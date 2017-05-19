DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTİKLAL CADDESİ'NDE TARAFTAR KAVGASI : 1'İ BIÇAKLA 5 YARALI, 4 GÖZALTI... (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - İSTANBUL

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 5 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kavgadan görüntüler (cep telefonu)

-İstiklal Caddesi'nden görüntü

-Yaralı taraftarlar

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

19.05.2017 - 13.20 Haber Kodu : 170519092

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2- CHP'Lİ VEKİLLER SÖZCÜ GAZETESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

* CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş,

"İktidar Sözü Gazetesi'nin yaptığı gazetecilikten rahatsızdır. İstedikleri yazılsın, onların sesi duyulsun ve herkes AKP iktidarına koşulsuz, şartsız biat etsin. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu halk ne gözcüsüz ne de sözcüsüz kalmayacak. Bunun böyle bilinmesi gerekir"

* CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,

"Aldığımız bilgiye göre 3 çalışan ve imtiyaz sahibi bir arkadaş gözaltına alındılar. Henüz yazarlara ve diğer gazetecilere yönelik herhangi bir çalışma yok. Zamanlaması manidar. Cumhuriyetçilere, laiklere, bu hükümete karşı muhalefet eden herkese karşı bir mesajdır"



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- Ersan SAN - Hakime TORUN - İSTANBUL

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Sözcü Gazetesi binasının önünde açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Atatürk yüzyılın en büyük lideri" manşetli Sözcü Gazetesi'ni elinde tutarak, "Bu manşetin atıldığı gün 300 bin tirajlı Sözcü Gazetesi'ne yönelik bir operasyon yapılıyor. Neymiş operasyonun sebebi cumhurbaşkanın tatil yaptığı otelin adını yazmış. Dünyanın her yerinde cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, yöneticilerin tatil yaptığı yerler haber olur. Bunun adı da siyasi magazin haberciliğidir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durumda baskı yapılmaz. Soruşturma açılmaz. O gazetenin yörecileri ve çalışanları gözaltına alınmaz" diye konuştu.

"İKTİDAR SÖZCÜ GAZETESİ'NİN YAPTIĞI GAZETECİLİKTEN RAHATSIZDIR"

Yarkadaş, "Sözcü'ye yönelik operasyon, iktidarın gerçekleri gizleme niyetini göstermektedir. İktidar Sözcü Gazetesi'nin yaptığı gazetecilikten rahatsızdır. Çünkü iktidar, sadece ve sadece onların istedikleri yazılsın, onların sesi duyulsun ve herkes AKP iktidarına koşulsuz, şartsız biat etsin. Sözcü Gazetesi, imar rantlarını yazmış, iktidarın hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, gaddarlıklarını ortaya çıkarmış. Şimdi istiyorlar ki Sözcü de kapatılsın. Medyadaki bu hava deliği de kapatılsın. Halk hiçbir şekilde oksijen alamasın. Sözcü bu kirletilmiş medya ortamında attığı başlıklar, haberler ile bir hava deliği açmıştır. İktidar o hava deliğini kapatmaya halkı nefessiz bırakmaya çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'ne ve diğer muhalif medyaya yönelik uydurma bile denemeyecek fasa fiso suçlamalar ile soruşturma açılması bu halkın gerçekleri öğrenmesini hiçbir koşulda engelleyemeyecek. Bu halk ne gözcüsüz ne de sözcüsüz kalmayacak. Bunun böyle bilinmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"ZAMANLAMASI MANİDAR. CUMHURİYETÇİLERE, LAİKLERE, HÜKÜMETE MUHALEFET EDEN HERKESE KARŞI BİR MESAJDIR"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Kaç kişiye yönelik yakalama ya da gözaltı kararı var" sorusu üzerine, "Aldığımız bilgiye göre 3 çalışan ve imtiyaz sahibi bir arkadaş gözaltına alındılar. Henüz yazarlara ve diğer gazetecilere yönelik herhangi bir çalışma yok. Türkiye'de medya özgürlüğü, halkın haber alma hakkı, ifade özgürlüğü tamamen baskı altında yok edilmiş durumunda. Sadece Türkiye'de değil. Sayın Cumhurbaşkanın gittiği yerlerde de ifade özgürlüğü baskı altında. Herhangi bir biçimde yönetemedikleri medya ortamı istemiyorlar. Sözcü Gazetesi de hükümetin ve Erdoğan'ın çizdiği çizgi dışında gerçekleri yazmaya çalışan bağımsız bir basın kuruluşudur. 19 Mayıs'ta operasyon yapıldı. Zamanlaması manidar. Cumhuriyetçilere, laiklere, bu hükümete karşı muhalefet eden herkese karşı bir mesajdır. En anlamlı gününüzde sizleri gözaltına alırız mesajıdır. Korkunun ecele faydası yoktur" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Barış Yarkadaş'ın açıklaması

-Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması

-Detaylar

19.05.2017 - 13.38 Haber Kodu : 170519111

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3- FETÖ'NÜN AKADEMİK YAPILANMASI DAVASINDA 5 TAHLİYE

Ümit TÜRK, İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin 22'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 5 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 15 sanık savunma yaptı. Daha sonra tutuklu sanık ile avukatlarının talepleri alındı.

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Doç.Dr. Selçuk Aktürk, Yrd. Doç.Dr. Ertan Öznergiz, Abdulkerim Saraçoğlu, İbrahim Aydın ve Suat Demir'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme bu kişiler hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Doç.Dr Fatih Özbay, Doç.Dr Hatice Dinçer, Doç.Dr Mehmet Şahin, Doç.Dr. Yaşar Hanifi Gedik, Ahmet Tekin, Bayram Türk, Cafer Uyanık, Dursun Ayhan, Esra Şerife Pampal, Hafize Tokgöz, Hülya Yeltepe, İbrahim Kılıç, İnci Çoşkuner, Mahmut Türk, Murat Özkan, Sultan Sönmez ve Volkan Çakır hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması, eylemlerin yoğunluğu, adli kontrol hükümlerinin yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanmayacak oluşunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 10 Ağustos'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin Bylock isimli programı kullanmaları, örgütün çağrısı üzerine Bank Asya'ya yeni hesap açıp ya da açılmış olan hesaplara yüklü miktarda paralar yatırdıkları, bazı şüphelilerde örgütsel simge olan 1 doların ele geçirilmesi ve yine örgüt çağrısı üzerine Digitürk platformundan çıkmaları delil olarak gösterildi. Tüm şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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4- TÜRKAN SAYLAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı.

Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarında düzenlenen anma törenine, ÇYDD yöneticileri, dernek üyeleri, derneğin 'Kardelen Projesi' kapsamında eğitim gören İstanbul ve dışından gelen öğrencileri ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Törene katılanlar Saylan'ın mezarına aralarında çok sevdiği papatyanın da bulunduğu çiçekleri bıraktı.

"DOĞUŞTAN, YARTILIŞTAN GELİYOR YARDIM ETME İSTEĞİ"

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, Burdur'da Türkan Saylan adına dikilen ağacın toprağının konulduğu küçük şişeyi elinde tutarak, "Türkiye'de olan her türlü sorun onun sorunuydu. Öyle bir sorumluluk duyuyor doğuştan, yaratılıştan geliyor yardım etme isteği" diye konuştu. Konuşmalardan sonra küçük şişedeki toprak Türkan Saylan'ın mezarının üzerine serpildi.

"BİZLER ONU KAYBETTİKTEN SONRA AYNEN BIRAKTIĞI YERDEN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETTİK"

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl da, "Bizler onu kaybettikten sonra aynen bıraktığı yerden günün koşullarına göre çalışmalarımızı da planlayarak daha da artan bir ivme ile devam ettik. Yine kız çocuklarının okuması için uğraştık. Yine ekonomik açıdan zorda olan gençlerimizin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için uğraştık" dedi.

Anma törenine katılanlar Türkan Saylan ile ilgili anılarını da paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Aysel Çelikel'in konuşması

-Nihal Kızıl'ın konuşması

-Bir öğrencinin konuşması

-Mezardan detay

-Mezara çiçeklerin bırakılması

-Genel ve detaylar

19.05.2017 - 12.23 Haber Kodu : 170519065_

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5- "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" ETKİNLİĞİ

* Recep Tayyip Kahya adlı öğrencinin "Bandırma" adlı şiiri alkış aldı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul

İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser salonunda "19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Handan Hayrettin Yerlikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Tayyip Kahya'nın Bandırma adlı şiiri alkış aldı. Öğrencilerin müzik, spor ve dans gösterilerini sergiledikleri etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrencilere sırasıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İBB Başkanı Kadir Topbaş hediyeler verdi.

TOPBAŞ DAMADIYLA İLGİLİ SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir süre önce tahliye olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ilgili soruya yanıt vermedi. Etkinliğin sonunda gazetecilerin sorularıyla karşılaşan İBB Başkanı Topbaş, " Gazeteciler, gündeme dair soru sormak istiyor" diyerek İstanbul Valisi Vasip Şahin'e döndü. Vali Şahin'in olumsuz cevap vermesi üzerine İBB Başkanı Kadir Topbaş makam aracına yöneldi. Topbaş Damadıyla ilgili soruya yanıt vermeden makam aracına binip ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Topbaş ve beraberindekilerin çıkışı

- Topbaş'ın Vali Şahin'e seslenmesi

- Topbaş'ın soruya cevap vermeden makam aracına binmesi

- 19 Mayıs kutlama programından detaylar

- Recep Tayyip Kahya'nın Bandırma şiiri

- Detaylar

19.05.2017 - 13.17 Haber Kodu : 170519091



