DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İŞ ADAMI SERDAR SEYİTOĞLU'NA TAHLİYE KARARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Serdar Seyitoğlu ile tutuksuz yargılanan amcası Mustafa Seyitoğlu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından ara kararını veren mahkeme heyeti tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu'nun tutuklulukta kaldığı 7,5 aylık süreyi ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Serdar Seyitoğlu'nun "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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2- HASTANEDE BALTALI DEHŞET KAMERADA

*Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sıra önceliği nedeni ile çıkan kavgada balta ve sopalar kulanıldı.

* Dehşet dolu o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.



Haber: Erhan TEKTEN Kamera: İstanbul

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin acil servisinde baltalı dehşet yaşandı. Geçtiğimiz pazar akşamı hastaneye gelen bir grup, durumlarının acil olduğunu söyleyerek ön sıraya geçmek istedi. Buna izin vermeyen görevliler ve grup arasında yaşanan tartışmanın ardından grup hastaneden ayrıldı. Kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen grup görevlilere balta ve sopalarla saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, iki güvenlik görevlisi yaraladı.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde görevlilere baltayı savuran saldırganlara güvenlik görevlileri müdahale ediyor. Görevliler daha sonra kaçmaya başlıyor. Saldırgan güvenlik görevlisini baltayla kovadıktan sonra, baltayı kapıya saplıyor. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kavgadan görüntü

-Saldırganların görüntüsü

-Baltayla saldırması

-Baltayı kapıya saplaması

-Olayı seyreden hastalar

-Genel ve detaylar



16.05.2017 - 13.43 Haber Kodu : 170516102_

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3- SELVİ KILIÇDAROĞLU ENGELLİ ÇOCUKLARLA PODYUMA ÇIKTI...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli çocuklarla birlikte podyuma çıktı. Engelli öğrencilerin defilesine eşlik eden Selvi Kılıçdaroğlu bir çocuğun elinden tutarak yürümesine yardımcı oldu.



HİZMETTE AYRIMCILIK OLMAZ

Bir hayırseverin bağışladığı araziye sosyal demokrat belediyecilik anlayışları gereği bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını anlatan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, " Kim hangi inanca sahip olursa olsun, hangi bölgeden gelirse gelsin, Maltepe'de yaşayan herkes, bizim başımızın tacıdır. Hizmette asla ayrımcılık olmaz"dedi.

BU SLOGANA DÖNÜŞMELİ

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın davetiyle kürsüye çıkan ve kısa bir konuşma yapan Selvi Kılıçdaroğlu, organizasyona katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek," Engelliler kendilerine acınmasını istemiyorlar. 'Bize acımayın' diyorlar. Aslında bu bir slogana dönüşmeli. Onlar kendilerinin birey olarak kabul edilmesini istiyorlar" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER SAHNE ALDI

Engelliler haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler Perküsyon gösterisinin yanısıra şarkı da söyledi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, öğrenciler ve ailelerine ikramlarda bulundu.

Görüntü Dökümü:

- Selvi Kılıçdaroğlu ve belediye başkanı Kılıç'ın gelişi

- Detaylar

- Kılıç'ın konuşması

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Kılıç'ın katılımcılara ikramda bulunması

- Öğrencilerin defilesinden detay

- Selvi Kılıçdaroğlu'nun bir erkek öğrenciye eşlik etmesi

- Etkinlikten detaylar

16.05.2017 - 13.47 Haber Kodu : 170516104_

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4- TOPBAŞ: SOSYAL MEDYA MAALESEF BURALARA TÜNEMİŞ BAYKUŞLAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, inşaat çalışmaları devam eden 3. havalimanında büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldi.

"Sosyal medya maalesef buralara tünemiş baykuşlar tarafından yönetiliyor" diyen Topbaş, "Bunu açık ve net olarak ifade ediyorum. İnsanı tahrip ediyor, sonucu nereye gidecek farkında değil. İnsanlık değerlerinin öldüğü bir dünyada yaşadığının farkındada değil. Attığı twitlerle neleri sarstığının, nasıl bir kıyameti tetiklediğinin farkında değil. Bunların hepsi gözümüzün önünde cereyan ediyor. Bunlara dur demenin yolu dayanışma, birlikte olma, bunlara tavır koyma ve bunlara karşı duruşumuzu netleştirmekle mümkündür" dedi.

"BU ADIMLARI DA DOSTLARLA BİRLİKTE ATMAK LAZIM"

İstanbul'a gelen turist sayısına da değinen Kadir Topbaş, "Son yıllarda hem İstanbul hem de Türkiye'de ciddi hamleler ve gelişmelerin var. Göreve başladığım 2004 yılında İstanbul'a yılda 3 milyonun altında turist gelirken, bu sayı bugün 12 milyonu geçti" diye konuştu.

"Turist sayısında, yaşanan terör olayları nedeniyle düşüş yaşandığı, 10-11 milyonlara kadar geldigini ama tekrar toparlandı" diyen Kadir Topbaş, "Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler, manipülasyonlar, bir takım terör örgütleri ve bizim çokça üzerinde durduğumuz sizin de takip ettiğiniz akla ziyan, olamaz diyeceğimiz bir FETÖ darbe girişimi yaşadık. Belediyem işgal edildi. Belediyemin önünde 17 şehit verdik. 50'ye yakın yaralı ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, cesareti ile bunlar halkımızın yüreği ve imanıyla üstesinden gelindi. Bundan böyle kimse kolay kolay bir ülkede buna cesaret edemez. Dünya insanlığına zannediyorum bir örnek oldu. Korkakların geleceği yoktur. Cesur adımlar atmak lazım. Bu adımları da dostlarla birlikte atmak lazım. Biz sizleri hep dostlar olarak belliyoruz. Dünya insanlığının tüm yönetimleri birbirinin dostudur ve dostu olması gerekiyor. Ayrım gayrım yapmaksızın inançlarına bakmaksızın insan olduğumuzu her şeyin önüne koyarak geleceği çok daha mutlu kılarız " dedi.

Görüntü Dökümü

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- Topbaş'ın konuşması

- Toplantıdan detay

- Genel ve detaylar

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5- KURTULMUŞ: TÜRKİYE DÜNYA EKONOMİSİNDE PLAY-OFF OYNAYAN BİR ÜLKE

* Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

"Bugün dünyada sayılı ekonomilerden birisi haline gelmeyi başardı. Ancak Türkiye ekonomisi bakımından tam atlama taşının üzerindeyiz. Şimdi bir mesafe daha atlamak durumundayız. Sınıf atlamak noktasındayız. Henüz süper lige çıkmadık. Şimdi tabiri caiz ise Türkiye dünya ekonomisinde play-off oynayan bir ülke"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ev Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 23. İstanbul Uluslararası Tekstil Fuarı 'EVTEKS'in açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Numan Kurtulmuş, "Çok şükür Türkiye ekonomisi her şeye rağmen iç ve dış ekonomideki, içerideki ve dışarıdaki yakın çevremizdeki siyasi dalgalanmalara rağmen kendi istikametinde her geçen gün biraz daha ilerleyerek yoluna devam etti. Bugün dünyada sayılı ekonomilerden birisi haline gelmeyi başardı. Ancak Türkiye ekonomisi bakımından tam atlama taşının üzerindeyiz. Şimdi bir mesafe daha atlamak durumundayız. Sınıf atlamak noktasındayız. Henüz süper lige çıkmadık. Şimdi tabiri caiz ise Türkiye dünya ekonomisinde play-off oynayan bir ülke. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin dünya ekonomisinin süper ligine çıkması ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi haline gelmesi için hep beraber gayret sarf ediyoruz. Siyasetçiler, ekonomiciler, iş adamları, iş kadınlar… Hep Beraber Türkiye'yi süper lige çıkarmaya gayret ediyoruz. Göstergelerimiz son derece güzel. İnşallah Türkiye en kısa zamanda sizlerinde gayreti ile dünya ekonomisinin süper ligine çıkacak ve dünyanın 20 büyük ekonomisinden birisi olacak" dedi.

"YENİ DÖNEM İSTİKRAR DÖNEMİDİR"

Kurtulmuş, "16 Nisandaki referandumdan sonra Türkiye ekonomisinin güçlü bir istikrar dönemine gireceğini hep beraber görüyoruz. Bu fuara başlarken, adım atarken; acaba kaç firmanın geleceği yurtdışından ne kadar firmanın bu fuara katılacağı arkadaşlarımız tarafından endişe ile takip ediliyordu. Ama çok şükür bugün burada uluslararası firmaların, yabancı firmalarında bu fuara katılması, bine yakın firmanın, ürünün burada halkımıza, uluslararası tüccarlara sergilenmesi Türkiye ekonomisinin gösterdiği yeni işaretlerin çok açık bir ifadesidir. Yeni dönem istikrar dönemidir, ekonomide, siyasette, toplumsal hayatta Allah'ın izniyle çok daha güçlü, çok daha hızlı, çok daha etkin kararlar alacağımız bir dönem olacaktır. İnşallah yeni yönetim modeliyle birlikte, ekonomi alanıyla birlikte siyasette daha güçlü, yan yana yürüyecek bu ve benzeri fuarlar Türkiye ekonomisinin geldiği önemli yeri bütün dünyaya gösterecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Numan Kurtulmuş ve Bakan Tüfenkci fuarın açılış kurdelesini kesti ve fuarı gezdi. Kurtulmuş ve Tüfenkci'ye fuarı gezerken Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu eşlik etti.

FUAR HAKKINDA

Dünyanın ikinci büyük, Türkiye'nin en büyük ev tekstili fuarı olan 23. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), 16 -20 Mayıs tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy'de ziyarete açık. Fuara, ev tekstili alanında 2 binin üzerinde yerli ve yabancı marka katılıyor. Fuar, Ankara, Bursa, Denizli, Kayseri, Uşak, Kocaeli, İzmir'in Sanayi ve Ticaret odalarının yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlıyor. Tülden perde sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak odası tekstiline, döşemelikten, mutfak ve yemek odası tekstiline kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan EVTEKS, 160 bin metrekarelik alanda yapılıyor. "Design Seminars by EVTEKSö programı kapsamında Türk ev tekstili tasarımcıları ile birlikte Fransa, Finlandiya, Danimarka ve İtalya'dan gelen tasarımcılar ev tekstili tasarımlarını 4 gün boyunca 20 farklı oturumda düzenlenecek seminerlerde sunacaklar.

Görüntü Dökümü:

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- Tüfenkci'nin konuşması

- Kurtulmuş'un konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Fuarı gezmeleri

- Fuardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

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6- OTOGARDA DURDURULAN TAKSİNİN YOLCUSUNDAN SİKKELER ÇIKTI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda şüphelendikleri bir takside inceleme yaptı. Yapılan incelemede taksideki yolcunun elindeki poşette Bizans ve Roma dönemine ait 553 sikke ile aynı dönemlere ait 4 tespih ve 3 renkli taş ele geçirdi.

DÜKKANINDA DA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Güven Timleri ekipleri gözaltına aldığı yolcu İ.H.K.'yı ele geçirilen tarihi eserlerle birlikte Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devretti. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemelerde İ.H.K.'nın Kapalıçarşı'da dükkanının bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri gerekli izinleri aldıktan sonra İ.H.K.'nın dükkanında yaptığı aramalarda 2 seramik kap, 50 farklı ebatlarda ve renklerde silindir mühür, 5 metal yüzük, 2 metal mühür, 5 sikke, 5 metal obje ile toka iğnesi, ok ucu, tolye ucu ve haç ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler polis kameraları tarafından görüntülendi.



MÜZE UZMANLARI TARİHİ ESERLERİN GERÇEK OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen malzemelerin incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen uzmanlar verdiği ilk raporda ele geçirilen tarihi eserlerin gerçek olduğunu detaylı bilgilerin yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. İ.H.K. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatılarak serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Sikkelerin görüntüsü

-Ele geçirilen tarihi eserler

-Genel ve detaylar