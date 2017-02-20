DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

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1- MÜJDAT GEZEN : BURASI DÜNYANIN İLK VE TEK PARASIZ ÖZEL OKULU

* Adını taşıyan Sanat Merkezinin kundaklanmasıyla ilgili olarak konuşan Müjdat Gezen,

"Terör polisi görüntüleri izledi. Bu terör suçuna giriyor"

Cengiz ÇOBAN, İstanbul

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Müjdat Gezen açıklama yaptı.

Çok sayıda sanatçının da destek için geldiği sanat merkezinde konuşan Müjdat Gezen, "Yangınlar, alevler bizim içimizdeki alevleri söndürümez. İçimizde ateş farlı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi. Ona bir şey olmuyor . Yalnız birazdan izleyeceğiniz görüntüde bu okulun neden yanmadığını, koruyucusunun kim olduğunu çok güzel göreceksiniz. Çok hoşunuza gidecek o görüntü. Alevlerin arasında bronzdan Atatürk silüetini çok net göreceksiniz. Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu, 26 yıldır... Burada adı geçen gazete ve Burhan Kuzu böyle bir fiştik atıyor. Yine Akit gazetesi bundan 2-3 yıl önce bana böyle bir şey yaptığında koruma istemiştim. Emniyet vermemişti. Akit haberin yaptığı son haberden sonra emniyetten bana telefon geldi 'koruma ister misiniz' diye. Okula eve ve tiyatroya koruma teklifini kabul ettim" dedi.

"TERÖR POLİSİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ"

"Bu bizim 'hayır' oyu vermemize, 'hayır' için topyekün birleşmemize engel olamaz" diyen Gezen, "Burada önemli olan hükümet bunlara yol veriyor. Çünkü biz Anayasa'nın en baş kişisi tarafından çiğnenen bir ülkede yaşıyoruz. Burası eski Teksas var ya onu geçmiş durumda. Yani hükümet diyor ki devam edin siz nasıl olsa mahkemelerde elimizde siz devam diyor. Ama bu böyle devam etmez. Çünkü bu 'hayır' oylarının yapılan bütün anketlerde önde olması bunları çok ürkütüyor" diye konuştu.

Gezen, "Okulun dışındaki tahta parçaları yandı. Ama okulun koruyucusu ona engel oldu. Okulumuza bir şey olmadı. Dersler şu an devam ediyor. Terör polisi görüntüleri izledi. Bu terör suçuna giriyor. Hiçbir şey olacağı da yok. Avukatımız Akit gazetesine ve Burhan Kuzu'ya davayı açmıştı" şeklinde konuştu.

"BU SALDIRIYI DA HEP BERABER KINIYORUZ"

Destek için gelenler arasında yer alan Ünlü oyuncu Şevket Çoruh da "Ben ve arkadaşlarım bu okuldan mezun olduk. Türkiye'de sanata kültüre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Okulumuzu yapınla alenen faşist bir saldırıdır. Bu saldırıyı da hep beraber kınıyoruz" diye konuştu.



"HUKUK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Avukat Celal Ülgen ise "Direnen, 'hayır' oyu vereceğini söyleyen, Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmak isteyen herkesin üzerinde bir baskı var. Baskıların en yoğunu neden ise Müjdat Gezen üzerine yapılıyor. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Halk oylamasına gidilirken halkın huzur içinde olması o siyasi iktidarın namusudur. Siyasi iktidar namusuna sahip çıkmıyor. Yani kundaklamanın olmaması gerekiyor, baskıların olmaması gerekiyor, hayır oyu verenlerin gözaltına alınmaması gerekiyor. Müjdat Gezen sanat merkezinin kundaklanmasından söz ediyoruz. 16 Nisan'ı geçemezsek Türkiye Cumhuriyetinin kundaklanmasından söz edeceğiz .Bu nedenle biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"HEDEF GÖSTERENİ BELLİ, YAKANI DA BELLİ"

Destek için gelen Gazeteci Yılmaz Özdil ise, "Bu işin azmettiricisi belli, hedef göstereni belli, yakanı da belli. Türkiye'de faili meçhul diye geçiyor. Bunların hepsi faili meşhur. Müjdat Gezen öğretmeni ve öğrencileri açısından bir madalyadır ama mevcut iktidar açısından tarihi bir lekedir" diye konuştu.

"KENDİ İMKANLARIMLA ATEŞİ SÖNDÜRDÜM"

Güvenlik görevlisi Mahmut Aksı ise yaşananları anlattı. Aksı, "Aniden bir ses geldi ve her taraf alev oldu. Hemen dışarı çıktım, bahçe hortumu ile müdahale ediyorum bir yandan da itfaiyeyi arıyorum. İtfaiyeye gelene kadar kendi imkanlarımla ateşi söndürdüm" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan yerlerden görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Müjdat Gezen açıklama

-Avukat Celal Ülgen açıklama

-Gazeteci Yılmaz Özdil konuşması

-Sanatçı Şevket Çoruh konuşması

-Güvenlik Kamera görüntüleri izlemeleri

-Bazı öğrencilerin ağlaması

-Genel ve detay görüntüler



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2- KILIÇDAROĞLU: ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYOR, SANATSEVERLERE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Haber: ANKARA, ()

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasını kınayarak, "Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

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3- İSTANBUL'DA SON 4 YILIN EN FAZLA UYUŞTURUCU HAPIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde 241 bin 'Captagon' adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda 48 kilogram ağırlığında 241 bin 605 'Captagon' adlı uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda Narkotik dedektör köpekleri 'Maya' ve 'Fırtına' da kullanıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KADIN ARANIYOR

Polis kamerası tarafından da kaydedilen operasyonda gözaltına alınan M.A.S. (34), H.P. (34), Ü.B. (46) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.C. (35) isimli kadın ise aranıyor.

ORTADOĞU'YA GÖNDERECEKLERDİ

Piyasa değeri 4 milyon lira olan uyuşturucu hapların Ortadoğu ülkelerine gönderileceği belirtildi. Ayrıca ele geçirilen 241 bin adet hapın, İstanbul'da 2013'ten bu yana yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu hap miktarı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Operasyon yapılan adres

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

(Aktüel Görüntü)

-Ele geçirilen uyuşturucu maddenin sergilenmesi

-Tabanca ve hassas terazi

-Maya ve Fırtına'dan detay

20.02.2017 - 12.13 Haber Kodu : 170220068

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4- "ISLAK İMZA KUMPASI" DAVASI YARIN BAŞLIYOR...

Özden ATİK, İstanbul

Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin dava yarın başlıyor. Aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI DA MÜŞTEKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başer ile Başsavcıvekili Zafer Koç tarafından hazırlanan 143 sayfalık iddianamede, Ergenekon davasının sanıkları eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve avukat Serdar Öztürk "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

18'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Genelkurmay Başkanlığı'nın "suç duyurusunda bulunan" olarak yer aldığı iddianamede, aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 sanığın "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma " suçlarından 8,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

İSTANBUL 24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE SANIK SANDALYESİNE ÇIKACAKLAR

Eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Kemal Çakır, Özlem Karslı, Lokman Başer, Gürol Berber, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, İsmail Çakır, Ahmet Bülent Özata, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak tutuklu olarak, dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, Hüseyin Bülent Üner ve Kemal Pelit ise tutuksuz olarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık sandalyesine çıkacaklar.

GERÇEĞE AYKIRI RAPOR DÜZENLEDİKLERİ BELİRLENDİ

O dönem Adli Tıp Kurumu, Polis Kriminal Laboratuvarı ve Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda görevli sanıkların gerçeğe aykırı olduğu rapor düzenlendikleri belirtilen iddianamede, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" isimli belgenin gerek Dursun Çiçek tarafından üretildiğine, gerekse de Genel Kurmay Karargahı'ndaki bilgisayarlarda düzenlendiğine dair delil bulunmadığı, belgenin şekil açısından hiçbir askeri yazım biçimine uymadığının savcılık soruşturmasında belirlendiği ifade ediliyor.

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5- TÜRK DOKTORUN YÜZÜ YANAN HASTANIN DOKUSUNDAN GELİŞTİRDİĞİ TEDAVİ TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Haber-Kamera: Hakime TORUN -Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL ()

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Taş, yüzünün ve boynunun büyük bir bölümü yanan hastanın dokusunu kullanarak hastaya yeni bir yüz kazandırdı. Op. Dr. Süleyman Taş'ın 2 yıl önce uyguladığı yöntem geçtiğimiz günlerde APS (Plastik Cerrahi Arşivi Dergisi) 'de yayınlanarak tıp literatürüne girdi. Op. Dr. Süleyman Taş uyguladığı yönteme ilişkin, "Yüzü yanan hastada, fizyolojik hamilelik taklit edilerek ilk kez kendi dokusundan yeni yüz yapıldı. Hastanın kendi dokusu kullanılarak uygulanan yeni yöntem ile yüz nakli tarihe karışabilir" dedi. Yeni yüzüne kavuşan Fatma Albayrak, "Aynaya baktığımda şuan ki halim daha iyi. Aynalarla barıştım. Eskiden hiç sokağa çıkamıyordum. Şimdi çıkabiliyorum. Eskiden gidemiyordum şimdi markete gidebiliyorum" dedi.

İLERİ MİKROCERRAHİ İLE YENİDEN AKTARILABİLİR DOKU OLUŞTURULDU

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Taş, 2 buçuk aylıkken sobadan beşiğine kıvılcım sıçraması sonucu beşiğiyle birlikte yüzünün ve boynun da büyük bir kısmı yanan 25 yaşındaki Fatma Albayrak'ın yüzüne, tıp literatürüne giren ve ilk kez uygulanan mikrodiseke prefabrike flep (İleri mikrocerrahi ile yeniden aktarılabilir doku oluşturulması) yöntemini uygulayarak Albayrak'a yeni bir yüz kazandırdığını ifade etti.

"2 BUÇUK AYLIKKEN SOBADAN BEŞİĞİME KIVILCIM SIÇRADI"

Yanan yüzü nedeniyle bugüne kadar 12 ameliyat geçirdiğini belirten Fatma Albayrak, "Annemin anlattığı kadarıyla, 2 buçuk aylıkken beşikte yandım. Sobadan beşiğime kıvılcım sıçradı. O günden bugüne kadar 12 ameliyat geçirdim. Vücudumun her tarafından ameliyat için yama yani parça aldılar. Ameliyattan önce 5 duyu organım yok gibiydi. Şimdi daha rahat yemek yiyebiliyorum. Gözlerim daha iyi görüyor. Kulağım daha iyi duyuyor" diye konuştu.

"AYNALARLA BARIŞTIM MARKETE GİDEBİLİYORUM"

Tedaviden sonra artık aynalarla barıştığını belirten Fatma Albayrak, "Aynaya baktığımda şuan ki halim daha iyi. Aynalarla barıştım. Eskiye göre şimdi daha iyi. Eskiyi unutmak istiyorum. Şu anda yüzüme alışmaya çalışıyorum. Eskiden hiç sokağa çıkamıyordum. Şimdi çıkabiliyorum. Eskiden markete gidemiyordum şimdi gidebiliyorum" dedi.

"FATMA, YÜZ NAKLİNİ İSTEMİYORDU YENİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRMEM LAZIMDI"

Fatma Albayrak'ı tedavi eden Op. Dr. Süleyman Taş, Albayrak'ın hastalığına ve uygulanan tedavi yöntemine ilişkin, "Fatma'yı tedavi etmeden önce 12 ameliyat geçirmiş ama istenilen sonucu alınamamış bir hastaydı. Gözlerini tam olarak kapatamıyordu. Ağzını tam olarak kullanamıyordu. Burnundan nefes alamıyordu. Boynunu oynatamıyordu. Kulağının bir tanesi duymuyordu. Fonksiyonel olarak çok kaybı vardı. Bu kadar fonksiyon kaybı olduğunda biz aslında yüz naklini öneriyoruz. Fakat yüz naklinin mevcut riskleri ve kullanılan aşırı ilaç tedavisi nedeniyle Fatma'ya da yüz nakli önerilmesine rağmen Fatma istememişti. Bu durumda 12 kez ameliyat olmuş her şey denenmiş, tüm parçalar alınmıştı. Artık bana kullanabilecek bir parça kalmamıştı. Hasta yüz naklini istemiyordu. Bu nedenle benim yeni bir şey geliştirmem lazımdı. Bu hastalar için yeni bir yöntem geliştirmem lazımdı. Fatma'nın durumu beni buna itti. Fatma için ve bu tür hastalara da umut olacak bir teknik geliştirdim" diye konuştu.



"KARNINDA FİZYOLOJİK HAMİLELİKİ TAKLİT EDEREK YENİ YÜZÜNÜ HAZIRLADIMö

Fatma Albayrak'a uygulanan "İleri mikrocerrahi ile yeniden aktırılabilir doku oluşturulmasıö yönteminin, uluslararası bilimsel yayın olan APS (Archives Of Plastic Surgery) dergisinde yayınlanması ile tıp literatürüne girdiğini belirten ve yöntemin ilk kez kendisi tarafından uygulandığını vurgulayan Op. Dr. Süleyman Taş, "Bu teknikte karın dokusu gibi 4-5 santimetre kalınlığında da olsa bir doku 4 milim kalınlığına kadar inebiliyor ve 30-40 santimlik büyük flepler elde edilerek 15-20 santim damar sapı olan bir serbest doku aktarımı dediğimiz teknik bu. Bu şekilde büyük dokular elde edebiliyoruz. Bu sayede tüm yüzü yanmış bir hasta da bile tüm yüzünü alıp yerine yenisini koyabiliyorsunuz. Fatma'da yaptığım buydu. Karnında yeni yüzünü hazırladım daha önce ameliyat olması nedeniyle kalan doku miktarı çok azdı. O nedenle oraya balon koydum. Cilt altından ana damara kadar tüm damarları örümcek ağı gibi ortaya koyuyorum bunları kesmiyorum. Ondan sonra cildin altına yayıyorum. Bu süper mikro cerrahi dediğimiz deneyimi gerektiren aşırı milimetrik uç damarlar ile bile uğraştırmayı gerektiren çok zahmetli bir ameliyat. Dünyada ilk kez denendi. Çok güzel bir gelişme. Flep doku aktarımında çok güzel bir gelişme. Sonra ise fizyolojik hamileliği taklit ettim. Altına balon koyarak dokuyu genişlettim. Çünkü bu dokuyu oradan aldıktan sonra karında açık yara oluşurdu. Onu kapatabilmek için hamileliği taklit ettim. Karındaki doku gevşedikten sonra dokuyu aldım. Tüm yüzü çıkarıp yenisini yerleştirdim. Sonrasında ufak tefek küçük ameliyatlar yaptım. Hasta daha önce geçirdiği ameliyatlardan dolayı yüzünde artık aktarımı sağlayacak damar da kalmamıştı. Bana çok uzun bir damar sapı da lazımdı. Bu sapı da şah damarına kadara uzatmaya imkan tanıdı bu teknik. Böylece literatüre giren bir teknik oldu. Bilimsel gerçekliği de artık kanıtlandı. Bu yöntemi 2 yıl önce uygulamaya başladım. 2 hastada uyguladım. Çok başarılı sonuçlar alarak geçtiğimiz günlerde literatüre kazandırdım" açıklamasında bulundu.

"YÜZ NAKLİ TARİHE KARIŞABİLİR"

Fatma Albayrak'a uygulanan yöntemin daha da geliştirilmesi halinde yüz naklinin tarihe karışabileceğini vurgulayan Op. Dr. Süleyman Taş, "Hastaya fonksiyonel kazandırdıklarımızın yanında görsel olarak da artık kendisini beğeniyor olması onun sosyal yaşama kazandırılan bir birey olması manevi olarak da çok tatmin edici bir şey. Bizi teşvik eden de bu oldu. Tıbbı ilerleten bu. İnsanlara yardım iç güdümüz ve daha iyi nasıl yapabilirizden yola çıkarak geliştirdiğimiz her şey bizi mutlu ediyor. Fatma'nın bu mutluluğunun da bizim başarımızla paylaşılması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu tekniği geçen yıl Almanya'da düzenlenen Avrupa bir plastik cerrahi kongresinde sundum. Geçtiğimiz günlerde de tıp literatürüne yurt dışı plastik cerrahi dergilerinde yayınlayarak kazandırdım. Bu sayede bizim bu dokulara, vakalara yaklaşımımızı, bakış açımızı değiştirecek ve bu teknik artık imkansız olan doku kalmamış vakalarda bile doku oluşturmamızı ve problemleri çözmemizi sağlayacak bir teknik. Mikro cerrahi uygulanan her hastanede uygulanabilir. Bu tekniği devlet hastahanesindeyken uygulamıştım. Yurt dışında da bu teknik uygulanmaya başlandı. Dünyada bu tekniği ilk kez bizim uygulamamız heyecan verici. Yüz naklinde başı çekmiştik aynı şekilde en fazla yüz nakli yapan ülkeydik. Buna bir çözüm olan yöntemde de yine başı çekmek heyecan verici. Bu teknikte kişinin kendi dokularını kullanarak bir yüz oluşturduğumuz için red olayı söz konusu değil. Ekstradan ilaç yüklememize gerek yok. Bu da hastalarımızın diğer organlarına zarar veren ya da ömürlerini kısaltan bir teknik değil. teknik ilerledikçe daha çok uygulandıkça artık tedavi yöntemleri olan yüz nakline de muhtemelen büyük bir alternatif olacaktır. Deneyimler artıkça o zaman artık çoğu meslektaşımız, yüz nakline başvurmak yerine daha avantajlı olan bu tekniği seçecektir. O yüzden belki de yüz naklini ileride tarihe karıştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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- Tedavi olan Fatma Albayrak ile röp.

- Op. Dr. Süleyman Taş ile röp.

- Op. Dr. Süleyman Taş'ın, Fatma Albayrak'ın yüzünün son halini kontrol etmesi

- Op. Dr. Süleyman Taş'ın tıp literatürüne giren tedavisinin animasyon görüntüsü

- Fatma Albayrak'ın tedavi olmadan ve olduktan sonraki fotoğrafı

20.02.2017 - 11.12 Haber Kodu : 170220048

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