DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- REİNA SALDIRGANI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (1)

Haber: Çağatay KENARLI - Özden ATİK - İSTANBUL

Yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov adliyeye sevkedildi.

16 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Masharipov sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganın yakalandığı gün çekilen görüntüler

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(ek görüntüyle)

2- İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA OPERASYON (3)



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL

Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi. Operasyonda 26 iş yerine 10 zırhlı araç ve 60 ekiple baskın yapıldığı belirtildi.

Operasyona çevik kuvvet, özel harekat ekipleri destek verirken, polis helikopteri de havadan görüntü desteği sağladı. Polise ekiplerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alması

- Polis helikopterinden görüntü

- TOMA'nın görüntüsü

- Özel harekat ekiplerinden görüntü

- Çevik kuvvet ekiplerinden görüntü

- Bir işyerindeki arama

- El konulan para



11.02.2017 - 11.56 Haber Kodu : 170211053

11.02.2017 - 12.23 Haber Kodu : 170211064

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(ek görüntüyle)

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın Guterres ile tokalaşması

-Görüşmeden görüntü

11.02.2017 - 14.25 Haber Kodu : 170211097

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZGECAN'I ANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter üzerinden 2 yıl önce vahşice katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze" dedi

#ÖzgecanAslan hashtag'ı ile paylaşımlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür.Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgecan tweetlerinden detay

11.02.2017 - 14.24 Haber Kodu : 170211096

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5- YAVRU KÖPEK 70 METRELİK KUYUDA 6 GÜNDÜR MAHSUR

* Beykoz'da 70 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpeğin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

* 6 gün önce düşen köpeğin kurtarılması için hayvanseverler ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

* Kamera görüntüleriyle durumunun iyi olduğu belirlenen yavruya yemek ve su indirildi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Beykoz Dereseki mahallesinde sondaj için açılan yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya 6gün önce yavru bir köpek düştü. İhbar üzerine itfaiye ekipler ve hayvanseverler yavru köpeği kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri bir insanın giremeyeceği genişlikte olan derin kuyudaki yavru köpeği kuratmak için bütün yolları deniyor. İtfaiye ekipleri yağmur ve hava şartlarından etkilenmemesi için yavru köpeğin düştüğü kuyunun üstüne çadır çekti. Durumu öğrenen hayvansever de olay yerine giderek kurtarma çalışmalarına katıldı.

YAVRU KÖPEK KAMERADA

İtfaiye ekipleri ellerindeki teknik imkanlarla kuyuya teleskobik kameraları salarak yavru köpeğin yerini tespit etti. Ekipler yavru köpeğe su ve yiyecek verdi. Kuyunun ağız genişliğinin çok dar olması nedeniyle nasıl düştüğü araştırılan yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayvan Hakları Konfedasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün, "Yaklaşık 6 gün önce bu hayvanın çukura düştüğünü biliyoruz. İtfaiye ve hayvansever buradayız, gönüllüler geliyor. Kameradan izlediğimiz duruma göre hayvanın durumu iyi. İnsanın girmesi imkansız. Ama bir türlü çıkaramıyoruz. Zorlu bir süreç. Umarım sağlıklı bir şekilde çıkaracağız hayvanı " diye konuştu.

Ekiplerin yavru köpeği kurtarama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Kurulan çadır

-Kuyudan görüntü

-Kurtarma çalışmaları

-Kameradan köpeğin görüntüsü

-Barış Şengün ile röp

-Köpeğe su ve yiyecek verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

11.02.2017 - 13.41 Haber Kodu : 170211093_

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6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

- TERLİKLERİNDEN BİLE KOKAİN ÇIKTI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Letonya uyruklu 1 kişinin valizinde, deri el çantasında, ajandasının arasında ve terliklerinde saklanmış 3 kilo 242 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma başlattı. Polis ekipleri, 4 Şubat Cumartesi günü Letonya uyruklu P.R.(29)'den şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramalarda P.R.'nin valizinde ve üst arasında 14 paket halinde toplam 3 kilo 242 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli P.R. gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri ertesi gün tamamlanan P.R. adliyeye sevk edildi. Şüpheli P.R. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

VALİZ, DERİ EL ÇANTASI, AJANDA VE TERLİKTE KOKAİN ZULASININ BULUNMASI POLİS KAMERASINDA

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, gözaltına aldığı şüpheli P.R.'nin valizinde arama yaptı. Ekipler, valizde yaptıkları aramalarda valizin gizli bir bölmesinde bir miktar kokain ele geçirdi. Aramaların devamında valizde bulunan deri bir el çantasının da zula olduğu belirlendi ve burada da poşetler halinde bir miktar kokain ele geçirildi. Şüpheli P.R.'nin sırt çantasında bulunan bir ajandanın da kapak kısmına zulalanmış kokain bulunurken, şüpheli P.R'nin terliklerinin içine de gizlenmiş kokain polis ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Şüpheli P.R.'nin gözaltına alınması

-P.R.'nin valizinde yapılan arama

-Valizde kokain bulunması

-Valizden çıkan deri çanta da kokain bulunması

-Ajandaya yapılan zula

-Terlik altına yapılan zula

-Genel ve detaylar

11.02.2017 - 13.43 Haber Kodu : 170211094

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7- SURİYELİ KADIN MÜLTECİLERİN SORUNLARI "AYRILIK" İLE ANLATILDI

* Sümeyye Erdoğan Bayraktar,

"Bu projenin en büyük çıktılarından biri de bu kadınları sadece barınma ihtiyacı olmadığı bunun da ötesinde entegrasyon için bazı aktivitelere etkinliklere ihtiyaç duyulduğuydu. Biz, bu yönde adımlar atıyoruz"

Haber - Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Suriyeli kadın mültecilerin sorunlarına yönelik farkındalık yaratmak için bir yıl önce başlatılan 'Kadınlar Göç Yolunda' projesi kapsamında 8 Suriyeli mülteci kadının hikayesinin anlatıldığı 'Ayrılık' adlı belgesel filminin galası ve Uluslararası Mülteci Kadınlar Paneli İstanbul'da yapıldı.

Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Cangir, KADEM yönetim kurulu üyeleri ve projede yer alan Suriyeli kadınlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Sare Aydın Yılmaz, Suriye'nin tüm dünyanın kanayan bir yarasıdır ve bir insanlık sorunu olduğunu söyledi. Dünyanın yaşanan acıyı sadece seyrettiğini Türkiye'nin ise iç savaştan kaçan dünyanın en büyük mülteci nüfusunu misafir ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Devletimizin elinden gelen gayreti gösteriyor olması bizim gurur kaynağımızıdır. 6 buçuk milyon insanın yerinden yurdundan edildiği bu savaşta Türkiye üç buçuk milyon mazluma kapılarını açtı" dedi.

Sare Aydın Yılmaz, KADEM olarak mülteci göçü konusuna savaştan göç eden kadınlar ve yaşlılardan öte bir bakış açısıyla baktıklarını belirterek, "Tüm dünyada göçün ve savaşların mağdur ettiği dezavantajlı kesim olan kadınlar için ne yapabiliriz düşüncesiyle bakıyoruz" diye konuştu.

KADIN MÜLTECİLERİN YAŞADIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK FARKINDALIK YARATILDI

Yılmaz, "Kadın mültecilerin yaşadıklarını gerçek problemlerini ve ihtiyaçlarını ortaya koymak üzere bugün kadınlar göç yolunda projesi ile bir aradayız. Mültecilerin yasal hakları ve düzenlemeler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler düzenledik. 5 yıldır geri dönemeyen ve yakın vadede dönmesi ne yazık ki muhtemel gözükmeyen mülteci kardeşlerimizin burada geçici ve yarım hayatlar yaşadıklarını biliyoruz. Onların gerçek birhayat kurmaları için entegrasyon projelerine ihtiyacımız var. Mülteciler ve mülteci entegrasyonu konusunda Avrupa ve Türkiye'de yapılan iyi uygulamaları araştırdık. Kamuoyunda mültecilere yönelik olan yanlış algıyı kırmak ve kadın mültecilerin gerçeklerini anlatmak üzere belgesel film hazırladık" şeklinde konuştu.

"BİR GÜN VATANINIZA DÖNECEKSİNİZ"

Suriyeli mülteci kadınlara yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade eden Sare Aydın Yılmaz, "Amacımız, bu kadınların sorununa bir nebze olsun destek çıkmak, onları toplumumuzun bir parçaları olabilmeleri için hayatlarına dokunabilmektir. Bütün kalbimle inanıyorum ki bir gün evlerinize, vatanınıza Suriye'ye döneceksiniz. Geride kalan şey ektiğimiz bu kardeşlik olacaktır" ifadelerini kullandı.

AYRILIK, 8 MÜLTECİ KADININ HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul, Gaziantep ve Hatay'daki kamplarda ve kamp dışında yaşayan 8 Suriyeli mülteci kadının hikayesinin anlatıldığı 'Ayrılık' adlı belgesel film izlendi. Belgeselde hikayesi yer alanlar savaş öncesinde Suriye'de Fransızca öğretmeni, matematik öğretmeni, ressam ekonomist, ve inşaat mühendisi olarak çalışan ancak Türkiye'ye göç sonrasında kendilerine yeni bir hayat kurma savaşı veren kadınlar olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR RESİM SERGİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Öte yandan belgeselde hikayesi anlatılan ressam Sumaya Kaderi'nin kendi resimlerinden oluşan serginin açılışı da Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Sare Aydın Yılmaz tarafından yapıldı. Sergiyi gezdikten sonra düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Sumaya hanım bir ressam ve Suriye'den gelmiş. Suriye'de savaşın acılarını çekmiş. Sonra burada o acıları çekmekle kalmayıp bunu bütün dünyaya anlatmak için sanatını kullanmış. Resimleri de çok güzel" ifadelerini kullandı.

"BU KADINLARA YASAL HAKLARIYLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLDİ"

Projeyle ilgili de açıklamalarda bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Projemiz AB'den fonlu bir projedir. Bu proje kapsamında 436 kadınla birebir mülakatlarla sosyal kültürel ekonomik durumları incelendi ve araştırıldı. Daha sonra bu kadınlara yasal haklarıyla ilgili eğitimler verildi. Bununla da kalınmadı, kendilerine entegrasyonlarıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Bu projenin en büyük çıktılarından biri de bu kadınları sadece barınma ihtiyacı olmadığı bunun da ötesinde entegrasyon için bazı aktivitelere etkinliklere ihtiyaç duyulduğuydu. Biz, bu yönde adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kültür merkezindeki programa katılanlar

-Sümeyyer Erdoğan Bayraktar'dan görüntü

-Sare Aydın Yılmaz'ın konuşması

-Belgeseldeki kadınların sahnede anlattıkları

-Belgeselden görüntüler

-Çiçek takdimi

-Serginin kurdele kesimi

-Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın açıklaması

11.02.2017 - 13.31 Haber Kodu : 170211091