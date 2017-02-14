DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL'DA 'MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ" TOPLANTISI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

"Sanayicilerimizle, işadamlarımızla daha fazla bir araya geleceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki işadamlarımızın en büyük ihtiyaçlarından birisi nitelikli iş gücü ya da çalışacak iş gücü. İstihdam konusunda gayretliler."

"Öncelikle sanayicilerimizle ve yöneticileriyle çok hızlı bir şekilde toplantılara başlayacağız. Bir taraftan istihdam talepleri, işe yerleştirmeler başlatılacak"

*İstanbul Büyükşehir Belediye Kadir Topbaş,

"İnşallah 2017'nin ikinci yarısı ekonomide Türkiye'nin ciddi bir hamlesi haline gelecektir. Belediye olarak çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. Bu yatırımlar aynı zamanda istihdam demektir"

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

İstanbul Valisi Vasip Şahin başkanlığında İstanbul Valiliği'nde 'Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği' adlı toplantı yapıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı İbrahim Çağlar ile çalışma hayatında faaliyet gösteren kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Vasip Şahin, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliğinde İstanbul'un önemli bir role sahip olduğunu belirten Vasip Şahin, İstanbul'un bu harekete gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Toplantının gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Bu toplantıda getirilen teşvikler, yeni imkanlar ve ülkemizin ekonomik hayatının daha ileriye taşınması noktasında üzerimize düşen vazifeler ve gerektiğinde yapmamız gereken fedakarlıklarla ilgiliydi. Gördük ki herkes bu seferberliğe katkı ve omuz verme noktasında birbiriyle yarış halindedir. İstanbul vermiş olduğu taahhütleri fazlasıyla yerine getirecektir" diye konuştu.

"İSTİHDAM KONUSUNDA GAYRETLİLER"

Vasip Şahin, "Sanayicilerimizle, işadamlarımızla daha fazla bir araya geleceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki işadamlarımızın en büyük ihtiyaçlarından birisi nitelikli iş gücü ya da çalışacak iş gücü. İstihdam konusunda gayretliler. Vatandaşlarımızın en azından işe başladıktan sonra eğitilme imkanlarının olduğunu bilerek ilgi gösterirlerse, zannediyorum iş gücüyle istihdam ihtiyacı daha rahat buluşmuş ve daha verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmış olur" diye konuştu.

TOPBAŞ: 2017'NİN İKİNCİ YARISI TÜRKİYE'NİN CİDDİ BİR HAMLESİ HALİNE GELECEKTİR

Kadir Topbaş ise konuşmasında kent ekonomisinin önemine değinerek İstanbul'un da Türkiye'nin iktisadi açıdan başkenti olduğuna vurgu yaptı. Topbaş, "Türkiye ekonomisini güçlendirme adına özellikle İstanbul'daki işadamlarımızın, yatırımcıların daha aktif olmaları arzu edilmektedir. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. İnşallah 2017'nin ikinci yarısı ekonomide Türkiye'nin ciddi bir hamlesi haline gelecektir. Belediye olarak çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. Bu yatırımlar aynı zamanda istihdam demektir" dedi.

ÇAĞLAR, İTO'NUN SEFERBERLİK ÇALIŞMASINA 400 BİN ÜYEYLE KATILACAĞINI AÇIKLADI

İTO Başkanı İbrahim Çağlar da İTO'nun 400 binin üzerinde üyesi bulunduğunu bu milli seferberlik çalışmasına da üyelerinin canı gönülden katılacaklarına olan inancını dile getirdi. Çağlar, "Bu seferberlik yarışında istihdam sağlandığında aynı zamanda piyasalarımızı daha da hareketlendirecektir. Sayin valimizin başkanlığında önemli kararlar aldık ve bunlar sıkı bir şekilde takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

BAHÇIVAN: İŞ DÜNYASINDA BU HEYECANI FAZLASIYAL GÖRÜYORUZ

Son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın açıkladığı teşvikler yeni bir heyecan yarattığını kaydederek, "Bütün sanayicilerimizle iş dünyasında bu heyecanı fazlasıyla görüyoruz. İnşallah bu yıl bu hareketliliklerle beraber tekrar olumlu bir dönüş işareti verecek" diye konuştu.

"SANAYİCİLERİMİZLE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANTILARA BAŞLAYACAĞIZ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vasip Şahin, toplantıda ne gibi kararlar alındığıyla ilgili bir soruya, "Öncelikle sanayicilerimizle ve yöneticileriyle çok hızlı bir şekilde toplantılara başlayacağız. Bir taraftan istihdam talepleri, işe yerleştirmeler başlatılacak. Yani eş zamanlı devam edecek. Burada teşvikler özellikle devlet destekleri konuşuldu. Çünkü çok cazip devlet teşvikleri var. Çalışma hayatında devlet gerçekten büyük fedakarlıklar içerisinde yeter ki bir işçiye daha istihdam sağlansın, üretimimiz bir kademe daha artırılsın" şeklinde yanıt verdi.

"ASGARİ 500 BİN İSTİHDAM TAAHHÜDÜ"

İstanbul'da kaç kişinin istihdam etmeyi hedeflendiğiyle ilgili bir soruya karşılık ise Şahin, "İTO'nun bu noktada bir sayın Cumhurbaşkanımıza bir 500 bin taahhüdü var. İstanbul'un taahhüdü asgari 500 bin istihdam. Bunun üzerine ne kadar çıkabilirsek kendimizi o kadar başarılı sayacağız" ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASINDAN TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya katılan diğer isimler ise şunlar:

"İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Mustafa Çıkrıkoğlu, İkitelli OSB Başkanı Şaban Gülbahar, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Mesut Şengül İstanbul Deri Sanayi OSB Başkanı Celal Kopuz, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kaan, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Başkanı Adnan Keleşoğlu, Yaşar Doğan, TÜMSİAD Başkanı, İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez, Perpa Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü, Tuzla OSB Başkanı Şenol Telli Birlik, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Murat Göktaş, Dudullu OSB Başkanı Bahri Murat Önay, İŞKUR İl Müdürü Yunus Yelmen, İstanbul Tuzla Kimya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Melek Aras,



Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntüler

-Vali Şahin ve katılımcılar

-Vasip Şahin'in açıklamaları

-Kadir Topbaş'ın açıklamaları

-İTO ve İSO başkanlarının açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

14.02.2017 - 13.49 Haber Kodu : 170214105_

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2- GAZETECİ HASAN CEMAL'E HAPİS CEZASI

Haber: Ümit TÜRK - Hayati KILIÇİstanbul /

Gazeteci Hasan Cemal, 'Terör propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı mahkemede görülen başka bir dava da ise Cemal'in 8 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Gazeteci Hasan Cemal ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, kararını açıklayacağını bildirmesi üzerine Cemal'den son savunmasını yapmasını istedi.

"HER ZAMAN BARIŞI SAVUNDUM"

Son sözü sorulan Cemal, "47 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar yazdığım yazı ve kitaplardan dolayı ilk kez bu şekilde suçlanıyorum. Hiçbir zaman terörü savunmadım. Terörün propagandasına alet olmadım. Her zaman barışı savundum. Gazetecilik suç değildir. Gazeteciliğin suç olduğu toplumda hukuk, özgürlük ve demokrasi yoktur" dedi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Cemal'in "Suçu ve suçluyu övmek" suçundan beraatine karar verirken, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ceza ertelendi.

Hasan Cemal, 11 Temmuz 2016'da bir internet sitesinde yayımlanan "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "Terör propagandası" yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.

BAŞKA DAVADAN DA 8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Öte yandan Özgür Gündem Gazetesi'nde nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı sırada "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da aynı mahkemede hakim karşısına çıkan Hasan Cemal'in, savcı mütalaasında 8 yıla kadar hapsini istedi.



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3- NECMİYE ALPAY'A 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Hayati KILIÇ/İSTANBUL,()

Kapatılan "Özgür Gündem" gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Ayşe Necmiye Alpay'ın yargılandığı davada savcı, 8 yıla kadar hapis istedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 85 gün cezaevinde yattıktan sonra 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye olan dilbilimci yazar Necmiye Alpay katıldı.

Savcı, esas hakkında veriği mütaalasında sanık Necmiye Alpay'ın Özgür Gündem Gazetesinin genel yayın yönetmeni olduğu 5 Haziran 2016 tarihli sayısında yayınlanan, çeşitli haberlerde, PKK terör örgütü alt yapılanması KCK'nın açıklamalarına yer verildiğini belirtti.

Savcı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Örgütün basın açıklamalarını yayınlamak " suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütaalaya karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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4- ÇAY BARDAĞINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI



Haber-Kamera:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptığı fiziki takipte şüphelilerin her gün çeşitli züccaciye dükkanlarından çay bardakları ve tabakları aldığını belirledi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin aldıkları çay bardaklarıyla uyuşturucu maddeleri sevk ettiğini tespit etmesi üzerine 10 Şubat Cuma günü 02.30'da Küçükçekmece'de bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 22 kilo toz esrar ve bir miktar bonzai, 1 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.K(32) ve Ü.A.(29) yakalanarak gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİĞİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde E.K.'nın Balıkesir Cezaevinden firari olarak arandığı tespit edildi. E.K. ve Ü.A.'nın uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu satmak suçlarından da çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eve düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği görüldü.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalar

-Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi



(Aktüel Görüntü)

-Sergiden görüntü

-Uyuşturucu maddeler

-Cam bardaklar içinde toz esrarlar

-Genel ve detaylar

14.02.2017 - 13.50 Haber Kodu : 170214106

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5- YGS'YE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Haber: Ezgi ÇAPA, İSTANBUL()

İstanbul'da 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) öğrenci ve görevliler, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde (İBB) AK Parti ve CHP Grubu'nun konuyla ilgili sunduğu ortak önerge, teklif kararı olarak görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, 12 Mart Pazar günü YGS sınavına girecek öğrenciler sınava giriş belgelerini, öğretmenler ise sınavda görev aldıklarını gösteren kâğıtları göstererek toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecek. Öğrenci ve görevliler sınav günü İstanbul'da hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metro, füniküler, tramvay, teleferik, Şehir Hatları Vapurları ile özel deniz motorlarına ücret ödemeyecek. Toplu taşıma araçlarının akaryakıt ve enerji bedelleri İBB tarafından karşılanacak.

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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARAP ÜLKELERİNE ZİYARETİ TURİSTİ ARTTIRIYOR

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN /İSTANBUL

ARAP ülkelerinden gelen turistlere hizmet veren yaklaşık 50 turizm acentası Türkiye'nin tanıtımı ve iş birlikleri için bugün Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde konuşan İstanbul Turizm Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Hasan Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizme katkı sağlaması amacıyla başlatılan "Komşunu Al Gel" kampanyasına destek vermek için Suudi Arabistan'a gittiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkelere yaptığı seyahatlerin kendilerine olumlu yansıdığını bildirdi.

Bayram geçen yıl 2 milyonun üzerinde bu bölgeden turist ağırladıklarını kaydederek, "Hedefimiz bu çıtayı daha da yükseltmek. Artık Arap ülkelerinden prens ve üst düzey aileleri de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap ve Körfez ülkelerine gidip gelmesi bizim için olumlu bir işarettir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman bu bölgeye gitse, konuşma yapsa Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 20 artıyor." diye konuştu.

Bayram, "Son 10 yılda hükümetin turizm politikalarından sonra bu ülkelerden ciddi turist aldık. Bugün Körfez ve Arap ülkelerinden gelen her bir turistin harcama miktarı 600 doların üstünde. Bu turistler en güzel yerleri gezerler, en iyi lokumları alırlar, en iyi otellerde kalırlar, en iyi araçlara binerler " diyerek Suudi Arabistan, Katar, Dubai gibi Körfez ve Arap ülkelerindeki akraba ve tanıdıklarına kampanya ile ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını söyledi.

Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Ahmet Kırk ise 3 Cidde'deki turizm fuarından ümetli olduklarını ifade ederek "2017 yılı için 5 milyon turist bekliyoruz. Sadece İstanbul değil Trabzon, Bursa, Sabanca, Yalova ve Çanakkale gibi yeşilin, doğanın ve suyun olduğu yerleri seviyorlar." dedi. Körfez ve Arap ülkelerinden Türkiye'ye olan ilginin her geçen gün arttığını aktaran Kırk, "Arabistanlı bir generale 15 Temmuz'dan sonra 'Ne olacak?' diye sordum. Bana, 'Ben öleceksem burada öleyim. Avrupa'da ölmek istemiyorum.' dedi. Bu ne anlama geliyor. Ben Türkiye'de ne kadar olay olsa da geleceğim." şeklinde konuştu.

SIK DENETİMLER SIKINTI YAŞATIYOR

Bu arada, Türkiye'de son dönemde hızla sayısı artan Arap turistleri çekmek için Türk turizmcisi destek bekliyor. Özellikle kalabalık ve muhafazakar aile yapısıyla bilinen Arap turistleri taşımak için kullanılan VIP araçların sık denetimlerinin Arap turistlere sıkıntı yaşattığını aktaran bazı acenta sahipleri sorunların aşılması için çağrıda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Acentaların topluca poz vermeleri

-Bayram ve Kırk'ın konuşmaları

-Acenta sahiplerinin gidişleri ve detaylar

14.02.2017 - 13.04 Haber Kodu : 170214086_