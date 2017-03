DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: TÜRKİYE'NİN ENGELLERİNİN KALKMASI LAZIM

* Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

"Türkiye'nin engellerinin kalkması lazım. Türkiye'nin ayaklarına vurulan prangalarından kurtulması için, daha etkin bir yönetim modeline kavuşması için, daha hızlı karar alabilen bir yürütme mekanizmasına sahip olabilmesi için, yönetimde çift başlılığın ortadan kalkması için, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması için, inşallah 16 Nisan'da milletimiz 'evet, evet, evet' diyerek önündeki engelleri kaldıracaktır"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ- İstanbul )

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'na "Eurocert Erişilebilirlik Sertifikası" verilmesi törenine katıldı.

KURTULMUŞ İNCELEMELERDE BULUNDU

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayının Avrupa standartlarında olduğu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törenle tescillendi. Türkiye'de ilk defa bir kuruma "Eurocert" erişilebilirlik sertifikası verildi. Sertifika töreninden önce Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, merkezi gezip yetkililerden bilgi aldı. Kurtulmuş Kursiyerlerin derslerine katılıp sohbet etti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de devrim niteliğinde bir proje olarak tanımlanan erişilebilirlik projesi, geçtiğimiz yıl Bağcılar Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi. Proje ile mekanların engelli ve yaşlılar için erişilebilir hale getirilmesi amaçlandı. Ve Bağcılar Engelliler Sarayı bunu ilk başaran merkezlerden biri oldu. Tescil belgesi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından Engelliler Sarayı'nın duvarına çakıldı.



PROJENİN MİMARLARINDAN BİRİ LOKMAN AYVA

Tören, sertifika programının hayata geçmesinden pay sahibi olan Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva'nın konuşmasıyla başladı. Kendisi için para harcayamadığından yakınan Ayva, " Çünkü benim gidebileceğim, eğlencesi beni de kapsayan oteller ve restuarantların da olmasını istiyorum. Gidince menüyü kendim de okumak istiyorum"diye konuştu.

BAĞCILAR BELEDİ BAŞKANI ÇAĞIRICI HALK 16 NİSAN'DA ENGELLERİ KALDIRACAK

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da evsahibi sıfatıyla konuştu. Bağcılar'da engellerin kalktığını sertifikayla belgelediklerini söyleyen Çağırıcı, " Diğer kurumlara da örnek olmasını temenni ediyorum. Yeni bir heyecanı görmekten, fırsat verildiğinde insanlarımızın neler öğrendiğini görmekten memnun olduğumuzu ifade ediyorum. 16 Nisan'da da bu halk demokrasinin önündeki, insan haklarının önündeki engelleri 'evet' diyerek kaldıracaktır"dedi.

KURTULMUŞ: İFTİHAR ETTİM

Son olarak kürsüye çıkan Kurtulmuş, yapılan güzel çalışmalara destek vermek için dar vakitte de olsa gayret sarfettiğini söyleyerek, "Sınıfları dolaşarak, atölye çalışmalarını gördüm. İftihar ettim"dedi. Türkiye'nin refahından, artan milli gelirinden, ticaretten, ekonomiden engelli vatandaşların da istifa etmesi gerektiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "9 milyon civarında engelli vatandaşımız var. Her birimiz de engelli adayıyız. Kimin başına ne geleceği belli değil. Engellilerin, ortaya koyulan hizmetlerle ulaşma bakımından diğer insanlarla eşit seviyeyi getirilmesi lazım. Erişilebilirlik sertifikasının ilk kez verilmesinin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin bütün binalarının, sosyal hizmet alanlarının engelli vatandaşlarımız için ulaşılabilir olmasını temenni ediyoruz. Bu üzerimize bir sorumluluktur. Normal bir vatandaşımız nelerden istifade ediyorsa, engelli kardeşlerimiz de bu imkana sahip olsun"diye konuştu.

MİLLETİMİZ 16 NİSAN'DA ENGELLERİ KALDIRACAK

Böyle bir toplantıda siyaset yapmak istemediğini ancak Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın sözlerinin kendisine ilham verdiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, " Bir de Türkiye'nin engellerinin kalkması lazım. Türkiye'nin ayaklarına vurulan prangalarından kurtulması için, daha etkin bir yönetim modeline kavuşması için, daha hızlı karar alabilen bir yürütme mekanizmasına sahip olabilmesi için, yönetimde çift başlılığın ortadan kalkması için, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması için, inşallah 16 Nisan'da milletimiz 'evet, evet, evet' diyerek önündeki engelleri kaldıracaktır" diye tamamladı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un engelliler merkezine gelişi

- İncelemelerde bulunması

- Merkezle ilgili kendisine bilgi verilmesi

- Ayva, Çağırıcı ve Kurtulmuş'un konuşmaları

- Sertifikanın duvara çakılması

02.03.2017 - 15.43 Haber Kodu : 170302133_

============================

2- KARAKÖY YOLCU SALONU'NUN ARDINDAN TARİHİ PAKET POSTAHANESİ DE YIKILDI

Haber: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, ()

Galataport projesi inşaatı nedeniyle iş makineleriyle yıkılan Tarihi Karaköy Yolcu Salonu'nun ardından, yolcu salonunun komşuluğunda bulunan 1'inci derece tarihi bina olan Paket Postanesi'nin aynı proje kapsamında yıkıldı.

Tescilli binaların yıkımı ve inşaatın çevreye zarar verdiği iddialarına yönelik basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, kendi binasının da yer aldığı Kemankeş Caddesi'nde çatlaklar ve çevre binalarda hasarlar oluştuğunu söyledi. Oda temsilcileri bu konuda gerekli önlem ve tedbir almayan sorumlu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

GALATAPORT TARİHİ PAKET POSTAHANESİNİ DE YUTTU

Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığıyla yürütülen Galataport projesi kapsamında Türkiye'nin ilk modern deniz yolcusu uğurlama ve karşılama salonu Karaköy Yolcu Salonu yıkılarak, küçük bir kısmı ayakta kalmıştı. Karaköy ve Tophane arasında uzanacak Galataport projesi kapsamında 'Paket Postahanesi de yıkıldı. Sahil boyunca uzanan ince uzun binanın denize bakan ön cephe duvarı ile kısa yan duvarları ayakta bırakıldı. Şantiye sebebiyle panolarla kapatılan inşaat çalışmaları yükseğe çıkıldığında görülüyor. İş makinalarının çalıştığı alanda, zemine beton enjekte ediliyor.

Paket Postahanesi'nin koruma grubu 5 Mart 2015 tarihinde birinci derece olarak belirlenmişti. İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu 9 Haziran 2016 tarihinde "Paket Postanesinde gerekli güçlendirmeler ve yapısal müdahaleleri gerçekleştirdikten sonraö, İstanbul Modern Müzesi'nin buraya taşınmasının uygun olduğunu belirtmişti.

MİMARLAR ODASI: ÇEVRE BİNALARDA HASAR VE ÇATLAKLAR VAR

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy Salıpazarı Limanı'nda devam eden Galataport projesi nedeniyle tescilli binaların yıkımı ve inşaatın çevreye zarar verdiği iddialarına yönelik basın toplantısı düzenledi. Kemankeş Caddesi'nde çatlaklar ve çevre binalarda hasarlar oluştuğunu, yol seviyesinin yükselerek kaldırım hizasına ulaştığını belirten oda temsilcileri bu konuda gerekli önlem ve tedbir almayan sorumlu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Mimarlar Odası Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk ve Şube ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Yapıcı, Karaköy Limanı'nın planlarda kruvaziyer liman alanı olarak görülmesine rağmen, alanda 5 yıldızlı otellerin yapıldığını söyledi. Projenin planlarını basına gösteren Yapıcı, "Zemin üstü tamamen alışveriş merkezi ve ofis bloklarına ayrılmış, gümrük ve ulaşım dahil tüm liman faaliyetleri bodrum katlara atılmıştır" dedi.

"ÇEVRE BİNALARDA ÇATLAK, KAYMA VE DEFORMASYONLAR OLUŞUYORö

Proje alanı içinde çakılan kazıkların ve enjekte edilen betonun, komşu binaların zemin katlarından ve yollardan fışkırdığı iddiasında bulunan Yapıcı, "Alt yapı sistemlerinin, çevre binaların fiziksel bütünlüğünü tehdit edecek biçimde zemin morfolojisi bozulmakta başta Kemankeş Caddesi olmak üzere inşaattan etkilenen bölgede ciddi çatlak, kayma ve deformasyonlar oluşturmaktadır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yıkılan Karaköy Yolcu Salonu'na da değinen Yapıcı, "1940'larda inşa edilmiş erken Cumhuriyet döneminin özgün yapılarından Karaköy Yolcu Salonu'nun yıkılmasına neden olan Galataport projesinin içerdiği fonksiyonlar itibariyle yarattığı ve yaratacağı tahribat son derece ciddi boyutlara varmış durumdadır" diye konuştu. Paket Postanesi'nin de yıkım kararı olmadan güçlendirilerek korunmasına dair raporlar bulunmasına rağmen dış duvarları hariç yıkıldığını ifade eden Yapıcı, aynı şekilde tescili bulunan Merkez Rıhtım Han binasının da benzer bir uygulamaya maruz kaldığını ifade etti.

PAKET POSTAHANESİNİN TARİHİ

'Eski Paket Postahanesi' 1892'de başlayan Galata Rıhtım inşaatı sürecinde, 1907-1911 yılları arasında Gümrük binası olarak inşa edildi. Boğaz ile Kemankeş Caddesi arasında ince, uzun bir yapı şeklinde uzanan bina, daha sonra günümüzün kargo şirketlerine benzer bir şekilde sadece paket kabul eden ve gümrük işlemi yapan bir işlev kazandı. Erken dönem betonarme bina örneklerinden olan binanın arduvaz kaplamalı kubbesi bulunuyordu. Binanın üzerindeki kubbeli mekan yapıldığı dönemin oldukça ileri yapım teknikleri kullanılarak inşa edilmişti. Kubbenin üst örtüsünde ahşap kaplama üzerine arduvaz kullanılmıştı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Paket Postanesi şantiyesinin üstten görüntüsü

-Kalan duvarlar, boş şantiye alanından görüntüler

-Kaldırımla yolun eşitlemesinin görüntüsü

-Beton enjeksiyonu sırasında çekilen görüntü(cep telefonu)

-Çalışmalar sırasında yolu su basması(cep telefonu)

-Basın toplantısından görüntü

-Mimarlar Odası temsilcisi Mücella Yapıcı'nın konuşması

-Yıkılan iskelenin havadan çekilen görüntüleri

===============================

(operasyon görüntüsüyle )

3- ZEYTİNBURNU VE ESENYURT'TA TABANCA ATÖLYELERİ

* Gerçek kalitelerine çok yakın ürettikleri silahları piyasa fiyatlarının çok altında satıyorlardı.



Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan bir şebeke ile ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından 3 şüphelinin Zeytinburnu ve Esenyurt'ta bulunan 2 dükkanda tabanca ürettiklerini ve sattıklarını tespit ederek operasyon düzenledi. Polis ekipleri şüpheli F.A.(26), E.Y.(36) ve A.F.G.(21) kişinin ev, işyeri ve araçlarında yaptığı aramalarda 36 satışa hazır tabanca, 5, parça toplaması devam eden tabanca, 43 şarjör, farklı çaplarda 80 namlu, 192 icra yayı, 26 tabaca kutusu, 2 kabza, farklı çaplarda 51 mermi ve tabanca üretiminde kullanılan makine ile ekipmanlar ele geçirildi.



TABANCALAR ORİJİNALİNE YAKIN KALİTEDE

Gözaltına alınan F.A., E.Y. ve A.F.G. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin sattığı silahların gerçek kalitesine çok yakın olduğunu belirleyerek, satılan tabancaların orijinallerinin üçte birine sattıklarını öne sürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonda ele geçirilen tabancalar, emniyette sergilendi.



Görüntü Dökümü

----------

Polis kamerasından operasyon anı (ek görüntü)

/////////

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen tabancalar

-Tabanca namlularından görüntü

-İcra yaylarının görüntüsü

-Genel ve detaylar



================================

(ARŞİV GÖRÜNTÜYLE)

4- PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul

Psikoloji alanında yaptığı çalışmalar ve kaynak eserleri ile bilinen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı sabaha karşı hayatına kaybetti. Türkiye'de sosyal psikolojinin kurucusu olan Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, Koç Üniversitesi UNESCO kürsüsü sahibi ve psikoloji bölümü öğretim üyesiydi.

1940'da İstanbul'da doğan Prof. Dr. Kağıtçıbaşı ,makalelerine en çok atıf yapılan sosyal bilimcilerinden biri olarak bilinirken, okul öncesi eğitime verdiği önemle de tanınıyordu. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kağıtçıbaşı Sosyal/Kültürel Psikoloji alanında dünya çapında uzmanlığını kanıtlamış olan bilim insanı, kültürlerarası psikolojinin kurucuları arasında yer aldı.

TUBA KURUCULARI ARASINDAYDI

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (1969-1973) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde (1973-1995) öğretim üyeliği yaptı. A.B.D.'nde Berkeley, Princeton, Colombia ve Harvard Üniversitelerinde ders verdi ve araştırmalar yürüttü. UNESCO'ya bağlı International Social Science Council'da (ISSC); Kültürler-Arası Psikoloji Kuruluşunda ve Uluslararası Psikolojik Bilimler Birliğinde Yürütme Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yurtiçinde basılmış 18 kitap ve 47 makale/kitap bölümü; yurtdışında basılmış 12 kitap ve 140 makale/kitap bölümü var. Araştırmalarında, insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış açısıyla inceleyen ve psikoloji literatüründeki çeşitli araştırmalara esin kaynağı olan "Kültürlerarası Benlik ve Aile Modeliöni geliştiren Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, birçok ulusal ve uluslararası bilim ödülünün de sahibi oldu.

Avrupa Gelişim Psikoloji Kuruluşu 2007 William T. Preyer İnsan Gelişimi Çalışmalarında Mükemmellik Ödülü; 2007 Ursula Gielen Global Psikoloji Kitabı Ödülü; The Academy of Sciences for the Developing World "TWAS üyeliği" (2006); Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü Üyeliği (2005); Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu "Psikoloji Biliminin Uluslararası Gelişimine Katkı Ödülü" (1998); Kültürlerarası Psikoloji Kuruluşu Onur Üyeliği (1998); Wellesley College Mezunlar Başarı Ödülü (1997); Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1996); Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü Ödülü (1993-94); Amerikan Psikoloji Kuruluşu "Uluslar arası Psikolojinin Gelişmesine Seçkin Katkı Ödülü" (1993); Phi Beta - Kapa (1985); Fulbright Ödülü (1983-84); Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü (1980).

Görüntü Dökümü:

---------

-Kağıtçıbaşı'nın arşiv görüntüleri

02.03.2017 - 15.14 Haber Kodu : 170302118

=============================

5- DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİKAL WEST SİDE STORY, İSTANBUL'DA İLK KEZ SAHNELENDİ

Haber: Orhan SENCER - Kamera: Ali DANAŞ / İSTANBUL, ()

Broadway tarihinin en önemli müzikallerinden West Side Story (Batı Yakası'nın Hikayesi), dün ilk kez İstanbul'daki izleyiciyle buluştu. Müzikal, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 18 Mart'a kadar toplamda 21 kez sahnelenecek.

1950'lerin sonunda, New York sokaklarında yaşayan asi gençlerin romantik ve dramatik öyküsünü anlatan, ilk kez sahnelendiği 1957 yılından bu yana William Shakespeare eseri Romeo ve Juliet'in modern bir uyarlaması olarak tanımlanan, müzikal tarihin kült eserlerinden West Side Story, dün ilk kez İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. 60. yılını kutlayan müzikal, 18 Mart tarihine kadar aynı mekanda toplam 21 performansla sergilenecek.

Renkli koreografisi, muhteşem sahne şovu ve unutulmayan müzikleriyle geçtiğimiz 60 yıla damgasını vuran West Side Story, Arthur Laurents'ın kitabından uyarlanarak Jerome Robbins'in Tony Ödülü kazanan usta koreografisi ve Leonard Bernstein'in bestelediği, Stephen Sondheim'ın sözlerini yazdığı müzikleri ile bir klasik olarak tarihe adını yazdırdı.

MÜZİKAL, BU YIL 60. YAŞINI KUTLUYOR

1957'de yapılan Broadway prömiyeriyle hem müzikleri, hem de danslarıyla müzikal türünü yeniden tanımlayan West Side Story, 10 Oscar kazanan film versiyonuyla da milyonlarca izleyici kitlesine ulaştı. 60. yılını kutlayan West Side Story, müzik ile dansın hikayeyi ve karakterleri yönlendirme şeklinden ötürü alışılmış müzikallerin kalıbına girmedi. Bu sebeple kendi döneminde riskli bir fikir olarak görüldü. Şovun ilk destekçilerinden, önemli tiyatro yapımcısı ve yönetmeni Cheryl Crawford, şovun, Broadway'in komedi ve alışılmış müzikal unsurlarından çok azına sahip olduğunu söyleyerek desteğini çekmişti. West Side Story'nin orijinal yapımcısı da, ciddi konuları ele almanın bir Broadway müzikali için çok riskli olduğunu düşündüğü için şov yolun yarısındayken gösteri için finansman bulmaktan vazgeçti. Başka bir yapımcının ise, Broadway tarihinin en başarılı müzikallerinden biri olacağına dair inancı, West Side Story'nin milyonlarca insana ulaşmasına olanak sağladı.

HİKAYE ASLINDA "DOĞU YAKASI HİKAYESİ" OLARAK ADLANDIRILACAKTI...

Koreograf ve yönetmen Jerome Robbins'in yarattığı şovun Romeo & Juliet'ten esinlenen konsepti, aslında New York'un Güney Doğu yakasında, rakip İrlandalı ve Yahudi çetelerle ilgili olacaktı. Ancak gerçek hayatta Los Angeles'ta Meksika çeteleri arasındaki bölge savaşlarını gören Robbins ve ekip arkadaşları, şehrin Polonya asıllı Amerikalı "Jetler" ve Porto Rikolu "Köpekbalıkları"nın savaştığı hikayeye yoğunlaştı. Böylece "Batı Yakası'nın Hikayesi" doğdu.

MÜZİKLERİ, MICHAEL JACKSON'IN THRILLER ALBÜMÜNDEN DAHA UZUN SÜRE LİSTE BAŞI KALDI

West Side Story ile Robbins özel koreografi ödülü alırken, Bernstein ve söz yazarı Stephen Sondheim tarafından hazırlanan soundtrack ise Billboard'un listelerinde 54 hafta boyunca liste başı olarak kaldı. Bu sürenin, Michael Jackson'un dünyaca ünlü Thriller albümünden de fazla olması dikkati çekiyor.

JAMES DEAN, TOY ROLÜNÜ OYNAYACAKTI

Hikayenin yazarı Arthur Laurents, West Side Story'nin başrolü Tony'yi oynayacak kişinin James Dean'in olmasını istemişti. Ancak, müzikal hayata geçirilemeden, 1955 yılında James Dean hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Müzikalden genel ve detay görüntüler