DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE "19 MAYIS" SORUŞTURMASI

Haber: İstanbul

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş Belediyesi'ne "19 Mayıs" soruşturması başlattığını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta bir konuşma yapmış ve "19 Mayıs'ı Beşiktaş'ta çok daha görkemli bir törenle kutlayacaktık. Ama yasak getirdiler. Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar" demişti.

" ETKİNLİĞİN YAPILMASI İSTANBUL VALİLİĞİMİZCE UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

Soruşturmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "19 Mayıs törenleri, ülkemizde, istiklal mücadelesinin kahramanı Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve kahraman milletimize yakışır vaziyette, diğer bütün illerimizde olduğu gibi ilimizde de milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla, huzur içinde kutlanmıştır. Valilik olarak temel görevimiz, bu kutlamaların kamu düzeni içerisinde, emniyetli ve esenlikli olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Beşiktaş Belediye Başkanlığı, 19 Mayıs Günü, 'Gençlik Festivali' adı altında etkinlik koordine etmiş; fakat etkinliğin yapılması İstanbul Valiliğimizce uygun görülmemiştir" denildi.

" KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞTIR"

"Buna rağmen, Beşiktaş Belediye Başkanlığı bu talebinde ısrarcı olmuş, etkinliği izin almadan gerçekleştirmek istemiştir" denilen açıklamada, " Aynı durum Beşiktaş Belediye Başkanı ile, '31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Gecesi' de yaşanmış, gelen istihbaratlar doğrultusunda, günün hassasiyetine binaen yapılan tüm uyarılara rağmen, ilgili Belediye, kamu düzeni ve sorumluluğunu gözetmeksizin, kamu otoriteleriyle işbirliğinden kaçınarak, Ortaköy meydanında, yılbaşı gecesi eğlencesi tertip etmiştir. Söz konusu kişi hangi saiklerden kaynaklandığı kamuoyunca çok iyi bilinen bu tür hareketlere ve toplumumuzun ortak değerlerini istismara her fırsatta tevessül etmekten geri durmamıştır. Yaşanılan olumsuz olaylardan elde edilen tecrübelerin, ilgili Belediye Başkanlığı'na herhangi bir sonuç üretmediği, 19 Mayıs'taki tutumlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Belediye Başkanı halkı tahrik edici gazete ilanlarıyla da, konuyu siyasi bir malzeme aracı haline dönüştürmekten kaçınmamıştır. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın, kendisini kanun koyucunun ve kamu düzeninden sorumlu otoritelerin yerine koyarak hareket etmesi kabul edilemez bir davranıştır" ifadeleri yer aldı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR"

Açıklama şöyle devam etti: "Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi, İstanbul ilimizin ilçelerinde de etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar, yasal şartlara uygun ve kamu düzenini bozmayacak nitelikteki tüm etkinliklere gerekli izinler verilmiştir. Hatta Beşiktaş Belediye Başkanı'nın bağlı olduğu siyasi parti teşkilatı, 19 Mayıs için, İstanbul Beşiktaş ilçesinde etkinlik gerçekleştirmek için izin talebinde bulunmuş, bu talebe Valiliğimizce olumlu cevap verilmiştir. Netice olarak, ilgili Belediye Başkanlığı'na, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır"

KILIÇDAROĞLU: YASAĞI GETİRMELERİNİN NEDENİ KORKULARINDANDIR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla toplananlara hitap etmişti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'ta yapılacak olan etkinlikleri iptal etmesini eleştirerek, "Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar. Korkularından özgürce sokağa çıkamayacaklar. Ama biz korkmuyoruz. Halkla birlikteyiz" demişti.

"ÜRETMENİN YOLU BİLGİDEN, İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇER"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına meydanda toplananların bayramını kutlayarak başlamış şunları söylemişti;

"Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini, amaçlarını yeteri kadar hayata geçiremedik. Şunu kabul etmek gerekir, Mustafa Kemal Atatürk demek Atatürkçülük demek üretim demektir. Üreten bir toplum gelişir. Üreten bir toplumun dünyada saygınlığı olur. Üreteceğiz ki güçlü olalım. Üretmenin yolu bilgiden, iyi bir eğitimden geçer. Bunu sağladığımız zaman katma değeri yüksek ürünleri üretmiş oluruz ve dünyada saygınlığımız artar. Eğer bir ülkenin üniversiteleri konuşamıyorsa, bilgi üretmiyorsa o ülkenin geleceği karanlıktır. O nedenle biz üniversitelerde bilimsel özerkliğin, düşünsel özerkliğin sonuna kadar korunmasını istiyoruz. Bu yol Mustafa Kemal'in yoludur. Cumhuriyetin kuruluşunda kadınlarda okuma yazma oranı binde sekizdi. Erkeklerde ise yüzde sekizdi. Bu koşullarda Cumhuriyet kuruldu. Bazen söyleniyor, 'neden hemen çok partili hayata geçmedik' diye. Onlar Cumhuriyetin hangi koşullarda kurulduğunu bilmiyorlardı. Seçim sandıklarında bile okuma yazmayı bilen yoktu. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk yaptığı işlerden birisi millet mekteplerini kurmak olmuştur"

"CUMHURİYET SAYESİNDE KOLTUKLARINDA OTURANLAR CUMHURİYETİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin önemini ise şu sözlerle aktarmıştı: "Bugün Cumhuriyet sayesinde koltuklarında oturanlar Cumhuriyetin ne olduğunu bilmiyorlar ve Cumhuriyete ihanet içindedirler. Bu nedenle onları hepinizin huzurunda kınıyorum. Cumhuriyetin en iyi örneklerinden birisi de benim. Kuş uçmaz kervan geçmez bir köyde doğdum. Üniversiteye giden ve okuma yazmayı bilen kardeşlerden birisiyim. Dolayısıyla devletin olanaklarıyla Cumhuriyetin sayesinde okudum, üniversiteyi bitirdim. Devletin önemli makamlarına geldim. Ama hiç bir zaman şunu unutmadım, bana bu imkanı sağlayan bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarıdır."

Görüntü Dökümü

-----------

-Beşiktaş'ta 19 Mayıs akşamı gerçekleşen etkinlikten görüntüler

-Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın konuya ilişkin salı günü yaptığı açıklamalar

20.05.2017 -17.57 Haber Kodu : 170520154

=================================

2- ABDULLAH GÜL, AK PARTİ KONGRESİNE KATILMAYACAK

Haber: Enver ALAS, İstanbul /

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Ankara'da yapılacak Ak Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'ne katılmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını yeniden üstleneceği Ak Parti'nin olağanüstü kongresine özel olarak davet edilen Abdullah Gül'ün, kongreye katılmayacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra siyasi programlara katılmama kararı alan 11. Cumhurbaşkanı Gül, bu geleneği Ak Parti kongresi için de bozmadı.

===============================

3- EMİNE ERDOĞAN: BU COĞRAFYANIN MAYASINDA VATAN AŞKI VARDIR

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 'Anadolu Ana Dolu' adlı sempozyuma katıldı. Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadın kahramanların anıldığı programda konuşan Emine Erdoğan, "Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı vardır" dedi.

Katılımın yoğun olduğu Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen programda konuşmasına devam eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarihten bugüne vatanın bekası, milletin selameti için canlarından geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Nene Hatun'u, Nezahat Onbaşı'yı, Kara Fatma'yı, Tayyar Rahime'yi ve Şerife Bacı'yı belki hiç tanımadık ama ruhlarımız, kalplerimiz aynı değerler için atıyor. Aynı havayı soluduğumuz 15 Temmuz şehitleri bize bu vatanın ortak değerlerini hatırlatan canlarımızdır. Her biri üzerinde yaşadığımız toprağın şah damarımız olduğunu işaret ederek aramızdan ayrıldı."

15 Temmuz'un gazilerini anarak konuşmalarına devam eden Erdoğan, "Kahraman kadınlarımız, 15 Temmuz'un tıpkı İstiklal Harbi gibi milli bir kıyam olduğunu gösterdiler. Tıpkı şairin dediği gibi; "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır" 15 Temmuz'un gazi kadınları, bu vatanı vatan yapan kadınlar olarak tarihe geçtiler. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu

"ANADOLU DESTANINI YAZMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Anadolu'nun destanını yazmaya devam edeceğini kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu topraklar tarihin tüm dönemlerinde hedef olmuş, bu topraklara göz konmuştur. Bizim ona gözümüz gibi bakmamız, önemini, değerini anlamamız, yaşatmamız gerekir. Bunu ancak bilinçli ve vatansever bir gençlik sayesinde yapabiliriz. Ben gençlerimizden umutluyum. Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı, memleket sevdası vardır. Bunu en net 15Temmuz'da gördük. Cesaretlerini çelikten bir zırh gibi kuşanarak, demir tankların karşısına çıktı gençlerimiz. Çünkü bu millet bayrağına aşıktır. Bayrağın dalgalandığı yerde ne korkuya, ne kedere yer verir. Bu kalenin yılmaz bekçileri ise yiğitler doğuran, yeri geldiğimde cepheyi tutan kadınlardır. Bu topraklar cesur, mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecektir. Nene Hatunların bayrağı hiç düşmeyecektir." Erdoğan, Anadolu Ana Dolu sempozyumunu düzenlediği için Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Etkinlikten detaylar

-Emine Erdoğan'ın konuşması

20.05.2017 - 16.56 Haber Kodu : 170520131

==========================

4- BAKAN AVCI: ARAP GENÇLERİNİN TÜRKİYE'YE OLAN İLGİSİNİ ARTIRACAK PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul /

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgüt Başkanı Fuhaid ile yaptığı görüşmenün ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde özellikle Arap gençlerinin Türkiye'ye olan ilgisini artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgüt Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid ile Türk ve Arap turizmini görüşmek üzere İstanbul'da bir araya geldi. Şişli Öğretmenevi'ndeki görüşmenin ardından Avcı ve Fuhaid açıklamalarda bulundu.

"GENÇLER BİRBİRLERİYLE NE KADAR DOST OLURLARSA ÜLKELERİNİN GELECEĞİ DE O KADAR PARLAK OLACAK"

Bakan Avcı, "Türkiye'nin turizm hedeflerini çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda özellikle Arap ülkelerine yönelik tanıtım projelerini ve müşterek proje geliştirme faaliyetlerini son dönemde yoğunlaştırdık. Son altı ay içerisinde Arap turizmi örgütü ile muhtelif vesilelerle biraraya geldik. Afyon, Eskişehir ve Kütahya'nın özellikle termal turizm potansiyeli konusunda kendilerini bilgilendirdik. Geçen hafta Rize'de Arap yatırımcılarla biraraya geldik. Bugün de hem bundan önce yaptığımız görüşmeleri değerlendirdik hem de bundan sonra yapılması gerekenler konusundaki takvimimizi senkronize etmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde özellikle Arap gençlerinin Türkiye'ye olan ilgisini artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençler birbirleriyle ne kadar dost olurlarsa ülkelerinin geleceği de o kadar parlak olacak demektir. O bakımdan biz Türk ve Arap gençlerini buluşturacak çeşitli organizasyonlar için birlikte çalışıyoruz" dedi.

FUHAİD: 2017 SENESİNDE TÜRK ARAP İŞBİRLİĞİNİ DAHA İYİ GÖRECEĞİZ

Arap Turizm Örgüt Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid de, verimli bir toplantı geçirdiklerini belirterek, "Her iki tarafın yatırımları ne şekilde yapacağı konusunu ele aldık. Ayrıca her iki taraf için turist sayısını daha artırılması için yapılabilecek faaliyetleri gündemimize aldık. Öyle sanıyorum ki 2017 senesinde Arap Türk işbirliğini daha iyi bir şekilde göreceğiz. Tabi tüm bunlar Nabi Avcı beyin destekeriyle oldu. Bu ilişkiyi desteklediği için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

ARAP TURİZ ÖRGÜTÜ İSTANBUL'DA OFİS AÇACAK

Fuhaid, yakın zamanda Turizm Bakanı Nabi Avcı ile birlikte, Arap Turizm Örgütü'nün İstanbul Ofisi'ni açacaklarını, açılacak bu ofisin Türk- Arap ilişkisinin en önemli halkalarından biri olacağını belirtti.

"BU YIL ARAP ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE'YE DÜŞÜNÜLENİN ÜZERİNDE TURİST BEKLENİYOR"

Bu yıl Arap ülkelerinden Türkiye'ye düşünülenin çok üzerinde turist gelmesini beklediklerini belirten Fuhaid, "Türk turistlerin de Arap ülkelerine gideceklerini sanıyoruz" şeklinde konuştu. Fuhaid, "Hem yatırımcıya hem turiste gösterilecek olan kolaylıklar ve yapılacak olan çalışmalar konusunda sayın bakana teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Nabi Avcı'nın konuşması

- Fuhaid'in konuşması

- Açıklamlardan detaylar

20.05.2017 - 17.16 Haber Kodu : 170520141

========================

5- BAKIRKÖY'DE KHK İHRAÇLARINA PROTESTO

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yapan TMMOB, İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen memurların işe iadesini istedi.

Grup adına KESK dönem sözcüsü Ata Esen açıklama yaptı. Esen, "Hükümetin darbecilerle mücadele edeceğiz diyerek ilan ettiği OHAL ve çıkardığı KHK'lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan bağlı sendikalarımızın 3 bin 249 üyesinin de içinde olduğu toplamda 105 bin kamu emekçisi isim ve soyadlarının yer aldığı listelerle bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri engellenmiştir" dedi. Ankara'da işlerine geri dönmek isteğiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumlarına da değinen Eren, "Bizler yaşamları kritik bir aşamada olan Gülmen ve Özakça için gerekli girişimlerde bulunmaya ve tüm kamu emekçileri işlerine iade edilinceye kadar mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir süre oturma eylemi de yapan grup sık sık slogan attı. Basın açıklamasının ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü Dökümü:

-------------------

-Grubun görüntüsü

-Oturma eylemi yapması

-Slogan atmaları

-Basın açıklamasından görüntü

-Pankartlardan görüntü

-Genel ve detaylar

20.05.2017 - 16.49 Haber Kodu : 170520124_

==========================

6- KİTAP OKUMAYI SEVDİRMEK İÇİN SEYYAR KÜTÜPHANE KURDULAR

Haber-Kamera:Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL ()

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kağıthane İlçe Teşkilatına üye Talatpaşa Mahallesi gençleri Gençlik Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak için bugün Darülaceze- Perpa metrobüs durağı çıkışına seyyar kütüphane kurdu. Kitap okuma alışkanlığı edindirmek ve kitapları sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen gençler, kitap okumaya dikkat çekmek için de üzerinde kitaplarla ilgili söz ve özdeyişlerin yer aldığı resimlerden de mini sergi oluşturdu. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliği düzenleyenlerin kişisel kütüphanelerinden bağışladıkları kitapları emanet alarak kurulan masalarda okudular.

Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane Talatpaşa Mahalle Başkanı Erhan Orhan, "Gençlik Haftası nedeniyle halkımızın, gençliğin kitap okumanın önemiyle alakalı bir etkinlik oluşturduk. Metrobüsten çıkan insanlarımız teşkilatımız bünyesinde bulunan kitapları bir saat, yarım saat, beş dakika da olsa okuyarak , kitap okumanın önemiyle alakalı gençlere faydalı bir faaliyet sunmaya çalıştık. Ücretsiz olarak alıp okuyorlar. Belirli bir süre okuyarak daha sonra teşekkür edip bırakıyorlar. Halkın teveccühünü aldık bu konuda. Bizlere çok teşekkür ettiler.Diğer okuyan arkadaşları zaten görüyorsunuz. İnsanlara kitap okumanın faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerin kitap okuması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak her daim yanlarındayız" diye konuştu.

Metrobüs çıkışında kurulan masalarda kitap okuyan Emrah Organ ise, " Gayet güzel, gençlere yönelik bir aktivite olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun. Bu tarz etkinliklerin daha çok olması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizi ve tüm bireylerimizi kitap okumaya davet ediyoruz" dedi. Kitap okuma etkinliğinin bir günlük olduğunu belirten Talatpaşa Mahallesi gençleri bu tür organizasyonları zaman zaman tekrarlayacaklarını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kitap okuyan vatandaşlardan detay görüntü

-Stant da bulunan kitaplardan detay görüntü

-Yoldan geçen vatandaşların ilgi duyup kitaplara göz atmaları

-Kurulan mini resim sergisinden detay görüntü

-Yetkililerin insanlara etkinlik ile ilgili bilgi vermesi

- Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane Talatpaşa Mahalle Başkanı Erhan Orhan ile röportaj

- Emrah Organ ile röportaj

-Perpa metrobüs çıkışından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

