DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- 16 YAŞINDAKİ GENCİN POLİS TARAFINDAN VURULDUĞU ANIN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Serpil KIRKESER- İSTANBUL

Esenyurt'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'ın polis tarafından vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin iki genci durdurmaya çalışırken Topkara'nın omuzuna silahın kabzasıyla vurduğu ve bu sırada silahın ateş aldığı görülüyor. Topkara'nın yere yığılmasıyla birlikte polis de yere eğilerek yaralı gence yardım etmeye çalışıyor.

2- İSTANBUL BOĞAZI VE ÇEVRESİ SİS ALTINDA

* Vapur seferleri iptal yolcular Marmaray'a yönderiliyor.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde yoğun sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar devam ediyor. Şehir Hatları ve İDO, tüm seferlerini iptal edilirken, yolcular Marmaray'a yönlendiriliyor. İskelelerin kapalı olduğunu gören ve karşı yakaya geçmek isteyen yolcular Marmaray'ı kullanıyor. Marmaray'da yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Bazı yolcular her zaman vapuru kullandıklarını ama sis nedeniyle Marmaray'a binmek zorunda olduklarını söyledi. Şehir hatları seferlerinin iptal edilmesinden sonra dolmuşlar iskelelerin önüne gelerek Kadıköy'e gitmek isteyen yolcuları alıyor. Öte yandan Tarihi yarımada ise yoğun sis nedeniyle adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez hale geldi.

3- SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL()

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.

Türk Hava Yolları (THY) bugün saat 07.00 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı uçuşlarını durduğunu açıklamıştı. Saat 11.00 itibariyle uçuşların yapılmaya başlandığı belirtildi.

4- MİT TIR'LARI DAVASINDA SONER YALÇIN TANIK OLARAK DİNLENDİ

Haber- Kamera: Özden ATİK - Hayati KILIÇ - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul,

MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın 4.celsesi görüldü. Duruşmada, Oda TV İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın tanık olarak dinlendi. Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün gazetecilere yaptığı açıklamada, "O tanık bugün geldi ve bu davayla ilgili suçlamaların hiçbir ilgisinin olmadığını olamayacağına inandığını açık açık beyan etti" dedi. Duruşmada, ayrıca müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılma talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya sanıklar Erdem Gül ve Enis Berberoğlu katıldı. Yurtdışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve katılan sıfatı bulunan MİT Müsteşarlığı'nı ise avukatları temsil etti. Sanıklar Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar önce duruşma salonuna alınmadı, ancak avukatların talebi üzerine duruşma başladıktan sonra izleyici olarak içeri alındılar. CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker ise destek için adliyeye geldi.

DURUŞMANIN ALENİ YAPILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşma başladıktan sonra Enis Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatları, devlet sırrı olarak nitelendirilebilecek bir durum olmadığı gerekçesiyle duruşmaların aleni yapılmasını talep etti.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Ancak şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, gizlilik kararının devamına karar verilmesini, ayrıca Erdoğan ve avukatlarının katılan sıfatıyla duruşmalara kabulünü talep etti.

KATILMA TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİLER

Katılma talebine karşı sanık Enis Berberoğlu ile diğer sanık avukatları, Cumhurbaşkanı'nın bu suçtan zarar görmesinin mümkün olmadığı, MİT Müsteşarlığı'nın da doğrudan zararının olmadığını belirterek talebin reddi isteminde bulundular.

CUMHURBAŞKANI'NIN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla verdiği ara kararında, müşteki Recep Tayyip Erdoğan ve avukatlarının katılma taleplerinin ana dosyanın mahiyeti, iddia olunan suçların devlet aleyhine suçlar oluşu, Cumhurbaşkanı'nın devletin başı ve temsilcisi sıfatının bulunması gözönünde tutularak Erdoğan ve avukatlarının katılan sıtafıyla kabullerine karar verdi.

KIDEMLİ ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Heyetin kıdemli üye hakimi Ömer Karagöl ise suçların niteliği dikkate alındığında Recep Tayyip Erdoğan'n kişisel olarak davaya katılma hakkının bulunmadığı, katılma talebinin reddine karar verilmesi gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.

SONER YALÇIN TANIK OLARAK DİNLENDİ

Daha sonra Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşma kayıt altına alınmaya başlandı. Bir önceki celse hakkında zorla getirilme kararı bulunan Oda TV İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ise duruşmaya gelerek tanık olarak dinlendi. Yalçın'ın ifadesinde, Berberoğlu hakkındaki yazılarında meslek etiğine ilişkin eleştirilerde bulunduğunu, ancak Berberoğlu'nun FETÖ imamı olduğunu söylemediğini ve sanmadığını söylediği öğrenildi.

DURUŞMA 27 NİSAN'A BIRAKILDI

Yalçın'ın tanıklığının ardından söz verilen Enis Berberoğlu, kendisi hakkında FETÖ'cü olduğuna yönelik sözleri olduğu iddiasıyla Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dinlenmesini talep etti. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, sanıklara ek savunma hakkı verildiğini bildirerek duruşmayı 27 Nisan'a bıraktı.

"O TANIK DİNLENDİ"

Duruşma sonrasında adliye önündeki meydanda gazetecilere açıklama yapan Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, "Bugün önemli Türk hukuk tarihi açısından ve Türk basın özgürlüğü mücadelesi açısından önemli bir davanın duruşması görüldü" diyerek davadaki gizlilik kararı nedeniyle genel hatlarıyla bilgi verdi. Avukat Ergün, "O tanık (Soner Yalçın) bizim için önemli olan, başında savcılık içinde önemli olan o tanık bugün geldi. Ve müvekkilim Enis Berberoğlu'nun bu davayla ilgili suçlamaların hiçbir ilgisinin olmadığını olamayacağına inandığını, kendisi hakkındaki suçlamalara iştirak etmediğini açık açık beyan etti. Bu çok önemli bir gelişme bizim açımızdan" dedi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Erdem Gül ise "Burada yargılanan bilmem ne terör örgütü yada başka şey değildir. Burada yargılanan gazeteciliktir. Gazetecilik suç değildir. Gazeteciler, hapishanelerden ve adliyelerden çıkarılsın. Şu anda 150 civarında gazeteci arkadaşımızın hapiste olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet'ten 11 gazeteci arkadaşımız hapiste. Bütün cümlelerimi onlar için kuruyorum ve bir an önce özgür olmalarını istiyorum" dedi.

SAVCI, ENİS BERBEROĞLU'NUN MÜEBBET HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

Davanın üçüncü celsesinde savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapsi talep edilmişti. Ayrıca sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yılda kadar hapisleri istenmişti.

5- BASIN KONSEYİ'NDEN TUTUKLU GAZETECİLER İÇİN SİLİVRİ'DEN 5 MADDELİK ÇAĞRI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA, İstanbul

Basın Konseyi yönetim kurulu üyeleri ve tutuklu gazetecilerin yakınları Silivri'den, tutuklulukların sona ermesi çağrısında bulundu. Silivri Cezaevi önünde açıklama yapmalarına izin verilmediğini söyleyen Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç,"Biz de kendimizi yine bir gazetecinin adını taşıyan, gururumuz olan Gazeteci-Yazar Yaşar Kemal'in adını taşıyan Silivri Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşmaya geldik.Tutsak arkadaşlarımıza en yakın nokta diye düşünüyoruz burayı" dedi. Türenç ardından 5 madde halinde şu talepleri sıraladı:

1- Tutuklu gazeteciler tutuksuz yargılanmalıdır.

2- Gazeteciler hakkındaki iddianameler biran önce hazırlanmalı, yargılanmalar derhal başlamalıdır.

3- Bu davaların acilen sonuçlanması sağlanmalıdır.

4- Tutuklu gazetecilerin Basın Konseyi gibi kuruluşlarla görüşmelerine izin verilmeli, ailelerle haftalık açık görüş yapmalarına fırsat sağlanmalıdır.

5- Tutuklu gazetecilerin cezaevinde ihtiyaç duydukları kalem, kağıt, kitap benzeri materyallerin temini kolaylaştırılmalıdır.

MESLEK KURUMLARININ TUTUKLU GAZETECİLERLE GÖRÜŞMESİ YASAKLANDI

Tutuklu gazetecilerle görüşmek için bugüne kadar Adalet Bakanlığı'na 20'in üzerinde başvuru yaptıklarını ve yanıt alamadıklarını söyleyen Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, " Silivri'den bir kez daha gazetecilere özgürlüğü yüksek sesle dile getirmek istiyoruz. Tutuklu gazetecilerle görüşmek için bugüne kadar Adalet Bakanlığına 20'nin üzerinde başvuru yaptık. Açık görüş istedik. Çünkü daha önceki yıllarda tutuklu meslektaşlarımızla açık görüşü yapabiliyorduk. Ancak bu son dönemde meslek kurumlarının gazetecilerle buluşmaları da yasaklandı" diye konuştu.

HUKUK HIZLANMALI

Gazetecilere atfedilen suçların biran önce iddianameye dönüşmesi, adil ve hızlı yargılanmalarının biran önce başlaması ve aksi mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar, Gazetecilerin birer suçlu olarak görülmemeleri gerektiğini söyleyen Türenç, " Hukukun hızlanması ve adil yargılanmanın başlaması ve Türkiye'nin dünyanın en büyük gazeteci cezaevi olma imajını da değiştirecektir"dedi.



MUSA KART'IN EŞİ SEVİNÇ KART KONUŞTU

Eşinin 122 gündür tutuklu olduğunu söyleyen Karikatürist Musa Kart'ın eşi Sevinç Kart, " Cumhuriyet gazetesinin yazarları, yöneticileri ve çizeri tam 122 gündür baskıya ve zulme karşı savaşanların hiç değişmeyen adresi, Silivri'deler. Şu anda haklarında hiçbir suç delili bulunmadığı için, bir türlü hazırlanamayan iddianame, işlemeyen bir yargı süreci, adeta bu süreci bizim için yargısız infaza çevirmiştir" dedi. Sevinç Kart, tek isteklerinin vicdanlar daha fazla yara almadan, tutuksuz yargılanmaya veya takipsizlik kararının biran önce verilmesi olduğunu söyledi. Eşinin dışarı mektup yazamadığını, yazılı mektupları alamadığını da söyleyen Sevinç Kart, " Gerçek anlamda bir tecritten bahsedebiliriz. Ama ben bugünleri, Musa'nın çizdiği bir karikatürle düşünüyorum. Şimdi arkadaşları yerine Musa'yı koyuyorum. Hayatlarını özgürlük mücadelesine adamış gazeteciler, iğneyle kuyu kazıyorlar, hukuk devletine ulaşmak için" şeklinde konuştu.

ÇELİK: ESİR TUTULUYORLAR

Tutuklu gazeteci, Önder Çelik'in eşi Semra Çelik, " Bütün bu gazetecilerin, eşlerimizin esir tutulduklarını düşünüyorum. Alıkonulduklarını düşünüyorum. Çünkü esir ne demek? Kendini savunamadan, esaret altında tutulan demektir. Ne savunabiliyorlar, ne konuşabiliyorlar, ne rahat birşey yapabiliyorlar. Hiç sorgulanmadan esir tutuluyorlar"dedi.

ÖZ: İDDİANAME ORTAYA KONULMALI

Tutuklu Gazeteci Güray Öz'ün eşi Çağlayan Öz de," Tutukluluğun bir istisna olması gerekmez mi demokratik bir ülkede. İstisna olması gerekiyor. Özgürlük esastır. Eğer insanların suçu delillerle ortaya konulmamışsa, tutuklanmamaları gerekir. Eğer tutuklandıysanız, çok kuvvetli delilleriniz varsa, delilleri en kısa sürede ortaya koyarak, iddianamenizi ortaya koymanız gerekir. Eğer iddianame yazamıyorsanız, bu insanlar suçlu değildir"dedi.

OKTAY EKŞİ: TÜRKİYE 80 MİLYONLUK AÇIK HAPİSHANE

Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Oktay Ekşi de,"Türkiye 80 Milyon insanın içinde bulunduğu bir açık hapishane haline geldi. Bu gerçeği görmemiz lazım. Karşı karşıya bulunduğumuz meseleyi, 'orada 152 gazeteci var'. 'Ben gazeteci değilim'. 'Bu benim dışımda bir olay' gibi görmeyelim. 80 Milyon insan şu gerçeği görmeli ki, Türkiye bugün dünyanın ortasında bir açık hapishanedir"dedi.

KAZAN: HINÇLA ESİR ALINMIŞ OLUYORLAR

Bugüne kadar iddianame yazılmamış olmasının hukukta bir örneğinin olmadığını söyleyen Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Avukat Turgut Kazan, " Bir insanı suçluyorsanız, delilleri olduğu için tutukluyorsanız, 3 gün içinde 5 gün içinde iddianame yazarsınız. Bunu kanuna yazma şart değil. Madem ki tutukluyorsunuz, suçla ilgili delil var demiş oluyorsunuz. Bir iddianame kaç günde yazılırsa, o kadar günde yazılır. Şu veya bu nedenle, öfke duyulan bazı insanları, bugün Türkiye'de yargı formatını kullanarak tutukluyorlar. Aslında duyulan hınç nedeniyle esir almış oluyorlar. Bunun bir hukukçu olarak cevabı olamaz. Çünkü hukukta böyle bir örnek yaşanamaz" diye konuştu.

KAZAN'DAN AİHM HATIRLATMASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmesi şartının böyle giderse ortadan kalkabileceğini söyleyen Kazan, " Bir süre sonra görecek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de aslında yargı denetimi yoktur. Anayasa Mahkemesi denetimi de yoktur. Karşısına gelen örneklerden sonra, bu sonuca vardıktan sonra, Türkiye'de yargı yerlerine başvurmadan AİHM'e başvurma imkanını kabul edecektir"dedi.

6 - BİNANIN BODRUM KATINDAKİ UÇAK ŞAŞIRTTI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

İstanbul Avcılar'da bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan ve bodrumunda ne zaman ve nasıl bırakıldığı belirlenemeyen 2 kişilik hurda uçak bulundu.

Ambarlı Mahallesi'ndeki boş bulunan bir binanın bodrum katını kiralamak isteyenler sahibini aradı. Ancak, sahibine ulaşılamadı. Burayı depo olarak kullanmak isteyenler kapısı iple bağlı, zaman zaman evsizlerin kaldığı öne sürülen yere girdiği belirtilen bodrum katına bakan bu kişiler içeride iki kişilik, ultralight yani hafif uçak sınıfında, tek motorlu bir uçağın gövdesi, kanatları olduğunu görünce şaşırdı.

Binanın bodrumunda sahipsiz uçak parçaları olduğuna kimse inanmazken, bölgede işyeri bulunan Doğan Bağçi da komşu binaya gitti. Bağci, "Yıllardır buradayım. Bu uçak parçalarının buraya girmesi imkansız. Kapı genişliği buna uygun değil. Bu uçak gövde ve kanatları buraya nasıl gelmiş, neden getirilmiş anlamak mümkün değil. Buna kimseyi de inandıramıyoruz" dedi.

Bodrum kat ve aynı binadaki işyeri sahibinin 15 yıldan bu yana ortalıkta görünmediği, kimse tarafından da tanınmadığı ifade edildi.

İKİ KANADI, GÖVDESİ VAR, MOTORU SÖKÜLMÜŞ

İki kişilik Kitfox tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motor, ön tekerlerinin söküldüğü belirlendi. Uçağın, ya parçaları birleştirilerek burada yapıldığı veya hurdaya ayrıldıktan sonra meraklısı tarafından alınarak binanın bodrum katına getirildiği sanılıyor.

7- FATİH'TE SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE OPERASYON

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir işyerinde sahte içki üretildiğini yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Yedikule Mahallesi'nde bulunan işyerini bir süre fiziki olarak takip etti. Ekipler, geçtiğimiz pazartesi günü işyerine operasyon düzenleyerek, İ.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, 300 litre metil alkol, 85 tane boş içki şişesi, çeşitli içki markalarına ait bin 500 etiket ve 480 içki şişesi kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.B., sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli İ.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon cep telefonları tarafından görüntülendi.

