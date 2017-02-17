DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - BEYOĞLU VE ŞİŞLİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSİ DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

* Beyoğlu ve Şişli'de 17 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

* Operasyona özel harekat polisi ile polis helikopteri de destek verdi.

* Hareketli anlara neden olan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu ve Şişli'de saat 14.00 sıralarında 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve polis helikopteri havadan destek verdi. "Eros" adlı narkotik köpek ile yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstiklal Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ise torbalanmış şekilde uyuşturucu madde bulundu. Polisin operasyonu ile çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda evlerdeki aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve gözaltına alınan kişiler polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Polisin evlerde arama yapması

-Polis köpeğinden görüntü

-Yakalanan uyuşturucu maddelerden görüntü

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Çevik kuvvet polislerinden görüntü

-Narkotik polisinden görüntü

-Evlerden görüntü

-Genel ve yakın detaylar

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(EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

2- ATAŞEHİR'DE ALEV ALEV YANAN GECEKONDU MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

* Ataşehir'de bir gecekondunun çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçrayınca can pazarı yaşandı.

* Büyük panik ve korkunun yaşandığı yangında engelli bir kadın mahsur kaldığı binadan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa caddesinde bulunan bir gecekonduda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

ALEVLER BİTİŞİĞİNDEKİ BİNALARA SIÇRADI

Alevler gecekondunun bitişiğindeki 2 binaya sıçrayınca büyük panik yaşandı. İtfaiye erleri yangına binanın dört tarafından müdahale etti.

İTFAİYE ERİ TEHLİKE ATLATTI

Alevler nedeniyle gecekondunun bitişiğindeki 2 katlı binanın dış cephesi yandı. Yanan cephe binadan koparak itfaiye erinin üstüne doğru düştü. O anlar kameralara yansıdı.

ELEKTRİK HATTI PATLADI

Gecekondu çatısındaki alevler sokaktaki elektrik tellerinin yanmasına neden oldu. Bu sırada elektrik hattında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Patlamalar itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.

ENGELLİ KADIN KURTARILDI

Yanan gecekondunun bitişiğinde bulunan binada mahsur kalan engelli bir kadın ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sonlandırıldı.

Görgü tanıkları alevlerin bir anda gecekondunun çatısını kapladığını ve hemen itfaiyeyi aradıklarını söylediler. Polis ve zabıta çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yanan bina kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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-Kilometrelerce uzaktan görülen duman

-Çatıdan yükselen alevler

-İtfaiyenin olay yerine gelişi

-İtfaiyenin müdahelesi

-Vatandaşların itfaiyeye yardım etmesi

-Elektrik tellerindeki patlamalar ve kopmalar

-Panik anı

-Vatandaşlar

-Engelli kadının yan binadan kurtarılması

-Küçük çocuğun ağlaması

-Dış cephenin koparak düşmesi

-Yangının kontrol altına alınması

-Vatandaşlarla röportajlar

-Sağlık ekipleri

-Polisin tedbir alması

17.02.2017 - 15.59 Haber Kodu : 170217143

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3- TAKSİM CAMİ'NİN TEMELİ ATILDI

Haber: Ezgi ÇAPA Kamera: İdris TİFTİKCİ- Zeki GÜNAL İstanbul

Taksim Meydanı'na yapılması planlanan Taksim Cami'nin temel atma töreni düzenlendi. Taksim Cami'nin, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ve Santa Maria Kilisesi ile bölgenin buluşma noktası haline geleceğini belirten Topbaş, "Bunlar bizi birleştirici unsurlar olmalı. Bunlar bizi gerecek, ötekileştirecek unsurlar olmamalı. Buna hassasiyet göstermeliyiz" dedi.

Taksim Meydanı'na bakan tarihi su Maksem'inin arkasında bulunan ve otopark olarak kullanılan alanda düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Taksim Sanat ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur, bugün İstanbul AK Parti İstanbul Milletvekili görevini yürüten eski Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar, AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yüklenici firma olan Sur Yapı'nın Yönetim Kurulu Altan Elmas, caminin mimarlarından biri olan Selim Dalaman ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇEVİK KUVVET CAMİ ALANINI AKŞAM BOŞALTTI

Caminin yapılacağı otopark alanı bir süredir Çevik Kuvvet ekipleri tarafından bekleme noktası olarak kullanıyordu. Akşam saatlerinde alanda bekleyen ekipler boşaltıldı.

"KİLİSE VE CAMİ HOŞGÖRÜNÜN SEMBOLÜ OLACAK"

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Belediye Başkanı(İBB) Kadir Topbaş, Taksim'e yapılacak caminin yine Taksim Meydanı'na bakan Santa Maria kilisesi ile hoşgörü simgesi haline geleceğini söyleyerek "Santa Maria Kilisesi'nin hemen yanında olması, iki mabedin Taksim'e bakıyor olması, bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunun bir sembolüdür. Turistler bu bölgede dolaşırken bir tarafta camiyi diğer tarafta ise kiliseyi görecekler. Bu şehirde hoşgörünün ne kadar hakim olduğunu, birlikte yaşanabilirliği gösterme açısından çok önemli" diye konuştu.

"BUNLAR BİZİ BİRLEŞİRİCİ UNSURLAR OLMALI, GERCEK DEĞİL"

Sokaklarda koli ve gazete kağıtlarının üzerinde namaz kılınan günleri hatırlatan Topbaş, Taksim'e caminin bir mücadeleden ziyade ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Taksim Cami'nin, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ve Santa Maria Kilisesi ile bölgenin buluşma noktası haline geleceğini belirten Topbaş, "Bunlar bizi birleştirici unsurlar olmalı. Bunlar bizi gerecek, ötekileştirecek unsurlar olmamalı. Buna hassasiyet göstermeliyiz. Zira talep varsa değerlendirmeli, talep doğrultusunda destek vermeliyiz" dedi.

"GÖRKEMLİ MABEDİN KOMŞUSU OLACAK"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, Taksim'e yakışan bir caminin temelini attıklarını söyleyerek "Taksim Meydanı'nın yanı başında mescit gibi kullanılan emektar binanın yerine görkemli mabedin komşusu olacak" dedi.

"60 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 2 MİNARELİ"

Mimar Şefik Birkiye ile camiyi tasarlayan mimar Selim Dalaman caminin teknik detayları ile bilgi verdi. Camiyi bölgenin mimari dokusuna yakışan bir şekilde tasarladıklarını söyleyen Dalaman caminin özelliklerine ilişkin "Taksim Meydanı ve Taksim Maksemi'nin yanı başında olan yapı, İstiklal Caddesi'nin özellikle Art Deco mimarisine uygun tasarlandı. İnşallah Cuma namazını 2 bin 500 kişi kılacak. Zemin üstü 2 bin 900, zemin altı 7 bin 900 metrekare olmak üzere kapalı inşaat alanı yaklaşık 12 bin metrekare olacak. 3 katlı otopark var. Ana kubbe yüksekliği 30 metre yüksekliğinde olacak. 60 metre yüksekliğinde 2 minare ve 2 şerefesi olacakö şeklinde bilgi verdi.

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu dua ile temel atma töreni yapıldı. İBB Başkanı Topbaş ve törene katılanlar, butona birlikte basarak inşaata start verdi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-İBB Başkanı Topbaş'ın konuşması

-Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın konuşması

-Mimar Selim Dalaman'ın konuşması

-Dua edilmesi ve butona basılması

-Temel atma anından ve makinalardan görüntü

-Çevik kuvvet polis araçlarının şantiye alanından ayrılmaları

-Yüksekten cami şantiye alanı

-Şantiye çevresine kurulan cami görselleri

-Kadir Topbaş'ın şantiye alanına gelmesi

-Temel atma töreni yüksekten görüntü

17.02.2017 - 12.19 Haber Kodu : 170217063

17.02.2017 - 12.42 Haber Kodu : 170217077

17.02.2017 - 13.33 Haber Kodu : 170217095_

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4- GIRGIR'IN KARİKATÜRÜNE SORUŞTURMA

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Ünlü mizah dergisi Gırgır'da yayınlanan karikatür nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Derginin son sayısında yayınlanan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudiler kurtulur" başlıklı karikatürün, Musevilik ve İslam gibi semavi dinlere hakaret içerdiği iddia edildi. Karikatürü çizen ve yayımlayanlar hakkında TCK'nın 216/3 maddesinde yer alan "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma açıldığı belirtildi.

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(GÜVENLİK KAMERASI GÖNÜNTÜLERİYLE)

5- PEŞTAMALLİ HIRSIZLAR YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da 5 yıldızlı otellerin spa merkezlerine sözde masaj yaptırmak için giderek, soyunma odalarında bulunan kabinleri soyan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Afyon, Bolu, Uşak, Yalova ve Nevşehir'de bulunan otellerin spa merkezleri ve spor salonlarından da hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada piyasa değeri 20 bin ile 30 bin lira arasında değişen çok sayıda pahalı saat ile bir miktar para ele geçirildi. Polis, pahalı saatlerin satışına aracılık yaptığı öğrenilen 2 kişiyi daha yakaladığı belirtildi.

PEŞTEMALLA HIRSIZLIK YAPARKER YAKALANDILAR

Beşiktaş'ta 8 Aralık 2016 tarihinde mağdur M.T. polise başvurarak spor yaparken dolabının soyulduğunu binlerce lira değerinde saatinin çalındığını söyledi. Polis bu hırsızlık olayını araştırırken 5 yıldızlı otellerin spa ve spor merkezlerinden ardı ardına hırsızlık şikayetleri gelmeye başladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık yapan kişilerin eşkalini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin sahte kimlik göstererek iyi giyimli olarak spa ve spor merkezlerine girdikleri tespit edildi. İçeri girdikten sonra peştamal giyen şüphelilerin dikkat çekmeden rahatça dolaştıkları görüldü. Bu sırada müşterilerin dolapları açıp kaparken kullandıkları şifreleri fark ettirmeden görüp, öğrenen şüphelilerin, kurbanlarının soyunma odalarından ayrılmasının ardından dolapları açarak soydukları ortaya çıktı.

POLİS TAKİP ETTİ, HIRSIZLIKTAN HEMEN SONRA GÖZALTINA ALDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkalin ardından kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi takibe aldı. Beşiktaş'ta bir spor merkezine giderek içerde iki saat kalan iki şüpheli çıkışta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden içerden çaldıkları iki adet lüks ve pahalı saat çıktı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken evlerinde arama yapıldı. Aramalarda ikinci el piyasa değeri 20 bin ile 30 bin lira arasında değişen lüks saatler ile, 6 bin 500 dolar para ele geçirildi.

ESKİ SABIKALI ÇIKTILAR

Poliste sorgulanan şüpheliler Sekvan S.(35), ile Abbas Ö.(28)'in eski sabıkalı oldukları ortaya çıktı. Sekvan S.'nin daha önceden 7 kez, Abbas Ö.'nün ise 6 kez hırsızlık suçundan gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerin İstanbul dışında ayrıca Afyon, Yalova, Bolu, Uşak ve Nevşehir illerinde bulunan otellerin spa ve spor merkezlerin den de hırsızlık yaptıklarını belirledi.

ÇALDIKLARINI SEVGİLİLER GÜNÜNDE SEVGİLİLERİNE HEDİYE EDECEKLERMİŞ

Öte yandan 14 şubat 2017 tarihinde yakalanan şüphelilerin gözaltına alınmadan önce sevgililer günü nedeniyle kız arkadaşlarına attıkları WhatsApp mesajında "Size akşam güzel saatler aldık. Hediye edeceğiz.ö diye mesaj attıkları öğrenildi.

İKİSİDE TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan Sekvan S. ile Abbas Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında lüks saatlerin satışına aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.K. ve D.Y. ise savcılıktan serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin spa ve spor merkezlerinin soyunma odalarındaki dolaplardan hırsızlık yapma anları.

- Şüphelilerin evlerinden çıkan piyasa değeri 20 bin 30 bin dolar arasında değişen pahalı saatler

-Şüphelilerin adliyeye sevki

17.02.2017 - 15.56 Haber Kodu : 170217139

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6- HAVALİMANI OTAPARKINDA KAZA

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/İSTANBUL

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali katlı otoparkının turnikelerinden geri manevra yapmak isteyen Engin Özpınar'ın kullandığı cip bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanala düştü. Bir kat aşağı düşen aşağıdan şans eseri yaralanmadan kurtulan Özpınar, " Bir an da oldu. Araba kaydı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Özpınar'ın araçtan eşyalarını alması

-Özpınar'la röportaj

-Katlı otopark ve çıkış bariyerlerinden görüntü

17.02.2017 - 14.38 Haber Kodu : 170217114_