DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SİNAN OĞAN'IN KATILDIĞI KONFERANSTA OLAY

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL

MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı.

Oğan konuşma yaptığı sırada salondaki bir kişi koşarak kürsüyü devirdi. Bu sırada salonda panik yaşandı. Basına kapalı konferansta yaşananlar Oğan'ın 'periscope' yayınına yansıdı. Olay çıkaran kişinin salondan çıkarılmasının ardından Oğan konuşmasına devam etti.

Yaşananlarla ilgili Meral Akşener twitter hesabından "Sn Sinan Oğan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Referandumda evet diyenlere herşey mübah, hayır deme hakkını kullanana saldırı" açıklaması yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntü

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE- GENİŞ HABER)

2- ERDOĞAN: BİZ BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİYLE ÜLKEMİZE SIÇRAMA YAPTIRTALIM İSTİYORUZ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" Şimdi diyorlar ki 'gençlerimiz için evet'. Ama bakıyorsun birisi de çıkmış 'gençlerimiz için hayır' diyor. Bu nasıl bir iş. Kim diyor bunu. Kandil'deki diyor. Kandil'deki bunu der. Niye, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaşındaki gençleri, kız, erkek aldatarak, bunlar Kandil'e kaçırmadılar mı?"

"Şu anda Cumhurbaşkanıyım, 2019'un Ağustos'una kadar Cumhurbaşkanıyım. Hükümet 2019'un Kasım'ına kadar zaten hükümet. Şu anda bu süreç bu şekilde zaten devam edecek. Bizim bazı şeyler için telaşımız yok ama biz bir sistem değişikliğiyle ülkemize sıçrama yaptırtalım istiyoruz"

"Kadınların kıyafetleriyle değil tıpkı erkekler gibi kafalarının içindeki fikirle değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Bunun için siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hiçbir ayrımla uğraşmadık. Başı açık-başı kapalı ayrımı asla yapmadık. Tam tersine böyle davrananların karşısına dikildik"

"Siyasi hayatımda kadınlarımıza zaten çok borçlanmıştım. 15 Temmuz'dan sonra buna bir de can borcu eklendi"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte HAK-İŞ'in düzenlediği "6. Uluslar arası Kadın Emeği Buluşması"na katıldı. Programa ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasında, "Kadınların seslerini ne kadar yükseğe taşırsak ülke ve toplum olarak o sorunlarımızı o kadar rahat çözeceğimize inanıyorum. Kadın meselesi tüm insanlığın ortak meselesidir. Çünkü kadın nisadır. Yani insandır. Rahmetli Neşet Ertaş'ın ifadesiyle kadın insandır, erkek insanoğludur. İşte bu sebeple kadınların yaşadıkları sorunların hak ve adalet merkezli bir anlayışla çözülmesi gerekiyor. HAK-İŞ çatısının da bu mücadeleyi vermek için en uygun yer olduğuna inanıyorum. Çalışanların hak ve menfaatlerini çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışıyla korumak için yola çıkan HAK-İŞ hiç şüphesiz kadınlar hususunda da aynı hassasiyeti göstermektedir" dedi.

"BAŞI AÇIK, BAŞI KAPALI AYRIMI ASLA YAPMADIK"

Erdoğan, "Kadın meselesini bir insan meselesi olarak ele aldığımızda bugün önümüzde duran pek çok sıkıntının kendiliğinden çözüm yoluna girdiğini görüyoruz. Israrla din adına ve cinsiyet üzerinden insanları ayrıma tabi tutmak ancak cehaletle izah edilebilir. Biz tüm siyasi hayatımız boyunca işte bu anlayışla hareket ediyoruz. Kadınları kıyafetleriyle değil tıpkı erkekler gibi kafalarını içindeki fikirle değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Başı açık, başı kapalı ayrımı asla yapmadık. Bu ülkede 12 yıla yakın başbakanlık, 2 yıla aşkın süredir Cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Tek bir hanımefendiye kılığından kıyafetinden başının açık veya kapalı oluşundan dolayı olumlu veya olumsuz bir tavır içine girdiğimi hiç kimse söyleyemez. Kimse böyle bir örnek gösteremez. Aynı şekilde hiçbir vatandaşımızın hayat biçimi sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldığı iddia edilemez. Benim anlayışıma göre özellikle kadınları birikimleriyle değil şekilleriyle değerlendirmek en büyük hakarettir" diye konuştu.

"HALA AYNI ÇARPIK ZİHNİYETİN ARTIKLARIYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde geçmişte maalesef pek çok genç kızımız okul kapılarında, pek çok hanım kardeşimiz işyerlerinde, sokakta kamusal alanlarla bu hakarete maruz kalmışlardır. Bu hakareti yapanların kimler olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Sizler ikna odalarında kızlarımızın ne hale getirildiğini gayet iyi biliyorsunuz. Okulların kapılarından nasıl geri döndürüldüklerini gayet iyi biliyorsunuz. Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya olarak bakılan üniversite kapılarından geri çevrilerin genç kızlarımızı gayet iyi biliyorsunuz. Hala aynı çarpık zihniyetin artıklarıyla karşılaşıyoruz. Bunlar hala var" dedi.

Erdoğan, " Dünya değişti Türkiye değişti, kurumlarımız değişti ama maalesef bazı kafalar hala eski köhne alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Biz başı açık veya kapalı hiçbir hanım kardeşimizin bu şekilde çifte standarda aşağılanmaya maruz kalmasına rıza göstermedik göstermeyeceğiz. Demokrasinin özgürlüklerin bu ülkenin tüm imkanlarının ayrım olmaksızın 80 milyonun tamamının hakkı olduğunu istese de istemese de herkes kabullenecek" dedi.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN HERKES İSTEDİĞİ GİBİ GİYİNİR, KİMSE BUNA MÜDAHALE EDEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bir barış devletini konuşuyorsak eğer özgürlüklerin egemen olduğu bir devleti konuşuyorsak o zaman bu ülkede kimse kusura bakmasın herkes istediği gibi giyinir, kimse buna müdahale edemez. İstediği gibi inancını yaşar kimse buna müdahale edemez. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine cinsiyetine, şekline, şemaline bakılmaksızın bu ülkenin vatandaşlarının tamamı da birinci sınıf hizmete layıktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak vatandaşlarımın arasında asla bir ayrımı kabul edemem. Gereği neyse onu yaparım. Bunu kabullenemeyen varsa öyle ikiyüzlülükle riyakarlıkla alavere dalavereyle değil yiğitçe mertçe çıksın ortaya söylesin fikrini. Türkiye demokratik bir millet olduğuna göre hakem kimdir? Millet. Milletimiz kimin haklı olduğunu söylüyorsa gelin onu uygulayalım ve ülkemizi artık böyle utanç verici tartışmalarla oyalamayalım" dedi.

"KANDİL'DEKİ DİYOR"

Erdoğan, "Şimdi diyorlar ki 'gençlerimiz için evet'. Ama bakıyorsun birisi de çıkmış 'gençlerimiz için hayır' diyor. Bu nasıl bir iş. Kim diyor bunu. Kandil'deki diyor. Kandil'deki bunu der. Niye, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaşındaki gençleri, kız, erkek aldatarak, bunlar Kandil'e kaçırmadılar mı? Orada bunlara özel eğitimler vermediler mi? Verdikleri bu özel eğitimlerle, ellerine silahları vermek suretiyle, bunlar benim vatandaşlarımı öldürmediler mi? Şimdi ne diyorlar? 'Bunun için 'hayır.' 16 Nisan bu tezgahı bozma günüdür. Buna hazır mıyız? Mesele bu" dedi.

"18 YAŞINDAKİ GENÇLERE SEÇİLME HAKKINI GETİREN BİZİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmayın 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkını getiren biziz. Kimse kimseyi aldatmasın. Nereden başladı bu. 30 yaşından başladı. Biz bunu 25 yaşa indirdik. Bu da yetmez dedik. Bunu bu kardeşiniz yıllardır söylüyor biliyor musunuz. Ama yıllardır maalesef bunu kimseye anlatamadık. Seçme yaşını 18 olarak kabul ediyorsun seçilmeyi niye kabul etmiyorsun. Zor olan seçmektir. Seçilmek seçmeye göre daha kolaydır. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bu gençler 15 Temmuz'da kendilerini çok ama çok farklı ispat ettiler. F-16ların karşısında gençlerimiz durdu, kadınlarımız, yaşlılarımız durdu. Böyle bir gençliğe siz ön açacaksınız. Dünyada 22 yaşında 23 yaşında bakan oluyor da benim ülkemde Ayşe'm Fatma'm niye olmasın. Şahsen 2017 yılında hala bu meseleleri konuşuyor tartışıyor olmaktan ben utanıyorum, sıkılıyorum. Biz bugünü konuşmayacağız. Biz yarını konuşacağız. Sadece evlatlarımızı değil torunlarımızı konuşacağız. Bizler eğer lider bir ülkeyi inşa edeceksek onun planını şimdiden yapmak durumundayız" diye konuştu.

"ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİYLE YANIP TUTUŞANLARA MİLLETİMİZ NİHAİ TOKADINI VURACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde siyasi ve beşeri haritaların yeniden çizildiği, ülkemizin üzerinde 100 yıllık oyunların yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığı bir ortamda biz bu meselelerle meşgul olamayız, olmamalıyız. Günümüzde her kim kılık kıyafet, saç sakal, inan, ibadet tartışması açıyorsa bilin ki bu ülkeye ve bu millette zarar vermeye çalışıyordur. Bugün her kim hayat biçimi tartışması açıyorsa, bilin ki sebebi kendi hayat biçiminin tehlike altında olması değil, tam tersine bu tartışmayı açanların asıl gayesi kendi hayat biçimleri dışındakilere tahammülsüzlüklerini gizlemektir. Siyasi irade ile devletin kurumları arasında sorun olduğu havasını yaymaya çalışanların derdi siyasi veya kurumları korumak değil, çatışmanın fitilini ateşleyerek kendilerine alan açmaktır. Ama müsterih olun, rahat olun devletin ve siyasetin özellikle zayıf şekilde inşa edilmiş yapısı içinden kendilerine gizli iktidar gücü devşirenlerin inşallah sonu geliyor. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlara milletimiz ben inanıyorum ki 16 Nisan'da nihai tokadını vuracak, son sözünü söyleyecektir. Bu konuda iki kesime çok güveniyorum birisi gençlerimiz, diğeri kadınlarımız" şeklinde konuştu.

KAPI KAPI DOLAŞMA ÇAĞRISI

Erdoğan salonda bulunanlara seslenerek, "18-15 yaş arasından milyonlarca gencimiz var. Tarihi bir fırsatı yakalayarak ama ha o günü kaçırmayalım. Onun için gençler, şu anda asgari 7 milyon gencimiz var kadın-erkek. Kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Oturmak yok, kapı kapı dolaşacağız. Yorulmak yok. Gençler 16 Nisan'da geleceğimize sahip çıkmaya hazır mıyız? Hanımlar, 16 Nisan'da, haklarınızı teslim etmek yerine hala sizi istismar peşinde koşanlara derslerini vermeye hazır mıyız?" diye konuştu.

"ZAVALLININ TA KENDİSİDİR"

Erdoğan, "Hayatın tüm alanları gibi, aile içinde de şiddet asla tasvip edilemez. Bizim inancımızda ayrım yapılmaksızın insanların tamamı eşrefi mahlukattır yani yaratılmışların en şereflisidir. Haksız yere zulme uğrayan her kişi insanlığın vicdanın da kanayan bir yaradır. Kadını zayıf, korumasız, aciz görerek ona şiddet uygulayan kimse açık söylüyorum zavallının ta kendisidir" dedi.

"EN BÜYÜK DAYANIŞMAYI, MUHABBETİ, İLTİFATI HANIM KARDEŞLERİMİZDEN GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette 40 yıldır verdiğim mücadelede başarılı olmamın gerisinde iki önemli faktör vardır. Birincisi, daima bana destek olan bir eşe ve çocuklara sahip olmamdır. İkincisi de, gençlik kollarından ve 1989 yılındaki ilk adaylığımdan itibaren tüm siyasi çalışmalarımda hanımların etkin şekilde yer almasıdır. Bugün de katıldığım toplantılarda, ziyaret ettiğim şehirlerde en büyük dayanışmayı, muhabbeti, iltifatı hanım kardeşlerimizden görüyorum" şeklinde konuştu.

"15 TEMMUZ'DAN SONRA BUNA BİR DE CAN BORCU EKLENDİ"

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi sokaklara dökülerek canları pahasına ülkesini ve milletini savunanların arasında çok sayıda kadın da var. Şehitlerimizin arasında 11 kadın kardeşimiz vardı. Allah rahmet etsin. Onlar Sevgili Peygamberimize en yakın makamdalar. Marmaris'te şahsımı yok etmeye gelen teröristler bizi bulamayınca oradaki aralarında kadınların da bulunduğu polis kardeşlerimize saldırdılar. İki yakın korumamı, polisimi şehit ettiler. Kadın polislerimizden de ağır şekilde darbedilenler bulunuyor. Siyasi hayatımda kadınlarımıza zaten çok borçlanmıştım. 15 Temmuz'dan sonra buna bir de can borcu eklendi. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"KADRO" SLOGANLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan kadınların "kadro" diye slogan atması üzerine şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanımız bu konuyla ilgili zaten bir cevap verdi. Gerekli talimatların sorumlu olan arkadaşlara verildiğini ifade ettiler. Hazırlıklar, bütün konumlar değerlendirilmek suretiyle yapılıyor. Unutmayın 16 Nisan'dan sonra yeni bir dönem başlayacak bu yeni dönemin şartlarına göre de bütün konular çok daha farklı bir şekilde ele alınacak. Burası işçi ağırlıklı olduğu için, öğretmenlere yönelik daha yeni 20 bin kadro açıldı ve bunun adımı atıldı. Öyle zannediyorum Ağustos'tan sonra buna bir 10 bin daha ilave edilecek. Aynı şekilde işçiler noktasında da taşeronlar noktasında da Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi 'talimatları verdim' dedi. Onun sürecini artık oradan takip edeceğiz"

"ONLAR HAKKARİ'YE GİDİP BAŞKALARININ PAÇAVRALARIYLA MİTİNG YAPMAKLA MEŞGUL"

Erdoğan, "Karşımıza maalesef aslı astarı olmayan ifadelerle yaklaşanlar oluyor. Ama ben şunu söylüyorum 'biz sizleri yaratandan ötürü seviyoruz. Şu anda cumhurbaşkanıyım. 2019'un Ağustos'una kadar cumhurbaşkanıyım. Hükümet 2019'un Kasım'ına kadar zaten hükümet. Şu anda bu şekilde zaten devam edecek. Bizim bazı şeyler için telaşımız yok. Ama biz bir sistem değişikliği ile ülkemize sıçrama yaptırtalım istiyoruz. Biz şu 14 sene içerisinde ne tür engellerle karşılaştığımızı gayet iyi biliyoruz. Ama diğerlerinin böyle bir durumu oldu mu? Yok. Onların, dikili ağacı yok bu ülkede. Onlar çukur eşmekle meşgul, onlar yer altına konaklama yerleri yapmakla meşgul, onlar Hakkari'ye gidip başkalarının paçavralarıyla miting yapmakla meşgul, biz ise bayrağımızla yürümekle meşgulüz" dedi.

TEKİDAĞ'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından yaklaşık bir saat Haliç Kongre Merkezi'nde kaldıktan sonra helikopterle Tekirdağ'a harekete etti.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın açıklama

- Salondan görüntüler

- Detaylar

04.03.2017 - 16.31 Haber Kodu : 170304143

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3- TEM'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

* TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarptı.

* Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken ,minibüs sürücüsü hafif şeklide yaralandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki i kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü Mesut Özaydın seyir halindeyken önündeki aracın sağından geçmek istediği sırada arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse arkadan büyük bir hızla çarptı .Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi . Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsüde hafif şekilde yaralandı. Hayatını kaybeden Mesut Özaydın'ın cesedi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan motosiklet

-Minibüsün görüntüsü

-Polis ve ambulansın görüntüsü

-Motosikletin kaldırılması

-Tem otoyulundan görüntü

-Ölen sürücünün fotoğrafı

04.03.2017 - 16.40 Haber Kodu : 170304144

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4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAZ ETİ FESTİVALİ

* Yüzlerce kişi kaz eti yiyebilmek için sıraya girdi.

* Festivale Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçükçekmece'de düzenlenen 2. Kaz Eti Festivali'ne katıldı. Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda Küçük Çekmece Belediyesi tarafından düzenlenen festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kaz eti almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde vatandaşlara Kars'tan getirilen kaz eti, bulgur pilavı, ayran ve tatlı dağıtıldı. Festival alanına gelen Bakan Arslan ilk olarak kaz eti pişirilen kazanın başına geçti. Kazanı karıştırırken basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Bakan Arslan, " Kaz yeşillik dışında hiçbir şey yemez. Hiçbir hayvana benzemez. Hiçbir haşere, pislik yemez. Çok doğal beslenir. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyoruz" dedi.

"YARGININ DA SADECE BAĞIMSIZ DEĞİL, TARAFSIZ OLMASI LAZIM"

Bakan Arslan vatandaşlara kaz eti dağıttı. Bakan kaz eti de yedikten sonra, kürsü de vatandaşlara seslendi. 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında konuşan Bakan Arslan, "Hedeflerimize çok daha hızlı, çok daha sağlıklı yürüyebilmemiz için çok daha sağlıklı bir yürütme olması lazım. Yürütme ile yasamanın birbirinden ayrılması lazım. Yargının da sadece bağımsız değil, tarafsız da olması lazım. Yargı bağımsız... Ama tarafsız olmazsa, birilerinin tarafı olursa; İşte, FETÖ'nün tarafı oluyor, 17-25 Aralık'ta diyorki; 'Başbakan dahil herkesi içeri atacağım.' Yargı başkalarının istek ve menfaatlerine göre değil, halkımızın, milletimizin, memleketimizin menfaatlerine göre karar versin. Yargı böylece görevini yerine getirsin diyoruz" şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile ilgili olarak da Bakan Arslan "Gençlere, bu ülkenin Cumhurbaşkanını seç. Bu ülkeninin milletvekillerini, meclisini seç. Sana böyle bir sorumluluk veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seç, koskoca İstanbul'u idare etsin. Belediye Meclisi üyelerini seç, muhtarı seç. Bu sorumluluğu verdiğimiz gence diyoruz ki ' Sen seçilemezsin. Hayır bu yanlış. 7,5 milyonluk bu gruptaki gençlere diyoruz ki; 'Ey gençler siz kendinizi iyi yetiştirin. Siz aday adayı olun. Partiniz sizi aday göstersin. Sonra da halkın karşısına çıkın deyin ki; 'Ben kendimi şöyle donattım, ben kendimi şöyle eğittim, ben kendimi ben dünyayı şöyle takip ediyorum. Meclise gidersem şunları yapacağım'. Sonun da yine halk karar verecek. Sizler seçerseniz; 21, 22, 23 yaşında gençler mecliste dünyaya ayak uyduracak şekilde katkı koyarlar" diye konuştu.

KARS'TAN BİN 500 KAZ GETİRİLDİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de "Bin 500 kaz ayırdık bu sene. 7-8 bin vatandaşımıza bu ikramı verebileceğimizi düşünüyoruz. Kaz eti festivali Türkiye için yeni bir festival. Geçen sene Küçükçekmece Belediyesi olarak yapmıştık. Özellikle Halkalı bölgesinde çok sayıda Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı vatandaşlarımız var. Kazlar Kars'tan geldi. Özellikle kazların kar yemesi gerekiyormuş. Onun için de biz tam döneminde festivali yaptığımızı düşünüyoruz. Şu an da kazların etleri lezzetli" dedi. Festivalde son olarak Kars Yöresinden yerel sanatçılar sahneye çıkarak, türkü söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-Uzun kuyruklardan görüntü

-Dağıtılan kaz etleri

-Bakanın gelişi

-Kazanın başındaki açıklamaları

-Bakanın vatandaşlara ikramları dağıtması

-Bakanın kürsüdeki konuşması

-Karadeniz'in açıklamaları

-Sahnede türkü söyleyen sanatçı

-Genel ve detaylar

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5- KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Eyüp'te 35 metrelik kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dün saat 15.30 sıralarında bir kuyudan yavru köpeğin seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Eyüp itfiaye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Kuyuya 'yakalamaç' adı verilen ipi bırakan itfaiye ekipleri, yavru köpeğin içine girmesi üzerine çekerek çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalardan sonra kurtarılan köpeğin ilk işi süt içmek oldu. Kurtarma anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Kuyudan görüntü

-Köpeğin havlaması

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Yavru köpeğin çıkarılması

-Süt içmesi

-Detaylar

04.03.2017 - 15.28 Haber Kodu : 170304112