DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- MAGANDA KURŞUNUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ DAVASI BAŞLADI...(1)

* 1'i otizm hastası 3 çocuk annesi Hülya Özdemir'i ölüm, düğün konvoyunu izlemek için çıktığı balkonda bulmuştu.

* Acılı Koca Kemal Özdemir : En çok zorumuza giden şey katilin bir ay tutuklu kalıp dışarı çıkması ve elini kolunu sallayarak gezmesi

İstanbul

Kağıthane'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren Hülya Özdemir'in (52) öldürülmesine ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmaya biri otizm hastası üç çocuğuyla gelen Kemal Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüce adaletimizden katillerin bulunmasını istiyorum. En çok zorumuza giden şey katilin bir ay tutuklu kalıp dışarı çıkması ve elini kolunu sallayarak gezmesi" dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş ve Hüseyin Özgün katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in eşi Kemal Özdemir, oğlu Erdi Özdemir ve kızı Eda Özdemir de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.



2- 19 GÜNDE 28 GASP YAPAN "SERİ" GASPÇILAR YAKALANDI

İSTANBUL

Esenyurt ve Avcılar'da kendilerine polis süsü vererek yolda yürüyen vatandaşları çevirip bıçak ve pompalı tüfek tehdidi ile önce döven daha sonra gasp eden 6 kişi yakalandı. 19 gün içinde, 28 olay gerçekleştiren şüphelilerin Yılmaz T. adlı kurbanlarını cebindeki 10.5 lirayı gasp etmek için 12 yerinden bıçakladıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİLERİNE ADRES SORANI BİLE GASP ETMİŞLER

Esenyurt ve Avcılar bölgelerinde 07 Şubat 2017 tarihinden itibaren artan gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Şüphelilerin otomobillerle gezdikleri yolda yürüyen vatandaşların yanına yaklaşarak kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları daha sonra darp ederek cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bir olayda kendilerine adres soran bir araca "Bizde oraya gidiyoruz" diyerek bindikleri ve araçtakileri silah tehdidi ile gasp ettikleri belirlendi.

10.5 LİRA İÇİN 12 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca 15 Şubat 2017 tarihinde Esenyurt, Selahattin Eyübi mahallesi, Erzurum kongre caddesi üzerinde yolda durdurdukları Yılmaz T. adlı vatandaşın cebindeki 10.5 lirayı almak için 12 yerinden bıçakladıkları öğrenildi. Yılmaz T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

PUSU KURULARAK YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Esenyurt ve Avcılar'da gasp yapan şebeke elemanlarını yakalamak için bölgede pusu çalışması yaptı. Bir süre sonra gasp olaylarında kullandıkları otomobille gezerken fark edilen şüpheliler Ahmet D.(35), İlhan P.(27), Doğan I.(90), Erkan İ.(30), Sercan I.(25) Ertan Ö.(25) gözaltına alındılar.

HEPSİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden çok sayıda sabıkaları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olaylar sırasında kullandıkları pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin 07 Şubat 2017 ile 26 Şubat 2017 tarihleri arasında 28 gasp olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

3- İSTİNAF MAHKEMESİ BALYOZ MAĞDURU TUĞAMİRAL TÜRKMEN'E 434 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ



İSTANBUL

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemece Balyoz davasından yaklaşık 32 ay tutuklu kalan emekli Tuğamiral Ahmet Türkmen'e verilen 12 bin 649 liralık maddi ve 300 bin liralık manevi tazminata ilişkin kararı kaldırarak yeni bir karar oluşturdu.

İstinaf Mahkemesi, 12 bin 649 liralık maddi tazminatı 304 bin liraya yükseltirken, 300 bin liralık manevi tazminatı ise 130 bin liraya düşürdü. İstinaf Mahkemesi, davalı hazinenin bu tutarları, Türkmen'in tutuklandığı tarih olan 11 Şubat 2011 tarihinde itibaren işleyecek faizi ile ödenmesine hükmetti.

Balyoz davası kapsamında 11 Şubat 2011 tarihinde tutuklanan, 9 Ekim 2013 tarihinde serbest kalan, ardından da beraat eden emekli Tuğamiral Ahmet Türkmen, Avukatı Naim Karakaya aracılığı ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, Devlet Hazinesi aleyhine 610 bin 697 liral maddi, 1 milyon lirası da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 610 bin 697 liralık tazminat davası açtı.

YEREL MAHKEMEDEN 312 BİN LİRALIK TAZMİNAT KAZANDI

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2016 tarihinde yapılan duruşmada Türkmen'in tazminat talebini kısmen kabul etti. Mahkeme, davalı Devlet Hazinesi'nin davacı Türkmen'e 12 bin 649 lira maddi, 300 bin lira da manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, davanın duruşmalı görülmesine karar verdi.

Dün görülen duruşmaya, davacı Türkmen ve Avukatları Naim Karakaya ile Yiğit Gökçehan Koçoğlu ve Devlet Hazinesi'nin Avukatı Tugay Kurnaz katıldılar.

Türkmen'in Avukatı Naim Karakaya, müvekkilinin uzun süre tutuklu kaldığını belirterek, "Bu tutuklamadan dolayı annesi kalp krizi geçirip üzüntüden vefat etmiş, babası da felç olmuştur. Dilekçemizde belirttiğimiz gibi hükmedilen tazminat miktarı yetersizdir. Bu tazminat miktarının caydırıcı olması için yüksek olmasını talep ediyoruz" dedi.

'TUTUKLANMASAYDIM KORAMİRAL RÜTBESİNE YÜKSELECEKTİM'

Balyoz davasının mağduru olduğunu söyleyen davacı Türkmen, "Tutuklandığım zaman Denizaltı Filo Komutanlığı'nda amiral idim. Eğer tutuklanmasaydım daha üst rütbelere terfi edecektim. Açıkça tasfiye için yapılmış hukuksuzluk vardır. Zamanın Cumhuriyet Savcıları bunu bilerek planlamışlardır. Bu konuyla ilgili cemaat aleyhine açılan 2016 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin bazı bölümlerinden anlaşılacağı üzere; cemaat kendinde olmayan komutanları tasfiye etmek için kumpas planları yapmıştır. Bunlar kamuoyunda bilinmektedir. Bu örgütün amacı belirttiğim gibi kendinde olmayanları tasfiye etmektir. Ben de bu tasfiye edilenlerden biriyim. Benim emsalim olan 3 arkadaşım Koramiral rütbesindedir. Ben de en az Koramiral rütbesine yükselecektim" dedi. Türkmen, yerel mahkemece verilen tazminat tutarlarının yükseltilmesini istedi.

Duruşma savcısı Osman Öztürk, esas hakkında verdiği mütalaasında, davacı Türkmen'in talep ettiği maddi tazminat tutarının bilirkişi raporu doğrultusunda verilmesini, manevi tazminata ilişkin kararın da sebepsiz zenginleşmeye neden olmayacak şekilde mahkeme heyeti tarafından belirlenecek bir tutar oranında ödenmesini istedi.

İSTİNAF 434 BİN LİRALIK TAZMİNATA HÜKMETTİ

19. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Dicle, kısa bir aradan sonra verdikleri kararı açıkladı. 19. Ceza Dairesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmü kaldırarak yeni bir hüküm oluşturdu. Daire, yerel mahkeme tarafından verilen 12 bin 649 liralık maddi tazminat tutarını 304 bin TL'ye yükseltirken, 300 bin liralık manevi tazminat tutarını da 130 bin liraya indirdi. Daire, davalı Devlet Hazinesi'nin bu tutarları, davacı Türkmen'in tutuklandığı tarih olan 11 Şubat 2011 tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.

YARGITAY YOLU AÇIK

Dosya tutarı 40 bin TL'nin üstünde olduğundan, tarafların bu kararı Yargıtay'a taşıma hakları bulunuyor.

4- TÜFENKÇİ: PATİNAJDAYIZ, BUNDAN KURTULABİLMEK İÇİN YENİ BİR SİSTEME GEÇMEMİZ LAZIM

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,

"Şimdi bir patinajdayız, bundan kurtulabilmek için yeni bir sisteme geçmemiz lazım. Elimizdeki araç 90 kilometrenin üzerinde gitmiyor. Ama Türkiye'nin hızlanması lazım"

"Hani diyorlar ya, 'niye milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyorsunuz?'. Türkiye'nin nüfusu büyüyor, seçmen sayısı arttı. Bu sistemde, temsil ettiği milletvekili seçmen kitlesiyle daha fazla muhatap olması lazım"

İstanbul

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, "9. AVM Yatırımları Konferansı"na katıldı.

Bakan Tüfenkçi, konferansta yaptığı konuşmasında, "Borsa İstanbul'a baktığımızda gerçekten 26 ayın en yüksek seviyelerinde. Döviz cephesine baktığımızda biz Meclis'ten anayasa değişiklik kararını çıkarttıktan sonra milletin huzuruna getirdikten sonra olumlu anlamda dövizlerde de düşmeleri görmekteyiz. İnşallah Nisan'dan sonra da yakalanacak istikrarla beraber, olumlu havayla beraber dövizlerin daha da düşeceğini ve belirli bir noktada stabil hale geleceğini görmek için ayrıca kahin olmaya gerek yok" dedi.

"ŞİMDİ BİR PATİNAJDAYIZ"

Bakan Tüfenkçi, "Önümüzde bir anayasa değişikliği referandumu var. Türkiye'yi eğer biz marka yapmak istiyorsak, marka değerini yükseltmek istiyorsak, dünyada Türkiye'yi rekabet edebilir ülkeler arasına sokmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka siyasi istikrarı ve güveni yakalamamız lazım. Tam da anayasa değişikliği siyasi istikrarı sağlamak için yapılıyor. Geçmişteki gibi her 1.5 yılda bir hükümetler değişmesini veya koalisyonlar oluşmasını engelleyerek sürekli seçimlerle toplumu meşgul etmeyi engelleyerek, yönetimsel krizlerle siz değerli yatırımcıları, ekonomiyi, bütün enerjisini, sizden kaynaklanmayan yönetim krizleriyle uğraşmaktan kurtarmak için işte önümüzde bir fırsat var. Ben inanıyorum ki iş çevreleri, yatırımcılar bu anayasa değişikliğine her kesinden daha fazla sahip çıkacaklar. Niye sahip çıkacaklar? Bizim bu sistemle, parlamenter sistemle geldiğimiz nokta buralar. Üstelik de 14 yıl her alanda Türkiye'yi büyüten Ak Parti iktidarıyla buralara kadar gelebildik. Şimdi bir patinajdayız, bundan kurtulabilmek için yeni bir sisteme geçmemiz lazım. Elimizdeki araç 90 kilometrenin üzerinde gitmiyor. Ama Türkiye'nin hızlanması lazım. Dünya başka yere gidiyor, Türkiye'nin koşması lazım. Bunun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet modelini hayata geçirmek için milletin huzuruna bu anayasa değişikliğini getirmiş olduk. Söz ve karar artık sizlerin" şeklinde konuştu.

"YA 'EVET' DİYECEKSİNİZ, HIZLANALIM DİYECEKSİNİZ"

Bakan Bülent Tüfenkçi, "Sizler ya 'evet' diyeceksiniz, hızlanalım diyeceksiniz, istikrarı yakalayalım diyeceksiniz ya da bilinmeze doğru gitsin Türkiye, bu sistemden daha sonra 'hayır' çıkarsa ekonominin parametreleri nereye gidebilir gerçekten tartışamaya açık ve bilinmez bir alan. Ama 'evet' çıktığında önünüzü görebileceğiz gerçekten yatırımlarınızı ve Türkiye'de 5 yılda ne olabilir, 5 yıl içerisinde kurallar değişmeden yolumuza devam edebileceğimiz bir alanı aşmış olursunuz" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ SAYISI

Bülent Tüfenkçi, "Biz burada özellikle şunu yapmak istiyoruz; Meclis'i güçlendirelim. Meclis asli görevini yapsın yasama görevini yapsın, denetleme görevini yapsın ve seçmeniyle daha fazla ilişki kurabilsin. Hani diyorlar ya, 'niye milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyorsunuz?'. Türkiye'nin nüfusu büyüyor, seçmen sayısı arttı. Bu sistemde, temsil ettiği milletvekili seçmen kitlesiyle daha fazla muhatap olması lazım. Biz yargıyı güçlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz mevcut anayasada 'yargı bağımsızdır' diyor. Evet bağımsızdır ama biz istiyoruz ki aynı zamanda tarafsız olsun. Burada herkes de yargının tarafsız olmasında hem fikir. Peki niye birileri rahatsız oluyor yargı tarafsız olunca. Yargı hem bağımız hem de tarafsız olsun ve hızlı kararlar alsın. Bugün birçok sorunu halletme noktasında yargımız sınıfta kalıyor. Bu noktada biz yargıyı da tarafsız ve bağımsız yaparak kendi içerisinde bu reformun tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

5- NECMİYE ALPAY 'IN "ÖZGÜR GÜNDEM" DAVALARINDA BİRLEŞTİRME TALEBİ

İSTANBUL

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan dilbilimci Ayşe Necmiye Alpay "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veye yayınlamak, terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ayşe Necmiye Alpay ve avukatları katıldı. Necmiye Alpay'in avukatları Adil Demirci ve Cemal Polat, dosyanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgür Gündem ana davasıyla birleştirilmesini talep etti. Necmiye Alpay'a avukatlarının talebi konusunda diyeceği soruldu. Alpay ise "beraatimi talep ediyorum. Avukatlarımın talebine ben de katılıyorum " dedi.

Duruşma sonunda, mahkeme heyeti de iki dosya arasında "şahsi, fiili ve hukuki bağlantı olduğunu" belirterek talebi kabul etti. Dosyanın birleştirilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza mahkemesinin muvafakatı olup olmadığının sorulmasına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Necmiye Alpay , İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgür Gündem ana davasında 85 gün cezaevinde yattıktan sonra 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye olmuştu.

6- "TÜTÜN TARIMI VE KALKINMA PROJESİ"YLE 172 KÖY İHRACATÇI OLDU

* Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre, Philip Morris/Sabancı tarafından 2009 yılında Adıyaman ve Hatay'da başlatılan "Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi", bölgenin sosyal ve ekonomik refahını artırdı.

* Philip Morris/Sabancı, 2010-2015 dönemi boyunca yaptığı tütün alımlarıyla bölge ekonomisine yaklaşık 235 milyon lira katkı sağladı.

İstanbul

Tütün üretimini canlandırmak ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Philip Morris/Sabancı tarafından 8 yıl önce Adıyaman ve Hatay'da başlatılan 'Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi' üreticinin yüzünü güldürdü. 2010-2014 yılları arasında bölgeden alınan tütünün yaklaşık yüzde 70'i ihraç edildi. Projenin uygulandığı Adıyaman'da 140, Hatay'da 32 olmak üzere toplam 172 köy ihracatçı oldu.

2009 yılında başlatılan "Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi"nin bölgeye yaptığı katkının detayları, Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Hayal Güneyman, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Doç. Dr. Ozan Bakış'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Hayal Güneyman, devlet tarafından destekleme alımlarının sonlanmasıyla Güneydoğu Anadolu'da bitme noktasına gelen tütün üretimini canlandırmak ve iyi tarım uygulamalarını bölgede yaygınlaştırmak adına başlattıkları projenin bölgenin sosyal ve ekonomik refahına önemli katkı sağladığını söyledi.

"BÖLGE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Proje kapsamında Adıyaman ve Hatay'daki köylere önemli katkılar sunduklarını aktaran Güneyman, "Philip Morris/Sabancı olarak 'Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi' için yola çıkarken, hem küresel oryantal tütün talebini karşılayacak yeni bir kaynak yaratarak ihracatı artırmayı hem de iyi tarım uygulamalarını bölgede yaygınlaştırarak kaliteli ve verimli tütün üretimini teşvik etmeyi amaçlıyorduk. BETAM raporunun da gösterdiği gibi kesinlikle doğru yoldayız. Bölgedeki refah seviyesinin arttığını, iyi tarım uygulamalarının çiftçilerimiz tarafından benimsendiğini görüyoruz. Projemizi ilk günkü heyecanla sürdürmeye, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



60 BİN TON TÜTÜN ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Toplantıda projenin ekonomik ve sosyal etkilerinin analiz edildiği "BETAM Raporu" paylaşıldı. Türkiye'de ve dünyada tütün üretimine ilişkin bazı bilgileri paylaşan Doç. Dr. Ozan Bakış tütün üretiminin 128 ülkede 4,3 milyon hektar alanda yapıldığını belirtti. Bakış, "Türkiye, tütün üretimi yapan ülkeler arasında yüzde 1 pay ile 10'uncu sırada, oryantal tütün üretimi yapan ülkeler arasında ise yüzde 51 pay ile birinci sırada yer alıyor. Tütün ihracatı yapan ülkeler arasında 9'uncu sırada yer alan Türkiye'de 2015 yılı itibariyle 60 bin üretici aile bulunurken, 75 bin ton tütün üretimi yapılıyor. Bu 75 bin ton tütünün 60 bin tonunu başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" dedi.

5 YILDA 235 MİLYON LİRALIK DESTEK

Raporun içeriğine ilişkin bir sunum yapan Ozan Bakış'ın verdiği bilgilere göre Philip Morris/Sabancı, proje kapsamında 2015 yılında Adıyaman ve Hatay'daki 4 bin 187 çiftçiden yaklaşık 4 bin ton tütün aldı, 2010-2015 dönemi boyunca da yaptığı tütün alımlarıyla bölge ekonomisine yaklaşık 235 milyon liralık katkı sağladı.

ÜRETİCİ İHRACATÇI OLDU

Raporda yer alan bilgilere göre, 2010-2014 yılları arasında bölgeden alınan tütünün yaklaşık yüzde 70'i ihraç edilirken, projenin uygulandığı Adıyaman'da 140, Hatay'da 32 olmak üzere toplam 172 köy ihracatçı oldu. Projenin, çiftçilerin gelirleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için muhtarlar ve üreticilerle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Adıyaman'da hanelerin yüzde 79'u, Hatay'da yüzde 61'i garantili alım döneminde harcamalarının arttığını belirtti.

REFAH DÜZEYLERİ YÜKSELDİ

Raporda üreticilerin, proje öncesi dönem ile Philip Morris/Sabancı'nın garantili alım dönemi arasında yaşadıkları zorluklara ilişkin "4-5 yıl geçim sıkıntısı yaşadılar, harcamalarını kıstılar, borçlandılar, hatta bazı köylerde bakkal, market kapandı. Bazı üreticiler başka ürünlere yöneldi, bazıları da mevsimlik işçi oldu. Kimi düğününü erteledi, kimi bankadan kredi çekerek çocuğunu evlendirdi. Toprağını satanlar da oldu. Projenin uygulanmasıyla birlikte Geliri artan üreticilerin, çocuklarını daha kolay okula gönderdikleri, daha rahat doktora gittikleri, refah düzeylerinin yükseldiği, özellikle gençlerin göçünün önemli ölçüde azaldığı" ifadeleri yer aldı.

İLAÇLAMA VE GÜBRELEME TEKNİKLERİNE DESTEK SAĞLANDI

Ayrıca toplantı kapsamında verilen bilgiye göre, proje kapsamında çiftçilere sertifikalı yüksek kalite tohum sağlanmasından, doğru ve zamanında ilaçlama ve gübreleme tekniklerine kadar geniş bir yelpazede destek sağlandı.

Çiftçiler, ekimlerini, proje sayesinde daha çok bilimsel veriler ışığında yapmaya başladılar. Gübre kullanımı ve ilaçlama gibi temel tarım uygulamalarında bile iyileşme görülürken, daha az bilinen uygulamalar olan teknik destek alımı, sera altında tütün kurutma, dizim ve dikim makineleri kullanımında çarpıcı iyileşmeler oldu.

