DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN "EMEKLİ PROMOSYONU" AÇIKLAMASI

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

"Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler"

"Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin istihdam seferberliği konusunda dün açıklanan rakamları hatırlatarak, "Bu rakamların içinde işten çıkarılanlar var mı?" sorusu üzerine, "Bu rakamın içinde işten çıkarılmış olanlardan sonra kalanların olduğu rakam. Yani bu 103 bin rakamı işten farz edelim 10 bin kişi çıkarılmış, o 10 bin kişi işten çıkmış olmasaydı 103 bin rakamı, 113 bin olacaktı. Eksileni görmeyen bir rakam değil bu. Eksilenden sonraki artı istihdam. 103 bin rakamını 1-20 Şubat arası rakamı bu. 25 Şubat'ta esas Aralık ayında bizim ne kadar sigortalımız vardı, Ocak ayı sonunda itibariyle ne kadar sigortalı çalışanımız oldu, biz artı istihdama net rakam olarak Ocak ayında ne verdik? Onu inşallah 25'inde söyleyeceğiz. Bu bizim şubat ayı itibariyle yeni yaptığımız iş olarak programdan düşen ve programa giren yeni çalışanlar veya eski çalışıp da işinden ayrılanların net rakamı 13 bin yaklaşık rakam" diye konuştu.

EMEKLİLERE PROMOSYON

Mehmet Müezziinoğlu, emeklilere promosyon ödemelerinin şartlarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok."

STAJ SÜRESİNİN SİGORTALI SAYILMASI

Bakan Müezzinoğlu, meslek lisesi mezunlarının staj sürelerinin sigortalı sayılması yönünde kampanya başlattıklarının sorulması üzerine, "Kampanya şayet 'Ben erken yaşta emekli olayım' kampanyasıyla yanlış. Biz artık emeklilik yaşını önce 2036'da erkeklerde 60'a, kadınlarda 58'e taşımayı hedefliyoruz ve 2048'lerde de 65'e geçmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakıldığında emeklilik yaşı 65'in altında tek bir ülke yok. Halbuki bizde 38'den tutun ağırlıklı ortalama 52. Biz yavaş yavaş bunu 53'e, sonra 54'e, sonra 55'e taşımaya çalışıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu, farz edelim 48 yaşında gününü doldurmuş, 2 sene beklemek durumunda. 2 sene sonra 50 yaşında olacak. 50 yaşını beklemek için de biraz sabırlı olacak ki bizim ortamala hedeflerimiz bozulmasın ve emeklileri emekliliklerinde mağdur etmeyelim. Staj dönemi bir eğitim. Çalışan statüsüne koyduğumuz zaman, o zaman lisedeki öğrencileri de çalışan statüsüne koyalım. Staj çıraklık eğitimin bir parçasıdır. Çıraklığı yapmadığı için, stajı yapmadığı için zaten bugün bizim nitelikli eleman sorunumuz var. Biz onun çıraklığına maddi destek veriyoruz, stajına maddi destek veriyoruz. Ama bir de bunu 'ben çalışıyormuşum gibi emekliliğe de yansısın' diyorsa yine bir çok vicdani görmüyoruz" cevabını verdi.

"BİZİM İŞVERENİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK ÖZÜ İTİBARİYLE İŞÇİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK"

Bakan Müezzinoğlu, "İş verenlere vergi konusunda verilen destekten herkes memnun, işçi sendikaları da en azından temel ihtiyaçların vergiden düşürülmesini talep ediyor" sorusu üzerine "Bizim işverenimize verdiğimiz destek özü itibariyle işçimize verdiğimiz destek. Çünkü işveren işçimize o payı aktarıyor. O nedenle bu verdiğimiz destek işverenimizin cebine girmiyor. Bunu sendikalarımızda istedi. Ortak taleptir bu verdiğimiz destek. Bu anlamda çalışanlarımızı destekliyoruz. Diğer taraftan da asgari 1.404 lira. Vergi dilimi yükseldikçe Ekim, Kasım aylarında bu 404'ün altına inmesi gerekir normalde. Ama onunda inmeyeceğinin sözünü verdik" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Bakanın soruları cevaplaması

- Detaylar

24.02.2017 - 11.16 Haber Kodu : 170224050

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2- MÜEZZİNOĞLU: MART AYI BAŞI İTİBARİYLE 10 İLDE "BÜYÜKANNE PROJESİ"Nİ BAŞLATACAĞIZ

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

"2017'de de biz karşılamamız gereken artı istihdam 1 milyon olarak hedefledik. 1 milyon artı 2016'nın 600 binlik istihdam yükü… O zaman bizim bu yıl bir seferberlik ilan etmemiz gerektiğinin rakamlarını çok basit olarak önümüze koydu"

"Bu yıl hedefimiz işsizlik oranını yüzde 10'ların altına indirmek. Bunu birlikte başaracağımıza ben inanıyorum"

"6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ilde 'Büyükanne projesini başlatacağız"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bakan Müezzinoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, "2016 Kasım ayı, bir önceki yılın Kasım ayına göre istihdamda yaklaşık 1 milyon kişilik bir artık var. 2015'in Kasımıyla, 2016 yılının Kasımı arasında artı 1 milyon istihdam üretmemiz gerekiyor. Biz bunun ancak 3 yüz binin karşılayabildik. Yıl sonu itibariyle 380 bini karşılayabildik. Bunu 400 bin olarak kabul ettiğimizde yaklaşık 600 binlik bir istihdam 2016'da karşılanamamış oldu. 2017'de de biz karşılamamız gereken artı istihdam 1 milyon olarak hedefledik. 1 milyon artı 2016'nın 600 binlik istihdam yükü… O zaman bizim bu yıl bir seferberlik ilan etmemiz gerektiğinin rakamlarını çok basit olarak önümüze koydu. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve hükümet üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir taraftan yatırımcımızın, sanayicimizin dünya ile rekabette, istihdam yükünü hafifletebilmek, özgüvenine destek olmak daha cesur adımlar atabilmesinin yanında olmak için 1.5 milyon artı 500 bin yani 2 milyon istihdama biz destek vereceğiz. Bu 1.5 milyon istihdamın 2017 yılı itibariyle bütün vergi yüklerini ve sigorta primlerini yani yaklaşık 7 yüz 73 liralık yükü hükümet olarak biz üstleneceğiz. Çalışmak isteyen her kardeşimize diyoruz ki 'git bir işverene veya İŞKUR'a biz senin yanındayız'. Yeter ki ben çalışacağım de" şeklinde konuştu.

"BU YIL HEDEFİMİZ İŞSİZLİK ORANINI YÜZDE 10'LARIN ALTINA İNDİRMEK"

Mehmet Müezzinoğlu, "Bu yıl hedefimiz işsizlik oranını yüzde 10'ların altına indirmek. Bunu birlikte başaracağımıza ben inanıyorum. Aralık aynın işsizlik rakamları önümüzdeki Mart'ta gelecek. Muhtemelen çok minimum artış ile Aralık ayı rakamları olduğu için gelecek. Ama Ocak ayı itibariyle istihdamdaki artışla, 2016'nın Ocak ayı ile 2017'nin Ocak ayı arasında açığı kapattığımız için Ocak ayının rakamları Nisan ayında durmuş veya eksilmiş gelecek. Ama Şubat ayından itibaren o pik yaptığımız 12.1'lerdeyavaş yavaş 12'lerin altına ama 2017 Aralık ayı rakamları yüzde 10'ların altında, sonraki yıllarda zaten istikrarlı, güvenilir, yatırım yapılabilir bir ülke olarak büyümesini yüzde 5'lerin üzerine taşımış bir ülke olarak inşallah çok daha güçlü bir yolculuğu yapacağız" dedi.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Müezzinoğlu, "Önümüzdeki dönemde birlikte başarmamamız gereken bir konuda kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı yine gerek çalışana, gerekse iş veren adına beklemediği anda, beklemediği yükleri getiren veya beklenmedik anda 'ben mağdur oldum kapının önüne koyuldum ama haklarımı alamadım' diye her iki tarafında sıkıntıları olan ve sürdürülebilir olmayan bir noktadayız. Mutlaka sürdürülebilir, hakkaniyetli ve geliştirilebilir bir kıdem tazminatı inşallah bu yıl hep birlikte, birbirimize karşı taraflar olarak değil işveren bir işçi gibi karşı tarafa oturacak, işciye de diyeceğiz 'gel kardeşim, sende masanın iş veren tarafına otur' ve birbirimizi anlayarak birlikte hak ve hukuku koruyarak bizimde güçlü hakemliğimizle inşallah bu yıl onu tamamlamış olacağız" dedi.

BÜYÜKANNE PROJESİ

Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi" hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Biz dedik ki böyle bir projenin destekçisi olalım. 6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ile 'Büyükanne projesini başlatacağız. İnşallah başarılı bu ülkeye ait olan bir proje olacak. İnşallah başarılı, bu ülkeye ait olan bir proje olacak. Milli bir proje olacak. Parasal boyutunun tartışılmasını çok doğru bulmuyorum, esas sosyokültürel boyutu çok anlamlı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Müezzinoğlu'nun açıklamaları

- Toplantıdan görüntüler

- Detaylar

24.02.2017 - 13.06 Haber Kodu : 170224094

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3- CHP MİLLETVEKİLLERİ AZINLIKLARIN TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ

* CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan,

"16 Nisan'da hem bayramımızı (paskalya) kutlayalım hem de sandıklara giderek demokrasi görevimizi yerine getirelim"

Haber - Kamera: Enver ALAS İSTANBUL

CHP İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Şafak Pavey, referandum çalışmaları kapsamında İstanbul'da azınlık vakıflarının başkanları ve farklı inanç gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Selina Doğan, 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine dikkat çekti. Parlamenter sisteme ve demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Doğan, anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde 'tek insan' rejiminin kurulacağını ifade etti.

"KİMSENİN KENDİSİNİ ÖTEKİ OLARAK GÖRMEDİĞİ BİR ÜLKE İNŞA ETMELİYİZ"

Doğan, "Türkiye'yi uluslararası dünyadan uzaklaştıracak olan bu değişiklikle Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülemeyeceği gibi var olan sorunlar daha da büyüyecek ve yeni sorun alanları oluşacaktır. Katılımcı, çoğulcu demokratik ve kimsenin kendisini öteki olarak görmediği bir ülke inşa etmeliyiz. Hiçbir kimse ya da hiçbir parti temel hak ve özgürlüklerin garantisi olamaz. Temel hak ve özgürlükler toplumun her kesiminin temsil edildiği bir parlementer sistemde garanti altına alınabilir" diye konuştu.

AZINLIKLARIN NE İSTEDİĞİNİ ANLATTI

Konuşmasında "Azınlıklar olarak çoğulculuk yerine tekliğin dayatıldığı ve bizlerin geleceğinin tek kişinin inisiyatifine bırakıldığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz" diyen Selina Doğan, "Azınlıklar, toplumsal barışın hakim olduğu, yasaların birarada yaşama kültürünü güçlendirdiği bir ülkede varlıklarını sürdürebilirler. Bu Anayasa değişikliği ise daha hazırlık sürecinde bile kimseyi dahil etmemiş aksine toplumu kamplara ayırmış ve büyük gerginliklere neden olmuştur" diye konuştu.

AZINLIKLARDAN SANDIĞA GİTMELERİNİ İSTEDİ

16 Nisan'ın aynı zamanda Paskalya Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Selina Doğan, azınlıklar ve farklı inanç grupları temsilcilerine seslenerek, "16 Nisan'da hem bayramımızı kutlayalım hem de sandıklara giderek demokrasi görevimizi yerine getirelim. Şimdiye kadar oy verdiğimiz parti, sahip olduğumuz siyasi duruş, geldiğimiz köken mensup olduğmuz din ve mezhep ne olursa olsun referandumda geçmişten gelen kadim bağlarımızı geleceğe bağlama arzumuzu pekiştirmek üzere önce sandığa gitmeye ve sandıkta 'hayır' oyu vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

ŞAFAK PAVEY'DEN HAYIR ÇAĞRISI

Toplantıda konuşan Şafak Pavey de "Anayasalar asla ve asla toplumu tehdit ederek yapılmaz. Tam tersine toplumun bir arada ve ortak kurallarla yaşamasını farklılıklarıyla yaşamasını düzenler. Bu nedenle ortak geleceğimiz için hep birlikte 'hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısı

-Selina Doğan'ın açıklamaları

-Toplantıya katılanlar

-ŞAfak Pavey'in konuşması

-Genel ve detay

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(EK BİLGİLERLE)

4-MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'Nİ KUNDAKLAYAN KİŞİ TEKRAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

* Yeniden adliyeye sevkedilen kundakçı: Olayın referandumla alakası yok

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- İhsan YALÇIN / İSTANBUL

Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmasına savcılığın itirazı üzerine, yeniden gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali Aligül'ün Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Aligül, "Olayın evet hayır referandumuyla bir alakası yok. Olay tamamen Müjdat Gezen'in saygısızlığı ile alakalı" dedi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Aligül'ün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çıkışı

24.02.2017 - 11.37 Haber Kodu : 170224045

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5- TEM'DEKİ KAZA KAMERADA; KAZA YAPTI AMA TAKLA ATANA KADAR DURMADI

Haber: Ezgi ÇAPA- İSTANBUL

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Edirne İstikametinde meydana gelen kaza kameralara yansıdı. Bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarındaki refüje çıktı, ardından yola savruldu. Yeniden refüj üzerine çıkan araç ilerlemeye devam etti. Metrelerce yol kenarındaki alanda ilerleyen araç devrilerek durdu. Sürücüsünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü

24.02.2017 - 11.57 Haber Kodu : 170224052

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6- DEV OYUNCAK AYIYI BÖYLE ÇALDILAR

Haber: Ramazan EĞRİ İSTANBUL

Kadıköyde çarşı içinde bulunan oyuncakçı dükkanından yaşanan hırsızlık anı kameralaya yansıdı.

Oyuncakçı dükkanının önünde asılı bulunan dev peluş oyuncak ayı bir kadın ve bir erkek tarafından çalındı. Akşam saatlerinde dükkan önüne gelen iki kişi, rahat tavırlarla oyuncak ayıyı inceledi. Bir süre çevreyi gözetleyen ikili, yine rahat tavırlarla ayıyı alarak uzaklaştı.

İşyeri sahibinin şikayeti olması üzerine polis, kameraya yansıyan kişileri arıyor

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından hırsızlık anı

24.02.2017 - 12.06 Haber Kodu : 170224057

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7- "ŞİKE SORUŞTURMASINDA KUMPAS" DAVASINDA 5. GÜN

* Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu da davaya katılma talebinde bulunmak için duruşma salonuna geldi.

* Sanıklardan Necmettin Karapınar, salonda bulunan nişanlısına tekrar evlenme teklifinde bulundu.

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul /

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada savunmalara ara veren mahkeme müştekilerin katılma talepleri ile sanıkların tahliye taleplerini aldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen davada, 15 tutuksuz sanık ile 20 tutuksuz sanık katıldı. Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu da davaya katılma talebinde bulunmak için duruşma salonuna geldi.

KULÜP, FENERİUM VE DERNEK KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada ilk olarak müşteki ve avukatlarının davaya katılma talepleri alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve Fenerbahçe Spor Ürünleri (Fenerium) A.Ş., adına 10 avukat suçtan zarar gördüklerini ifade ederek davaya katılma talebinde bulundu. Avukatlar, söz konusu şike davasında Fenerbahçe'nin hisselerinin düştüğünü, satışlarının azaldığını ve bazı yabancı futbolcuların kulüpten ayrıldığını belirterek Fenerbahçe'nin bu 3 kurumunun katılma talebinin kabul edilmesini istedi.

ODYAKMAZ VE HAVUTÇU DA DURUŞMAYA GELDİ

Yine eski futbolcular Ümit Karan, İbrahim Akın ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu da davaya katılma talebinde bulundu. Öte yandan Beşiktaş da, daha önceki gün avukatları aracılığıyla, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulunmuştu.

TUTUKLU SANIK EVLENME TEKRAR TEKLİFİNDE BULUNDU

Daha sonra tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Sanıklardan eski polis Necmettin Karapınar, evlenmesine 1 ay kala tutuklandığını belirterek, salonda bulunan nişanlısına tekrar evlenme teklifinde bulundu. Bu durumu alkışlayanlar mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Karapınar, "Tahliye edin. Eşimin de ailesi zarar görmesin. Düğünümü yaptıktan sonra beni tekrar tutuklarsınız" dedi.

BARANSU: MEHMET ALİ AYDINLAR NEDEN SANIK DEĞİL?

Sanıklardan Mehmet Baransu ve Nazmi Ardıç, Fenerbahçe'nin ve diğer müştekilerin katılma talebine itiraz etti. Baransu, "Eğer bu kumpas ise dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'yi UEFA'ya göndermedi neden Aydınlar burada sanık değil. TFF, Fenerbahçe'ye ceza kesti, neden burada sanık değiller. Biz niye yargılanıyoruz, onlarda yargılansınlar" diye konuştu.

Daha sonra mahkeme başkanı Ali Öztürk Baransu'yu uyararak, taleplere ilişkin beyanda bulunmasını istedi. Konuşmasını sürdüren Baransu, mahkeme başkanının talimatı üzerine jandarma tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşmaya öğlen arası verildi.

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7- HAKİMDEN CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU GENÇ KIZA NASİHAT: AYAKLARININ ÜZERİNDE DURMAYI ÖĞREN, KURDA KUŞA YEM OLMA

* Bahçelievler'de sevgilisinin öz kızı B.N.E.'ye 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla M.Y.A.'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

* B.N.E., 2013-2014 yılları arasında cinsel istismara uğradığını hala sanık ve annesi ile aynı evde yaşadığını anlattı.

* Mahkeme başkanı duruşma sonunda mağdur genç kıza nasihatta bulundu. Hakim, "Senden bir yaş küçük kızım var. Yaşın genç. Sen ayaklarının üzerinde durabilen başarılı bir insan olmalısın. Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Kurda kuşa yem olma. Bundan sonra da kimseye ihtiyacın olmasın" dedi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur B.N.E. (18) ve müşteki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vekili Sultan Koçyiğit Öztürk hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.Y.A. duruşmaya katılmadı.

"ANNEN BENİM İÇİN HİÇBİRSEY İFADE ETMİYOR, BU EBDE SENİN İÇİN KALIYORUM"

Mağdur B.N.E, "Evden kaçtığım doğrudur. Çünkü annemin bundan öncesinde yine birlikte yaşadığı bir başka insanı hazmedemediğimden dolayı evden kaçmıştım. Sanık da zaten bu koz olarak kullanıyordu. Ve bana 'Annen benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bu evde senin için kalıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Taciz içerikli mesajları vardı" dedi.

"BEN, HALA ANNEM VE O ŞAHIS AYNI EVİ PAYLAŞTIĞI İÇİN A AYNI EVDE KALMAK ZORUNDAYIM"

14 yaşındayken 2013-2014 yılları arasında cinsel istimara uğradığını anlatan B.N.E, "Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Ben hala, annem ve o şahısla aynı evi paylaştığı için aynı evde kalmak zorundayım. Fakat kendisiyle merhaba diyecek bir diyaloğum bile bulunmamaktadır" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma Savcısı Hüseyin Parlakkılıç, mütalaasında 2013 yılı içerisinde mağdurenin İstanbul'daki annesinin yanına taşındığı, 2014 yılına denk gelecek şekilde sanığın mağdureye yönelik cinsel istismara yönelik hareketlerde bulunduğu, sanığın atılı suçu kabul etmediği, ancak mağdurenin ısrarlı şekilde birbiriyle örtüşen anlatımları ve olayları samimi anlattığına dair izlenimle sanık hakkında iftira yapmasını gerektirecek bir neden görülmediğini belirtti. Savcı, mağdure ile sanığın aynı evde birlikte yaşıyor olmalarından dolayı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatini talep etti. Mütalaada, sanığın mağdurenin telefonuna göndermiş olduğu cinsel içerikli mesajlar zaten talep edilmiş bulunan cinsel istismar cinsel istismar suçunun içinde eriyeceğinden bu suçtan cezalandırılmasına yer olmadığını belirtti. Mütalaada sanığın "Zincirleme cinsel istismar" suçundan 10 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ve mağdurun davaya müdahillik talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

HAKİM: KURDA KUŞA YEM OLMA, TOPLUMDAKİ KÖTÜ İNSANLARDAN KORU KENDİNİ

Duruşma bitiminde Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel genç kıza , "Senden bir yaş küçük kızım var. Yaşın genç. Sen ayaklarının üzerinde durabilen başarılı bir insan olmalısın. Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Toplumdaki kötü insanlardan koru kendini. Kurda kuşa yem olma. Bundan sonra da kimseye ihtiyacın olmasın. İlla devlet koruması istiyorsan avukatınla devlet desteği için yardım isteyebilirsin" şeklinde nasihatte bulundu.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli M.Y.'A.'nin, mağdure B.N.E.'ye "Cebir Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğa karşı cinsel taciz" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 13 yıl 3 aydan 29,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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8- THY UÇAĞI ZORUNLU OLARAK BERLİN'E İNDİ

Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL, ()

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan San Francisco'ya giden uçağı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine zorunlu olarak Berlin'e indi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan dün saat 13:55'de havalanan THY'nin TK79 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağında bir yolcu, uçak Polonya hava sahasında iken rahatsızlandı. Yolcunun rahatsızlığının geçmemesi üzerine kabin ekibi durumu kaptan pilota bildirdi. Kaptan pilot, gelişen durum üzerine en yakın meydan olan Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel Havalimanı'na iniş kararı aldı. TC-JJJ kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçağı Berlin'e acil iniş yaptıktan sonra hastalanan yolcu uçaktan indirilerek hasteneye kaldırıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken THY uçağı daha sonra San Francisco'ya gitmek üzere yeniden havalandı.