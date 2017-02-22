DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- DOĞU PERİNÇEK: BU ATANMIŞLAR SİSTEMİ, MİLLETİMİZCE HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL GÖRMEYECEKTİR

Enver Alas, İstanbul

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi olarak, mafya sistemine hayır diyoruz. Milletimize güveniyoruz. Bu atanmışlar sistemi milletimizce hiçbir şekilde kabul görmeyecektir" dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAKANLARI VE YARDIMCILARINI ATIYOR. GÖREVLERİNE SON VERME YETKİSİ DE YİNE CUMHURBAŞKANLARINDA."

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle getirilmek istenenin 'atanmışlar sistemi' olduğunu ileri süren Doğu Perinçek,

"Öyle bir hükümet kuruyorlar ki memur ve bürokratlardan oluşuyor. Anayasa değişikliğine bakıldığında Cumhurbaşkanı, bakanları ve yardımcılarını atıyor. Görevlerine son verme yetkisi de yine Cumhurbaşkanlarında. Böylece hükümet, Meclisin ve milletin denetiminden koparılıyor" diye konuştu.

"BAKANLARIN MİLLETE HESAP VERMESİ ARTIK SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR"

Perinçek, "Yeni getirilen sisteme göre, Bakanlar Kurulu'nun Meclise karşı sorumluluğu kaldırılıyor. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'na sorumlu oluyor. Burada siyasal sorumluluk ile ceza sorumluluğu kasıtlı olarak birbirine karıştırılıyor. Açıkcası bakanların millete hesap vermesi artık söz konusu olmayacaktır" dedi.

"ULUSLARARASI MAFYANIN, SICAK PARA KOMİSYONCULARI, FAİZCİLERİN OLDUĞU MAFYANIN TÜRKİYE'YE DAYATMASIDIR"

Konuşmasında "Bu anayasa dayatması mafyanın dayatmasıdır" diyen Doğu Perinçek, şunları söyledi:

"Bir, uluslararası mafyanın dayatmasıdır. İki, Türkiye'de 1980 sonrası borçlanma ekonomisinin başta sıcak para komisyoncularının faizcilerin olduğu mafyanın Türkiye'ye dayatmasıdır. Bu bakımdan hayır diyoruz. Hakimiyet milletindir. Bu anayasa milletin hakimiyetine karşı bir girişimdir. Milletin hakimiyeti mafyaya devredilemez. Milletin hakimiyeti bürokratlardan teknokratlardan oluşan bir ekibe yürütme yetkisi devredilemez. Meclis devre dışı bırakılamaz. Bu nedenle Türkiye milleti bu mafyalaşan rejimin getirdiği mafya sistemine hayır diyecektir. Vatan Partisi olarak mafya sistemine hayır diyoruz. Milletimize güveniyoruz. Bu atanmışlar sistemi milletimizce hiçbir şekilde kabul görmeyecektir."



Görüntü Dökümü

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-Doğun Perinçek'in basın toplantısı

-Perinçek'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

22.02.2017 - 14.10 Haber Kodu : 170222101

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(ÖZEL)

2- İTFAİYE ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI

* Kartal'da bir binanın giriş katındaki daireyi alevler sardı.

* İçeride mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri balkondan girerek kurtardı.

* Ağır yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kartal'da bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekibi balkondan eve girerek alevlerin arasından kurtardı. Ağır yaralanan Mahmut Kocabaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Karlıktepe mahallesi Öztaş sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında çıktı.

Giriş kattan yükselen dumanları gören bina sakinleri kendilerini dışarı atarken durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Bu sırada binada yaşayanlar içeride birisinin olabileceğini söyledi. Dairenin giriş kapısı kilitli olduğu için itfaiye, balkonun demir korkuluklarındaki kilidi kesip camı kırdıktan sonra dairenin içine girdi.Ekipler içerde ağır yaralı Mahmut Kocabaş'ı dışarı çıkardı.

VUCÜDUNDA İLERİ DERECEDE YANIK

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Yerdeki yaralıya ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptıktan sonra sağlık ekipleri beklendi. Vücudunda ileri derecede yanıklar olan yaralı yerde acılar içinde kıvrandı.

Bir oto yıkamacıda çalıştığı öğrenilen Mahmut Kocabaş'ın annesiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında evde tek olduğu öğrenildi. Ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırlan Kocabaş'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

"AMBULANS GEÇ GELDİ" İDDİASI

Mahalle sakinleri ambulansın geç geldiğini öne sürdü. Binada oturduğunu söyleyen bir kadın, "Ben 5 defa aradım.Diğer arkadaşlar da aradı. Ayrıca emniyetteki arkadaşların da aradığını biliyorum" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Daireden yükselen yoğun duman

-İtfiayenin müdahalesi

-Dışarıya çıkan bina sakinleri

-Bir bina sakinin olayı anlatması

-Daireden çıkarılan yaralının görüntüsü

-İtfiayenin ilk müdahalesi

-Daireye girilen balkondan görüntü

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralının ambulansa konması

-Vatandaşların ambulansın geç geldiğini iddia etmesi

-Genel ve detay görüntüler

22.02.2017 - 12.28 Haber Kodu : 170222077

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3- CEM KÜÇÜK'ÜN KARDEŞİNİN OTURDUĞU EVE ATEŞ EDİLMESİ : 4'Ü ÇOCUK 5 ŞÜPHELİNİN HEPSİ SERBEST

Haber: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI / İstanbul

Gazeteci Cem Küçük'e ait, kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören'deki eve ateş edilmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün ikamet ettiği eve ateş edilmesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler H.K, Ş.Ö, C.N, E.B. ve M.C.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, bu sabah Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yaşları küçük olan H.K, Ş.Ö, C.N. ve M.C.Ç. savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ E.B. ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN UYGULANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli E.B.'nin de ifadesini alan savcılık, E.B. hakkında adli kontrol tebdirlerinin uygulanması talebiyle Nöbetçi Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, şüpheli E.B.'nin haftada bir gün karakola imza atması şartıyla adli kontrol tebdiri uygulayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngörende'ki eve 20 Şubat Pazartesi günü ateş edilmiş, eve 4 kurşun isabet etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Küçük'ün kardeşinin oturduğu evden olayın yaşandığı gün çekilen görüntü



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(GENİŞ HABER)

4- BARBAROS ŞANSAL HAKKINDA DÜZENLENEN YENİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında mahkemenin iadesi üzerine savcılıkça yeniden iddianame düzenlendi. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi yeni iddianameyi kabul etti. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle 16 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında savcılık, iade edilen ilk iddianameyi düzenleyerek yeniden mahkemeye gönderdi. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi de düzenlenen iddianameyi bugün kabul etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Mahkeme, Barbaros Şansal'ın "suçun vasfı, delil durumu, kaçması, saklanması ihtimalinin bulunması, tutuklukta geçen makul süreyi aşan bir durum olmaması" gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma, 16 Mart'ta yapılacak.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile birlikte üç kişinin "ihbarda bulunanlar" olarak yer aldığı iddianamede, Barbaros Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Düzenlenen iddianamede, söz konusu tweet'lere yer verilerek iadeye gerekçe olan kısımlara ilişkin açıklamalar yapıldı.

KONUM BİLGİSİ EKLENEBİLİR

Şüphelinin Kıbrıs'ta olduğu halde, paylaşımın yapıldığı yer olarak İstanbul görülmesine dair iade gerekçesinin hatırlatıldığı iddianamede, "Twitter profil ayarlarında bulunan hesap sekmesinde kullanıcı tarafından konum bilgisi eklenebileceği, kişi kendi konum ve paylaşımın Kıbrıs'ta gösterebileceği gibi İstanbul'da da gösterebileceği" ifade edildi.

"TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA" SUÇU DOSYADAN AYRILDI

"Türk Milletini alenen aşağılama" suçu ile ilgili ifadelerin iddianamede yer almasının yargılamanın konusunu belirlemede karışıklığa neden olacağına ilişkin iade gerekçesine karşı ise iddianamede, "bu suç açısından dosyanın ayrılarak başka bir soruşturma dosyasına eklendiğinin açıkça ifade edildiği" vurgulandı.

MESAJLARIYLA SUÇU İŞLEDİ

İddianamede, kışkırtmanın farklı halk topluluklarını birbirine karşı düşmanlığa sevk etmesi ve kamu güvenliği için tehlikeli olabilecek yeterlilikte olması, tehlikenin somut ve yakın tehlike olması, kışkırtmanın şiddet içermesi gerektiği belirtildi. Şüpheli Barbaros Şansal'ın sosyal paylaşım sitesindeki mesajlarıyla "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunu işlediği belirtilerek cezalandırılması talep edildi.

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5- FETÖ/PDY'NİN EMNİYET YAPILANMASI SORUŞTURMASI: 6 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik 16 Şubat Perşembe günü 6 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'de yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki FETÖ yapılanmasında 'abi' konumundaki kişiler olduklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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(Polis kamerası)

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

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6- BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK ÜRÜN OPERASYONU

* Beylikdüzü'nde bir depoya yapılan operasyonda cep telefonu, tablet bilgisayar, kahve, masaj aleti, vücut bakım ürünü, yakıt tasarruf cihazı ve cinsel içerikli ilaçlar olmak üzere toplam 318 bin 465 kaçak ürün ele geçirildi.



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan eşyaların bir depoda tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, binaya operasyon düzenleyerek şüpheli G.E.(36) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, 2 bin 612 tane cep telefonu, 16 bin 100 cep telefonu kutusu, 220 tablet bilgisayar, bin masaj aleti, 50 MP3 çalar, 40 saat, 9 bin 200 paket kahve, 125 yakıt tasarruf cihazı, 180 lastik koruma kiti, 155 bin 280 vücut bakım ürünü, 10 bin tane içeriği belli olmayan hap, 66 bin 58 tane cinsel içerikli ilaç ile 57 bin 600 tane cinsel içerikli ilaç etiketi olmak üzere toplam 318 bin 465 kaçak ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.E.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Depoda yapılan aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin depoda arama yapması

-Cep telefonu kutuları

-Cinsel içerikli ilaçlar

-Ele geçirilen haplar

-Genel ve detay görüntüler

22.02.2017 - 12.33 Haber Kodu : 170222073

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7- İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE KAÇAK SİGARA VE İÇKİ OPERASYONU



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta boyunca sigara kaçakçılarına yönelik 11 ilçede operasyon düzenledi. Polis ekipleri Fatih, Esenler, Ataşehir, Pendik, Üsküdar, Bayrampaşa, Sultangazi, Beşiktaş, Ümraniye, Başakşehir ve Çekmeköy ilçelerinde yaptığı operasyonlarda toplam 62 bin 673 paket kaçak sigara, bin 742 şişe kaçak içki, 3 bin 509 tane puro, 354 paket halinde toplam 19 kilo 635 gram tütün ele geçirildi. Polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramalar görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin eve girmesi

-Evde yapılan arama

-Evde bulunan kaçak sigaralardan görüntü

22.02.2017 - 12.41 Haber Kodu : 170222075

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8- "FUTBOLDA ŞİKE DAVASI"NIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI SANIKLARIN SORGUSU İLE BAŞLADI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

FETÖ / PDY'nin "Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanık hakkında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması başladı. İlk iki gün iddianamenin okunduğu davanın bugünkü duruşmasında sanıkların sorgusu yapılıyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan salonda görülen, 15'i tutuklu 108 sanıklı davanın bugünkü duruşmasına, 14'ü tutuklu 33'ü tutuksuz toplam 47 sanık ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, kimlik tespiti yapılan sanıkların sorgusunun yapılacağını, sorgusu yapılan sanık haricinde kimseye söz vermeyeceğini belirterek, bazı talepleri bulunan sanıkların taleplerini almadı. Duruşmaya polis memuru Lokman Yanık'ın sorgusu ile başlandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan 434 sayfalık iddianamede, FETÖ / PDY'nin lideri Fetullah Gülen, bir numaralı sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri Mutlu Ezikoğlu, Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu'nun Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, avukatlar Halil İbrahim Koca ve Orhan Erdemli, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu, iş adamı İhsan Kalkavan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, kapatılan Zaman gazetesinin Haber Müdürü Muhammed Fatih Uğur'un da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 108 kişi sanık olarak yer alıyor.

Davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski Trabzon Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri Osman Murat Özaydınlı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da aralarında bulunduğu 74 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Davada, eski Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı, eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbol yorumcusu Sinan Engin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçeli oyuncu Emanuel Emenike ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 91 kişi de mağdur olarak bulunuyor.

Şüphelilerin, "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek", "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek", "Resmi Belgede Sahtecilik", "İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma", "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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9- MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

* Esenyurt ve Tuzla'da 2011 yılında 6 farklı projeye ilişkin maket üzerinden satışını yaptıkları yüzlerce daireyi sahiplerine teslim etmedikleri iddiasıyla Makrom Yapı ve arsa sahipleri hakkında açılan davada şikayetçiler dinlendi.

*Paralarını ve dairelerini alamadıklarını anlatan şikayetçiler, yetkililerin kendilerine "'Bizi mahkemeye verin fark etmez. 2-3 sene yatar sonra çıkarız. Siz de avucunuzu yalarsınız' dediklerini iddia etti. Yurtdışında yaşayan ve Makromtek Tuzla Projesi'nden 41 bin TL daire alan bir başka mağdur da "Firmanın kapısında 4-5 tane kabadayı tipli adam vardı. 'İstanbul'da 40 bin TL'ye köpek yuvası alınmıyor. Sen nasıl daire alacaksın?' diyerek benimle dalga geçtiler" dedi.

* Sanıkların tutuklanma talepleri ve taşınmazları üzerine tedbir konulması taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

* Örgüt lideri olmakla suçlanan bir numaralı sanık işadamı Muhammet Lütfü Bakırcı'nın "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 bin 616 yıla kadar hapsi isteniyor.

* Şarkıcı Petek Dinçöz'ün reklamında oynadığı projede tamamen hayali konutların mağdurlara satıldığı, hatta bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddianamede belirtiliyor

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Esenyurt ve Tuzla'da 2011 yılında 6 farklı projeye ilişkin maket üzerinden satışını yaptıkları yüzlerce daireyi sahiplerine teslim etmedikleri iddiasıyla Makrom Yapı ve arsa sahipleri hakkında açılan davanın 8. duruşması yapıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Abdulvahap Turgut, Emine Turgut ve Muhammet Mazhar Bakıcı hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

"NE DAİREM TESLİM EDİLDİ NE BANA PARAM TESLİM EDİLDİ"

Duruşmada dinlenen şikayetçi Mehmet Çete, Esenyurt Esmiya Projesi'nden bir daireyi 76 TL bedelle satın aldığını belirterek, "59 bin TL'yi peşin verdim. Üstüne senet verdim. Dairemi de paramı da alamadım. Zararım kısmen de olsa giderilmemiştir. Senetlerimi geri aldım. Daha sonra Tüketici Mahkemesi'ne dava açtım, davayı kazandım. Ancak ne dairem teslim edildi ne de bana param teslim edildi" dedi.

"38 BİN TL BEDELLE DAİRE ALDIM"

Şikayetçi Şengül Yıldırım, "Ben Makromtek Tuzla Projesi'nden bir adet daireyi 38 bin TL bedelle satın aldım. Paranın tamamını ödedim ancak dairemi alamadım. Karşılıklı anlaşma yollarını denedim. Ona da ulaşamadım. Zararım kısmen de olsa giderilmemiştir" diye konuştu.

"ORTADA ATILMIŞ BİR TEMEL DAHİ YOKTU"

Şikayetçi Hayri Dalaman ise "Makromtek Esenyurt Projesi'nden 3 adet daire aldım, toplam 112 bin 500 TL ile satın aldım. Paranın tamamını peşin ödedim. Dairelerimi alamadım.Dairelerim teslim edilmeyice görüşme yaptım. Dairelerimin metrekarelerinin büyüyeceğini bu nedenle fark bedel istediler. Ancak ben bunu kabul etmedim. Zaten ortada atılmış bir temel dahi yoktu" şeklinde konuştu.

"YAPACAĞIZ DEDİKLERİ ARAZİ DE ŞU ANDA BAŞKA BİR MÜTEAHİT İNŞAAT YAPACAKMIŞ"

Şikayetçi Saadet Altun da 99 bin TL'ye bir adet daire aldığını ancak kendisine teslim edilmediğini anlatarak, "Yapacağız dedikleri arazi de şu anda başka bir müteahit inşaat yapacakmış. Zararım kısmende olsa giderilmemiştir" dedi.

"BİZİ MAHKEMEYE VERİN FARK ETMEZ 2-3 SENE YATAR SONRA ÇIKARIZ. SİZ DE AVUCUNUZU YALARSINIZ DEDİLER"

Şikayetçi Volkan Duygu da, "Makromtek Tuzla Projesi'nden 42 bin TL bedelle bir daire aldım.. 1,5 yıl geçmesine rağmen projeye hiç başlanılmadı. Defalarca Esenyurt'taki ofislerine gittik, oyaladılar, sürekli bahaneler uydurdular. 'Bizi mahkemeye verin fark etmez. 2-3 sene yatar sonra çıkarız. Siz de avucunuzu yalarsınız' dediler. Zararım kısmen de olsa giderilmemiştir. Verdikleri senetlerin karşılıksız çıktığını duyunca herhangi bir senette alamadım. Dairemi de paramı da alamadım" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 40 BİN TL'YE KÖPEK YUVASI ALINMIYOR, SEN NASIL DAİRE ALACAKSIN? DİYEREK DALGA GEÇTİLER"

Yurtdışında oturduğunu söyleyen şikayetçi Hacı Ali Tanrıöven de Makromtek Tuzla Projesi'nden 41 bin TL'ye daire aldığını belirterek, "Parayı ödedikten sonra yurtdışına gittim. 2 sene sonra geri geldim. Firmanın kapısında 4-5 tane kabadayı tipli adam vardı. 'İstanbul'da 40 bin TL'ye köpek yuvası alınmıyor. Sen nasıl daire alacaksın?' diyerek benimle dalga geçtiler. 'Aklın varsa geri dön' dediler. Ben de çıktım geri geldim. Ondan sonra aramama rağmen kimseye ulaşamadım. Paramı ve daireyi alamadım" dedi.

"BİZİ SOSYAL MEDYADA VE DIŞARDA KÖTÜLERSENİZ PARAYI GERİ ALAMAZSINIZ"

Şikayetçi Mustafa Cebe de Makromtek Tuzla Projesi'nden 38 bin TL'ye daire aldığını ancak inşaata başlanmadığını belirterek "Lütfü Bakırcı; 'Bizi sosyal medyada ve dışarıda kötülerseniz parayı geri alamazsınız. Ben de gider içeride 3-4 yıl yatarım. Ondan sonra da paranızı alamazsınız' diye söyledi.Zararım kısmende olsa giderilmemiştir" diye konuştu.

"İNSANLARDAN ALDIKLARI PARALARI LÜKS ARABALARA VE BOY YÜKSELTME AMELİYATLARINA YATIRDILAR"

Müşteki Muhammed Enes Aktaş da dairesini ve parasını alamadığını belirterek, "Medyayı kullanarak reklam panoları ve bilbordları kullanarak Sarıyer'deki panolarda dahi ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıklarından şikayetçiyim. Esenyurtta yaptırdıkları toplantıy Lütfi Bakırcı Mercedes marka araçla geldi. İnsanlardan aldıkları paraları lüks arabalara ve boy yükseltme ameliyatlarına yatırdılarö dedi.

"PETEK DİNÇÖZ REKLAMLARINDAN FİRMAYI TANIDIM"

Müşteki Alkan Edgüer de Makrom Tek Tuzla Projesinden daire aldığını belirterek, Petek Dinçöz reklam filmlerinden firmayı tanıdığını ve parasını ve dairesini geri alamadığını söyledi.

MÜŞTEKİLER, SANIKLARIN TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

Diğer şikayetçiler de projeye hiç başlanılmadığını, paralarını ve evlerini geri alamadıklarını belirterek, sanıkların taşınmazları üzerine tedbir konulmasını ve tutuklanmalarını talep etti. Sanıkların tutuklanma talepleri ve taşınmazları üzerine tedbir konulması taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İDDİANAME

İddianamede suç örgütü lideri olmakla suçlanan Muhammet Lütfü Bakırcı, şirket yetkilileri ve arsa sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi şüpheli olarak , 394 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede 2011 yılının Mart ayında Makrom City ile inşaat sektörüne giren Makrom Danışmanlık Hizmetleri İnşaat Tekstil Temizlik ve Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortak ve yetkililerinin 12 Mart 2012 günü marka yüzü olarak anlaştıkları ünlü bir kadın ses sanatçısının (Petek Dinçöz) ile Suada'da görkemli bir gece de Esenyurt İlçesi'nde yapmayı düşündükleri yeni projeleri Makromtek'in lansmanın gerçekleştirdikleri anlatıldı.

SES SANATÇISI İLE ALDATICI REKLAM FİLMİ ÇEKTİLER

Marka yüzü ses sanatçısı ile çekilen reklam filmi ile değişik televizyon ve gazetelerle , internet sitesinde yoğun şekilde firmanın yaptığı projeler, konut alımında sağladığı kolaylıklar, uygun fiyat ve şartlarla lüks konut alınabileceği hususunda aldatıcı reklamlar yapıldığı iddia edildi.

SATTIKLARI DAİRELERİ SÜRESİNDE TESLİM ETMEDİLER

Mağdurların Makrom firmasının Esenyurt'taki satış ofisine müraacat ederek sözleşme imzaladıkları ancak mağdurların satın aldığı daireleri vadedilen sürede teslim almadıkları anlatılan iddianamede, Makrom firması yetkililerinin kağıt üzerinde yeni yeni projeler üreterek daire satışına devam ettiği öne sürüldü. Satın aldığı dairede süresince bitirilmediği için parasını isteyen müştekilere yeni projelerden daire teklif edip oyaladıkları belirtilen iddianmaede, ayrıca Makromtek Esenyurt projesinde arsa sahipleri ve yakınları ile muvazaalı işlemler düzenleyerek dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edildi. İddianamede Makromtek Esenyurt ve Makrom City inşaatının teslim tarihi geçmesine rağmen devam ettiği, Esmia ve Makromtek Tuzla projelerinin ise inşaat faaliyetlerinin bulunmadığının altı çizildi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

M.Lütfü Bakırcı liderliğinde tüm şüphelilerin suç işlemek amacıyla kurulan örgüt faaliyeti çerçevesinde 2011 yılında Makrom City, Myuesgarden ve Esmia projelerinde daire satmaya başladıkları, bu projeleri bitirip hak sahiplerine teslime etmeden 2012 yılı içerisinde maket üzerinden Makromtek Esenyurt ve Makromtek Tuzla, 2013 yılında da Tuğba Residance Projelerinden 2014 yılı somıma kadar daire satışına devam ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri öne sürüldü.

BAZI DAİRELERİ BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATMIŞLAR

Arsası ve yapı ruhsatı bulunmayan projede hukuken ve fiilen olmayan tamamen hayali konutların maket üzerinden mağdurlara satıldığı belirtilen iddianamede, arsası dahi temin edilmemiş proje kapsamında konut satışları yapıldığı ve bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı öne sürüldü.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, bir numaralı şüpheli M. Lütfü Bakırcı hakkında "Suç işlemek için örgüt kurmak" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 740 yıldan 2616 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Diğer 12 şüphelinin de "Dolandırıcılık" ve "Kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 7 yıl ile 2000 bin yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.

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10- EMEKLİ OLAN HOSTESE RENKLİ SÜRPRİZ

Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

THY'nin 20 yıllık kabin amiri Zeynep Konak'ı arkadaşları, son olarak uçuş yaptığı Havana- İstanbul seferi sonrası Atatürk Havalimanı'nda adını balonlara yazarak karşıladı. Adının harflerinden oluşan balonlarda adını görünce çok mutlu olduğunu belirten Zeynep Konak, 1998 yılında THY'ye girdiğini çalıştığı 20 yıllık süre içinde birçok olay yaşadığını belirterek, bir anısını şöyle anlattı:

" Bir uçuşumuzda bir kadın yolcumuz birden fenalaştı ve istİfra etmeye başladı. Üstü başı her tarafı berbat oldu. Kendisini ön tarafa aldık. Bir süre sonra açıldı. Temizledik ancak elbiseleri giyilecek gibi değildi. Hemen tüm uçucu arkadaşlarımla bir araya gelip kendi valizlerimizde olan giysilerimizden hanımın üstüne olanları ayırdık ve kendisini bir güzel giydirdik. Çok mutlu oldu, hoşuna gitti ve uzun süre bize teşekkür etti."

THY'de çalıştığı 20 yıl boyunca görevini hiç aksatmadığını kabin hizmetlerinin en üst görevi olan Purser'liğe kadar yükseldiğini belirten Konak, yeni katılacak arkadaşlarına da, ""Burada çalışmanın çok büyük bir kazanımları var, çok büyük ayrıcalık. Çalıştığım için çok mutluyum. Bir daha dünyaya gelsem yine bu şirkette, yine bu işi yapardım. Bütün arkadaşlarıma emniyetli, güzel yüzlü ve güvenli uçuşlar diliyorum. Dualarım her zaman onlarla olacak. Ben de onların yanında olacağım muhakkak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balonlarla Zeynep yazısı altında Konak

-Konak'ın arkadaşlarına sarılması ve poz vermeleri

-Konak'ın konuşması

-detaylar

22.02.2017 - 14.09 Haber Kodu : 170222100