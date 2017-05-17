DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - SEDAT ŞAHİN GÖZALTINDA; SİLAHLAR ADRESTEN ÇIKARILDI

* Adreste yapılan aramada ele geçirilen silahlar çıkarıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Yapılan baskın sonrası Sedat Şahin ile 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptıkları adreste yaptıkları aramada ele geçirilen silahlar çıkarıldı. Lav silahının bir beze sarılı olduğu görüldü. Silahlar incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuarına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ele geçirlien silahların çıkarılması

-Beze sarılı lav silahları

-Genel ve detaylar

-Baskın yapılan adres

-Özel harekat timlerinden detay

-Genel ve detaylar

====================================

2 - SEDAT ŞAHİN'İN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON; EVDEN KELEPÇELİ KİŞİ İLE DELİL TORBASI ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Beykoz'daki operasyon sonrası 1 kişi evden kelepçeli halde çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından deliller de bir torba içerisinde polis aracına konuldu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Gözaltındaki kelepçeli kişi

-Delil torbasının evden çıkarılması

-Genel ve detaylar

==================================

3 - KARTAL'DA POLİS PATLAYICI ELE GEÇİRDİ (2)

Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Kartal'da Aydos Ormanı'nda şüpheli paket ihbarını değerlendiren polis, siyah bir poşetin içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı ekipler sevk edildi. Uzman ekiplerin incelemelerinin ardından patlayıcı madde incelemek üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ele geçirilen plastik patlayacının fotoğrafları

===============================

4 - "BASMA" ETEKLİ KUYUMCU SOYGUNCULARI YAKALANDI



Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul

Beyoğlu'nda basma etek giyerek, kar maskeleriyle ve pompalı tüfekle geldikleri kuyumcu dükkanını kepenklerinin kırarak soygun yapan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul'un çeşitli semtlerinde 10 ayrı kuyumcu soygunu gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 2 ay içinde 2 milyon lira vurgun yapan şüphelilerin çaldıkları altınları bozdurmaya çalışırken Kapalıçarşı'da suçüstü gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte 3 adet tabanca ele geçirildi.

BASMA ETEK GİYEREK SOYGUN YAPMIŞLARDI

Beyoğlun'da 14 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda Etibank Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan E.'ye ait Damla Kuyumcusu'na saat 13.00 sıralarında bir otomobille gelen soyguncular ellerindeki uzun namlulu silahlarla korku yaratmışlardı. Basma etek giyen ve kar maskesi takan pompalı tüfekli soygunculardan bazıları yolu trafiğe kapatırken, bir kısmı ise sahibi Cuma namazına giden kuyumcu dükkanının kepenklerini kırmışlar,içerde bulunan altınları çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaşmışlardı.

POLİS ÖNCE KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesine göre önce şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Çalıntı olduğu tespit edilen aracın izini süren dedektifler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ALTINLARI SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bu sırada Kağıthane'de benzer bir kuyumcu soygunu gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için harekete geçildi. Polis 4 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen soygunun ardından altınları Kapalıçarşı'ya götürerek bozduracakları bilgisine ulaştı. Kapalıçarşı'da düzenlenen operasyonda çaldıkları 250 bin lira değerinde altını bir kuyumcuya eritilmiş halde getirerek 145 bin liraya satan şüpheliler Nihat Ö.(25) ile Hasan Ö.(36) gözaltına alındı. Hemen ardından sürdürülen operasyonda 12 ayrı adrese baskın yapan dedektifler diğer şüpheliler Oğuz K.(29),Burak K.(23) Gökhan A.(30) 'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 adet tabanca ele geçirildi.

ESKİ SABIKALI ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sorgulanan şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler arasında bulunan Burak K.'nın ise yasadışı örgüt üyeliğinden ve bir cinayette kullanılan silahın sahibi olmaktan polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Hasan Ö.'nün bir kuyumcu atölyesinde çalıştığı ve şebekenin çaldığı altınları eriterek satışa hazır hale getirdiği belirtildi.

10 KUYUMCUDAN 2 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin yaklaşık 2 ay içinde 10 ayrı kuyumcu soygunu olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin bütün eylemlerinde kar maskesi kullandığı belirtildi. Şüphelilerin soygunlar sırasında yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Gerçekleştirdikleri olaylar sırasında güvenlik kameralarına da yakalanan şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olayların güvenlik kamera kayıtları

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

================================

5 - MAHKEME SABANCI SUİKASTİ DAVASINDA KARARINI AÇIKLDI

* DHKP-C üyesi İsmail Akkol, suikastten 21 yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Sabancı Center'da 9 Ocak 1996 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota -Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'nin öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü sanığı, terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol hakkındaki dava karara bağlandı. İsmail Akkol, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11. celsesi görülen duruşmaya, Silivri Cezaevi'nden getirilen sanık İsmail Akkol ve avukatları hazır bulundu. Sabancı ailesini ise duruşmada avukat Vehbi Kahveci temsil etti.

"SADECE BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada savunma yapan İsmail Akkol, 15 aydır tecritte tutulduğunu söyleyerek "Sabancı bu toprakların ne ilk öleni oldu, ne de son öleni olacak" dedi. Akkol son sözü sorulduğunda da, "Beraatimi talep ediyorum desem, önünüzdeki delillere bakıp beraatin mümkün olduğunu söyleseniz de vermeyeceksiniz. Çünkü açığa alınırsınız. Tahliye edenleri görevden alıyorlar. Delil durumuna bakarsanız beraat kararı verilmesi gerektiğini göreceksiniz. Sadece beraatimi talep ediyorum" dedi.

AVUKATI İNDİRİM TALEP ETTİ

Akkol'un avukatı Özgür Yılmaz da mahkemeden beraat talep ettiklerini söyleyerek "Polis gelir insan öldürür, iyi halden indirim alır. Tecavüzcüye, çocuk sapığına iyi hal uygulanır ama devrimcilere uygulanmaz. Mahkeme hiçbir şey yapamasa da indirim uygulamasını talep ediyorum" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, bir saatlik aranın ardından oybirliğiyle aldığı kararını açıkladı. Kararda, sanık İsmail Akkol'un yasadışı silahlı terör örgütü DHKP/C'nin amaçlarına uygun olarak gerçekleştirdiğinden dolayı "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan lehe olan eski 765 sayılı TCK'nin146/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Kararda sanık hakkında cezayı hafifletecek takdiri indirim nedeni bulunmadığından indirim uygulanmasına yer olmadığı belirtilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildiği belirtildi.

FEHRİYE ERDAL'IN DOSYASI AYRILDI

Heyet, sanık Fehriye Erdal'ın hakkında çıkarılan kırmızı bültene aranan yakalama emrinin henüz infaz edilemediğini belirterek Erdal hakkınaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota -Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 günü Sabancı Center'ın 25. katında DHKP/C üyesi Mustafa Duyar, İsmail Akkol ve Fehriye Erdal tarafından öldürüldü. Mustafa Duyar, olaydan tam bir yıl sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne teslim oldu. Duyar'ın verdiği ifadeler üzerine DHKP/C lideri Ercan Kartal, suikast talimatını vermekten yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Duyar ise 15 Şubat 1999'da Afyon Cezaevi'nde tutuklu iken kurşunlanarak öldürüldü. Sabancı suikastının firari sanıklarından Fehriye Erdal Belçika'da gözaltına alınıp yargılandıysa da, Türkiye'ye iade edilmedi. Suikastin üçüncü sanığı İsmail Akkol ise 2014'te Yunanistan'da yakalandı, Türkiye'ye iade edilmesi talebi reddedildi. Şartlı salıverilen firari sanık Akkol, deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Aydın'ın Söke ilçesi otogarında sahte kimliklerle yakalanarak 4 Şubat 2016'da tutuklandı.

Görüntü Dökümü (arşiv)

-------------------------

İsmail Akkol'u taşıyan aracın adliyeye girişi

yakalandığı operasyon ve sonrasısındaki görüntüler

============================

6 - İSTANBUL'DA TAKSİLERDE YENİ DÖNEM: İTAKSİ

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cep telefonuna indirilen bir yazılımla en yakın taksiyi çağırarak, güvenli yolculuk yapılmasını sağlayacak İTAKSİ uygulamasını basına tanıttı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 'Akıllı Şehirler Fuarı' kapsamında, İstanbul'daki tüm taksilerde uygulanacak İTAKSİ uygulaması hakkında basına bilgi verdi.

BOŞTA GEZEN ARAÇLARININ SAYISINI AZALTACAK

Uygulamanın ilk etapta 4 bin takside hayata geçirileceğini söyleyen İBB Genel Sekreteri Baraçlı, "İTAKSİ uygulaması ile sisteme kayıtlı araçların bir merkezden takibini yapmak, çağrı merkezi sayesinde vatandaşımızın taksiye daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak, boşta gezen araçlarının sayısını azaltarak trafiği rahatlatabilmek ve ulaşımı erişilebilir hale getirmek için çalışmaları başlatıyoruzö dedi. Uygulamanın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım ile hayata geçirildiğini belirten Baraçlı, araçlarda İstanbulkartın da kullanılabileceğini söyledi.

TAKSİLERDE İSTANBULKART İLE ÖDEME DÖNEMİ

Taksinin direksiyonuna geçen Baraçlı uygulamanın detaylarını basın mensuplarına anlattı. Araçların merkezi sistemden takip edileceğini ifade eden Baraçlı, "Uygulamayı telefona indiriyoruz. En yakın taksi ile yolcuyu birbiriyle buluşturuyor, seyahati başlatıyoruz. Sonra da ödemeyi İstanbul kartla da yapıyoruz. Ödeme noktaları, seyahat güvenilirliği ve vatandaş mutluluğu açısından çok önemli bir çalışma" dedi. Araçların renklerinin segmentlerine göre belirlendiğini söyleyen Baraçlı, "UKOME'nin aldığı kararla taksilerde yeni segmentler oluşturmaya çalışıyoruz. Bazılarının ücret tarifeleri farklı olacak" dedi. Taksilerde sarı renk normal segment, turkuaz renk ise üst segmenti gösterecek.

İTAKSİ ÖZELLİKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kaydedilmiş araçlar için, akıllı telefonlar üzerinden yolcuların sorgulama ve çağrı yapılabilmesi; en uygun güzergah alternatiflerinin sunulması; araçların uzaktan izlenebilmesi ve bunlardan çağrı kapsamında olanların yolcuya yönlendirilmesi; puanlanma sistemi ile müşteri memnuniyetinin arttırılması; hangi araçta hangi şoförün çalıştığının takibi ve şoför hizmet kalitesinin sağlanması; güvenin ve emniyetin arttırılması; zaman, yakıt kayıpları ve bekleme sorunlarının engellenmesi, trafikte boş dolaşan taksi sayısının azaltılması ile gereksiz trafik yoğunluğunun engellenmesi; nakit ödeme dışında alternatif ödeme yöntemlerinin olması; sisteme kayıtlı taksilerin takibi ile mükerrer taksi plakası kontrolünün sağlaması.

TAKSİCİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Aracın boşta gezmesine gerek kalmadan yolcu ile buluşması; yakıt ve zaman tasarrufu; güvenlik kamerası, panik düğmesi ve GPS ile takip; kurulacak tablet ile sürücüye anlık navigasyon desteği; sistemde tüm yolculukların kayıtlı olması; elektronik ödeme taleplerine cevap verebilme; taksilerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesiyle taksicilik mesleki standartları yükselmesi.

YOLCUNUN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Yolculuk öncesinde yaklaşık ücreti hesaplayabilme; tek tuş ile taksi çağırabilme; güvenli yolculuk; kredi kartı ve İstanbul Kart ile ödeme; kaybolan eşyalara ulaşabilme; çoklu dil desteği; sürücüleri puanlayabilme, puana göre taksici seçebilme; sık kullanılan adresleri kaydetme; araç segmentine göre (Sarı taksi, Turkuaz Taksi, Siyah Taksi, Deniz Taksi) taksi çağırma; ileri tarihli veya periyodik tekrarlayan rezervasyon yapabilme.

İTAKSİ NASIL ÇALIŞIR?

- Araç çalıştığında cihaz otomatik olarak çalışır ve araç çalıştığı müddetçe cihaz da çalışacaktır.

- Aracın çağrı kabul etmesi için, sürücünün sisteme giriş yapması gereklidir.

- Sürücü kimliği doğrulaması veritabanı üzerinden yapılacaktır.

- Veritabanı zamanında cevap vermez ise, Taksi Yönetim Portalı veritabanındaki bilgiler ile doğrulama yapılacaktır.

- Sisteme, kayıtlı sürücüler tarafından giriş yapılmadığı durumlarda, sürücünün yolculuk başlatması engellenmez ancak yönetime bildirimde bulunulur.

- Cihaza yeni bir sürücünün giriş yapabilmesi için, mevcut kullanıcı oturumu onay alınarak sonlandırılır.

- Çağrı ekranında, harita üzerinde aracın konumu, müşteri kabul mesafesi ve müsaitlik durumu (meşgul/uygun/yolcu var) görülür. Müşteri kabul mesafesi yönetimce belirlenen aralıktan seçilir.

- Yolculardan çağrı geldiğinde; çağrı oluşturan yolcunun (maskelenmiş) isim ve soyisim bilgisi, çağrı oluşturulan adres, ödeme tipi, aracın ve yolcunun harita üzerindeki konumu ve çağrı başlangıç noktasına rota oluşturulan bir ekran gelir.

- Gelen çağrıda "Kabul et" ve "Yoksay" butonları vardır. Sürücü çağrıyı kabul ederse "Yolcuya Gidiliyorö ekranı gelir. Bu ekranda müşterinin konumu ve o noktaya rotalama görülür. Müşteriye ulaşıldığında "Seyahati Başlatö butonu veya ilgili taksimetre butonu ile seyahat başlatılır.

- Gelen çağrı reddedilirse uygulama çağrı ekranına geri döner.

- Çağrı kabul edildikten sonra yolcuya gidilen süre içerisinde uygulama içi arama yapılabilir. (Yolcu soyismi maskelenip, telefon numarası gizlenir.)

- Çağrı kabul edildikten sonra iptal edilmesi durumunda, açılan ekranda iptal gerekçesi girilerek çağrı sonlandırılmış olur.

- Ekranda ; Yolcu (maskelenmiş) isim-soyisim bilgisi; Harita üzerinde aracın konumu ve hareketleri; (Yolcu tarafından bitiş noktası girilmişse) gidilecek adrese yol tarifi vardır. Ayrıca bitiş noktası girilerek sürücü tarafından yol tarifi alınabilme seçeneği yer alır.

- Bitiş noktasına gelindiğinde, sürücü "Seyahati Bitirö butonu veya ilgili taksimetre butonu ile seyahati tamamlar ve "Ödeme Ekranıöna geçilir.

- Seyahatin bitirilmesi ile yolcu da "Ödeme Ekranıöna yönlendirilir.

- Sürücü seyahat boyunca araçta bulunan "Acil Durum Butonu"nu kullanabilir.

- Yolcu seyahat anında ödeme tipini değiştirmek isterse kredi kartından nakit ödemeye direk geçiş yapabilir. Nakitten kredi kartına geçiş yapabilmek için sürücünün onayı gerekir.

- İTAKSİ Modülü hem taksici ve hem de taksi kullanıcı ara yüzleri bulunan bir uygulamadır.

PROMOSYONLAR VE TEŞVİKLER

Yolcu, sistem tarafından tanımlanan promosyonları görmek, incelemek veya kendi gireceği promosyon kodlarını tanımlamak için menüde bulunan "Promosyonlarımö sayfasına gider. Sistem tarafından tanımlanan veya kod girerek tanımlanan promosyonların -varsa- kullanım sürelerini (tarihlerini) burada görüntüleyebilir. Yeni promosyon kodu bu sayfadaki butonun yönlendirdiği sayfa ile girilebilir.

PROJE SÜRECİ

İBB İtaksi projesi lansmanı yapıldıktan sonra ilk 4 bin adet taksi için ekipman montajına başlanılacaktır. Montaj alanı olarak İETT Hasanpaşa ve İETT Topkapı Garajları seçilmiş olup, söz konusu alanlarda 8'er adet olmak üzere toplam 16 aracın aynı anda montaj yapılabileceği montaj istasyonu mevcuttur. İlk 4000 taksi çalışma ruhsatnamelerinin süreleri bitenlerden seçilecek olup sonraki aşamada 17.395 taksinin peyderpey sisteme kaydolması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın açıklaması

-Araçların basına tanıtılması

-Baraçlı'nın şoför koltuğuna oturup sistem hakkında bilgi vermesi

-İBB'nin hazırladığı tanıtım filmi

-Genel ve detay görüntüler

