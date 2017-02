DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - (ÖZEL) ZABITANIN MÜHÜRLEYİP BOŞALTTIĞI BİNADAKİ 11 DAİRENİN TAMAMI SOYULDU

* Bebek oyuncakları... Buzdolabındaki kurbanlık et ve kemikler... Musluklar bile... Hırsızlar koca apartmanın altını üstüne getirdi.

* Hırsızlık şokunun üstüne ikinci şoku polise başvurduklarında yaşadığını söyleyen bina sakinleri : Polise başvurduk "bina mühürlü giremeyiz, işlem yapamayız" yanıtını aldık.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ, İstanbul



Yanındaki inşaat kazısının tehlike oluşturması nedeniyl Belediye ekipleri tarafından boşaltılıp mühürlenen 11 daireli apartmandaki dairelerin tamamına hırsız girdi. Yeni evli bir çiftin ziynet eşyaları, 10 aylık bebeğin oyuncakları, dolaptaki kurbanlık et ve kemiklerle musluklar dahil bir çok eşya çalındı, ortalık alt üst edildi. Polise başvuran daire sahipleri, "binaya girilmesi tehlikeli" yanıtı alınca bir başka şaşkınlık yaşadı.

ZABITA "TEHLİKE VAR" DİYEREK BOŞALTTI



Kentsel dönüşüme giren Bahçelievler Şirinevler Mahallesi 16. Sokaktaki 11 daireli Nur Apartmanı sakinleri, geçtiğimiz Cuma gecesi apar topar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Onların anlattığına göre, daha önce boşaltılıp yıkılan yan binadaki temel inşaatının tehlike arz ettiğini söyleyen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, Nur Apartmanı sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi. Eşyalarını alamadan yakınlarının yanına sığınan daire sakinleri, mühürlenen binaya giremedi.

HIRSIZLAR MÜHRÜ SÖKTÜ



Dün gece mührün söküldüğünü gören daire sakinleri, evlerini kontrol etmek için binaya girdiklerinde bir sürprizle karşılaştı. Kapıları kıran hırsızlar, eşyaları alt üst edip eşyları boşaltmıştı.

"DEVLET GÜVENCESİNDE DENİLDİ"



Kendi apartmanlarının da kentsel dönüşüm sebebiyle bir süre sonra boşaltılacağını söyleyen Turay Ölmez , " Biz de bunun için toplantı halindeydik. Daireleri boşaltma kararı almıştık. O toplantı sırasında zabıta geldi, 'daireleri boşaltın' dedi. Hiçbir eşya almadan herkes dışarı. Binayı mühürlediler. Biz güvenliği hatırlatınca, Zabıta amiri dediki, 'burası devlet güvencesinde, birşey olmaz'. Birşey olursa talep edin karşılayacağız dedi' " şeklinde konuştu.

İSYAN ETTİLER



Mührü bozmadıklarını dairelerine girmedikleri söyleyen Sevil Erdaş, da, "Sabah baktık ki bütün kapıları patlatmışlar" dedi. Hırsızlığın planlı olduğunu, aynı gecede 11 daireye girilmesinin tesadüf olamayacağını söyleyen bir sakin de ortaya çıkan duruma isyan etti.

"POLİS HIRSIZLIK OLAN BİNAYA GİRMEDİ"



Selçuk ve Öznur Yavaş çifti de hırsızlık şokunu yaşayan apartman sakinlerinden. Polis çağıran Yavaş çifti de beklemedikleri bir yanıtla karşılaştı. Selçuk ve Öznur Yavaş çifti " Polise haber verdik. Polis geldi. Binamız mühürlü olduğu için hiçbir tutanak tutulmadan geri gidildi. Olay yeri inceleme dahi gelemez dediler gittiler. Mührü hırsızlar söktü. Güvenliğimiz yok. bizim güvenliğimiz yok biz bu binaya girmeyiz dediler"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



------------------------



- Binanın dışarıdan görüntüsü



- Yandaki inşaattan detay



- Vatandaşlarla röportajlar



- Hırsızların girdiği dairelerinden genel ve detay görüntüler

12.02.2017 - 17.42 Haber Kodu : 170212121

/////////////////////////////





2 - BEYOĞLU'NDA POLİSİ VE İTFAİYEYİ 2 SAAT UĞRAŞTIRDI







* "Borçlarım var" deyip çatıya çıktı. İknacı polisin 2 saatlik çabasından sonra bulunduğu yerden indirildi







Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul



Beyoğlu'nda borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen bir kişi çatıya çıkarak intihar girişimimde bulundu. Müzakereci polislerin yaklaşık iki saat ikna etmek için çaba gösterdiği İbrahim A. sonunda çatıdan inmeyi kabul etti.

5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN GÖRENLER POLİSİ ARADI



Beş katlı bir binanın çatısına çıkan İbrahim A.'yı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Polis ekipleri de çatıya çıkan kişiyi ikna etmesi için olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis İbrahim A'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan İbrahim A. sürekli yerini değiştirdi. Çatıdan kendisini izleyenlere ve itfaiye ekiplerine kiremit ve taş attı. Bir çok kişi de bu anları cep telefonu ile kaydetti.İbrahim A. yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indi. İ.A polis merkezine götürüldü



Görüntü Dökümü:







-------------------------------------



Çatıya çıkan kişi



Polisin ikna çabaları



İtfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı



intihar girişimini izleyenler



Cep telefonu ile kayıt yapanlar



Çatıdaki kişinin yere kiremit ve taş atması



İbrahim A'nın gözaltına alınarak polis merkezine götürülmesi







12.02.2017 - 17.07 Haber Kodu : 170212102

////////////////////////////////////////////////////

3 - ŞİŞLİ'DE SOKAKTA CESET BULUNDU







Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul



Şişli'de oturur vaziyette duran kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendi. Üzerinden Hacı Ali Kocaman adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şişli, Mecidiyeköy Antikacılar Çarşısı yanında saat 14.00 sıralarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yerde oturur vaziyette duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri vücudunda morluklar oluşan kişinin kalp krizinden veya soğuktan donarak ölmüş olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üzerinden Hacı Ali Kocaman adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.







Görüntü Dökümü:



-------------------------



Yerde oturur vaziyette duran kişi



Olay yerindeki polis ve sağlık ekibi



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları



Genel ve detaylar







12.02.2017 - 17.19 Haber Kodu : 170212108

/////////////////////////////////////////////////////







4 - İHRAÇ EDİLEN PROFESÖRDEN KAR YAĞIŞI ALTINDA DERS



Ezgi ÇAPA, İSTANBUL()



Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ihraç edilen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, yazı tahtasının başına geçerek kar yağışı altında ders anlattı. Beşiktaş Abbasağa Parkı'da açık havada gerçekleşen derse, soğuk havaya rağmen öğrencilerinin yanısıra vatandaşlar katıldı. CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Demokrasi Dersiö adı verilen etkinliğe CHP milletvekilleri Şafak Pavey ve Selina Doğan da katıldı.

28 ŞUBAT'I HATIRLATTI



Cumhuriyet tarihindeki kamudan ihraçların 20 katı kadar ihraç söz konusu olduğunu belirten Taşkın, 28 Şubat'ta yaşanan mağduriyetleri hatırlatarak "İnsan sadece kendisine yapılan mağduriyetlere odaklanırsa, bu çok büyük bir insanlık ayıbıdır. Çünkü vicdan bölünmez bir bütündür. Başkası için endişelenmeyen, üzülmeyen insanın vicdanı olmaz. Sadece kendi mahallesinin mağduriyeti üzerinden konuşan insanların evrensellikle de vicdanla da alakaları olmaz" şeklinde konuştu.

ORTAÇAĞ'DAN ÖRNEK: AĞAÇTA, KAYIKTA DERS VERMESİNİ YASAKLADILAR



Siyasi Tarih alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Ortaçağ'da üniversitelerin oluşum sürecini Fransız ilahiyatçı ve felsefeci Peter Abelard'ın hikayesi üzerinden şöyle anlattı: "Abelard, 12'inci yüzyılda aykırı görüşleri yüzünden arkadaşları tarafından yüksek otoritelere ihbar edilir. Arkadaşlarının ihbarı sonucunda Abelard'ın Fransız topraklarında ders vermesi yasaklanır. Abelard bunun üzerine bir ağaca çıkar ve dersini orada anlatır, çünkü dersini dinleyecek insanlara vardır. Sonra o ağaçta da ders vermesi de yasaklanır. Bunun üzerine bir kayıkta dersini anlatır. İşte bilginin, doğrunun peşine düşenler olduğu sürece, özgürlük korkusu olanlar bizi mağlup edemeyeceklerdir."

PROF.DR.KABOĞLU'NA ALKIŞ YAĞMURU



Dünyanın en eski suçlarından bir tanesinin düşünce suçu olduğunu söyleyen Taşkın, "Bu ülkede düşünce suçu utancını yaşadığımız için gerçekten üzülüyorumö diye konuştu. Aynı KHK ile üniversiteden ihraç edilen Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Kaboğlu'nu 'kamusal entellektüel' olarak nitelendiren Taşkın, "Onunla aynı yerde durmaktan büyük bir onur duyuyorum" cümleleri alkışlarla karşılandı.

DERS İZMİR MARŞI İLE SON BULDU



Bosna-Hersek'in lideri Aliya İzzetbegoviç'in "Bana düşmanlık yapanlara verebileceğim en büyük ceza adalettirö sözlerini hatırlatan Taşkın, "Biz de onlara adaleti vereceğiz, onlar gibi çirkinleşmeyeceğiz. Biz onlara benzersek insanlıktan utanırız. Biz insan kalarak kazanacağız, hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu. Kar yağışı altında yapılan ders İzmir Marşı söylenerek son buldu.

Görüntü Dökümü:



-----------------------



Abbasağa Parkı'nda ders dinleyen vatandaşlardan görüntü



Prof.Dr. Yüksel Taşkın'ın ders anlatması



Kar yağışı altında ders dinleyenlerden görüntü



CHP milletvekilleri Pavey ve Doğan'ın görüntüsü



Tahta başındaki Taşkın'ın görüntüsü



İzmir Marşı'nın söylenmesi



Genel ve detay görüntüler

12.02.2017 - 17.28 Haber Kodu : 170212114

//////////////////////////////////////////////////////////

5 - TAKSİM MEYDANI VE ÇEVRESİNDE KAR

* Sabah saatlerinde batı ilçelerinde gözlenen kar yağışı öğleden sonra Taksim ve çevresinde de görüldü

İhsan YALÇIN / İstanbul



İstanbul'un Beylikdüzü gibi batıdaki ilçelerinde aralıklarla yağan kar, öğleden sonra iç kısımlarda da görüldü. Taksim Meydanı ve çevresine yerleri beyazlaştıracak kadar etkili olmasa da kar yağdı. Yarım saat süren kar yağışı sırasında cep telefonlarının kameraları çalıştı, hatıra görüntüleri çekildi.

Görüntü Dökümü:



------------------------



-Taksim'de kar yağışı



-Şemsiye ile yürüyenler



-Fotoğraf çekenler



-Genel ve detaylar

12.02.2017 - 16.35 Haber Kodu : 170212095

//////////////////////////////////////////////////////

6 - MARKET SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA







* İstanbul ve Tekirdağ'da 12 marketi soymuşlar. s Silahlı soygunların her anı güvenlik kameralarına yansıdı.







Hasan YILDIRIM / Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri İstanbul ve Tekirdağ'da 12 ayrı silahlı soygun olayına karıştıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Polis, soygunların kiralık araçlarla yapıldığını belirledi ve ardından Esenyurt , Başakşehir ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenledi. Sercan Ö. ve Özal Ö. adlı 2 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın devamında Nazif Ç. ve Mehmet G adlı 2 şüpheli daha yakalandı.



Silahlı soygunlarda kullanılan tabanca da şüphelilerin gösterdiği yerde bulundu. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KASAYI ALARAK KAÇTILAR



Başakşehir'deki soygun güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Yüzlerini kapüşon ile kapatarak markete giren 2 kişi bir ürün alarak kasaya gidiyor. Kasiyere paraları vermesini söylüyor. Kasiyer kasanın açılmadığını söylemesi üzerine kasayı alarak olay yerinden kaçıyorlar.







Görüntü Dökümü: (güvenlik kamerası)



------------------------



İki zanlının markete girişi



Bir ürün alarak kasaya gitmeleri

Kasiyere tehdit etmeleri



Kasiyerin arka tarafa gidişi



Zanlıların market kasasını alarak kaçmaları



Zanlıların tabancanın yerini göstermesi



Zanlıların Asayiş Şubeden çıkışı







12.02.2017 - 16.25 Haber Kodu : 170212090