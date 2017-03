DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALMANYA'YA TEPKİ: UYGULAMALARINIZ NAZİ UYGULAMALARINDAN FARKLI DEĞİL (1)

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Kadın ve Demokrasi buluşmasında konuştu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da konuşmacı olarak katılacağı toplantılara izin verilmemesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan" Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız, geçmişteki Nazi uygulamalarından farkı değil" dedi.

NAZİ UYGULAMALARINDAN FARKLI DEĞİL



Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar" diyerek tepkisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların, 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya ! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farkı değil. Bunu böyle biliniz. Rahatsız oluyorlar bu ifadeden. Niye rahatsız oluyorsunuz ? Yaptığınız uygulama bu. Bize demokrasi dersi vereceksiniz ama geleceksiniz orada bu ülkenin bakanını konuşturtmayacaksınız" diye konuştu.





O NAZİ DÜNYASINI GÖRMEK İSTEMİYORUZ



Hollanda'nın benzer bir yasaklamaya giriştiğini hatırlatan ve diğer bazı ülkelerin de aynı şeyi yapabileceğini söyleyen Erdoğan tepkisini şöyle sürdürdü: Nereden gelirseniz gelin. Eğer 'demokrasi' diyorsanız, saygıyı bileceksiniz. Fikri düşünceye saygıyı bileceksiniz. Bilmiyorsanız, bilesiniz ki netice sizin aleyhinize olacak. Uluslararası toplantılarda bunları hep dile getireceğim. Arkadaşlarımız hep dile getiriyor. Bunları biz dünyaya rezil rüsva etmeliyiz. Öyle sadece içine kapalı bir demokrasi değil. Demokrasi içeriden gücünü alıp, dışa yansıyan bir sistemdir. Bunun gereğini de anlatacağız. Ve biz artık o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. O faşist rejimlerin uygulamalarını görmek istemiyoruz. Ben biliyordum ki Almanya bunları bırakalı çok oldu. Ama yanılmışız demek ki..."

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVRASYA TÜNELİNİ KULLANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken köprü yerine Avrasya Tüneli'ni kullandı. Zeytinburnu Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki Kadın ve Demokrasi Buluşması için saat 13:00 sularında Kısıklı'daki evinden çıkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Erdoğan'ın konvoyu Avrasya Tünelini geçip, devamında sahil yolunu kullanarak Abdi İpekçi Spor Salonuna ulaştı. Tünel girişi ve çıkışında polis helikopteri havadan güvenlik takibi yaptı.

KONVOYDAKİ MİNİBÜSE YÜKSEKLİK UYARISI



Bu arada Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yer alan minibüs yüksekliği nedeniyle Avrasya Tüneli girişinde uyarıyla karşılaştı. Durmak zorunda kalan minibüs kontrollü bir şekilde tünele girdi. Minübüs bu nedenle konvoyun gerisinde kaldı.

İKİNCİ KEZ KULLANDI



Erdoğan, açılışını yaptığı Avrasya Tünelini bugün ikinci kez kullanmış oldu. Erdoğan 24 Aralık tarihinde Maltepe'deki programından Haliç Kongre Merkezi'ne Avrasya Tüneli'ni kullanarak geçmişti.

EŞİYLE BİRLİKTE KARANFİL ATTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Başkan Yardımcılığını yaptığı, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 'Evet kadın varsa demokrasi var' başlığıyla düzenlenen '2.Kadın ve Demokrasi Buluşması' için Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte tribünleri dolduran kadınlara karanfil dağıttı.

3 - GALATASARAY MEYDANI'NDA "SMA İLACIMIZI İSTİYORUZ" EYLEMİ

*Hareket sinir hücrelerinden kaynaklı bir kas hastalığı olan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığına dikkat çekmek ve ABD'de kullanıma sunulan SMA ilacının Türkiye'ye getirilmesini isteyen hasta yakınları Galatasaray Meydanı'nda eylem yaptı.

*Son iki ayda 13 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten hasta yakınları, Erken Erişim Programı ile 18 ülkede bedelsiz olarak kullanılan ilacın ülkemize de getirilmesini istedi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul



Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında SMA hastaların kullanımına sunulan ilacın Türkiye'ye de getirilmesini isteyen SMA hasta yakınları, Galatasaray Meydanı'nda eylem yaptı. "SMA ilacımızı istiyoruz" yazılı tişörtler giyen hasta yakınları adına basın açıklamasını SMA hastası oğlu olan Özgün Meriç okudu.

"SMA ÖLÜMCÜL VE SÜREKLİ İLERLEYEN BİR KAS HASTALIĞIDIR"



Meriç, "Biz günaşırı çocuklarını toprağa veren SMA aileleriyiz. SMA ölümcül ve sürekli ilerleyen bir kas hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananların yüzde 80'i 2 yaşını görmeden vefat etmektedir. SMA öyle bir hastalıktır ki, yürüyemezler, oturamazlar, başlarını çeviremezler, ağlayamazlar, gülemezler ve hatta destek cihazı olmadan nefes bile alamazlar. Çikolatanın tadı nedir hiç bilmezler. Şimdiye kadar dermansız bir dert olan SMA hastalığı ile aileler sessiz sedasız, gürültüsüz patırtısız, sizlerin hayal bile edemeyeceği en ağır şartlarda tek başlarına mücadele ettiler. Ancak bu hastalığın artık bir tedavisi var. ABD'de klinik çalışmalarını tamamlamış, 2016 yılında FDA tarafından onaylanmış bir ilaç var. Yaklaşık 6 aydır biz SMA aileleri bu ilaca ulaşmak için can havliyle çırpınıp duruyoruz. Bu uğurda çalmadığımız kapı, görüşmediğimiz yetkili, yalvarmadığımız doktor kalmadı. Sürekli bizi oyaladılar. Son 2 ayda 13 evladımızı toprağa verdik. Yüzlercesi de sırada ölümlerini bekliyorlar. Basında ilaç fiyatı ve hasta sayısı speküle edilirken, son eklenen ülkelerle birlikte dünyada 18 ülke bedelsiz olarak, hiçbir ayırım yapılmaksızın, tüm acil hastalarına bu ilacı ulaştırdı. Peki nasıl ulaştırdı ? Aylar öncesinden yaptıkları klinik altyapı çalışmalarını tamamlayıp Erken Erişim Programı'na dahil olarak. Biz neden olamadık? Oysa ülkemiz bu ilacın faz çalışmalarına katılmış olmasına rağmen. 28 Şubat 2017'de güncellenen Erken Erişim Programı aktif ülkeler listesinde Slovenya , Polonya gibi 8 yeni ülke eklenmişken Türkiye bu listede hala yok. Biz neden klinik altyapı çalışmalarımızı tamamlayamadık, neden bir arşın yol kat edemedik ? Bu ülkelerin çocukları yaşamayı hak ederken bizim çocuklar neden ölüm sırasındalar. Kısaca her anne baba gibi biz çocuklarımızı yaşatmak istiyoruz, hiçbir bahane, oyalama ve geçiştirmeyi kabul etmiyoruz. Lütfen empati yapınız; Ölmek üzere olan çocuğunuzu yaşatmak için bir ihtimaliniz olsa idi, acaba neler yapardınız ? Herşeyi yapardınız değil mi ? İşte aynen öyle, biz de her şeyi yapacağız" dedi.

HASTA YAKINLARI İLACIN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ İSTİYOR



SMA ilacının Türkiye'ye getirilmesini isteyen SMA hasta yakını "Bu ilaç ABD'de kullanıma sunuldu. Erken Erişim Programı ile 18 ülkede de acil hastalara ulaştırılıyor. Burada ilaç firmasının tek şartı temiz hijyen klinik ortamının sağlanması.Biz 5 aydır uğraşmamıza rağmen neden hala klinik ortam sağlanmıyor? Her geçen gün çocuklarımız ölüyor. Biz daha bekleyemeyeceğiz.İlaç bize gelmeyecekse bizi ilaca götürün. Lütfen bize çare olun" diye konuştu.

SMA NEDİR?



SMA Türkiye'de bilinen adıyla Gevşek Bebek Sendromu, dünyada ve ülkemizde pek çok çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. Çocukluk döneminde kendini göstermeye başlayan bu hastalık, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkiliyor. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.

4- CHP'Lİ VEKİLLER "HAYIR" LOKMASI DAĞITTI

* Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, lokma ve hayır broşürleri dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı.

İhsan YALÇIN, İstanbul



CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Esenler'de "hayır" lokması dağıttı. İki vekil kalabalığa referandumda neden 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı. CHP'li vekiller Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda, üzerlerine "hayır" yazan tişörtler giyip lokma standının başına geçti. İki vekil ve partililer daha sonra meydanda toplananlara lokma ile "hayır" broşürleri dağıttı. Bu sırada meydanda bulunan Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir grup AK Partili, lokma dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı. Göksü ve beraberindekiler meydandakilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Tekin, bu davranışından dolayı Göksu'ya teşekkür ettiğini belirtti.

5 - BAKIRKÖY'DE KADINLAR GÜNÜ MİTİNGİ

Heber-Kamera: Hayati KILIÇ / İstanbul



İstanbul 8 Mart Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bakırköy Özgürlük Meydanı'nde miting düzenledi.



Platform "Yaşam hakkımız, özgürlüğümüz, emeğimiz, bedenimiz için hayır diyoruz" sloganıyla düzenlenen miting nedeniyle Bakırköy İncirli Caddesi trafiğe kapatılarak demir bariyerlerle çevrelendi. Caddeye ve miting alanına girişte iki ayrı arama noktası oluşturuldu. Alana erkekler alınmadı. Miting nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ellerinde dövizlerle alana giren kadınlar Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Eşitsizliğe, her türlü erkek şiddetine "Hayır" diyen kadınlar alanda renkli görüntüler oluşturdu. Cezaevindeki HDP'li kadın milletvekillerinin mesajları Türkçe ve Kürtçe okundu. "8 Mart 2017'de Uluslararası Kadın Grevine ses veriyoruz" diyen kadınlar zılgıtlar eşliğinde halay çekti. Erkekler polisin çektiği demir bariyerlerin arkasında izledi.

6- 8 MART KADINLAR GÜNÜ EYLEMİNE 'GELİN VE DAMAT' SÜRPRİZİ







Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()



Cumhuriyet Kadınları Derneği(CKD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nda kutladı. Ellerinde bayraklarla slogan atıp, şarkılar söyleyen kalabalığın arasına, nikaha yetişmek üzere olan bir gelinle damat da katıldı.

8 MART EYLEMİNDE 'GELİNLE DAMAT'



"Türk Kadını Egemenliğine Sahip Çıkıyor, 'Hayır' diyor" temasıyla bir araya gelen kadınlar Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nda toplandı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atarak, İzmir Marşı'nı söyleyen kalabalığın arasına nikah törenlerine giden Sinan Aygün ve Merve Türkeri çifti de katıldı. Kalabalığın tezahüratları ve şarkıları eşliğinde eğlenen çift alkışlarla karşılandı. Meydanda eylemci kadınlarla birlikte göbek atıp, halay çeken çift, iyi dileklerle nikahlarına uğurlandı.

ARITMAN: BUGÜN KADINLAR OLARAK ÇOK KESKİN BİR VİRAJIN ÖNÜNDEYİZ



Kadınların Türk bayrakları ile katıldığı etkinlikte, CKD Genel Başkanı ve CHP eski milletvekili Canan Arıtman, eski Devlet Bakanı Önay Alpago, CHP eski milletvekilleri Güldal Okuducu, Necla Arat, Berhan Şimşek'ın aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Kalabalığa seslenen CKD Genel Başkanı Canan Arıtman "Bugün kadınlar olarak çok keskin bir virajın önündeyiz. Ya salimen yolumuza devam edeceğiz, ya da hiçliğe sürükleneceğiz. Bu nedenle bu ülkedeki 40 milyon Türk kadınını birbirine kenetlenmeye ve 16 Nisan'da hep birlikte 'hayır' demeye davet ediyorum' dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anan Arıtman, "Cumhuriyet Devrimi özünde bir kadın devrimidir. Mustafa Kemal Atatürk bin yılın en büyük kadın hakları savunucusudur" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından türkülerin çalındığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

7- "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ" DAVALARINDAN TUTUKLU ASKERİ ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNDEN EYLEM

* Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu önünde toplanan aileler ve yakınları eylemin sonunda beyaz güvencin uçurdu.

İbrahim AKTÜRK, İstanbul



15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevlerine konulan askeri okul öğrencilerin aileleri ve yakınları Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu önünde toplandı. Eylem nedeniyle harp okulu önünde polis güvenlik önlemi aldı. Gruptakilerin 'Suçsuz askeri öğrenciler tahliye edilsin', 'Silivri'deki askeri öğrencilere adalet' dövizleri taşıdığı görüldü. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan tutuklu öğrencin aileleri, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı tutuklu bulunan öğrencilerin yakınları Ali Orhan Şentürk ve Vahap Şur yaptı. Açıklamada, darbe girişiminin ardından tutuklanan askeri öğrencilerin suçsuz olduğu, biran önce serbest bırakılmaları gerektiği savunuldu. Basın açıklamasından sonra kalabalık grup bando eşliğinde harp okulu marşı söyledi. Eylemin sonunda beyaz güvercin uçuran grup Hava Harp Okulu önünden ayrıldı.

