğu tanka bindiği belirtildi.

TANKA BİNEN EMNİYET MÜDÜRÜ: "ANKARAYI, İZMİRİ ELE GEÇİRDİK BİR TEK BURASI KALDI"

Emniyet mensuplarının ve vatandaşın tankların önünü kesmesi üzerine şüpheli Osman Akkaya'nın tankın üzerine çıkarak polislere, "Genelkurmay'ın emri üzerine geldik. Sıkıyönetim ilan edildi. İtaat edin, gerekirse sizi vururum" tehditinde bulunmuş, ardından da 5-10 metre mesafeden ateş etmeye başladığı, polislerin darbeci komutanın ateşinden korunmak için çevredeki araçların arkasına sığınarak siper aldıkları anlatıldı. Yolun açılmaması üzerine darbecilerin safında yer alan emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın, "Ankarayı, İzmiri ele geçirdik bir tek burası kaldı" diyerek darbeci komutan Osman Akkaya'ya hava desteğinin gelmesinin gerektiğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine darbeci komutanın, Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubuna "Vatan'a giremiyoruz hava desteğine ihtiyacımız var" yazarak destek istediği ifade edildi. Daha sonra tankların namlularını emniyet müdürlüğü binasına çeviren darbeci komutan WhatsApp grubuna bu kez, "İl emniyete ateş etmeyi planlıyorum başka çare yok" yazdığı, Mithat Aynacı'nın da tankın içinde bulunan öğrenci astsubaylara "ateş etme yetkiniz var" dediği anlatıldı.

HELİKOPTERLE EMNİYETE İNİŞ YAPMAK İSTEYEN DARBECİLERE ATEŞ AÇILDI

Darbeci komutanın hava desteği istemesi üzerine Binbaşı Mehmet Türk, 20 darbeci askerle birlikte 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda helikopterle havalanarak emniyet müdürlüğüne doğru yola çıktığı belirtildi. Helikopterle vatan emniyet müdürlüğü üzerine gelen darbecilerin, burada iniş yapmak için yer aradıkları ancak polislerin ateşiyle karşılaştıkları için inemedikleri anlatıldı.

HELİKOPTERDEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ŞEHİT OLDU

İddianamede, iniş yapamayan helikopterde bulunan Binbaşı Mehmet Türk'ün helikopterden ateş etmesi üzerine Mehmet Gürler isimli vatandaşın şehit olduğu belirtildi. Takviye gelen ekibin daha sonra Vakıf Gureba Hastanesi'nin arkasında bulunan okulun bahçesine helikopteri indirdikleri, burada halkın yoğun tepkisi üzerine Millet Caddesi üzerinde zorla çevirdikleri bir minibüsle kışlaya geri döndükleri belirtildi.

Eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da içinde bulunduğu tanktaki darbeci askerlerin de bir süre teslim olmamak için direndikleri, havaya ve halka doğru ateş ettikleri bu sırada bazı polis ve vatandaşların yaralandığı, daha sonrada Aynacı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin tanktan çıkarılarak gözaltına alındıkları anlatıldı. Diğer iki tankın ise yoğun baskı üzerine kışlaya geri dönmeye çalıştıkları bir tankın arıza yapması üzerine içinde bulunan şüphelilerin burada gözaltına alındıkları kaydedildi.

TANKTAN ÇIKAN EMNİYET MÜDÜRÜ İLE DARBECİLERİN TELEFON KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede Mithat Aynacı hakkında yapılan değerlendirmede, Aynacı'nın 15 Temmuz günü saat 22.44'te eski İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan'ı aradığı ve 52 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdiği, daha sonra Gürcan Sercan'ın Aynacı'yı aradığı ve bu görüşmenin de 12 saniye sürdüğü kaydedildi. Yapılan bu görüşmelerden sonra Aynacı'nın Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne doğru yola çıktığı, bu esnada emniyeti işgale giden darbeci Osman Akkaya'nın Mithat Aynacı'yı aradığının HTS kayıtlarından tespit edildiği belirtildi. Aynacı ile Osman Akkaya arasındaki bağlantıyı darbe soruşturmasından tutuklu bulunan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan'ın sağladığı ifade edildi.

"DURMA EZ GEÇ"

Şüpheli Yarbay Fatih Sönmez yönetimindeki tankın ise dönüş yolunda vatandaşlar tarafından durdurulduğu ancak, Fatih Sönmez'in tank şoförü Ömer Kalın'a, 'Durma ez geç' demesi üzerine, şoförün tankı hunharca, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürdüğü kaydedildi. Tankın altında kalan Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin isimli 4 kişinin feci şekilde can vererek şehit oldukları belirtildi. Yine tankın çarptığı ve ezdiği araçlarda bulunan 21 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

YARALI HALDEKİ VATANDAŞI SEYİR HALİNDEKİ TANKIN ÜSTÜNDEN ATARAK ŞEHİT ETTİ

Bu durum üzerine vatandaşların tankın üzerine çıkarak darbecileri durdurmaya çalıştıkları ancak Fatih Sönmez'in tankın üzerine çıkanlara ateş ettiği, burada Ahmet Kocabay'ın yaralandığı ve yola devam eden tankın üzerinde kaldığı belirtildi. Yaralı şekilde tankın üzerinde giden Ahmet Kocabay'ın İSTOÇ önünde şüpheli Fatih Sönmez tarafından hareket halindeki tanktan aşağıya atıldığı anlatıldı. Olayı gören İstoç'un güvenlik görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Kocabay'ın burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha sonra tankla kışlaya giriş yapan darbecilerden Fatih Sönmez'in operasyona gelen polislerle bir süre çatıştığı daha sonra sivil kıyafet giyerek tel örgülerden atlamaya çalışırken yakalandığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

-Eski emniyet müdürünün tanktan çıkarılması

-Emniyet müdürlüğü önünde çekilen görüntüler

24.05.2017 - 14.41 Haber Kodu : 170524085

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4 - 14'ÜNCÜ KIRMIZI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL, ()

REKLAM sektörünün en yaratıcı ajanslarının ödüllendirildiği, reklam verenlerin başarılarının belgelendiği "Kırmızı Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl 14'üncüsü gerçekleşen törende 62 kategoride ödül dağıtıldı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dün akşam yapılan törene, basın ve reklam dünyasının önde gelen isimleri ile reklamverenler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Hürriyet Gazetesi CEO'su Çağlar Göğüş "Yeni kategoriler ve dijital atılımlarıyla birlikte Kırmızı Ödülleri bugün sadece yazılı basında yayınlanan değil, tüm yaratıcı reklam işlerini kucaklayan bir içeriğe dönüştü. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150'den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı'ya bu yıl ilk kez basılmamış işler de başvurabildi. Bu yıl Kırmızı'ya çok yoğun ilgi gösterildi ve rekor katılım oldu. Biz Hürriyet Ailesi olarak 14 yıldır bu geleneği sürdürdüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Yaratıcılığı destekleme yolunda bizimle birlikte olan ve bu töreni varlıklarıyla renklendiren sponsorlarımız Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO'ya ayrıca katılan tüm ajans ve tasarımcılara teşekkür ediyorumö dedi.

Konuşmanın ardından, başkanlığını PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder'in yaptığı, 64 kişilik jürinin 3 ayrı değerlendirme süreci sonunda kazananların belirlendiği ödüller takdim edildi. Kırmızı Basın, Kırmızı Bölge, Kırmızı Dijital, Kırmızı Kampanya ve Kırmızı Zanaat ana kategorilerinde 62 yaratıcılık ödülü verilirken, başvuru yapan 61 işe de Başarı Ödülü dağıtıldı.

Ödül töreninin merakla beklenen sonuçları arasında sektörü en heyecanlandıran sonuçlar olan Kırmızı Ödülleri'nde Tribal Worldwide İstanbul tarafından Borusan Otomotiv için hazırlanan 'Önünüze Bakarken Arkanızı da Görün' başlıklı reklamla Kıpkırmızı, Kırmızı Bölge Ödülleri'nde ise Ideart, Tukaş 'Eğlenceye Sos Kat' reklamıyla Kıpkırmızı Bölge ödülünü aldı. Kırmızı Dijital'de ise Kıpkırmızı ödülü, Unilever / Axe Black Night için hazırladığı One Song Stand başlıklı online kampanya ile Manajans Thompson'a gitti. Kırmızı Zanaat kategorisinde birincilik ClubSporium için reklam çalışması hazırlayan Rafineri Reklamcılık'ın oldu. Kıpkırmızı ödüllerini sahiplerine Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksoy ve Hürriyet CEO'su Çağlar Göğüş takdim etti.

BASILMAMIŞ İŞLER DE KIRMIZI ÖDÜLÜ SAHİBİ OLDU

Kırmızı bu yıl önemli bir yeniliğe ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150'den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı'da bu yıl ilk kez basılmamış işler de ödül Kırmızı Kampanya kategorisi ile ödül sahibi oldu. Kırmızı Kampanya'da yarışan reklam işleri, basında yayınlanmış olma sınırlaması dışına çıktı ve sınırlama olmaksızın televizyon, açık hava, radyo, gazete, dergi, sinema, dijital gibi ana akım ya da alternatif en az 3 mecrada kullanılan yaratıcı işler bu kategori altında ödül aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve yarışmanın en büyük yeniliği olarak basılmamış işleri de bu heyecana ortak eden Kırmızı Kampanya kategorisinde büyük ödül İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) için 'Kaldır Kafanı' isimli çalışmasıyla Tribal Worldwide İstanbul'un oldu.

GENÇ KIRMIZI ÖDÜLLERİ'Nİ AKADEMİSYENLER BELİRLEDİ

Kırmızı Ödülleri'nin bir vazgeçilmezi olan ve sektöre yetenekli gençler kazandırmayı amaç edinen Genç Kırmızı'ya ilgi de bu yıl yoğun oldu. Genç Kırmızı'ya 38 üniversiteden 51 fakülte ve 573 öğrencinin yer aldığı 260 ekip katıldı. Doğan Kitap sponsorluğundaki Genç Kırmızı Ödülleri'ni akademisyenler jürisi değerlendirdi ve 36 iş finale kaldı. Finale giren işler Kırmızı Zanaat ödülleri jürisinde değerlendirilerek ilk 5 belirlendi. Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı ile Işık Üniversitesi birinci oldu. Hacettepe Üniversitesi; 'Kötünün Sınırı' başlıklı çalışmayla ikinci, Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin ile üçüncülüğü aldı.

İLK DEFA BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU İLE İŞBİRLİĞİ

Her yıl farklı bir içerikle açıklanan brief konusuna göre hazırlanan reklamların katılıp yarıştıkları Hürriyet Özel Ödülü'nde jüri, Titrifikir'i birincilik ödülüne layık gördü. Hürriyet Özel Ödülü bu yıl ilk defa bir sivil toplum kuruluşu, ODFED iş birliği ile oluşturdu. "Türkiye'de Otizmö konulu yarışmada Titrifikir ekibinin yaptığı çalışma birinci, Lokal'in çalışması ikinci oldu. Kategoride Murat Akkan da üçüncülüğe layık görüldü.

14'ÜNCÜ KIRMIZI ÖDÜLLERİ

Reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının, öğrencilerin ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödüllerine bu yıl 922 başvuruyla rekor bir katılım gerçekleşti. Yarışma kapsamında en çok başvuru, 329 işle Kırmızı Ödülleri Basın kategorisine oldu. Bunu 241 başvuruyla Kırmızı Dijital izledi. Kırmızı Bölge de 3. sırada yer alarak 199 başvuru aldı. 14. Kırmızı Ödül töreni; Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO sponsorluğunda düzenlendi. Kırmızı Ödüllerini kazananlar şu isimler oldu:

KIRMIZI TECRÜBE ÖDÜLÜ

Atilla Aksoy

KIRMIZI BASIN

Kıpkırmızı

TBWA İstanbul

BORUSAN OTOMOTİV

Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı

TBWA İstanbul

IKEA

Basında Hızlı Tüketim Ürünü

Publicis Yorum Tanıtım Basım ve Yayın Hizmetleri AŞ.

Nescafe

Hizmet

Tribal Worldwide İstanbul

Türkiye İş Bankası

TBWA İstanbul

123RF

Basında En İyi Kültür, Sanat ve Eğlence Reklamı

Y&R Reklamevi

Baba Radyo

Basında En İyiler Diğer Kategorisi

TBWA İstanbul

BORUSAN OTOMOTİV

Basında En İyi Kurumsal İmaj Reklamı

Tribal Worldwide İstanbul

Türkiye İş Bankası

Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması

TBWA İstanbul

123RF

Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam

TBWA İstanbul

Haytap- Hayvan Hakları Federasyonu

Jüri Özel Ödülü

Kaf

Adana Dost Eller

KIRMIZI BÖLGE

Kıpkırmızı

IDEART/İzmir

TUKAŞ

Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı

IDEART/İzmir

BIANCHI BİSİKLET

Basında Hızlı Tüketim Ürünü

IDEART/İzmir

TUKAŞ

Hizmet

Mandal Ajans/İzmir

Saysen Anaokulları

Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması

Reklam Merkezi/İzmir

Egemedya

Basında En İyi Gündem Bağlantılı Reklam

Reklam Merkezi/İzmir

Reklam Merkezi

Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam

Kaf/Ankara

Adana Dost Eller

Jüri Özel Ödülü

SVStudios İletişim Danışmanlığı Ankara

ANKAMall AVM

KIRMIZI ZANAAT

Kıpkırmızı

Rafineri Reklamcılık

ClubSporium

Tipografi Kullanımı

Lokal

Groupama Sigorta A.Ş.

Sanat Yönetimi

TBWA İstanbul

BORUSAN OTOMOTİV

İllüstrasyon

Rafineri Reklamcılık

ClubSporium

Reklam Fotoğfrafı

TBWA İstanbul

IKEA

KIRMIZI DİJİTAL

Kıpkırmızı

Manajans /Thompson

Unilever / Axe Black Night

En İyi Site

Agency Look

MSA

Tribal Worldwide İstanbul

UNILEVER

Online Reklam Filmi

Rafineri Reklamcılık

Yapı Kredi

Viral Video

Pure New Media

Allianz Global Assistance

En İyi Sosyal Medya İletişimi

Tribal Worldwide İstanbul

Vodafone Türkiye

En İyi Gerçek Zamanlı Dijital İletişim

4129Grey

Netflix

En İyi Dijital Reklam

People Initiative

LC Waikiki

En İyi Dijital Mecra Kullanımı

Mediacom

Volkswagen

En İyi Açık Hava veya Etkinlik Bağlantılı Dijital İletişim

Mindshare Medya Hizmetleri

Unilever

En İyi Veriye Dayalı Yaratıcılık

Manajans /Thompson

Unilever / Axe Black Night

En İyi İnovatif Teknoloji Çözümü

Mindshare Medya Hizmetleri

Unilever

Markalı İçerik (Native)

Brand The Bliss

Overteam

En İyi Mobil Reklam (Banner, vb.)

Pure New Media

Opet Petrolcülük A.Ş.

En İyi Mobil Site

Wanda Digital

Unilever

En İyi Mobil Uygulama (Mobile Application)

Monitise

Doğuş Müşteri Sistemleri

En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi

TBWA İstanbul

Hayata Destek

TBWA İstanbul

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

En İyi Dijital Sponsorluk İletişimi

Tribal Worldwide İstanbul

Vodafone Türkiye

Jüri Özel Ödülü

4129 Grey

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

KIRMIZI KAMPANYA

Kıpkırmızı

TBWA İstanbul

IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI

Finans

TBWA İstanbul

AKBANK

Perakende

Medina Turgul DDB

Metro Toptancı Market

Bilgi Teknolojisi İletişim Ürünü

Tribal Worldwide İstanbul

Vodafone Türkiye

Otomotiv,Yan Sanayi ve Aksesuar

Medina Turgul DDB

Doğuş Otomotiv - Volkswagen

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü

Manajans /Thompson

Unilever / Rexona

Kültür,Sanat ve Eğlence

TBWA İstanbul

IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI

Diğer

TBWA İstanbul

Vodafone Türkiye

Sosyal Sorumluluk

PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

FIAT

HÜRRİYET ÖZEL ÖDÜLÜ

1- Canan Ayvacı, Melih Mermutlu, Özgür Akpınar, Ece Dereli, Ömer Ceran, Tolga Tunçel, Ahmet Söğütlüoğlu, Alper Çetik, Kerem Sabuncu

Titrifikir

2- Elvin Tür, Rahman Yıldız

LOKAL

3- Murat Akkan

HÜRRİYET GENÇ KIRMIZI

1- Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı

Işık Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

Selçuk Öziş

Cemre Elif Yardımcı - Fatih Erol

2- Kötünün sınırı

Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

KAZIM DİRİK

Murtaza Yaman - Yunus Emre Keleş

3- Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin

Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

KAZIM DİRİK

Seda Alak - Övgü Deveci

CANLI KIRMIZI

1- KREACTİF MEDYA

Metehan Erdem - Oktay Aydın

2- HAPPY PEOPLE

Murat Şentürk - Caner Tuncel

3- MEDYAPARK

Aysun Alemdaroğlu - Emel Nerkiz



Görüntü Dökümü:

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-Kokteylden genel detaylar

-Kokteyle gelen kişilerden detay görüntü

-Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksoy

-Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök

-Sergiden detay görüntü

-Sergiye bakan davetlilerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



24.05.2017 - 14.19Haber Kodu : 170524081_