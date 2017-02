DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİNİ KUNDAKLAYAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

KUNDAKÇI SUÇUNU RESMİ İFADESİNDE DE İTİRAF ETTİ

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali Aligül (39) sevk edildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde de suçunu itiraf etti. Bir televizyon programında Abdülhamid'in torunu hakkında ileri geri konuştuğu için Müjdat Gezen'e kızdığını ve olayı gerçekleştirdiğini anlatan Mehmet Ali Aligül, iki sayfalık ifadesinin sonunda "pişman" olduğunu söyledi.

Servis şoförü olduğu iddia edilen şüpheli sorgulanmak üzere önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorgulanan şüpheli olay sırasında kimseden emir almadığını tek başına olduğunu anlatarak ""Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" demişti.

RESMİ İFADESİNDE DE İTİRAF ETTİ

Terörle bir bağlantısı bulunamayınca Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Aligül'ün poliste verdiği resmi ifadesinde de suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde iki sayfa ifade veren Mehmet Ali Aligül'ün evli ve 4 çocuk babası olduğu, servis şoförlüğünün yanında Sigorta Acentalığı da yaptığı öğrenildi.

"TELEVİZYON PROGRAMINDA MÜJDAT GEZEN'E KIZIP YAPTIM"

Poliste verdiği ifadesinde yaklaşık 15 gün önce bir televizyon programına katılan Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında konuşmalarını beğenmediğini anlatan Mehmet Ali Aligül, "Onun hakkında ileri geri konuştu. Bu sırada stüdyodan da gülüşme sesleri geliyordu. Bu olay kafama takıldı. Yaptığım olayı bu nedenle gerçekleştirdim" dedi.

"TEK BAŞIMA YAPTIM"

Polisteki ifadesinde olayı tek başına yaptığını söyleyen Mehmet Ali Aligül, "Olay gecesi 23.00 sıralarında tek başına evden çıktım. Evdekilere, biraz dolaşıp geleceğimi söyledim. Dışarı çıktıktan sonra önce bir benzin istasyonuna giderek elimdeki pet şişeye benzin aldım. Olay yerine geldim. Elimdeki benzini binanın dış çephesine döktükten sonra ateşe verdim" dedi.

"EVİME DÖNÜM UYUDUM"

Olay sırasında binanın boş olduğunu düşündüğünü söyleyen Mehmet Ali Aligül'ün "Alevler etrafı sarınca oradan ayrıldım. Evime döndüm. Hiçbir şey olmamış gibi yatıp uyudum" dediği öğrenildi.

"PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Daha önceden polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydı bulunmayan Mehmet Ali Aligül'ün, ifadesinin sonunda yaptığı olaydan "Pişman" olduğunu söylediği belirtildi.

Aligül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

ŞİMŞEK: ÖNÜMÜZDE KISA VADELİ OLARAK BİR TEK BELİRSİZLİK REFERANDUM KALDI



Haber: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Nisan ayından itibaren iç ve dış ekonomide "toparlanma yaşanacağına" inandığını belirterek, "Önümüzde kısa vadeli olarak bir tek belirsizlik referandum kaldı" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği 'Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi'ne katılan Şimşek, buradaki konuşmasında, "Türkiye kendi içine kapanamaz. Kapanırsa kaybeder. Bizim dışa açık olmamız lazım" dedi ve ekledi:

"Bizim yakın coğrafyamızla çok ciddi kültürel, dil, inanç, tarihi bağlarımız var. Bu bağlar bizim için inanılmaz fırsatlar yaratıyor. Bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Bunun için de yakın coğrafyada firmalarımızın güçlü bir şekilde konumlanması lazım. Bu çok açık ve net, bu konuda da büyük ilerleme var. Ama yakın coğrafyayla yetinemeyiz, uzak coğrafyalardaki büyük ülkelerdeki pazarları da gözden kaçırmayalım. Buralarda üretim yapmamız lazım, buralara mal satmamız lazım, hizmet satmamız lazım. İhracat seferberliği yeni dönemin en önemli kurgusu. Çünkü Türkiye sadece iç tüketime dayalı bir modelle sınırlara dayandı. Bu da rekabet gücü gerektiriyor. Dışarıda bir miktar konumlanmak gerekiyor."



"TÜRKİYE MUTLAKA YAKIN DÖNEMDE YAŞADIĞI SIKINTILARI GERİDE BIRAKACAK"

Mehmet Şimşek, "Yatırım yapana vatandaşlık veriyoruz. Türkiye'den belli bir değerin üzerinde konut alana şimdi KDV kolaylığı değil sadece vatandaşlık, onun da önünü açıyoruz. Çünkü bakmayın bu kısa dönmeli sıkıntılara, Türkiye yakın coğrafyamızda en çekici, en istikrarlı, en güçlü ekonomilerden, ülkelerden bir tanesi. Türkiye mutlaka ve mutlaka yakın dönemde yaşadığı sıkıntıları geride bırakacak ve Türkiye son derece cazip bir ülke" dedi.

Şimşek, "Ben inanıyorum ki Nisan ayından itibaren hem içerideki ekonomide bir toparlanma hızla başlayacak. Hem de inayorum ki Türkiye'nin dışarıdaki algısı hızlı bir şekilde düzelecek. Bazıları bunu söyleyince 'niye Nisan' diyorlar. Önümüzde kısa vadeli olarak bir tek belirsizlik referandum kaldı. Onun için. Yoksa referandum sonuç itibariyle kısa vadeli de olsa bir miktar belirsizlik içeriyor. İnsanlar büyük yatırım kararlarını ve büyük tüketim kararlarını bazen öteleyebiliyorlar" dedi.

Mehmet Şimşek, "Bir çok kişi sanıyor ki aslında her şey çok iyi de durup dururken anayasa değişikliği gündeme geldi. Yok öyle bir şey. Türkiye'nin mevcut sistemi kriz doğurmaya son derece elverişli bir sistemdir. Hatta 2007 sonrasında yapılan anaysa değişikliği krize elverişlilik risk düzeyi çok daha fazla artmıştır" dedi ve ekledi:

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İHTİYAÇTAN KAYNAKLANIYOR"

"Bu anayasa değişikliği ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Değişikliğin kişisel bir takım beklentilerle falan alakası yok. Bu anayasa değişikliği yapılmazsa Türkiye ekonomisi ileride çok büyük sıkıntılar yaşar. Türkiye siyasetinde çok büyük krizler oluşabilir. Bu değişiklik iyi kurgulanmış, küresel normlara uygun. Bu nedenle Anayasa değişikliği aradan çıkınca, inanıyorum ki Türkiye hızlı şekilde geriye kalan yapısal reformları tamamlamak üzere, yoğun bir çalışma dönemine girecek.Yapısal reformlar sadece beklentileri iyileştirmeyecek, Türkiye'nin temellerini daha da sağlamlaştıracak ve Türkiye'yi şoklara karşı çok daha dirençli hale getirecek. İnanıyorum ki, milletimiz bu Anayasa değişikliğini onayladıktan sonra, Türkiye'nin yakın dönem yaşadığı travmalara bir son vermiş de olacak. Yani bir fasıl kapanacak, tarihi dönem kapanacak."



"TÜRKİYE'DEKİ KÖTÜMSERLİKTEN DOLAYI PARA GÖTÜRÜYORSANIZ YANLIŞ"

"Benim Nisan sonrası iyimserliğimin temelinde şunlar var; bir belirsizlik azalacak, iki Türkiye'nin gerçekten zor bir dönemi kapanmış, geride kalmış olacak, üç biz reformlarla hem temelleri sağlamlaştıracağız, hem de geleceği yeniden inşa edeceğiz, dört Türkiye'nin yurtdışı algısı da bunlara paralel olarak hızla iyileşecek" diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötümser olmayalım, yurtdışına Türkiye'deki kötümserlikten dolayı para götürüyorsanız yanlış yapıyorsunuz çünkü o anlamda o yatırımın size çok bir faydası olmayacak, getiriler çok iyi olmayacak, çünkü Türkiye'deki getiri düzeyini bulamazsınız açık ve net konuşayım. Ama işinizi geliştirmek istiyorsanız, küresel markaları satın almak için, pazar payınızı büyütmek, daha iyi kendinizi konumlandırmak içinse, o zaman bizde yanınızdayız, önünüz de açık. Bu zaten Türkiye'nin cari açığını da azaltır, Türkiye'yi daha da büyütür, Türkiye'nin gelişmesine ciddi katkıda bulunur."



AVRUPA SOSYALİST PARTİSİ (PES) BAŞKANI SERGEİ STANİCHEW, DEMİRTAŞ'IN DURUŞMASINI İZLEDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanichew, başka davadan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davayı kısmen izledikten sonra basın açıklaması yaptı.

Uçağa yetişmek için duruşmadan erken çıkan Sergei Stanichew, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile birlikte adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

Dayanışmak amacıyla mahkemeye geldiklerini söyleyen Stanichew, "Bütün Avrupa sosyal demokrat partileri temsil eden Avrupa Sosyalist Partisi adına dayanışma amacıyla buradayız. Bu, HDP lideri sayın Demirtaş ile bir dayanışma misyonudur. Biz Avrupalı sosyalistler için bunun siyasi bir mahkeme olduğu çok nettir. Çünkü iki eş başkan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, hiç yanlış bir şey yapmadılar, sadece kendi seçmenlerini temsil ettiler ve demokratik bir ülkede siyaset yaptılar. Mahkemenin bu gülünç suçlamayla açılmış olması gerçekten benim için çok üzücü. Bu sadece Başkan Erdoğan'ın söylediklerini yapmaktan ibarettir, onun iradesine tabi olmak anlamına gelir" şeklinde konuştu.

300 KADIN GİRİŞİMCİ İSTANBUL'DA

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

"Çalışma hayatının her alanında kadınlarımızın daha aktif bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz"

"Çalışan kadınların anneliğini teşvik için çok önemli düzenlemeler yaptık. Hamilelik, doğum, süt izinlerinden esnek çalışmaya, iş yerlerinde kreş sorumluluğuna kadar kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkanı devreye soktuk"



Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ İSTANBUL

Kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmak için 50'ye yakın ülkeden 300 kadın girişimci İstanbul'da bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) her yıl düzenlediği Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu (WVEF) İstanbul'da başladı. Kadın girişimcilere uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlayan ve 50'ye yakın ülkeden 300 kadın tedarikçinin katıldığı etkinliğin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ITC Direktörü Arancha Gonzalez, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar katıldı. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, konuşmasında kadın istihdamının önemine değinerek bakanlığının bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı.



"BUGÜN KADINLARIMIZ DAHA AKTİFLER"

Sözlerine "Kadın olmadan aile, aile olmadan da bir toplumun var olması mümkün değil" diyerek başlayan Bakan Kaya, "Güçlü ve müreffeh toplumlar inşa etmek, sosyal adaleti tesis etmek istiyorsak kadının statüsünü hep birlikte güçlendirmek zorundayız" diye konuştu. Bakan Sayan Kaya, bunun için eğitimden kültüre, siyasetten girişimciliğe, hayatın her alanında kadınların mücadelesine destek vermek ve fırsat eşitliğini sağlamak gerektiğini ifade ederek "Bugün kadınlarımız siyasette, iş dünyasında, sivil toplum çalışmalarında çok daha aktifler. Ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmelere baktığımızda kadınların her alandaki varlığı bizi mutlu etmekte ve geleceğimiz için umutlandırmakta. Çalışma hayatının her alanında kadınlarımızın daha aktif bir şeklide yer almalarını önemsiyoruz. Bu amaçla, kadının iş-yaşam uyumunu desteklemek ve kadın istihdamını arttırmak amacıyla birçok hukuki düzenleme yaptık. Çalışma hayatı ve aile hayatını bir bütün olarak görüyoruz. Bu iki alan arasında bir seçime zorlanan kadını bu durumdan kurtarmak için önemli adımlar attık. Çalışan kadınların anneliğini teşvik için çok önemli düzenlemeler yaptık. Hamilelik, doğum, süt izinlerinden; esnek çalışmaya, iş yerlerinde kreş sorumluluğuna kadar kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkanı devreye soktuk. Son olarak da torununa bakan büyük anne ekonomik destek projemizi hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

"KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI, ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ HİÇBİR İŞ YOKTUR"

2023 yılında, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye için kadınların iş hayatına katılımının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kaya, "En büyük dileğimiz daha çok sayıda kadınımızı, girişimci olarak iş hayatında görmek. Girişimci farklı düşünen ve risk alan insandır. Ancak ekonomide dinamizme ayak uydurmak, yenilikçi adımlar da atmak çok önemli. Ben liderlik gibi girişimciliğin de iyi bir eğitim, tecrübe ve birikimle öğrenilebileceğini düşünüyorum. Eşit imkan ve fırsatlara ulaştığı taktirde kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadının istihdamdaki payının arttığını, toplumda daha çok söz sahibi olduğunu görüyoruz. Bu konudaki her türlü çabayı, gayreti ve özveriyi önemli ve değerli buluyorum. Bu alanda atılan her adımı yürekten destekliyorum. Bu noktada KADİGER gibi sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli bir rol üstlendiğini, bu nedenle de bu alanda yapacakları her çalışmaya her zaman destek vereceğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum " dedi.

"SON 15 YILDA CİDDİ MESAFELER ALDIK"

Kadın girişimciliği açısından dünyada durumun çok da parlak olmadığını fakat dengelerin her geçen gün kadınların lehine değiştiğini dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Aslında girişimcilik noktasında kadınlarımız bir çok doğal avantaja sahip; iş hayatında kadınlarımız daha dikkatli, daha öğreticiler, değişen şartlara çok daha kolay uyun sağlayabiliyor ve yeniliklere daha açıklar. Ayrıca iyi gözlemleme, detayı yakalama, sabırlı olma ve etkili iletişim gibi iyi bir iletişimci olmak için gerekli olan temel özellikler kadınlarımızın doğasında zaten var. Bu nedenle kadınlarımızın girişimci potansiyelini daha etkili bir biçimde ortaya çıkarmalıyız. Sizlerin de yeni kadın girişimcilerin, için rol modeller olacağınızı düşünüyorum. Kadın istihdamı ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine özel bir önem veriyoruz. Zira bizim için yoksulluk ve kadın asla yan yana gelmemesi gereken iki kavram. Türkiye olarak son 15 yılda kadın hakları ve kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi alanında çok ciddi mesafeler aldık" diye konuştu.



HEDEF YÜZDE 41

AB ilerleme raporunda Türkiye'de 'kadın' konusunda yapılan düzenlemelerin olumlu olarak değerlendirildiğini de belirten Kaya, "Yürüttüğümüz çalışmalarla 2005 yılında yüzde 20.7 olan kadın istihdam oranını bugün yüzde 28.3'e çıkartmış durumdayız. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 33.5" diyerek, Türkiye'nin ulusal istidam stratejisinde 2023 hedefinin, kadınların istihdam oranını yüzde 41'e çıkartmak, olduğunu ifade etti. İşveren ve kendi hesabına çalışan kadınların toplam oranının ise yüzde 11 olduğunu açıklayan Bakan Kaya, "Bu hiç yeterli değil ama ümit verici bir potansiyele sahip olduğumuzun da bir göstergesi. Bu nedenle üzerinde titizlikle durduğumuz temel hususlardan biri de kadın girişimciliğini desteklemek" şeklinde konuştu.

"İSTİYORUZ Kİ KADINLARIMIZ HER ALANDA VARLIK GÖSTERSİNLER"

Konuşmasının son bölümünde kadın girişimciliğini arttırmak için yapılan çalışmaları anlatan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlık olarak özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini önemsediklerini vurguladı. Bakan Kaya, " Biliyoruz ki donanımlı lider girişimci kadınlar içinde bulundukları toplumu da dönüştürüp güçlendirecekler. Daha çok sayıda kadını iş hayatında girişimci olarak görmek en büyük dileğimiz. İstiyoruz ki kadınlarımız her alanda varlık göstersinler, başarılarıyla her alanda göz doldursunlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.



İSTANBUL'DAKİ DHKP-C OPERASYONU: 11 GÖZALTI



Haber- Kamera: Hakan KAYA - Çağatay KENARLI Ozan URAL-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri gece saatlerinde 12 ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Beyoğlu, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere 12 ilçede bulunan 19 adreste yapılan operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan operasyonda 2'si kurusıkı toplam 7 tabanca, 4 pompalı tüfek, 2 el telsizi, 2 gaz maskesi, çok sayıda mermi ve fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KÜVETTE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİLEN EVE BASKIN KAMERADA



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de bir evde uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri eve önceki gün düzenlediği operasyonda M.M.Ö.(32)'yü gözaltına aldı. Ekipler evin banyosunda ve küvetin içinde 10 saksıda hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli M.M.Ö. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. M.M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin evde arama yapması polis kameraları tarafından görüntülendi.

OTOGARDA PEYNİR BİDONUNDA 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu. M.C.'nin kullandığı taksiye binen O.A. (20)'nın bagaja koyduğu 2 bidonda peynir olduğunu polis ekiplerine söylemesi üzerine bidonlar inceledi. Bidonlarda yapılan aramalarda peynir yerine jelatinle sarılmış 7 parça halinde toplam 7 kilo 103 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ESENLER'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri Esenler'de bir iş yerinde kaçak sigara depolandığı belirleyerek takibe başladı. Ekipler, Oruç Reis Mahallesi'nde kaçak sigara deposundan bir otomobile kolilerle yükleme yapıldığı sırada ekipler işyerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda depoda ve otomobilde 76 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında depoda bulunan H.D. ve R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

"25 ARALIK KUMPAS DAVASI"NDA 7 SANIĞA YAKALAMA KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul

"25 Aralık Soruşturması"nda usulsüzlükler yaparak, bazı iş adamlarına kumpas kurdukları iddiasıyla, Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın yeraldığı 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Mahkeme, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilen tutuksuz 7 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 14'üncü celsesi görülen duruşma sonunda, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt ve Mehmet Fatih Yiğit'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıklar Fetullah Gülen ile Sinan Dursun'un gıyabında tutukluluk hallerinin devamına da karar veren heyet, tutuksuz 19 sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine hükmetti. Heyet, tutuklu sanıkların iddianamenin tebliğ tarihi ve aradan geçen süreyle savunma yapmak için her celse farklı taleplerde bulunarak ifade vermekten kaçınmalarının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olması nedeniyle, tutuklu sanıkların savunma yapmadıkları takdirde dosyadaki hazırlık beyanlarıyla yetinilmesine ve bu konuda ihtarat yapılmasına da karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Emre Civan, Ercan Taş, İsmail Sarı, Mehmet Sait Sevinç, Raif Bektaş, Sinan Sağyalavaç ve Ufuk Sağdıç'ın örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" programını kullandıklarının bildirilmesi üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı emri çıkartılmasına hükmedildi. Duruşma 25, 26 ve 27 Nisan'a ertelendi.

=======================

ENVER AYSEVER'E PARA CEZASI

Haber / Kamera: Hayati KILIÇ, İstanbul

27 Kasım 2015 tarihli Birgün gazetesindeki yazısının içeriğinde TBMM'yi alenen aşağıladığı iddiasıyla ve 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan gazeteci Enver Aysever, "Hakaret" suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Aysever'in kabul etmemesi nedeniyle Hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesinin değerlendirilmediğini belirtti.

AYSEVER : İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKIMI KULLANDIM

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Enver Aysever ile şikayetçi TBMM vekili Fazilet Nurel Uğural katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Enver Aysever, bir suçunun olduğuna inanmadığını belirterek, "Benim inancım hukuk düzeninin güçlünün yanında değil ancak haklının yanında olması gerektiği yolundadır. Aslında meclis başkanı da benim yazdığım sözlerin hakaret olmadığını biliyor. AİHM içtihatlarında halkın daha çok eleştirel yaklaşması gerektiği ön plana çıkarılır. Biz bu nedenlerle bu tür davalarda hem zaman hem enerji kaybediyoruz. Mahkeme de biliyor ki çağdaş ülkelerde bu tür açıklamalar her zaman ifade özgürlüğü içerisinde kabul edilir. Ben bu yazıda ifade özgürlüğü hakkımı kullandım. Adeletin yerini bulması için beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Bu kararın da bu anlamda örnek teşkil etmesini istiyorum. Suçlu olmadığıma inandığım için hiçbir erteleme talebim yoktur" dedi.TBMM avukatı Uğural, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, sanık Enver Aysever'i, "Hakaret" suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği cezanın 10 eşit taksitle ödenmesine de karar veren mahkeme, sanığın kabul etmemesi nedeniyle Hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesinin uygulanmasının değerlendirilmediğini belirtti.



"BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ"

Duruşma çıkışı Enver Aysever kendisine destek olmak için gelen CHP İstanbul il Başkanı Cemak Canpolat ile birlikte açıklama yaptı. Aysever yaptığı açıklamada "Bugün 301'den açılan bir davayı yaşadık. Davanın 301'den devam edemeyeceğini anlayınca mahkeme yanına bir de hakaret davası ekledi. Bundan da bir cezaya hükmetti. İfade özgürlüğünün ayaklar altına alındığı bir ülkede sonuç itibarıyla şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Şaşırmayı istermiydik? Mutlaka isterdik. Tabi netice itibarıyla boyun eğecek halimiz yok. Bu kadar basın emekçileri bedel ödemişken,bu kadar basın emekçileri mapustayken, bizim aldığımız bu ceza çokta öne çıkarılmayacak bir mesele. Fakat şunu söyleyelim ben ve benim gibi arkadaşların hiç birinin suçlu olmadığını bende biliyorum,siyasi iktidarda biliyor, mahkemede biliyor. Bu düzen böyle gitmez bizde boyun eğmeyiz" dedi.

"BURAYA GELMEKTEN ÜZÜLÜYORUZ"

CHP İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat ise yaptığı açıklamada "Buraya gelmekten hakikaten üzülüyoruz. Çünkü ülkede onlarca yargılanması gereken insan varken herkes dışarıdan seyrediyor.Düşüncelerinden dolayı yüzlerce gazetecinin yargılanması ülkemiz adına son derece üzücüdür. Yoksulun sahipsizin, onurlu namuslu insanların haklarını savunacak bir hukkuk sistemine ihtiyaç vardır" dedi.

İBB: YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ İSTANBUL TRAFİĞİNE NEFES ALDIRDI

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin, İstanbul trafiğine nefes aldırdığını açıkladı.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yapılan trafik indeksi araştırması, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kıtalararası köprü geçiş trafiğine etkisini saptadı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen "Trafik Yoğunluk İndeksi" modeli kullanılarak yapılan araştırma ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kıtalararası geçiş trafiği üzerindeki etkisi araştırıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (YSS) açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğinde yüzde 80 oranında rahatlama gözlemlenirken, Avrasya Tüneli'nin açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğinde yüzde 30 oranında rahatlama gözlemlendi. YSS Köprüsü sayesinde seyahat süreleri yüzde 40 azaldı

Araştırma kapsamında; 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki YSS Köprüsü'nün açılışından önceki ve sonraki seyahat süreleri incelendi. FSM Köprüsü Avrupa-Anadolu seyahat süresinde yüzde 42 kısalma, Anadolu-Avrupa yönünde ise,yüzde 28'e varan oranlarda kısalma olduğu gözlemlendi. Avrasya Tüneli sayesinde ortalama hızlar yüzde 30 Arttı

Araştırmada, Avrasya Tüneli'nin açılışından önceki 2016 yılı Ekim-Aralık ayları arasındaki ortalama hızlar da incelendi. Avrasya Tüneli ve revize edilen sahil yolunun, köprü geçişleri ile D100 ve TEM güzergahlarındaki trafikte hissedilir rahatlama sağladığı görüldü. Avrasya Tüneli açıldıktan sonra; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde (akşam zirve saatte) ortalama hızlarda yüzde 30'a varan oranlarda artış ve seyahat süresinde yüzde 23'e varan oranlarda kısalma, Avrupa-Anadolu yönünde ortalama hızlardayüzde 17'ye varan artış ve seyahat süresinde yüzde 13'e varan kısalma olduğu gözlemlendi.

ÜNLÜ SANATÇILARDAN KANSERLİ ÇOCUKLARA DESTEK

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından "15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Nerede Yaşam Varsa, Orada Umut Vardır" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklar ve ailelerine destek sağlamak amacıyla 2000 yılında kurulan KAÇUV, toplumun, çocukluk kanserleri hakkında bilinçlenmesini sağlamak ve hastalıkta erken teşhisin önemine dair farkındalık yaratmak adına düzenlediği "Nerede Yaşam Varsa, Orada Umut Vardır" sergisini açtı. Ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un desteğiyle hayata geçirilen sergide, ünlü sanatçılar Altan Gördüm, Ahmet Mümtaz Taylan, Akasya Asıltürkmen, Açelya Elmas, Irmak Ünal, Keremcem, Özgün ve Zeynep Köse'nin fotoğrafları yer alıyor.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız'ın ev sahipliğinde İstanbul Biz Cevahir Otel'de gerçekleşen sergi açılışına Altan Gördüm, Akasya Asıltürkmen, Açelya Elmas, Irmak Ünal, Zeynep Köse katıldı. Açılışta konuşan Yıldız, Her yıl dünyada 300 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser tanısı koyulduğunu belirterek, "Erken teşhis koyulamadığı için çoğu çocuk maalesef kansere ileri evrede yakalanıyor. Oysa erken tanı ile bu çocukların yüzde 70'i kurtarılabilir. Bu nedenle erken tanı gerçekten hayati önem taşıyor. Tüm dünyada 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde, çocukluk kanseri hakkında toplumun bilinçlenmesini sağlamak ve hastalıkta erken teşhisin ne kadar önemli olduğuna dair farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sergi projemizde sanatı ve kalbiyle bize destek olan Sayın Mehmet Turgut'a ve fotoğraflarda gördüğünüz tüm sanatçılarımıza, hem KAÇUV adına hem de şahsım adına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

KAÇUV ev sahipliğiyle Mehmet Turgut ve 8 sanatçının desteğiyle hayata geçirilen "Nerede Yaşam Varsa, Orada Umut Vardır" fotoğraf sergisi, 23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaretçilere açık olacak.

