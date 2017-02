DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNE YİNE SİS ENGELİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferlerinin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler iskelelerdeki dijital levhalarla da duyuruldu.

Seferler sabah saatlerinde de iptal edilmiş ancak daha sonra normale dönmüştü.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Eminönü'ndeki Üsküdar ve Adalar iskelesi

-Dijital levhalardaki iptal sefer duyurusu

-İskele görevlileri

-Vapurlardan detay

-Boğaz'daki sis

-Genel ve detaylar

28.02.2017 - 15.08 Haber Kodu : 170228128

==========================

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE )

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAKKA ÇAĞRISI



Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Murat ÇAKIR İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonunun bundan sonraki safhasıyla ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, " Müttefiklerimiz, DEAŞ'la olan mücadele samimiyseler, biz de diyoruz ki, 'sizinle beraber hareket ederiz. Yeter ki DEAŞ'ı gelin Rakka'dan da temizleyelim" dedi. Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonu'nun ardından bundan sonraki hedefle ilgili değerlendirme yaparken de "Burada üç başlık bir defa uygulamada olmalı. Bunun birincisi eğit-donattır. Diğeri terörden arındırılmış bir güvenli bölgedir. Ki bu bölge aynı zamanda üçüncüsü uçuşa yasak bölgedir" diye konuştu



ERDOĞAN'IN SAĞINA GENELKURMAY BAŞKANI AKAR OTURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilata Zirvesine katılmak üzere Pakistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a basın toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da eşlik etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar cebinden çıkardığı bir notu masaya koydu. Akar aynı notu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını tamamladıktan sonra cebine koydu.



PAKİSTAN ZİYARETİYLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Pakistan'daki zirveye katılacak olan liderlerle ikili görüşme imkanı da bulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Türkiye ekonomik işbirliği teşkilatının ilk kurucularındandır. Bölgesel işbirliği kalkınma çabalarını artırmak amacıyla İran ile birlikte 1985 yılında tesis ettiğimiz teşkilat, genişletilmiştir. Bugün örgüt 8 milyon kilometrelik alanda 400 milyon nüfusa hitap etmektedir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler sadece ülkemiz için değil teşkilat üyesi ülkelerin de ulaşım kapasitesini yükseltmiştir. Üçüncü havalimanı gibi projelerimizin ciddi katkıları olacaktır. Bakü - Tiflis - Kars gibi tren hatlarının da ciddi katkısı olacaktır. İslamabad Zirvesi'nin tarihi bir fırsat olduğuna inanıyorum. Ticaretin serbestleştirilmesi yönünde önemli bir araç olan ticaret anlaşmasını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz " diye konuştu.



GÜNDEME İLİŞKİN SORULARI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretiyle ilgili bilgilendirmenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a ilk olarak bir dün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmesi ve bu görüşmede son günlerde tartışma konusu olan "7 Eleştiriye 7 Yanıt" başlıklı haberin gündeme gelip gelmediği soruldu.



BEYLERBEYİ SARAYI'NDAKİ GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la dün Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmesini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemlerinde birinci derecede Fırat Kalkanı Operasyonu olduğunu söyledi. Erdoğan, "Malum El Bab operasyonunun tamamlanması sürecine yönelik yapılan bazı görüşmeler var, çalışmalar var. Türkiye, Amerika, Rusya arasındaki bu görüşmelerde nerelere geldik? Bundan sonra onlarla yapılacak olan görüşmelerde ne durumdayız? Onların bir değerlendirmesini birlikte yapma fırsatını bulduk" dedi.



FIRAT KALKANI'NDA SON DURUM

El Bab operasyonunun tamamlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ama bu tabi oradaki sürecin bitmesi anlamına değil. Çünkü bizim buradaki hedefimiz Cerablus, Rai, Dabık,El Bab ama ondan sonra da koalisyon güçleriyle, Rusya'yla, Amerika'yla mutabık kalmamız halinde, gerek Menbiç gerekse Rakka'ya yönelik de atılacak adımlar var. Bunları tabi biz yakın bir ülke olarak Rusya ile görüşmemiz, öbür tarafta stratejik bir müttefik olarak Amerika'yla, koalisyon güçleriyle yapacağımız dayanışma, bunların hepsi bu süreç içerisinde önem arz ediyor. Bunları tabi birliktelik içerisinde yürütmek bizim önemli bir hedefimiz. Bütün bunları uzaktan seyretmek gibi bir durumun içerisinde olamayız. Çünkü daha önce bunları uzaktan çok seyrettik. Seyrettik ama bunların bize belli bedelleri oldu. 'Artık hem masada olacağız. Hem arazide de olacağız' dedik. Bunları dost, müttefik kim varsa, hepsine söylemiş olduk" diye konuştu.



'7 SORUYA 7 CEVAP' BAŞLIKLI HABER SORULDU

Görüşmede son günlerde tartışma konusu olan "7 Eleştiriye 7 Yanıt" başlıklı haberin de gündeme geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar tabi, bizleri rahatsız ettiği gibi, TSK'yı hayli hayli rahatsız etmiştir. Bizim rahatsız olduğumuz bir konudan, TSK'nın rahatsız olmaması mümkün değildir. Çünkü biz, aynı vücudun azaları gibiyiz. Silahlı Kuvvetler rahatsız oluyorsa, biz rahatsız oluruz. Eğer biz rahatsız olduysak, TSK hayli hayli rahatsız olur. Bu işin neresidir? Devlettir, hükümettir. Silahlı Kuvvetler devletin bir uzvudur"



" DAHA DOĞAL NE OLABİLİR?"

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ın dış gezilere katılmasıyla ilgili de "Bizler şu anda işte bir ekonomik zirve toplantısına gidiyoruz. Bu zirve birçok konuyu görüşeceğimiz zirvedir. Bunun içinde savunma vardır. Ekonominin, ticaretin birçok alanları vardır. Bunun yanında Turizm vardır. Her şey vardır. Bunları biz görüşürken, bu işin sorumlusu olan kişilerinin bizim yanımızda olmasından daha doğal ne olabilir? Bu ne densiz bir yaklaşımdır. Böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar, bunu da tabi Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Birazdan kendileri de zaten bu konuyla ilgili detaylı açıklamayı kendi sitelerinden yapacaklar. Bunu da, oradan almak mümkün olacaktır. Fakat bunlar, yani bizleri ciddi manada üzmektedir. Çünkü her zamankinden daha fazla birliğe, dayanışmaya, kardeşliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, bu tür yaklaşımları, kusura bakmasınlar ben affedilir bulmuyorum" dedi.



BUNDAN SONRAKİ HEDEF ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sonra Fırat Kalkanı harekatında bundan sonraki hedefin ne olduğu soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz başından beri, bu süreci Özgür Suriye Ordusuyla (ÖSO) beraber yürüttük. Yani kara harekatı ÖSO ile birlikte yürütülmüştür. Biz ÖSO'ya gerekli desteği verdik. Daha başından beri hatırlayın benim hep kullandığım bir ifade var: Burada üç başlık bir defa uygulamada olmalı. Bunun birincisi eğit-donattır. Diğeri terörden arındırılmış bir güvenli bölgedir. Ki bu bölge aynı zamanda üçüncüsü uçuşa yasak bölgedir. Ama bunu Amerikalı dostlarımızla ne yazık ki anlaşamadık. Çünkü onlar, eğit-donat fikrine bir yere kadar olumlu bakarken, uçuşa yasak bölge olayına sıcak bakmadılar. Hatta hatta, terörden arındırılmış güvenli bölge olayına, ta Antalya'daki G20 toplantısında, 'gayet güzel' filan demiş olmalarına rağmen bu konuda da adım atmadılar" diye konuştu.



KARARLILIK DEVAM EDİYOR

"Biz tabi burada, bir yerde yalnız kaldık. Nereye kadar ? Gaziantep'teki o malum olaya kadar.Tabi Gaziantep'te 56 vatandaşımız, çocuk, kadın, yaşlı vesaire şehit edilince ki, DEAŞ'ın biliyorsunuz bir operasyonuydu. Ve ondan sonra artık dedik, durmak yok şimdi gereği neyse bunu yapacağız" diyerek Fırat Kalkanı Harekatı'na giden süreci anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece ÖSO ile birlikte buraya girildi. Biz de kendilerine destek verdik. Fakat Amerika, yine burada ÖSO'ya başta olumlu yaklaşmasına rağmen, daha sonra Suriye Demokratik Güçleri diye bir yapı ortaya koydu. Biz de buna tabi karşı çıktık. Çünkü bu yapının içerisinde terör örgütü mensupları da var. PYD gibi YPG gibi. Bunlar da olduğu için buna karşı çıktık. Dedik ki, 'biz kesinlikle PYD ve YPG'den kimseyle, mutabık veya beraber olmamız mümkün değil'. 'Bunlarla beraber böyle bir mücadelenin içerisine girmeyiz'. Çünkü biz, bir terör örgütünü, diğer terör örgütünün asla karşıtı gibi görmemiz mümkün değil. Çünkü terör örgütlerinin birisi iyi, birisi kötü diye bir şey olmaz. Hepsi kötüdür. Mücadelemizi de ÖSO ile beraber bu kararlılıkla sürdürdük. Cerablus'ta başarı. Aynı şekilde Rai'de başarı. Dabık'ta başarı. El Bab'a geldik, başarı. ÖSO'nun tabi çok şehitleri oldu. Bu arada tabi, bizim de şehitlerimiz var. Ama DEAŞ'a da, çok ciddi bir bedel ödetti buradaki kahramanlarımız. Son rakam 3000'i geçti. Oradaki DEAŞ'ın artı, PYD filan, onlar da var... Bu kararlılığımız aynen devam ediyor"



RAKKA ÇAĞRISI

Şimdiki safha nedir? Şimdiki safha dediğim gibi daha önce belirlediğimiz bu Münbiç'tir ki, Münbiç Araplar'a ait olan bir yerdir. YPG'nin veya PYD'nin yeri değildir. Biz bunu da, Amerikalı dostlarımıza söyledik. Bir defa 'Fırat'ın doğusuna kesinlikle PYD ve YPG'nin geçmesi gerekir, bunların burada kalmaması gerekir' dedik. Onlar 'geçti', 'geçiyor', sürekli bize bunu söylediler. Ama halen geçmiş değil. Bunun bir defa, oradan tamamen boşalması lazım. Oraya da kendi Münbiç'in yerel halkının gelmesi lazım. Ondan sonraki süreç nedir? Bizim buradaki mücadelemiz DEAŞ'ladır. Dolayısıyla DEAŞ'la olan bu mücadelemizde de, eğer hakikaten müttefiklerimiz, DEAŞ'la olan mücadele samimiyseler, biz de diyoruz ki, 'sizinle beraber hareket ederiz'. Yeter ki DEAŞ'ı gelin Rakka'dan da temizleyelim. Burayı da gerçek sahiplerine teslim etmiş olalım. Yani Türkiye olarak, bizim buralarda kalma diye bir derdimiz, bir amacımız yok. Buraların sahipleri kimse, onlar gelsin. Çünkü buralar bize tehdit oluşturuyor. Bize tehdit oluşturacak bir bölge, biz çevremizde istemiyoruz. Biz buralarda dost olan Suriye halkının ki, bunlar dostluktan öte aslında kardeşlerimiz. Ama buraya maalesef böyle bir düşman güçler girmek suretiyle, işte bize Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kilis'te vesaire bize yarattıkları o sıkıntıları sürdürdüler. Bundan sonra bunları yaşamak istemiyoruz. Olay budur"

"HEY YERDE ÖN AÇILMIŞ VAZİYETTE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son olarak TSK'de kadın subay ve astsubaylara başörtüsü serbestliğinin getirilmesiyle ilgili düşüncesi soruldu. Erdoğan, "Bu konu yeni bir konu değil. Beklentiydi. Ve bu konuda arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptıktan sonra hükümet olarak ve konuyla ilgili olarak adım atıldı. Hayırlısıyla şu anda başlamış vaziyette. Temennimiz odur ki, hazırlanan mevzuata göre hanım kardeşlerimiz de, kendilerinin inanç hürriyetinden; bu noktadaki emek noktasında, iş temini noktasındaki özgürlüklerinden, hürriyetinden her yerde istifade edebilmesidir. Bu silahlı kuvvetlerimizde de emniyette de, yargıda da, eğitimde de, her yerde bu ön açılmış vaziyette. Bundan sonraki süreçte de tüm bu mağdur, mazlum hanım kardeşlerimiz bundan istifade etmek suretiyle, tüm kurumlarda yerlerini alabileceklerdir.



KURUMLARIMIZ, AŞIRILIĞA FIRSAT VERDEMEN YOLUNA DEVAM EDECEKTİR

Dünyanın değişiklik ülkelerinde, bakıyorsunuz her bir yerde. Silahlı kuvvetlerde de var. Amerika'da var. Oradaki Müslümanlar aynı şekilde inancının gereği neyse onu yapabiliyor. İngiltere'ye geliyorsunuz bakıyorsunuz, başörtülü bayanlar, oralarda görev yapabiliyorlar. Yani oralarda bu oluyor da, halkının yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde niçin bunlar olmasın? Şuanda bu adımlar atılmış vaziyette. Temennim odur ki hiçbir, yani hiçbir aşırılığa fırsat vermeden, aşırılığa gitmeden, bunların çerçeve içerisinde devamı, inanıyorum ki bütün gerilimleri bunlar alacak. Çok daha, bu kurumlarımız, bu müesseslerimizin inşallah rahat bir şekilde yoluna devam edecektir"

İSLAMABAD'A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da yer aldığı heyetle,TUR uçağıyla İslamabad'a hareket etti.



Görüntü Dökümü: ( AKTÜEL GÖRÜNTÜLER )

--------------

-Erdoğan'ın gelişi

-Erdoğan, Hulusi Akar ve diğer bakanların görüntüsü

-Erdoğan ve Akar'ın birlikte görüntüsü

-Erdoğan'ın açıklaması

-Akar'dan detaylar

-Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması

-Erdoğan çiftinin uçağa binişi ve uğurlanması, Erdoğan çiftinin el sallaması, uçağa geçişleri

-Uçaktan görüntü



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları canlı yayınlandı

DGS:28.02.2017 - 11:58- Haber Kodu : 170228060

DGS:28.02.2017 - 11:59 Haber Kodu : 170228061

DGS: 28.02.2017 - 12:00- Haber Kodu : 170228062

28.02.2017 - 13.35 Haber Kodu : 170228102 (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

============================

3- KIZ İMAM HATİP LİSESİNDE DERS ARASI '28 ŞUBAT' PROTESTOSU

* İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği yöneticileri, okul öğrencileriyle öğretmenlerin katıldığı etkinlikte 28 Şubat süreci protesto edildi.

* Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü : Eğer gevşersek, davamıza sahip çıkmazsak kazandığımız mevziler bir gün elimizden çıkabilir.

* Emekli öğretmen : Bizim sizden beklediğimiz; bütün milletimizi, ümmeti cennete çağırmanızdır

Enver Alas, İstanbul

"28 Şubat" sürecinin yıldönümünde Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Öğleden önceki son ders saatinde, öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü "Eğer gevşersek, davamıza sahip çıkmazsak kazandığımız mevziler bir gün elimizden çıkabilir. O anlamda herkes çok duyarlı olmak ve meselesine sahip çıkmak zorunda" ifadelerini kullandı.

28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının 20. yılı nedeniyle Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda bir basın açıklaması yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen basın açıklaması programına Okul Müdürü Abdurrahim Kayar, Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Önder İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çakır, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç katıldı.

ÖĞRENCİLER AÇTIKLARI DÖVİZLERLE 28 ŞUBAT'A GÖNDERME YAPTI

Öğrenci ve öğretmenler 28 Şubat nedeniyle yakalarına beyaz kurdele asarken "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat", "Başörtüye uzanan eller kırılsın", "28 Şubat demek İslam düşmanlığı, zulüm ve utançtır", "Başörtüme dokunma", "Kestiğiniz sakal daha gür çıktı" yazılı dövizler açtı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN '28 ŞUBAT' KONUŞMASI

Burada bir konuşma yapan Okul Müdürü Abdurrahim Kayar, "20 yıl önce 28 Şubat'ta bu memlekette annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin başörtülerine el uzatılmıştı. Ama şükürler olsun ki bugün 20 yıl sonra yani 1000 yıl sürecek dedikleri şey, 20 yıl sonra kendi meyvesini şu anda gösteriyor. Görüyoruz ki 20 yıl bile sürmedi. O annelerin kızları bugün sadece imam hatiplerde değil bütün okullarda, devletin her kademesinde inançları gereği başörtüleriyle hayatlarına devam etmektedirler" diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: DAVAMIZA SAHİP ÇIKMAZSAK KAZANDIĞIMIZ MEVZİLER BİR GÜN ELİMİZDEN ÇIKABİLİR

28 Şubat'ı anmak için bir araya geldiklerini belirten Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü de 28 Şubat döneminde başörtüsü yasağı nedeniyle iki kızının üniversitede öğrenim hayatlarını devam ettiremediklerini anlattı. Öğütçü, "Cenab-ı Allah böyle günleri bir daha bize göstermesin. Bunun için bizim kendi meselemize sahip çıkmamız lazım. Eğer gevşersek, davamıza sahip çıkmazsak kazandığımız mevziler bir gün elimizden çıkabilir. O anlamda herkes çok duyarlı olmak ve meselesine sahip çıkmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SİZDEN BEKLEDİĞİMİZ; BÜTÜN MİLLETİMİZİ, ÜMMETİ CENNETE ÇAĞIRMANIZDIR"

Toplantıda söz verilen isimlerden biri de aynı okulda 6 yıl görev yapan emekli öğretmen ve Yeni Akit Gazetesi köşe yazan Ali Erkan Kavaklı oldu. 28 Şubat döneminde yaşadıklarını anlatan Kavaklı, "Buraya başörtünüzle gelebiliyorsanız, kimse size karışmıyorsa, hocalarınız 'Allah'ın emridir' diyerek yine başörtüsünü anlatıyorsa evvela Allah'a sonra da benim mahalle arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan'a yatın, kalkın, dua edin" diye konuştu. "Kim, La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah derse, buna inanırsa cennete gider" diyen Kavaklı öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Bizim sizden istediğimiz bu değil. Siz zaten cennetliksiniz. Bizim sizden beklediğimiz; bütün milletimizi, ümmeti cennete çağırmanızdır. Siz peygamberin, 'peygamberlik cennete çağırma vazifesiyle' vazifelisiniz. Bunu hakkıyla yapmanızı istiyoruz"

BASIN AÇIKLAMASI OKUNDU

Konuşmaların ardından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği adına hazırlanan "28 Şubat Yirmi Yılda Karanlığa Gömüldü" başlıklı basın açıklaması Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Süleyman Uçal tarafından okundu

Okunan basın açıklamasının ardından program sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------------

-İmam Hatip Lisesi bahçesinden görüntüler

-Bahçede toplanan öğrenci ve öğretmenler

-Okul müdürü Abdurrahim Kayar'ın konuşması

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Öğütçü'nün konuşması

-Öğrencilerin açtıkları dövizler

-Öğrencilerin konuşmacıları dinlemesi

-Ali Erkan Kavaklı'nın açıklamaları

-Basın açıklamasının okunması

-Tekbir getirilmesi

-Genel ve detaylar



==========================

4- HAZİNEDAR: BU KADAR YETKİ İMANI BOZAR

* Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar,

"Ben üçüncü köprüyü desteklediğim için cumhurbaşkanının bazı söylediklerini desteklediğim için partimden ihraç edilmeye çalışılmış birisiyim. Türkiye'de ortadan konuşmak, doğrularla, yanlışları ayırmak biz siyasetçiler için bu iklimde çok zor"

"İktidar benim düşmanım değil. Az önce eleştirmiş olabilir, biraz önce yaptıklarını çok ağır eleştirmiş olabilir ve o tenkitlerimi ifade etmiş olabilirim. Ama bu kadar yetki imanı bozar"

"(ÇEK BAŞKONSOLOSUN REFERANDUM SORUSU) Evet çıkarsa fevkalade olumsuz bir süreç başlamış olacak. Bunun sinyallerini alıyoruz. Ama bunun 'evet'in lehinde hareket eden, 'evet'i savunanlar bile bu işin aslında yarın bizimle beraber mağduru olacaklar, ülkemiz mağdur olacak, bölgemiz mağdur olacak"

" Yüzde 40 civarında 'hayır', yüzde 35 civarında 'evet'var. Ama bunun dışında yaklaşık yüzde 10 fikrini belirtmiyor, hiç söylemiyor, imtina ediyor, korkuyor. Yüzde 15'de kararsız var"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 60'ın üzerinde yabancı ülke temsilcisiyle kahvaltıda bir araya geldi.

Aralarında İstanbul başkonsolosları ve fahri konsolosların bulunduğu katılımcılara hitap eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, toplantıda yaptığı konuşmada "Aslında CHP'de namaz kılan da var ama CHP seküler bir parti. Yani laik sisteme bağlı inançlarla günlük yaşamı siyaset içinde öne çıkarmayan bir parti. Evet, içimizde bazı sorunlar var. Bu nedenle zaten böylesine demokrasiye aykırı referandum teklifinin Türkiye'de halktan 'evet' çıkma ihtimalini konuşuyoruz. Yani muhalefet başarılı olsaydı Türkiye'de, bizler başarılı olsaydık bugün bunlar konuşulmazdı. Hiçbir şekilde referandumla oluşturulmaya çalışılan Türkiye yönetim sisteminin demokrasiyle bir alakası yok" dedi.

"YÜZDE 40 CİVARINDA 'HAYIR', YÜZDE 35 CİVARINDA 'EVET' VAR"

Hazinedar, referandum çalışmalarında toplum muhafazakar kesimine ulaşmanın önemine dikkat çekerek, "Muhafazakar yapılar özellikle Anadolu'da, kapalı yapılar Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olağanüstü bir güven duygusu içinde harekete ediyor. Onun ne söylediğine, neyi desteklediğine bakmıyor. Sadece ve sadece 'o iyi bir Müslüman, ben ona güveniyorum' diyor. Türk milleti, güvendiği insanın yanlışının da peşinde gider. Güvenmediği insanın doğrularına bile kulaklarını tıkar. Analitik düşünceden uzak, duygusal, duygu yoğun bir tavır alır. Bunu yönetemediğimiz için referandumda belki yüzde 70 'hayır' çıkması gereken bir ortamda biz başa baş bir mücadele yürütüyoruz. Şu anda yaptırdığımız bütün anketlerde başa baş bir mücadele var. Çok kararsız var. Yüzde 40 civarında 'hayır', yüzde 35 civarında 'evet'var. Ama bunun dışında yaklaşık yüzde 10 fikrini belirtmiyor, hiç söylemiyor, imtina ediyor, korkuyor. Yüzde 15'de kararsız var. Sayın Cumhurbaşkanına karşı çok sevdalı, böyle bir olumlu duygu taşıyor. Ancak bu anayasa referandumuna, bu konudaki değişikliklerden de endişe ediyor" şeklinde konuştu.

"BU KADAR YETKİ İMANI BOZAR"

Murat Hazinedar, "Ben siyasette kavgadan yana değilim. Ben cumhurbaşkanının yaptığı doğru şeyleri dillendirdiğim için partimden ihraç edilmeye çalışılmış birisiyim. Bir tezat gibi gözüküyor bazı şeyler. Ben üçüncü köprüyü desteklediğim için cumhurbaşkanının bazı söylediklerini desteklediğim için partimden ihraç edilmeye çalışılmış birisiyim. Türkiye'de ortadan konuşmak, doğrularla, yanlışları ayırmak biz siyasetçiler için bu iklimde çok zor. Ben inatla ve ısrarla doğrularla, yanlışları ayırmaya çalışıyorum. Medeni, saygılı ilişkiler kurmaya çalışıyorum. İktidar benim düşmanım değil. Az önce eleştirmiş olabilir, biraz önce yaptıklarını çok ağır eleştirmiş olabilir ve o tenkitlerimi ifade etmiş olabilirim. Ama bu kadar yetki imanı bozar" şeklinde konuştu.

"'HAYIR' ÇIKARSA, HİÇ ŞÜPHESİZ DEMOKRATİK, PARLAMENTER SİSTEMİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Murat Hazinedar, toplantıya katılan Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Petr Mares'in, "Referandumdan 'hayır' sonucu çıkarsa ne olur" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Evet çıkarsa fevkalade olumsuz bir süreç başlamış olacak. Bunun sinyallerini alıyoruz. Ama bunun 'evet'in lehinde hareket eden, 'evet'i savunanlar bile bu işin aslında yarın bizimle beraber mağduru olacaklar, ülkemiz mağdur olacak, bölgemiz mağdur olacak. 'Hayır' çıkarsa, hiç şüphesiz demokratik, parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerekiyor. Şu anda yasamayı, meclisi, tamamını liderler belirliyor, benim partim dışında. Benim partimde beli bir ön seçim süreci yaşanıyor. Sağlıklı olmasa da bir ön seçim süreci var. Ancak Türkiye'nin demokratikleşmesi meclisin üyelerinin liderler tarafından atanmamasının geçiyor. Anayasalar uzlaşma metnidir. Ama anayasalar olmasa da olur, İngiltere gibi. Kötü anayasa iyi ellerde son derece güzel neticeler verebilir. İyi anayasa kötü ellerde son derece kötü neticeler verebilir. Anayasalar değildir aslında önemli olan, onun uygulayıcılarının samimi, demokrasiye bağlılığı, hukuka bağlılığı ve milletin de demokrasi ve hukuk konusundaki talepkar olmasıdır. Ülkemizin insanlarının bu konuda daha önemli bir noktaya taşınması için bize çok önemli görevler düşüyor"

TOPLANTIYA KATILAN ÜLKE TEMSİLCİLERİ

Arnavutluk, Cezayir, Arjantin, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika Krallığı, Bosna Hersek, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Bulgaristan, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Fas, Hollanda, Pakistan, Panama, Polonya, Romanya, Rusya, İspanya, İsviçre, Malta, Tunus, Ukrayna, İngiltere, ABD, Venezüela Bolivar, Sudan, Suudi Arabistan, Slovakya, Meksika ve Afganistan İstanbul Başkonsolosları toplantıya katıldı.

Ayrıca, Madagaskar, Jamaika, Karadağ, Yeni Zelanda, Peru, St. Kittsand Nevis, San Marino, Tayland Krallığı, İstanbul Fahri Konsolosu da toplantıda yeraldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Hazinedar'ın açıklamaları

- Kahvaltıdan görüntüler

- Detaylar

28.02.2017 - 14.57 Haber Kodu : 170228125

========================

5- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU POLİS KAMERASINDA



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 27 işyerine kaçak sigara operasyonu düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerine, polis helikopteri de destek verdi. Operasyon kapsamında değişik markalarda 47 bin 688 paket sigara, 38 bin 400 makaron ele geçirildi. Yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 25 iş yeri sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis helikopterinin havadan görüntü almasıyla başlayan operasyonda, ekiplerin mahalleye geldiği zaman belirlenen adreslere koşarak gitmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri işyerlerinde yaptıkları aramalarda kaçak sigaraları ele geçirilmesi kaydedildi. Polis ekipleri yaptıkları aramalar sırasında bir işyerinde rafların arkasında bir zula olduğunu belirleyerek kaçak sigaraların bulunduğu bir odaya girerek arama yapması görüldü.



Görüntü Dökümü

--------

(POLİS KAMERASI)

-Polis helikopterinden görüntü

-Helikopterin operasyona giden ekipleri çekmesi

-Ekiplerin adreslere dağılması

-2 şüphelinin gözaltına alınması

-İşyerlerinde yapılan arama

-Ele geçirilen sigaralar

-Bir işyerinde gizli zula bulunması

-Genel ve detay görüntüler

27.02.2017 - 12.03 Haber Kodu : 170227041_(dün geçilen görüntü)

28.02.2017 - 15.42 Haber Kodu : 170228141

========================

6- TÜRKİYE DRONE YARIŞLARI BAŞLIYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan Türkiye Drone Ligi Beyoğlu'nda düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Festival havasında geçecek yarışlarda, yerli ve yabancı drone pilotları, kendileri için hazırlanan pistte kıyasıya yarışacaklar. Yapılacak 6 yarışın birincisi, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışların birinci etabı, Bilim ve Teknoloji haftası'nda 11 Mart Cumartesi Küçükçiftlik Park'ta düzenlenece. Yarışmada, yerli ve yabancı yarışmacılar kendilerini için hazırlanan engellerin altından, üstünden yada içinden geçerek bitiş noktasına en çabuk şekilde gelmeye çalışacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir etapları sonucunda birinci olan drone pilotu, Türkiye'yi yurt dışındaki yarışmalarda temsil etmeye hak kazanacak. Türkiye Ligi Drone şampiyonuna 8 bin lira, ikincisine 4 bin lira üçüncüsüne ise 2 bin lira ödül verilecek.

FESTİVAL HAVASINDA GEÇECEK

Türkiye Drone Liginin tanıtımı ile ilgili yapılan toplantıda konuşan organizatörlerden Can Tayfun, "Türkiye drone ithalatında şu anda 6. sırada yer alıyor. Dolayısıyla ülkemizde drone pilotu oldukça fazla. Bugüne kadar bu pilotları bir araya getirecek bir organisazyon yoktu. Yarışmalar bir festival havasında geçecek. Bütün meraklıları bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Drone ligi birinci ayağı yarışlarına Fuat Güner, İzzet Öz'ün de aralarında bazı ünlülerinde de katılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

- Türkiye drone liginin tanıtım toplantısından görüntüler

- Toplantıda yapılan demo uçuşları,

- Yarışmanın organizatörü Can Tayfun ve yarışma günü sahne alacak Gürcan Ersoy'un konuşmaları

- Drone yarışlarından görüntüler ve yarışmanın tanıtım filmi

28.02.2017 - 15.46 Haber Kodu : 170228147