DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - MESUT BARZANİ İSTANBUL'DA

İbrahim YILDIZ, İstanbul

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Özel uçakla saat 15.30'da İstanbul'a gelen Barzani'yi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Kısa bir süre burada dinlenen Barzani daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

-Göndere çekilen bayraklar

-Mesut Barzani'nin konukevinden ayrılışı

-Detay görüntüler



26.02.2017 - 17.21 Haber Kodu : 170226093

//////////////////////////////////////

2 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARZANİ'Yİ KABUL EDİYOR

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul ediyor. Fransa'dan İstanbul'a gelen Barzani planlandığı gibi saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Mabeyn Köşkü'ne geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Barzani'nin konvoyunun Mabeyn Köşkü'ne girişi

26.02.2017 - 17.23 Haber Kodu : 170226094

////////////////////////////////////////////////////////////

3- BAKAN EROĞLU 10 BİN FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİNE KATILDI

* Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,

"Istranca Barajları, Yeşilçay vesaire. Hepsini büyük ölçüde tamamladık. Cumhurbaşkanımızın talimatı yerine geldi. 2071 yılına kadar su meselesi olmayacak. İstanbullunun evlerinden, çeşmelerinden gürül gürül su akacak"

"Büyük Türkiye için 'evet' diyoruz. Küresel bir güç için 'evet' diyoruz. Daha artık koalisyon dönemlerine son vermek için 'evet' diyoruz. 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için hep birlikte 'evet' diyoruz"

Haber-Kamera: Arzu KAYA - Özden ATİK, İstanbul

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Gaziosmanpaşa Meydanı'nda fidan dikim ve dağıtım etkinliğine katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin "7'den 77'ye Yeşil Gaziosmanpaşa" sloganıyla gerçekleştirdiği etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katılırken, etkinlikte 10 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbullunun su problemi yaşamayacağını belirterek, "Allah'a şükür şu anda dev Melen Barajı yapıyoruz. Istranca Barajları, Yeşilçay vesaire. Hepsini büyük ölçüde tamamladık. Cumhurbaşkanımızın talimatı yerine geldi. 2071 yılına kadar su meselesi olmayacak. İstanbullunun evlerinden, çeşmelerinden gürül gürül su akacak. Bir gazeteci sordu, '2071 yılından sonra ne olacak?' diye. 'O zamanki Bakan için bir mektup bırakacağım' dedim 'biraz da o çalışsın zamanı gelince' diye" dedi.

"KOALİSYON DÖNEMLERİNE SON VERMEK İÇİN..."

Gaziosmanpaşa'nın her noktasına fidan dikileceğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Çiçek gibi yemyeşil Gaziosmanpaşa için 'evet' diyor muyuz? Tabi bu arada 16 Nisan'ı da unutmayın. Cumhurbaşkanımızın da selamı var. İnşallah 16 Nisan'da da Gaziosmanpaşa'dan gümbür gümbür bir 'evet' bekliyoruz. Büyük Türkiye için 'evet' diyoruz. Küresel bir güç için 'evet' diyoruz. Daha artık koalisyon dönemlerine son vermek için 'evet' diyoruz. 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için hep birlikte evet diyoruz. Evet, evet, evet. Bütün kalbimizle evet" diye konuştu. Törendeki konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, daha sonra Plevne Anadolu Lisesi'ndeki fidan dikim etkinliğine katıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Bakan Eroğlu'nun vatandaşlarla selamlaşması

-Bakan Eroğlu'nun konuşması

-Bakan Eroğlu'nun fidan dağıtması

-Bakan Eroğlu'nun ağaç dikim etkinliğine katılması

-Genel ve detaylar

26.02.2017 - 17.06 Haber Kodu : 170226087



///////////////////////////////////////////

4- ( ÖZEL)15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN ADI CUMHURBAŞKANININ KONVOYUNDA YAŞATILIYOR

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İstanbul ekibindeydi. Cumhurbaşkanı'nın konvoyunda motorlu eskortların şefiydi. İstanbul programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun en önünde o giderdi. 15 Temmuz Darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin karşısına çıktı, kurşunların hedefi oldu. Köprünün adını '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştiren şehitler arasındaydı.

ADI YAŞATILIYOR

Şehit Polis Memuru Kemal Tosun'un adı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yaşatılıyor. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı konvoyunda görev almaya başlayan zırhlı polis araçlarından birine Şehit Kemal Tosun adı verildi. Mesai arkadaşlarının Kemal Abisi uzun yıllar görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda bugün adıyla yaşatılıyor.

Görüntü Dökümü:



------------------------

- Kemal Tosun'un adı verilen zırhlı polis aracının detay görüntüsü

- Zırhlı aracın Cumhurbaşkanlığı konvoyundaki görüntüsü

- Detaylar

- Şehit Polis Memuru Kemal Tosun'un fotoğrafı

- Şehit Polis Memuru Kemal Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı ( Cumhurbaşkanının solunda

- Şehit Polis Memuru Kemal Tosun'un Erdoğan'la bayramlaşma fotoğrafı ( Solda en başta )

26.02.2017 - 16.53 Haber Kodu : 170226084_

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

5-"GİTTİĞİM HER YERDE AMPUL PATLIYOR" DİYEN MERAL AKŞENER, TOPLANTIYA ELİNDE FENERLE GELDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

MHP eski milletvekili Meral Akşener, Vatansevenler Derneği'nin düzenlediği 'Milli İradenin Önemi' programına elinde fenerle katılırken, "Benim gittiğim her yerde ampul patlıyor. Ne olur ne olmaz" dedi. Avcılar'daki Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının yapılacağı salona izdiham nedeniyle girmekte güçlük çeken Akşener, 'Başbakan' diye sogan atılmasına müdahale ederken, "Yola bir bütün olarak çıktık" dedi. Salondaki merdiven ve sahnenin de tamamen dolu olması nedeniyle toplantıyı açık havada yapmak isteyen Akşener, kürsüye elinde fenerle çıktı. Akşener, "Gittiğim her yerde ampuller patlıyor o yüzden 'ne olur ne olmaz' diye gaz lambamla geldim" dedi.Akşener'in herkesi dışarı davet etmesi üzerine salonu dolduranlar Barış Manço Kültür Merkezi'nin arkasındaki Kültür Sanat Parkı'na çıktı.

'HAYIR' DİYENLER HAİN YERİNE KONULMAMALI

Akşener, konuşmasında yolda 'Hakimiyet Milletindir' yazısını gördüğünü, bu söze karşılık referandumda 'Hayır' oyu verenlerin asla hain yerine konulamayacağını belirterek, "OHAL şartlarında 'hayır' deme cesaretini göstererek referanduma gidiyoruz. 12 Eylül'ü de gördüm. Bu cuntacılar ne bana, ne babama dokunmadı. 82 Anayasası için referanduma gittik. O dönem 'Hayır' diyenleri tutuklamadılar. O cuntacılar kadar bile millete saygınız yok. Gelin sahaya, meydana eşit biçimde yarışalım ve çıkan sonuca birlikte saygı duyalım. 16 Nisan akşamı iradenizle 80 milyon kere 'hayır' diyeceksiniz ve Türkiye'nin her yerinde huzur hakim olacak" dedi.

SİZLER CESARETİN ADISINIZ

Türkiye'nin 'Kararname devleti' olduğunu ileri süren Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eşit koşullarda yarışmayı istediğini belirterek, "Gittiğim her yerde ampuller patlıyor ama patlak ampuller bizi yıldıramaz. Çünkü sizler cesaretin adısınız, çünkü sizler Türk Milletisiniz" diye devam etti.

BAHÇELİ KANDIRILDI

Hükümetin izlediği politikaları eleştiren Meral Akşener şunları söyledi: "Biz alt tarafı bir kurultay yapmak istedik. Siz bunu üzerine ülkenin başbakanını değiştirdiniz. Bu vatan için kurban olmaya geldik ne yaparsanız yapın, ne iftira atarsanız atın engel olamayacaksınız. Gelin bu milletin kutsallarını yerle bir etmeyin. Sayın Bahçeli dedi ki 'birlikte anayasa hazırladık'. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 'hayalim olan tasarı geliyor'. Şimdi de Bahçeli kandırıldı. Gerçek ne millet bilmek istiyor. Bu mesele devletin bekası için midir? Cumhurbaşkanının hayali için midir? Biz kandırılmayacağız ve 16 Nisan'da 80 milyon kere 'hayır' diyeceğiz." Akşener, toplantıdan önce Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'yi ziyaret ederken kendilerine Barış Manço Kültür Merkezi'ni tahsis ettiği için teşekkür etti. Akşener ziyaret sırasında "Zor bir olağanüstü hal koşullarında referanduma gidiliyor. Benim gittiğim her yerde ampul patlıyor. Burada çok kolaylık gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü:

----------------------

Akşener'in konuşması

Genel ve detaylar