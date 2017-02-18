DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- NUMAN KURTULMUŞ: EL BAB'TA DEAŞ MİLİTANININ BİR ELİNDE AMERİKAN SİLAHI BİR ELİNDE RUS SİLAHI...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,

"El Bab'da savaşıyor bizim askerlerimiz, El Bab'da karşısındaki DEAŞ militanının bir elinde Amerikan silahı bir elinde Rus silahı..."

"Bu coğrafyada PYD denilen unsurun eline her türlü silahları, hatta zırhlı araçları verenler kimler ve niçin veriyorlar?"

"DEAŞ'ı kim çıkardı? Bunlara siyasi destekleri, lojistik destekleri, mühimmat desteklerini kim verdi?"

"Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetimde etkinlik, hızlı karar alabilme, kurumlar arasında uyum, siyasi aktörler arasında uyum ve daha yönetilebilir bir bürokratik mekanizmanın oluşması için inşallah bu değişikliği yapıyoruz"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Eyüp Bahariye Mevlevihanesi'nde İstanbul Dostluk Derneği'nin "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Dostlarla Birlikte Evet" adlı programına katıldı

Burada konuşan Kurtulmuş, herkesin 16 Nisan sabahına kadar Türkiye'de çok yüksek oranda 'evet' oyları çıkması için gayret etmesi gerektiğini söyledi.

Bu gayretin, Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını açacağını kaydeden Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin neden böyle bir dönemde gerçekleşmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de anayasa tartışmasının uzun yıllardır devam eden bir mesele olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, "12 Eylül anayasası, kabul edildiği günün ertesi gününden itibaren tartışılmaya açılmış ve bu anayasanın değiştirilmesi için daha önce de çalışmalar yapılmıştır. Bu 19. değişiklik olacaktır. Toplumda var olan anayasa değişikliği ihtiyacı Meclis'ten 339 milletvekilinin oyuyla geçti ve 16 Nisan'da da süreç yasalaşarak tamamlanacak" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'de dört temel meselenin mevcut sistemin önünü tıkayan önemli sorun alanları olarak milletin ayaklarına yıllardır pranga vurduğunu ifade etti.

"SİSTEM, MAHİYETİ İTİBARIYLA ÇATIŞMACI VE VESAYETÇİ"

"Sistem milletin hedefleriyle arasında engel oluşturuyor"diyen Kurtulmuş , "Türkiye'deki mevcut sistemin yanlışlıkları olmasaydı, belki biz bütün bu hedeflerimize 20-30 sene evvel ulaşabilidik. Sistem, mahiyeti itibarıyla çatışmacı, vesayetçi bir sistemdir. Onlarca kere bu çatışmalarla vesayetlerin Türkiye'nin karşısında somut olarak ne belalar ne badireler açtığını yaşadık. Bu sistem, siyasi aktörler arasındaki çatışma, kurum ve kuruluşlar arasındaki çatışma ve nihayetinde zaman zaman bu çatışmaların topluma yayılarak toplumsal alanda bir çatışmayı doğurmak üzerine bina edilmiştir. İddia edildiği gibi güçler ayrımı prensibi üzerine değil, güçler çatışması prensibi üzerine oturmuştur. Böyle olduğu için de sürekli kriz yaratmış, sürekli kaoslar oluşturmuş, sürekli birtakım demokrasi dışı güçlerin, demokrasi zeminine müdahale etmesi sonuçlarını vermiştir" şeklinde konuştu.

"DİKTATÖRLÜĞE BAKMAK İSTEYENLER 104. MADDEYE BAKSINLAR"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Şimdi bazıları diktatörlükten bahsediyor. Kusura bakmayın, diktatörlüğe bakmak isteyenler 104. maddeye (Anayasa) baksınlar. 104. madde öyle yüksek yetkilerle donatılan bir Cumhurbaşkanlığı makamı tasarlamış ki çok yüksek yetkileri var. Ancak sıfır sorumluluk, yani hiçbir sorumluluğu yok" diye konuştu.

ÇİFT BAŞLILIK SORUNU

Mevcut sistemin aynı zamanda çift başlılığa neden olduğunu kaydeden Numan Kurtulmuş, geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan krizlere ve bu krizlerden kaynaklı yaşanan sorunlara dikkati çekti. Kurtulmuş, "Bu çatışma ayrıca sistemin kurum ve kuruluşları arasındaki çatışmayı da ortaya çıkardı. Çiftbaşlılığın ortadan kaldırılması yönetimde tek başlı, etkin, doğrudan doğruya millet tarafından seçilen ve doğrudan doğruya millete hesap verme imkanı olan bir yürütmenin kurulmasından geçiyor" dedi.

"BU MADDE DARBESAVAR BİR MADDEDİR"

Numan Kurtulmuş, "Anamuhalefet diyor ki; 'bir gün Cumhurbaşkanının kafası bozulacak sabah kalkacak diyecek ki Meclisi fesh ettim.' Yok böyle birşey. Ne mevcut anayasa değişiklik teklifinde fesih diye bir kelime vardır; bu seçimin yenilenmesidir. Hiçbir kimse durduk yerde Meclisin yenilenmesini, hiçbir Meclis seçimlerin yenilenmesini durduk yerde istemez. Ancak bizatihi bu madde 'darbesavar' bir maddedir. Siyasetin kitlendiği noktalarda siyaset dışı güçlerin ellerindeki kılıçlarla düğümü çözmeye kalkmasını önlenmek yani darbeleri önlemek için bir mekanizmadır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YOLUNU AÇIYORUZ"

Anayasa değişikliğine neden olan üçüncü temel meselenin de Türkiye'de uzun yıllar yaşanan siyasi istikrarsızlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ekonomik istikrarsızlık konusunun da dördüncü temel konu olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetimde etkinlik, hızlı karar alabilme, kurumlar arasında uyum, siyasi aktörler arasında uyum ve daha yönetilebilir bir bürokratik mekanizmanın oluşması için inşallah bu değişikliği yapıyoruz. İnşallah dostlarımızla birlikte yeni Türkiye için, güçlü Türkiye için 'Evet' diyor ve Türkiye'nin yolunu açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN SIRTINI SIVAZLARLAR"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada amiral gemi olduğunu, Türkiye'nin güçlü olmaması için ikinci Sykes-Picot'yu uygulayan güçlerin de en büyük hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, "Onun için FETÖ'nün sırtını sıvazlarlar. Onun için El Bab'da savaşıyor bizim askerlerimiz, El Bab'da karşısındaki DEAŞ militanının bir elinde Amerikan silahı bir elinde Rus silahı. Bir kasaba falanca ülkenin desteklediği örgütlerin elinde öteki falanca örgütlerin elinde. Bu coğrafyada PYD denilen unsurun eline her türlü silahları, hatta zırhlı araçları verenler kimler ve niçin veriyorlar?" dedi.

"BUNLARA SİYASİ DESTEKLERİ, LOJİSTİK VE MÜHİMMAT DESTEKLERİNİ KİM VERDİ?"

Kurtulmuş, "Dünyanın dört bir tarafından asla bir araya gelmemiş adamlar sosyal medya üzerinden örgütlenecekler ve DEAŞ diye bir örgüt ortaya çıkaracaklar. Bunu bu millete anlatamazsınız. DEAŞ'ı kim çıkardı? Bunlara siyasi destekleri, lojistik destekleri, mühimmat desteklerini kim verdi? Boko Haram'ından Taliban'ına kadar El Kaide'sine kadar bu coğrafyada farklı isimlerde onlarca örgüt nasıl oldu da birkaç yıl içinde ortaya çıktı ve maalesef hala Ortadoğu'daki bu çatışmanın sonuçları konuşuluyor ama maalesef uluslararası camia bu çatışmanın nedenleri üzerinde odaklanmıyor" diye konuştu

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından günün anısına İstanbul Dostluk Derneği üyeleriyle anı fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Numan Kurtulmuş'un salona gelişi

-Katılımcılar

-Kurtulmuş'un açıklamaları

-Genel ve detaylar

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2-GÖZALTINDAKİ HAKİM VE SAVCILAR İÇİN 2 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya için iki gün ek gözaltı süresi verildi.

Firari savcılar Sadrettin Sarıkaya ve hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun yakalandığı evi kiralayan Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından 54 hakim ve savcı hakkında, "Selam Tevhid'de Kumpas" açılan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde süren davanın firari hakimi Dursun Ali Gündoğdu ile firari savcıları Sadrettin Sarıyaka ve Adnan Çimen, dün gece gözaltına alındılar.

Meslekten ihraç edilen eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012 tarihinde ifadeye çağıran firari savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir'de saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Aynı saatlerde Bakırköy'de düzenlenen operasyonla firari savcı Adnan Çimen'de Bakırköy'de sokakta yürürken gözaltına alındığı öğrenildi.

Dursun Ali Gündoğdu ile Sadrettin Sarıkaya'nın yakalandığı evde iki tane boş pasaport, başka şahıslara ait nüfus cüzdanları, internet bağlantısını sağlayan aparatlar, CD, usb cihazlarına el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Dursun Ali Gündoğdu, Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen için iki gün ek gözaltı süresi verdi. Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen'in, haklarında Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde süren dava kapsamında SEGBİS ile sorguları yapılmak üzere Pazartesi sabahı Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılmaları bekleniyor.

Ayrıca Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın yakalandığı evi kiralayan Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

'SELAM TEVHİD'DE KUMPAS' DAVASINDAN YARGILANIYORLAR

İhraç edilen hakim Dursun Ali Gündoğdu ile yine ihraç edilen savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, "Selam Tevhid'de Kumpas" davasının firari sanıkları olarak aranıyordu.

Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen, 54 hakim ve savcı ile birlikte, "Siyasal ve askeri casusluk", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "Suç uydurma", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından, ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Sanıkların yargılandığı bu dava, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde sürüyor.



Görüntü Dökümü;

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EK

-Şüphelilerin evden çıkarılması

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-Şüphelilerin evdeki fotoğrafı

-Sarıkaya'nın fotoğrafı

-Ele getirilenlerin fotoğrafı

18.02.2017 - 13.42 Haber Kodu : 170218086

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3- BAKAN ÖZLÜ: SİSTEMDE BİR SIKINTI VAR

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,

"Sistemde bir sıkıntı var. Çünkü sistem yetkileri sorumsuz tuttuğu Cumhurbaşkanına yetki veriyor. Sorumlu tuttuğu Başbakanın bir kısım yetkilerini paylaştırıyor"

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ İstanbul

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada referandumun çok önemli olduğunu ve 'Evet' sonucu çıkınca koalisyonların edebiyen son bulacağını söyledi.

Kastamonulu iş adamlarına seslenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, önümüzde bir referandum süreci çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda çok şey söylenebilir. Ama ben 2 şekilde bunu özetlemek istiyorum. Bu referandum gerçekten çok önemli. Bakın çok hızlı karar alamıyoruz. Çok yavaş kararlar alıyoruz. Meclis saat 2'de başlıyor. Biz en erken saat 7'de gerçekten yasa yapmaya geçebiliyoruz. Gündem dışı konuşmalar, soru önergeleri, sataşmalar, onlara cevaplar; 4-5 saat inanın boşa geçiyor. Artık hız zamanı. Devletin hızlı çalışmaya ihtiyacı var. 2 şey söyleyeceğimi ifade etmiştim. Bunlardan birincisi; Bu referandumda 'Evet' dediğimizde ne olacak? Bu referandumun sonuçları geleceğimiz için, bugün için değil, bugünlük birşey yok. Birincisi koalisyonlar ebediyen son bulacak. Bu referandumdan 'Evet' çıktığında bundan sonra hiç bir şekilde koalisyonla karşılaşmayacağız. O, liderlerin zirvesi, hükümet kuruldu mu kurulamadı mı? Kaç parti bir araya geldi? hepsi sona erecek. Bu çok önemli bir nokta" dedi.

"ÇÜNKÜ SİSTEM YETKİLERİ SORUMSUZ TUTTUĞU CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİYOR"

Tarihimize baktığımızda her zaman Başbakanlarla, Cumhurbaşkanları arasında bir problem olduğunu söyleyen, Bakan Özlü, "Bir sürtüşme bir zorluk var. Bunun çok sayıda örneği vardı. Örneğin Süleyman Demirel-Tansu Çiller. Yine örneğin Turgut Özal-Mesut Yılmaz. Süleyman Demirel-Turgut Özal. Ahmet Necdet Sezer-Bülent Ecevit. Aşağı yukarı hepsinde bir sıkıntı var. Şimdi bu insanların hepsi mi kötüydü? Hepsi mi geçimsizdi? Hayır. Sistemde bir sıkıntı var. Çünkü sistem yetkileri sorumsuz tuttuğu Cumhurbaşkanına yetki veriyor. Sorumlu tuttuğu Başbakanın bir kısım yetkilerini paylaştırıyor. Dolayısıyla bu referandumun ikinci sonucu Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasında Cumhuriyet tarihi boyunca rastladığımız anlaşmazlıklara son verecek olması" şeklinde konuştu.

2017 yılının 2016 yılından çok daha iyi olacağını ve ekonomide bir toparlanma dönemi yaşanacağını belirten Özlü, "Hükümet olarak bugüne kadar çok sayıda karar aldık. Aldığımız kararlar henüz uygulama safhasının başında. Dolayısıyla iş dünyasına ve iş adamlarına yansıması henüz daha tam gerçekleşmedi. İşte en basiti KOBİ'lere destek programımız. Bütün faizleri biz karşılıyoruz. Devlet karşılıyoruz. Devlet karşılıyor. KOSGEB karşılıyor. Bizim bakanlığımız karşılıyor. Önümüzdeki bir ay içerinde 10.3 Milyarlık bir sıcak para KOBİ'lerimizle buluşacak inşallah. Daha çok mikro ölçekli KOBİ'lerden bahsediyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Genel Kurul'a gelen iş adamları

-Salondan detayla

-Bakanın konuşması

18.02.2017 - 15.16 Haber Kodu : 170218113

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4- GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, hakkında başlatılan bir soruşturma sebebiyle polis ekipleri tarafından 14 Şubat'ta gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yücel'in evinde de arama yaptı. Yücel'in, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



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5- LÜBNAN'DAN GELEN KARGODA KOKAİN VE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargo ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 15 Şubat günü kargo firmasına gelerek koliyi almaya gelen J.M.K. ve H.H.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri, Lübnan'dan gelen kargo kolisindeki pistonların içine saklanmış 196 gram kokain ve 483 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüpheli J.M.K. ve H.H.H.'yi Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirerek sorguya aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin akrgo paketini açması

-Polis ekiplerinin kutudan çıkan piston kutularını açması

-Pistonların sökülmesi

-Pistonların içinden çıkan uyuşturucu maddeler

-Genel ve detay görüntüler

18.02.2017 - 14.09 Haber Kodu : 170218091



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