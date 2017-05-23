DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ERDOĞAN: (İNGİLTERE'DEKİ TERÖR SALDIRISI) ŞİDDETLE KINADIĞIMI İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşuyor.

İngiltere'deki terör saldırısına değinen Erdoğan, "İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklaması

23.05.2017 - 11.58 Haber Kodu : 170523069_

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(Aktüel görüntü)

2- ERDOĞAN AÇIKLADI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASDAL'A TAŞINACAK

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 184. dönem mezuniyet törenine katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene İstanbul Üniversitesi'nin Çapa'daki mevcut yerinin fiziki ve teknik yetersizliğiyle ilgili şikayetler damgasını vurdu. İlk olarak dönem birincisi Dr. Sevilay Ertürk konuşmasında Çapa ile ilgili şikayetini dile getirdi. Anfilerin yetersizliğinden ve Çapa'daki binanın labirent gibi olmasından şikayet eden Ertürk, " Bu fakültenin hak ettiği değerin bu olmadığına inanıyoruz" dedi. Ertürk, Çapa'daki mevcut binanın yerinde yeniden yapılandırılmasını arzu ettiklerini de sözlerine ekledi.

DEKAN DA ŞİKAYET ETTİ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahattin Çolakoğlu da konuşmasında " Baktığınız zaman sanki gecekonduda oturuyoruz" sözleriyle Çapa'daki binayla ilgili eleştirisini gündeme getirdi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında bu şikayetlere değinerek Tıp Fakültesi'nin 4 yıl içinde Hasdal'daki yeni yerine taşınacağını söyledi. Erdoğan, " Çapa 110 dönüm bir arazi içerisinde. Hasdal'da 1100 dönüm bir araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine tahsis etmiş bulunuyoruz. Bütün bölümleriyle hepsi orada olacak. Bizim bu şehir hastaneleri projesinin bir farklı uygulamasını orada uygulamaya koyacağız. Yeni dönemde Çapa merkezde sadece poliklinik hizmeti verir hale gelecek. Eğitim, öğrencilerimiz Hasdal'daki yerde, yolun bir tarafından, çaprazda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğer tarafta Bezm-i Alem Sağlık Bilimleri yapılacak. Bizim artık ciddi sayıda ve oranda doktora ihtiyacımız var. Öyle zannediyor ki 4 sene sonra filan, oralar bitecektir. Proje çalışmaları, sağlık bilimlerinde uzman mimarlarla devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden detaylar

- Dönem birincisinin konuşması

- Dekan'ın konuşması

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'n açıklamaları

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Erdoğan'ın konvoyunun havalimanına gidişi



23.05.2017 - 12.33 Haber Kodu : 170523076_

23.05.2017 - 12.35 Haber Kodu : 170523077

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEZUNİYET TÖRENİNDEN MEDİPOL'E GEÇTİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Ancak Cumhurbaşkanı'nın konvoyu havalimanı yerine Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ne yöneldi. Cumhurbaşkanı'nı takip eden basın mensuplarının önü motorlu polisler tarafından kesildi. Trafiği de durduran polisler bir süre geçişe izin vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret için mi ya da başka bir program nedeniyle mi hastaneye gittiği öğrenilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 1 saat sonra hastaneden ayrıldı ve Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Yol kenarında bekleyenlere el sallayan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

- Cumhurbaşkanı konvoyunun haliçten çıkışı

- Takipteki basın araçlarının önünün kesilmesi

- Trafiği durduran polislerden detay

- Hastanedeki hareketlilikten detaylar

- Korumaların gazetecilere izin vermemesinden detay

- cumharbaşkanı'nı taşıyan aracın hastaneden ayrılışı

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4- GÜL AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül de katıldı. Gül çiftinin törene katılmanın sebebi mezunlar arasında gelinleri Ayşe Zehra Karadere'nin de bulunmasıydı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül'le evli olan Dr. Ayşe Zehra Karadere bugün mezun oldu. Dereceye giren mezunlara diploma ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Gül çifti de toplu fotoğraf çekimi için sahneye çağrıldı. Bu sırada Dr. Ayşe Zehra Karadere de ön sıraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müsade isteyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gelininin diplomasını bizzat verdi. Hayrunnisa Gül de Ayşe Zehra Karadere'ye sarılıp tebrik etti.

Görüntü Dökümü:

- Mezuniyet töreninden detaylar

- Gül çiftinin sahneye çıkması

- Abdullah Gül'ün gelinine diploma vermesi

- Detaylar

23.05.2017 - 14.05 Haber Kodu : 170523103

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5- BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "LÜKS ARAÇ" SORUŞTURMASI…

* Adliye kaynaklarından alınan bilgiye göre Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacak

Haber: Serpil KIRKESER, Kamera: İhsan YALÇIN İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktukları iddia edilen 101 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın da ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

BU SABAH OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu iddia edilen şebekeye yönelik bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Soruşturma dosyasında 101 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer alıyor. 46 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor. Aralarında Ozan Tufan'ın da bulunduğu 55 şüpheli hakkında ise ifade alma amaçlı yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen ünlü Futbolcu Ozan Tufan'ın da soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı, ardından da serbest bırakılacağı belirtildi. Tufan'ın söz konusu soruşturmaya konu yurda kaçak yollarla gelen lüks aracının 3'üncü alıcısı olduğu tespit edildi. Tufan'ın yapılan soruşturma kapsamında aracı bilerek mi ya da bilmeyerek mi satın aldığı savcılık tarafından araştırılıyor.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Öte yandan soruşturmaya konu lüks araçlara da el konuldu. Söz konusu soruşturma aylar öncesinden başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sigara kaçakcılığından dolayı bir kısım şüphelilere fiziki ve teknik takip yaptı. Daha sonra takip edilen şüphelilerin, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı ve soruşturma genişletildi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan detaylar

-Jandarma araçlarının kışlaya girişi

-Genel ve detaylar

23.05.2017 - 11.53 Haber Kodu : 170523067_

23.05.2017 - 11.46 Haber Kodu : 170523061

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6- KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK : 1 İŞÇİ AĞIR YARALI



* İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı 52 yaşındaki Sain Şam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Cengiz ÇOBAN, İstanbul

Ümraniye'de yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi itfaiye ve arkadaşları tarafında kurtarılarak hastaneye götürüldü. İşçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay İsitiklal mahallesi Şadırvan sokakta 12.00 sıralarında meydana geldi .Ümraniye Belediyesi Fen işleri müdürlüğü Yağmur ve Atık su kanalında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 52 yaşındaki Sait Şam'ı bulunduğu yerden çıkarmaya başardı..

Yaralı işçi aynı sokakta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahale burada yapıldı. Şam'ın beraber çalıştığı arkadaşları

hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilen ağır yaralı işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çalışma yapılan alandan görüntü

-Göçük olan alandan görüntü

-Hastane önündeki işçilerin görüntü

-Polis ve itfaiye ekipleirnden görüntü

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-İşçinin ambulansla sevkedilmesi

-Genel ve detay görüntüler

23.05.2017 - 14.03 Haber Kodu : 170523101_

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7- 4 KATLI EVDE FİLM GİBİ SOYGUN



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Florya'da 4 katlı bir eve kargocu kıyafetleriyle gelip ev sahibi kadını ellerinden kelepçeyle elbise dolabının askısına bağlayıp, daha sonra evdeki gizli kasadaki 50 bin dolar nakit para ile 250 bin dolar değerinde ziynet eşyasını gasp ederek kaçan 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında olay sırasında gaspçılara kapıyı açan ve polise "Beni yumrukla bayılttılarö şeklinde ifade veren evin Moldova uyruklu hizmetçisinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra ellerinde gasp ettikleri eşya ve paralarla kameralar tarafından görüntülenen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELLERİNDEN ELBİSE ASKISINA BAĞLAMIŞLAR

Bakırköy, Florya'da 9 Mayıs 2017'de polise başvuran İşadamı M.E.(45) ile eşi E.E.(39) evlerine gelen ve üzerlerinde kargocu kıyafeti bulunan iki kişi tarafından bıçak tehdidi ile gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Olay sırasında evde bulunan E.E. poliste verdiği ifadesinde "Kapı çalınca, hizmetçiyi açması için gönderdim. Kısa bir süre sonra girişte gürültüler oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken üzerlerinde kargocu kıyafeti bulunan ve yüzlerinde maskeleri olan iki kişi ortaya çıktı. Beni zorla yatak odasına götürdüler. Elbise dolabının içine soktular. Ellerimden plastik kelepçeyle elbise askısına bağladılar. Orada yaklaşık 10-15 dakika kaldım. Daha sonra bahçıvanımız Z.A. beni gelerek kurtardı. Dışarı çıktığımda yatak odasında bulunan gizli kasanın açıldığını ve içinden 50 bin dolar nakit para ile yaklaşık 250 bin dolar değerinde ziynet eşyası çalındığını gördüm" dedi.

EVİN HİZMETÇİSİNDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Öte yandan olay sırasında evde bulunan hizmetçi Olesea C. polislere verdiği ifadesinde "Kapıyı kargocu olduklarını söyleyince açtım. Aniden üzerime yürüyüp bana yumruk attılar. Bayılmışım. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi. Polis hizmetçinin ifadesinde bazı çelişkiler tespit etti.

KAÇARKEN KAMERALAR GÖRÜNTÜLEMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kameralarını kullanarak iki şüphelinin, çaldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte bir araca binerken görüntülerine ulaştı. Plakası tespit edilen ve kiralık olduğu öğrenilen aracın izini süren dedektifler kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerinin tespit etti. Şüphelilerin mağdurlar arasında bulunan evin hizmetçisiyle bağlantıları tespit edildi.

OPERASYON YAPILDI

Bu gelişmelerin ardından polis 16 Mayıs 2017 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Olayı gerçekleştiren Yalçın O.(37), Murat K.(34) ile onlara yardım ve yataklık yapan Mustafa K.(27), Bulgaristan uyruklu Mihail F.B.(58), Moldova uyruklu Iuri C.(40) ve evin hizmetçisi Olesea C.(32)'yi gözaltına aldı.

GASP EDİLEN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE 3 SAAT BULUNDU

Polis şüphelilerin kaldığı yerlerde yaptığı aramada bir elektrik kutusunun içine gizlenmiş evden gasp edilen 200 bin lira değerinde üç adet erkek saati ile bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yalçın O., Murat K., Iuri C. ve Olesea C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin evden çıkışı (Güvenlik kamerası)



