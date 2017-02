DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- BAĞCILAR'DA METRO ÇALIŞMASI YAKININDAKİ 4 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

* Bağcılar'da çatlaklar oluşan 4 binadaki 23 daire ve 4 iş yeri tedbir amaçlı boşaltıldı.

* Çatlaklar oluşan binalarda ekipler hasar tespit çalışması yapıyor.

* Dairesini boşaltan Muhittin Alıç,

"Metro tünelleri birleştiğinden dolayı binanın altında oyuklar meydana geldi. Bu sabah zabıtalar geldi. Apar topar eşyalarımızı alıp çıktık"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Bağcılar'da devam eden metro hattı çalışmalarının yakınında bulunan 4 binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri binalarda oturanları tahliye etti.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde yapımı süren Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışmalarının yakınındaki sokakta oturanlar binalarında çatlaklar oluştuğunu fark etti. Sokak sakinleri bunun üzerine durumu Bağcılar Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları ilk incelemelerin ardından 2'si 5 katlı, 2'si de 4 katlı 4 binayı tedbir amaçlı boşalttı.

23 DAİRE 4 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Risk üzerine 23 daire sakini ile 4 iş yeri sahibi taşıyabilecekleri kadar eşyayı yanlarına alıp daire ve işyerlerinden ayrıldı.

Dairesini boşaltan Muhittin Alıç, "Metro tünelleri birleştiğinden dolayı binanın altında oyuklar meydana geldi. Bu sabah zabıtalar geldi. Apar topar eşyalarımızı alıp çıktık" dedi.

Evini tahliye eden bir diğer sokak sakini, "Altan metro geçiyor dediler. Duvarlarda ve kirişlerde çatlaklar var. Tedbir amaçlı boşaltıldı. Eşyalarımızın bazılarını aldık akrabalarımıza gideceğiz" ifadesini kullandı.

Çok sayıda ailenin mağdur olduğunu belirten Zübeyde Coşkuner ise, "Burada ya metro çalışmasını durduracaklar ya da bize bir tahsis edecekler. Şuanda benim sinirlerim alt üst durumda. 30 sene de bu evi zor aldım. Biz istemiyoruz, buradaki çalışmaları durdursunlar. Tuvalet taşları, kapılar hepsi zarar gördü. Çantam ve telefonu alıp çıktım evimden. Mağdur durumdayız" diye konuştu.

EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ölçüm ekipleri sokak ve binalarda hasar tespit çalışması başlattı. İnceleme ve binalardan alınacak numunelerin ardından hasarın hangi boyutta olduğu, hasarın da neden kaynaklandığı netleşecek.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ŞEKİLDE YARIM PORSİYON AYDIN OLUNABİLİR, BAŞKA BİR ŞEY OLUNAMAZ

- ERDOĞAN'DAN "16 NİSAN'DA DİRİLİŞ VAR" SLOGANINA YANIT: İNŞALLAH

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Eksikliği sadece yazılı eserlerde değil, tiyatro, sinema gibi alanlarda da tecrübe ediyoruz. Bu zengin birikimi ne beyaz perdeye ne de sahneye yeterince aktarabiliyoruz. Söz uçar yazı kalır"

"140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz. Alim hiç olunamaz. Arama motorlarıyla olan bilgi kırıntılarıyla alim olunamaz. Bu şekilde sadece yarım porsiyon aydın olunabilir. Başka birşey olunamaz"

* Salonda bulunan kalabalık, " 6 Nisan'da diriliş var " sloganı attı. Erdoğan bunun üzerine, "İnşallah. Eyvallah size güveniyorum gençler. 16 Nisan birinci derecede sizin" dedi.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu.

Son körfez gezisinde, 'Diriliş' dizisine yönelik çok sayıda övgü duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a salonda bulunan kalabalık, " 6 Nisan'da diriliş var " sloganıyla karşılık verdi. Erdoğan bunun üzerine, "İnşallah. Eyvallah size güveniyorum gençler. 16 Nisan birinci derecede sizin"dedi.

"Hikayelerimizi aktarmak konusunda ne yazık ki çok başarılı değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Eksikliği sadece yazılı eserlerde değil, tiyatro, sinema gibi alanlarda da tecrübe ediyoruz. Bu zengin birikimi ne beyaz perdeye ne de sahneye yeterince aktarabiliyoruz. Söz uçar yazı kalır"diye konuştu.

"MÜCADELE SÜRÜYOR"

Özellikle Batılı ülkelerin kendi tarihlerini aktarma konusunda son derece başarılı olduklarını örnekleriyle anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bu ülke on yıllarca, Gece Yarısı Ekspresi gibi, üçüncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemek için uğraştı.Emin olun bu mücadele farklı bir şekilde bugün de devam ediyor"dedi.

BATI MEDYASINA 15 TEMMUZ ELEŞTİRİSİ

"Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin, uluslararası basın kuruluşları tarafından nasıl bir çifte standartla aktarıldığında sizlerde çok iyi biliyorsunuz" diyerek Batı medyasına yönelik eleştirilerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Burada Çin'in meşhur Tienanman meydanında çekilen fotoğrafa yıllarca gıptayla bakanlar, Boğaz köprüsündeki, TBMM'deki, Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki , Kızılay meydanındaki cesaret abidelerini görmemişlerdir. Bu açıdan CNR fuarının 15 Temmuz Demokrasi destanının ana tema olarak belirlemesini çok önemsiyorum. O gece yaşananların farklı etkinliklerin, farklı sanat dalları aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konularda da başkalarının insafına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla bir yere varamayacağını artık kabul etmeliyiz. Kendi hikayemizi, nitelikli eserlerimizi önce kendimiz anlatmalıyız. Teröristleri kutsayan, gerçek mağdurları yok sayan. Ülkemizi ve devletimizi töhmet altında bırakan yayınların gerisinde art niyetli bir tutum var. Ülkemize yönelik bu tavrın en çarpıcı örneklerinden biri de, 15 Temmuz darbe girişimidir. Aziz milletimizin o gece 248 şehit, 1793 gazi bahsine ortaya koyduğu şanlı direniş, maalesef görmezden gelinmiştir. Hatta açıkça ifade edilememiş,bütün bunlara rağmen olsa da yapılan yayınlarda darbenin başarıya ulaşılması konusundaki örtülü temennileri görmemek mümkün değildir.

"YARIM PORSİYON AYDIN OLUNABİLİR"

Türkiye'nin 2023 yılında sadece dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında değil, okuma oranlarında da aynı yerde görmek istediklerini söyleyen Erdoğan, " 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz. Alim hiç olunamaz. Arama motorlarıyla olan bilgi kırıntılarıyla alim olunamaz. Bu şekilde sadece yarım porsiyon aydın olunabilir. Başka birşey olunamaz"dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa konuşmasının ardından fuarın açılışını gerçekleştirdi. Ardından çeşitli isimlere ödül verip fuarı gezdi.

3- KILIÇDAROĞLU: MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞININ İKİNCİ BİR ÖNEMLİ ADIMINI ATACAĞIZ

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

" Bugünkü referanduma benzeyen bir referandum Almanya'nın gündemindeydi 1930'lu yıllarda"

" Hitler tek yetkili olur Almanya'da. Sonra ne oldu? 2. Dünya Savaşı. Sonra, önce Almanya sonra Avrupa ve bütün dünya kan gölüne döndü. Geldik 21. yüzyıla. Türkiye'ye. Benzer bir anayasa değişikliği gündemde. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı süreci yaşıyoruz"

"Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik? Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi nedeniyle. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik. Ne diyor Amasya Tamiminde; 'milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyor. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz"

"Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Bu milletin doğru karar vereceğine inanıyorum. Eğer bu millet milli Kurutuluş Savaşı'nı vermişse şimdi milli kurtuluş savaşının ikinci bir önemli adımını atacağız"

"Baskı kuruyorlar kimse hayır demesin, hayır propagandası yapamasın diye bu korkunun eseridir"

"Öyle bir sürecin içine girdik ki bu anayasa değişikliğine neden 'evet' oyu verilmesi gerektiğini bir türlü anlatamıyorlar"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bugün 3 programla referandum öncesi sivil toplum kuruluşları, üniversiteliler ve partileriyle bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı Avcılar oldu. 'Hayırlı Üniversiteliler Platformu' ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine değinen Kılıçdaroğlu, 1 Ağustos 1934 yılına ait Almanya'daki resmi gazeteyi göstererek, "1930'lu yıllarda dünyada ne oluyordu? Almanya'dan örnek vereceğim. Hitler Almanya'sı. Bugünkü referanduma benzeyen bir referandum Almanya'nın gündemindeydi 1930'lu yıllarda. 1 Ağustos 1934 yılına ait Almanya'daki resmi gazete. Bu resmi gazetede referandum konusu var. Referandumun konusu, cumhurbaşkanlığı makamı başbakanlık makamı ile birleştirilmiştir. Cumhurbaşkanın tüm yetkileri ile başbakanlığın yetkileri Führer ve şansölye Adolf Hitler'de toplanmıştır. Vekilini kendisini atayacaktır. Bu düzenleme ağırlıkla onaylanır. Hitler tek yetkili olur Almanya'da. Sonra ne oldu? 2. Dünya Savaşı. Sonra, önce Almanya sonra Avrupa ve bütün dünya kan gölüne döndü. Geldik 21. Yüzyıla. Türkiye'ye. Benzer bir anayasa değişikliği gündemde. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı süreci yaşıyoruz. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı süreci yaşıyoruz. Kendisi cumhurbaşkanı, başbakan, yargıç, savcı, vali, kaymakam. Bütün yetkiler bir kişide. Cumhuriyet'in kuruluşunda bütün yetkiler bir kişide yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te miydi? Hayır. Meclis var. Bütün yetkiler Melis'e, mili iradeye ait. Şimdi ne oldu da kendi tarihimizi reddederek bütün yetkileri alıyor parlamentoyu da dışlayarak bir kişiye veriliyor. Hangi gerekçe ile bunun üzerinde hep birlikte düşünmememiz lazım. Kendi tarihimizden ders çıkaramıyorsak Türkiye'yi büyük bir maceranın içine sürüklemiş oluruz" diye konuştu.



"BİR KİŞİ TÜRKİYE'NİN TEPESİNDE OLSUN ELİNDE SOPA OLSUN NE DERSE O OLSUN. OTORİTER TEK ADAM YÖNETİMİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliğine neden evet denilmesi gerektiğini anlatamıyorlar. Sandığa gitmeden önce düşünün taşının kullanacağız oy çok değerli. Önünüzde iki seçenek var. Bir, bir kişi Türkiye'nin tepesinde olsun elinde sopa olsun ne derse o olsun. Otoriter tek adam yönetimi. İki, parlamenter demokratik sistem olsun insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler. İki seçenekten birini kullanacaksınız. Bu bir siyasi parti seçimi, iktidar değişimi de değil. Bir rejim değişikliği. Bizim cumhuriyetimiz ile Suriye'nin, Irak'ın cumhuriyeti farklı" dedi.



"TELEVİZYON EKRANINDA BENİ MAHCUP ETSİNLER"

Kılıçdaroğlu, "Ben çağrı yağıyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye de, Sayın Binali Yıldırım'a da çağrı yapıyorum. Arzu ederlerse de Sayın Recep Tayyip Erdoğan da gelebilir. Oturalım hep beraber bu anaysa değişikliği ne getiriyor bende konuşayım, onlarda konuşsun. Madem ki ben doğruları söylemiyorum televizyon ekranında beni mahcup etsinler" dedi.

"BU SÜREÇ BİR MEMLEKET MESELESİDİR, BİR TÜRKİYE MESELESİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlerin siyasete biraz uzak durduğunu biliyorum, mesafe koyduklarını da biliyorum. Bu süreç siyasete mesafe koyma süreci değildir. Bu süreç bir memleket meselesidir, bir Türkiye meselesidir. Ya bağımsızlığımızı koruyacağız, özgürlüğümüzü koruyacağız, düşüncelerimizi özgürce ifade edeceğiz ya da bir kişi gelecek elinde sopayla bizi ıslah edecek kendi istediği gibi. Buna izin vermemeliyiz" diye konuştu.

"BU MİLLETİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUM MİLLETİN İSTİKLALİNİ, MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR"

Amasya Tamimine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Niçin biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik? Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi nedeniyle. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik. Ne diyor Amasya Tamiminde; 'milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyor. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Bu milletin doğru karar vereceğine inanıyorum. Eğer bu millet milli Kurutuluş Savaşı'nı vermişse şimdi milli kurtuluş savaşının ikinci bir önemli adımını atacağız. Baskı kuruyorlar kimse hayır demesin, hayır propagandası yapamasın diye bu korkunun eseridir" ifadelerini kullandı.

"ALLAH AŞKINA KARGALAR BİLE GÜLMEZ Mİ?"

Kılıçdaroğlu, " Bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz. Ama hazırlanıp şu anda toplumun getirilen anayasa değişikliği bir partinin mutfağında hazırlanmıştır. Bir uzlaşmayla hazırlanmamıştır, dayatma kültürü ile gelmiştir. Bu değişikliğe göre başkan yani cumhurbaşkanı olacak, hem partinin genel başkanı olacak. TBMM'de ben tarafsız davranacağım diye namusu ve şerefi üzerine yemin edecek. Allah aşkına kargalar bile gülmez mi? Bir partinin genel başkanı tarafsız olur mu? Ben tarafsız olmam. Sayın Bahçeli tarafsız olamaz, Binali Yıldırım tarafsız olamaz. Zaten bizim yeminimizde tarafsızlık yoktur, milletvekilliği yemininde tarafsızlık yoktur" şeklinde konuştu.

"BEN DAHİL ŞU AN HİÇBİRİNİZİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Kılıçdaroğlu, "Ben dahil şu an hiçbirinizin can güvenliği yok. Bir kararname ile burada gizli toplantı yapılıyor diye hepinizi hapse atabilirler.Bir kararnameyle. Derdiniz anlatın istediğiniz kadar. Bir de gizlilik kararı çıkar, avukatınız gidip dosyayı alamaz, neden gizlidir diye" şeklinde konuştu.

"OHAL SÜREKLİ HALE GELECEK"

Kılıçdaroğlu, "Bu çıkarsa ne olacak biliyor musunuz? OHAL sürekli hale gelecek. Üstelik daha kolay. Çünkü mevcut halde OHAL için TBMM'nin kararı gerekiyor. Bu değişiklik gerçekleşirse gerek yok zaten başkan istediği kararı zaten alacak" diye konuştu.

"20 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE BİR SİVİL DARBE OLDU"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 2 fiili başkanlık sistemini yaşıyoruz. Sayın Bahçeli ne diyordu? 'fiili durum böyle, bunu anayasaya uyduralım. Kimse demiyor 'arkadaşım hukukun üstünlüğü var', yok diyorlar fiili durumu buna uyduracağız. Fiili durum son 2 yıldır Türkiye'yi ateşe attı. 20 Temmuz'da Türkiye'de sivil darbe oldu, OHAL'in ilanıyla. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu, 20 Temmuz'da Türkiye'de bir sivil darbe oldu. Şu anda bir darbe süreci içindeyiz. Bütün yetkiler şu anda onların elinde, bir kişide şu anda. İşadamları; can ve mal güvenlikleri yok ama işadamları da konuşmaktan korkuyorlar" diye konuştu.

HER MASAYA BİR CHP'Lİ

Toplantıya katılan CHP'liler, salonda bulunan masalara tek tek dağılarak, toplantıya katılan öğrencilerle sohbet etti, başkanlık sistemini anlattı.



PARTİLİLERLE BİRARAYA GELECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da son olarak partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak.



4- KAMYONCULARIN ARABALI VAPUR KUYRUĞU

* Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş ücretlerini pahalı bulan ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Sirkeci-Feribot hattını kullanmak isteyen bazı kamyon sürücüleri, Sirkeci'de uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin yasaklanmasının ardından, Yavuz Sultan Selim köprüsüne yönlendirilen kamyon sürücüleri burayı da pahalı ve uzak bulunca Sirkeci - Harem Feribot arabalı vapur hattını kullanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde kamyoncuların akınına uğrayan Sirkeci'de yoğunluk yaşandı . Çift şeritli yolda kamyonların sağ şeritte park etmesi nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.

"MALİYET KURTARMADIĞI İÇİN BU YOLDAN GELİYORUZ"

Kamyon sürücüleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kamyonlar için alınan ücretlerin fazla olduğunu dile getirerek durumun biran önce düzeltilmesini istedi.

Kısa sürede iskelenin bulunduğu yere gelen emniyet yetkilileri, kamyonların Sirkeci - Harem hattını kullanamayacağını belirterek sürücüleri 3. köprüye yönlendirmeye çalıştı. Polis ekipleri ile konuşan kamyon sürücüleri, yaklaşık 2 saatin sonunda arabalı vapuru kullanmalarına izin verildi. Bir kamyon sürücüsü, "3. Köprü'den geçmenin maliyeti 250 TL. Ve kimseyi kurtarmadığı için bu yoldan geliyoruz. Bu tehlikeye o yüzden başvuruyoruz " dedi.

Sirkeci - Harem Arabalı Vapur hattında, kamyonlardan 17 lira ücret alınıyor.

5- İSTİKLAL CADDESİ'NDE "HAYIR" YÜRÜYÜŞÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, İstiklal Caddesi'nde "Hayır" yürüyüşü yaptı.

İstiklal Caddesi Odakule önünde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine grup ile polis arasında tartışma çıktı. Bir süre polis tarafından bekletilen kalabalığın slogansız bir şekilde Galatasaray'a gitmesine ve basın açıklaması yapmasına izin verildi. Odakule'de Galatasaray Lisesi önüne yürüyen grup ellerinde Atatürk, Che Guevara ve Deniz Gezmiş fotoğrafları taşıdı. Kalabalık yapılan basın açıklamasından sonra olaysız dağıldı.

