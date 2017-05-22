DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERMENİSTAN TEMSİLCİSİNİN KONUŞMASINI ELEŞTİRDİ.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin açılışında üye ülkelerin temsilcileri sırasıyla birer konuşma yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashot Hovakimiyan, Azerbaycan Meclis Başkanı Ogdal Asadov'un konuşmasında kullandığı," Üye ülkelerden biri hala zehirli ideolojisinden vazgeçmiş değil" ifadesine uzun bir yanıt verdi. Konuşmasının neredeyse tamamını Karabağ meselesine ayıran Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashot Hovakimiyan, " Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü siyasi suçlama yeri değildir"dedi.

"KONUŞMANIZIN TAMAMI SİYASİ"...

Oturuma başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan temsilcisine konuşmasından sonra teşekkür ederken, toplantının siyasi suçlama yeri olmaması gerektiği fikrine katıldığı söyleyerek " Ancak burada suçlamalar ve değerlendirmeyi hiçbir temsilci yapmadı. Siz konuşmanızın tamamını siyasi değerlendirmeye ayırdınız" diyerek eleştiride bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Başbakanı Medvedev'i işaret ederek, tartışma konusunun Minsk üçlüsünün sorumluğunda olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Bu işin nihayete vardırılmasında büyük fayda var "dedi.

Görüntü Dökümü:

- Azerbaycan temsilcisinin konuşması

- Ermenistan temsilcisinin konuşması

- Ermeni temsilcinin konuşmasının ardından cumhurbaşkanının eleştirisi

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2- İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ; 2 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Bağcılar'da su borusu döşenirken iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İş makinesi ile bir kamyonet alev alev yandı.

Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde, İSKİ tarafından taşeron firmaya yaptırılan su borusu döşeme çalışmaları sırasında iş makinesi

doğalgaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle doğalgaz alev aldı. Alevler iş makinesi ve işçilere ait bir kamyonete sıçradı. Çalışanlar ve çevredekiler bölgeden hemen uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada bölgeye gelen doğalgaz ekipleri de hattaki doğalgazı kesti.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Alev alev yanan iş makinesi ve kamyonet

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri

-Çalışmalardan görüntü

-Doğalgaz hattı

-İş makinesi ve kamyonet

-Röportajlar

-Detaylar

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3- (EK BİLGİLERLE) ÜNLÜ GECE KLÜBÜ REİNA'DA YIKIM



Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA / İstanbul

Yılbaşı akşamı terör örgütü DAEŞ'in terör saldırısı sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezi Reina'nın büyük bir kısmı iş makinalarıyla yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Reina'nın mevzuata aykırı kısımlarının yıkıldığını açıkladı.

ÜNLÜ GECE KULÜBÜNÜN BÜYÜK BİR KISMI YERLE BİR

Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübünün denize bakan kısımları ve locaları sabah saatlerinde iş makinalarıyla yıkıldı. Gece kulübünün çok küçük bir kısmının ayakta kaldığı görülürken yıkıntılar arasında çataldan tabağa, masadan koltuğa kadar eşyaların da yer aldığı gözlendi. Basın mensuplarının görüntü almak üzere girdiği yıkım alanına girilmemesi için güvenlik şeridi çekildi. Şirket yetkilileri yıkıma dair herhangi bir açıklama yapmadı.

İBB'DEN AÇIKLAMA: MEVZUATA AYKIRI KISIMLAR YIKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada mevzuata aykırı kısımların yıkıldığını ifade etti. Reina ile ilgili İBB şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır. Encümen Kararına istinaden, bugün (22.05.2017), yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü:

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-Reina'nın yıkılmış hali

-Genel ve detaylar

22.05.2017 - 12.05 - Haber Kodu : 170522085

22.05.2017 - 13.07 - Haber Kodu : 170522112

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4- UĞUR KURT VURULARAK ÖLDÜĞÜ YERDE, CEMEVİ'NİN BAHÇESİNDE ANILDI

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul

İstanbul Okmeydanı'nda bir cenazeye katılmak için gittiği Cemevi'nde, bölgede yaşanan olaylara müdühahe eden polisin silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Uğur Kurt, ölümünün 3. yılında vurulduğu yerde anıldı. Uğur Kurt'un Annesi Gülnaz Kurt, oğlunun ölümüyle eşi ve kendisinin de öldüğünü kastederek " Üç kişinin katilini nasıl bıraktılar? Elini kolunu sallayarak nasıl geziyor? Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. O polis ise ben de vatandaşım. Bizi hiç mi düşünmedi? Uzatsın elini" dedi.

ÖLÜMÜNÜN 3'ÜNCÜ YILINDA

Uğur Kurt, ölümünün 3. yılında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde vurulduğu yerde anıldı. Anmaya Uğur Kurt'un annesi Gülnaz Kurt, Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin, Uğur Kurt'un akrabaları ve sevenleri katıldı.

SAYGI DURUŞU YAPILDA

Uğur Kurt için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin Uğur Kurt'un öldüğü yerde ve öldüğü saatte basın açıklaması yaptı. Zeynel Şahin "Uğur Kurt'u tam da bu noktada bu saatte polis kurşunuyla aramızdan ayırdılar. Uğur Kurt'u bilerek vurdular diye düşünüyorum. Hiçbir olayla ilgisi olmayan Uğur cenaze için beklerken polis bize ateş etti ve Uğur vuruldu. Mahkemede beraat eden polisle ilgili avukatlarımız gerekli işlemleri yapacak. Hukuk daha devam edecektir. Bir üst mahkemede hakkımızı arayacağız. Bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

UĞUR KURT'UN ANNESİ: CUMHURBAŞKANINA SESLENİYORUM.O POLİS İSE BEN DE VATANDAŞIM

Uğur Kurt'un annesi Gülnaz Kurt " Benim çocuğumdan ne istediler? Bu kararı veren hakimin vicdanı rahat mı? Üç kişinin katilini nasıl bıraktılar? Elini kolunu sallayarak nasıl geziyor? Buradan sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum.O polis ise ben de vatandaşım. Bizi hiç mi düşünmedi? Uzatsın elini.12 bin lira para cezasını çok görüyor. Onu da ben vereyim de ona ödül olsun" diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş "Acımız büyük. Asıl acımızı katmerlendiren şey beklenen adaletin gerçekleşmemesi. Bir cemevinde bir alevinin öldürülmesi adaletin buna karşı takındığı tutum lakayt tutumdur.Demek ki bir ibadethanede bir cemevinde bir aleviyi öldürmenin cezası 12 bin yüz liraymış. Adalet mücadelemiz sürecek" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

Uğur Kurt'un vurulduğu yerdeki resmi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin'in açıklamaları

Uğur Kurt'un annesi Gülnaz Kurt'un ağlayarak konuşması

Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş'ın konuşması

Genel ve detaylar



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5- PİSTE GİREN KÖPEK 5 UÇAĞI PAS GEÇİRTTİ

Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İstanbul

Atatürk Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek 5 uçağı pas geçirtti.

Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy'e doğru alçalan bir uçağın pilotu, pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti. Arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçakta pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistte bulunan köpeğin pilotlar tarafından bildirilmesinin ardından Devlet Hava Meydanları Ekipleri pist çevresinde dolaşan köpek veya köpekleri yakalamak için seferber oldu. Ekipler, köpeğin pist bölgesine nereden girdiğini tespit etmeye çalışıyor.

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6- THY İLE YAPI KREDİ ARASINDA ANLAŞMA

Haber: Faik KAPTAN - Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) ve Yapı Kredi, sadece seyahat harcamalarında kullanılan dünyanın ilk kartlı ödeme sistemi olan UATP için güçlerini birleştirdi ve bugün iki kurum arasında bir anlaşma imzalandı.

THY Genel Müdürlük binasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın tarafından imzalanan anlaşma uyarınca, Türk Hava Yolları'nın kurumsal müşterilerine yönelik sadakat programı Turkish Airlines Corporate Club'a üye firmaların bundan böyle Yapı Kredi ayrıcalığı ile "Turkish Airlines Corporate Club Kartı" kullanarak pek çok imkândan yararlanabilecekleri bildirildi.

İHALEYİ YAPI KREDİ KAZANDI

Dünyada UATP Kart çıkarmaya yetkili havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları'nın söz konusu kart için açtığı ihaleyi, Türkiye kredi kartı pazarı liderlerinden olan Yapı Kredi kazandı. Buna göre, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları'nın çıkarmaya yetkili olduğu UATP kartı Türkiye pazarında World Business karta bağlı bir sanal kredi kartı olarak sunacak. Turkish Airlines Corporate Clubüyesi firmalar "Turkish Airlines Corporate Club Kart" ile ücretsiz taksit, biletlerde indirim, ilave bagaj, özel yolcu salonu kullanım hakkı, 260'dan fazla hava yolundan bilet alımı gibi hizmetlerden yararlanabilecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı imza töreninden önce yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları olarak 2009 yılında kurumsal müşterilerimize yönelik sunmaya başladığımız 'Turkish Airlines Corporate Club' sadakat programı kapsamında 10 binin üzerinde üyeye ulaşmış durumdayız. Bayrak taşıyıcı konumumuzun verdiği sorumlulukla artan rekabete ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak adına UATP özellikli kartı kurumsal müşterilerimizin kullanımına sunmaya karar verdik.UATP ödeme sistemini Türkiye'nin en köklü bankaları arasında yer alan ve Kıta Avrupası'nın en büyük kart programına sahip olan Yapı Kredi'nin World markası ile beraber pazara sunuyoruz. Bu işbirliğinde Yapı Kredi'nin 27 Ekim 2014 tarihinde yapılan ihalede en iyi teklifi vermiş olması ve World'ün Ticari Kartlarda yüzde 32 alacak bakiyesi pazar payı ile Türkiye'de açık ara lider olması etkili olmuştur."

İlker Aycı ayrıca, "Bu ürün ile birlikte Türkiye pazarına seyahat yönetimi algısını getirmeyi hedefliyoruz. Turkish Airlines Corporate Club Kart ile kart sahibi üyelerimiz, kendilerine gönderilecek aylık seyahat yönetim raporlarıyla uçuş harcamalarını daha etkin takip edebilecekler. Ayrıca kartlar departman ve proje bazında çıkartılabileceğinden seyahat maliyetlerinin de detaylı kontrolüne olanak sağlayacak" dedi.

Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın ise yapılan anlaşmanın kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

THY 2 MİLYAR KİŞİYE ULAŞTI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin Final Four'da şampiyonluğu 20 saniye farkla kaçırdığını ve o günden bu yana başta Obrodoviç olmak üzere bu şampiyonluk için çalışmalara başladıklarını da belirterek şunları söyledi:

"Allah mahçup etmedi. Ne mutlu bize doyasıya yaşadık. Birlik olduğumuzda neler başarabileceğimizin bir örneğini daha dün gece yaşadık. Tarifsiz mutluyuz. Markamıza hayırlı olsun. Hissedarlarımıza, çalışanlarımıza hayırlı olsun. THY Avrupa Ligi basketbolde irtifa kazanmaya, yükselmeye devam edecek. FB ile birlikte diğer takımlarımızla birlikte,Avrupada THY Basketbol Ligi daha güzel, daha keyifli, daha eğlenceli, daha seyredilebilir olacak. Düşünün ki 2 milyar kişiye varan bir organizasyondan söz ediyoruz. Markalarımızı oraya taşıdık Uzak doğu ve Çin Pazarı çok ilgili. Dijitalde 750 milyon kişi seyretti. Markamızı buraya taşıdık. Böyle yerlere yükselmek el birliği ile oluyor. Vizyorn ile, birlik beraberlikle oluyor. Birbirimizin paçasından çekmeyelim. Kolkola girip yürüyelim. Daha nice şampiyorluklar gelecek. Şimdiden gelecek yıl Belgrad'da ki finali düşünüyoruz.1 milyonluk mil ödülünü FB'li basketbolcu Ekpe Udoh'a verdik. Haketti, teriyle haketti ve çok mutlu olduğunu söyledi. Ülkemizde güzel şeyler oluyor. Umarım bu güzel şeyler artsın."

Görüntü Dökümü:

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-İlker Aycı'nın konuşması

-Faik Açıkalın'ın konuşması

-İlker Aycı ile röp.

-Genel ve detaylar



