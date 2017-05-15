DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- SULTANGAZİ'DEKİ OLAYDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN CENAZESİNDE GERGİNLİK

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA - İstanbul ()

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesinde Afgan uyruklu kişiler ile mahalle sakinleri arasında başlayan ve Ramazan Şahin adlı bir Türk gencinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından bugünkü cenaze töreni sırasında da gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisin Toma ve zırhlı araçlarla önlem aldığı cenazeye haberciler alınmadı. Akşemsettin Camii'nde cenaze hazırlıkları sürerken bir grup genç sokakta yürüyen ve Afganistanlı olduğu belirtilen 2 kişiye sopalarla saldırdı. Polis kısa sürede kavgaya müdahale etti. Kalabalık bu kez tepkisini basın mensuplarına yönlendirdi.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Yaşamını yitiren Ramazan Şahin'in cenazesi Akşemsettin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenazesinin ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı cenaze sırasında kalabalık sokağa taştı. Bölgedeki dükkanlar kepenk kapattı. Polisin tedbir aldığı bölgedeki kalabalık ara sokaklara dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazenini camiye getirilmesi

- Afganlıya saldırının görüntüler

- Gerginlikten detaylar

- Polisin müdahalesi

- Cami çevresinden polisinh aldığı tedbirlerden detay

- Kapalı dükkanlardan detay

- Cenazenin çıkırılması, götürülmesinden genel görüntü

15.05.2017 - 13.33 Haber Kodu : 170515090

15.05.2017 - 14.23 Haber Kodu : 170515108

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2- TURİST KADIN BİR ANDA YERE YIĞILDI... O ANLAR

* Beyoğlu'nda Cezayirli turist kadın, Beyoğlu'nda yürürken bir anda yere yığıldı.

* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

* Kadının başına yorgun kurşun isabet ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen Cezayirli turist kadın Benkaida Qumelkhır (27) nereden geldiği bilinmeyen ve başına isabet eden kurşunla yaralandı. Kadının yürürken bir anda yere yığılması güvenlik kamerasına yansıdı

Olay geçtiğimiz cumartesi günü saat 14:30 sıralarında oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cezayir'den diş tedavisi için İstanbul'a gelen Benkaida Qumelkhır, eşiyle Cumhuriyet Caddesinde kaldırımda yürürken bir anda yere düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar yardımına koştukları Qumelkhır'ın başından kan geldiğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Düşme sonucu başından yaralandığı sanılan Benkaida Qumelkhır olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hastanede yapılan incelmelerde Benkaida Qumelkhır'ın başına bir merminin isabet ettiği tespit edildi. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis merminin nereden geldiğini araştırmak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Benkaida Qumelkhır'ın başına isabet eden mermi nedeniyle yere düşmesi ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anını görüp yardıma koşan esnaf İlker Şişman, "Olay anında yanında eşi vardı. Herhangi bir silah sesi duymadık olay bir anda oldu hanımefendi yere düştü başında kanama vardı. Biz o kanamayı yere düştüğünde çarpmanın etkisiyle olduğunu düşündük ama öyle değilmiş. Bildiğimiz kadarıyla Cezayir'den buraya dişlerini yaptırmak için gelmiş" diye konuştu

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Kadınının kaldırımda yürümesi

-Yere düşmesi

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Ambulansın gelişi

-Yaralıyı alan ambulansın gidişi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olayı gören İlker Şişman ile röportaj

-Ahmet Tartal isimli kişi ile röportaj

FEED

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3- MİNİATÜRK'TE KAZA; OKUL GEZİSİNDE MİNİ TRENİN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL,()

Miniatürk' e düzenlenen okul gezisinde, arkadaşlarına bakarken mini trenin altında kalan 10 yaşındaki Ali Beyhan'ın sol bacağı kırıldı, kollarından hafif şekilde yaralandı.

Bağcılar'da bir ortaokul, öğrenci ve öğretmenlerin içinde bulunduğu 5 otobüsle Miniatürk gezisi düzenledi. Gezi sırasında öğrencilerden Ali Beylan, Gezi Treni'nin altında kaldı. Görevli hemen treni durdurdu. Acılar içerisinde kıvranan öğrencinin yardımına öğretmenleri ve Miniatürk çalışanları koştu. Öğrenci, ilk müdahaleyi yapan 112 görevlileri tarafından önce özel bir hastaneye kaldırıldı.Yapılan muayenede sol bacakğında kırık belirlendi ve alçıya alındı. Büyüme çağındaki olan Ali Beyhan'a ameliyat gerektiği belirlend ve buradan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öğrencilerden birinin yaşanan olayda bacağının kırılması üzerine, okul gezisine son verildi. Öğrencinin geziye katılmak için ailesinden izin kağıdı getirdiği belirtildi. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, baba Bayram Beyhan da hastaneye geldi.



Görüntü Dökümü

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-Çocuğun hastaneye getirilişi

-Çocuğun ambulanstan çıkartılışı

-Çocuğun hastaneye girişi

-Hastaneden detay görüntü

-Çocuğun öğretmenlerinden detay görüntü

-Çocuğun babasından detay görüntü

-Çocuğun hastaneden çıkartılışı

-Babanın kısa konuşması

-Çocuğun araca bindirilişi

-Aracın gidişi

-Miniatürkten genel ve detay görüntü

-Miniatürkün içerisinde mini trenin duvardaki afişi

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4- FETÖ'NÜN GİZLİ TOPLANTILARININ YAPILDIĞI PİNHAN RESTORAN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün gizli toplantılarının yapılarak örgüte finansman sağlandığı iddia edilen Maltepe'deki Pinhan Restaurant Cafe'nin yöneticileri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 14'ü firari, 12'si tutuklu 47 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, şüphelilerin "Pinhan Restoran ve uzantısı birkaç şirketle, uzun dönem bir araç ve kaynak olarak kullandıkları ve yönetiminde yer aldıkları Asya Katılım Bankası A.Ş.' yi de dahil ederek örgütün eylemlerinde kullanılmak üzere FETÖ'nün finans organizasyonun önemli bir kısmını yönettikleri" anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan fezleke ile gönderilen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Orhan Güldiker tarafından tamamlandı. 139 sayfalık iddianamede, emniyet müdürlüğünü birden fazla kişinin arayarak Maltepe sahilinde işletilmekte olan Pinhan Restaurant Cafe'nin "FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduklarını beyan ederek ihbarda bulundukları" belirtildi. Bu ihbarlar üzerine 11 Eylül 2015'te Pinhan Restoran'ın arka kısmında park halinde bulunan bir kamyonet içerisinde yapılan aramada, bir kısım tediye fişlerinde cari olarak ödendikleri ibaresi bulunduğu, bir kısım tediye fişlerinde ise örgütün önemli kişilerinin ya da önemli toplantılarının olduğu bölümlerde "Ödenmez" yazılarının yetkilerinin imzalarıyla mevcut olduğu, "Mini kasa" isimli belgede ise himmet hesabının tutulduğu, kimden ne kadar alındığı, kime ne kadar verildiğinin belirlendiği, özellikle Mısır'da örgüt adına yapılan okulun tüm bilgi, belge, döküman ve harcama belgelerinin sanki bu kafe-restoranda bir muhasebeci gibi saklandığı kaydedildi.

ÖRGÜTÜN GİZLİ TOPLANTILARI İÇİN DÜŞÜNÜLMÜŞ

İddianamede, Pinhan kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre "Gizli,Saklı,Gizlenmiş ve Çok Gizli" anlamlarına geldiğine dikkat çekilerek "Bu restaurant-cafe basit bir işyeri olarak düşünülerek ticari amaçla kurulmuş değildir. Tedbir ve gizlilik bu silahlı terör örgütünün dolayısıyla da örgüt üyelerinin ve kısmen de sempatizanlarının ruhuna ve damarlarına işlemiştir. Burası örgütün emir ve talimatları doğrultusunda örgütün tüm gizli toplantılarının yapılacağı, kararların alınacağı ve uygulanacağı bir yer olarak düşünülmüş ve o amaçla açılmıştır" denildi.

PARA TRANSFERİ ÖRGÜT HİYERARŞİSİYLE YÖNETİLDİ

İddianamede, şüpheli Ali Çelik'in sahibi olduğu Birim Gayrimenkul (Pinhan Restoran ) firmasında yine örgütsel kararların alındığı ve icrası için yine kendi örgüt üyelerine tebliğ edildiği toplantıların yapıldığı, bu toplantıların genellikle yemekli olduğu vurgulandı. FETÖ/PDY'nin lideri Fetullah Gülen'in talimatlarıyla örgütün bir dönem Türkiye imamlığını yapan 2 numaralı ismi olan ve halen hakkında soruşturma yürütülen Mustafa Özcan'ın örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla birçok şirket kurduğu, bunları şüpheliler Ali Çelik ve Hızır Güngör gibi örgütte güven sağlamış finansörlere kurdurduğu belirtildi. Böylece FETÖ'ye finans sağlamak için Ali Çelik'in kendi yönetimi altında olan ve yine örgütte üst düzey yönetici olduğu değerlendirilen şüpheliler Metin Birdal, Ahmet Çelik, Hızır Güngör ve Mehmet Gözütok ile ortak hareketli şirketlerin de aynı amaçla kurulduğu bu sayede para transferini örgüt hiyerarşisiyle

yönettiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

KAPATILAN FETÖ DERNEKLERİ TOPLANTI YAPMIŞ

İddianamede, FETÖ'nün dernekleri oldukları tespit edilerek faaliyetlerine son verilen TUSKON, FİADER, ATILIM ve MARİFED gibi dernek ve kuruluşların burada yemekli toplantı yapmalarının, yemek karşılığının ticari bir kuruluş olan bu kafe-restoran tarafından "ödenmez" fişiyle alınmamasının ise hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi. Bu özel kurum ve kuruluşlar kapalı devre usulünün bir gereği olarak kendi içlerinde birbirleriyle iş yaparak paranın kendi içlerinde döngüsünü sağlamak ve izini kaybettirmek maksadıyla toplanan himmet, kurban, burs ve abonelik gibi paralarla harmanlayarak sanki ticaretten elde edilmiş süsü verilerek piyasaya sürüldüğü anlatıldı.

"HAYIR İÇİN ÇEK VEREN İŞADAMLARI İCRA BASKISI GÖRDÜ"

Örgütün ilk başlarda himmet, kurban, burs gibi faaliyetlerde peşin ya da vadeli nakit olarak çalıştığı halde bir süre sonra senet ve çeki fazla olarak kullanmaya başladığı anlatılan iddianamede, "Kendisinden himmet istenen işadamı o an itibarıyla mali durumunun bozuk olduğunu beyan ederek ileri tarihli çek vermektedir. Çeki alan örgüt mensupları onu hemen tedavüle koyarak işadamına haciz gelmesine bile neden olmuşlardır. Belki de hayır için çek ve senet verip karşılığında icra baskısı gören kişilerin bulunduğu tek yer Türkiye'dir. Bütün bunlar bu silahlı terör örgütünün hayır ve hizmet hareketi olmadığının delillerindendir" ifadelerine yer verildi.

"FETÖ'NÜN FİNANS ORGANİZASYONUNUN ÖNEMLİ KISMI YÖNETİLDİ"

Bu kafe-restoranın ticari bir işletme olması gerekirken, kurban parası toplamak için belge bastırdıkları, milleti zorunlu tutmak üzere listeler hazırladıkları, ancak hiç bir yerde, derneklerinde, vakıflarında kesilen kurbanlarla alakalı bir bilgiye rastlanmadığına dikkat çekildi. Toplanan kurban paralarının çetelesi tutulduğu halde kurbanlarla ilgili hiç bir belgenin bulunmamasının da kurbanların kesilmediğine ve örgütün amaçları doğrultusunda başka alanlarda kullanıldığının anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede, FETÖ/ PDY'nin yönetiminde yer alan şüpheliler ile örgüt üyesi olan şüphelilerin, Maltepe'deki Pinhan Restoran ve uzantısı birkaç şirketle, uzun dönem bir araç ve kaynak olarak kullandıkları ve yönetiminde yer aldıkları Asya Katılım Bankası A.Ş' yi de dahil ederek örgütün eylemlerinde kullanılmak üzere FETÖ'nün finans organizasyonun önemli bir kısmını yönettikleri anlatıldı.

8 ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, şüpheliler Ali Çelik, Ahmet Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Uğur Akkoç, Bekir Çelik ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte pasaportla Bulgaristan'a giden daha sonra Türkiye'ye teslim edilen Hasan Çelik ile Hüseyin Çelik'in "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış mübbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Salih Aydın ve Uğur Akkoç'un "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından 22,5 yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Diğer tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca şüpheliler Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerden 17'si hakkında "Örgüt propagandası yapmak suçundan" 7,5 yıla kadar; aralarında firari şüpheliler Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat Köprücü, Mehmet Barut ve Ömer Barut'un da bulunduğu 7 şüpheli hakkında ise "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10,5 yıla kadar hapis cezaları istendi.

5 ŞİRKETİN MÜSADERESİ İSTENDİ

Şüphelilerin şahsi mal varlıklarının müsaderesinin (zoralımının) talep edildiği iddianamede, silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulan ve işletilen, bu bağlamda bu örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin edildiğinden kayyım atanan Birim Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi A.Ş., Birim Sigorta Acenteliği Ltd. Şti., Herkül Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti, Pinhan Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Penta Grup Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli şirketlerin müsaderesi de istendi. İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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