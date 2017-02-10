DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- DEAŞ, İSTANBUL'DA OKULUNU KURUP ÇOCUK MİLİTANLAR YETİŞTİRMİŞ

* "Ribat" adı altına kurulan sözde okullarda çocuklara "T.C'yi, mahkemeleri, askerliği, siyasi partileri, Atatürk ilkelerini ret" dersleri verildi.

* İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesine göre DEAŞ'ın, öğrencileri çocuk olan Sultanbeyli'deki okullarında örgüte militan yetiştiriliyordu.



Ümit TÜRK, İstanbul

DEAŞ iddianamesinde, İstanbul Sultanbeyli'de 'Ribat eğitim kurumu" ve 'sübyan okulu' adı altında kurulan sözde okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'nın iddianamesine göre DEAŞ militanları bu çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetme desleri verdi. . İddianamede söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların fotoğrafları da yer aldı.

35 SANIKLI DEAŞ İDDİANAMESİ HAZIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın'ın 35 kişi hakkında düzenlediği iddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Sultanbeyli'deki örgütlenmesini gözler önüne koyan dehşet verici fotoğraflar ve tespitlere yer verildi.

DEAŞ MİLİTANLARININ ÇOCUKLARINA SÖZDE EĞİTİM

Terör örgütünün, çatışma bölgelerinde ölen, cezaevinde olan ya da o bölgedeki faaliyetlerine devam eden DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel, sözde eğitim kurumları kurduğu ortaya çıktı.

BAŞ KONU : DEVLETİ, MAHKEMELERİNİ, ASKERLİĞİ VE ATATÜRK'Ü RET

İddianameye giren fotoğraflara göre, 'Ribat eğitim kurumu" adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen sözde eğitim kurumunda çocuklara Atatürk ilke ve inkılaplarının, mahkemelerin, askerliğin, partilerin ve bayramların reddedilmesi anlatıldı.

OKULUN KADIN MÜDÜRÜ TAKDİRNAME BİLE VERDİ

İddianamede söz konusu eğitim kurumunun kadın müdürünün halen yakalanamayan Fatma Küçük olduğu anlatıldı, çocukların başarılı bulunanlarına takdirname belgesi verildiği belirtildi. Ele geçen belgelerde sözde eğitimin ücretsiz olmasının da altının çizildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

BURADA EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR RADİKKALLEŞMEYE BAŞLADI

İddianamede, söz konusu Ribat eğitim kurumunda elde edilen dökümanlarda "Bahse konu yerin DEAŞ terör örgütü ideolojisi yönünde eğitim verdiği, DEAŞ terör örgütünün meşrulaştırılarak küçük yaştaki çocuklara benimsetilmeye çalışıldığı, eğitim alan çocukların da radikalleşmeye başladığı" değerlendirilmesine yer verildi.

GİZLENMİŞ MESCİD...

İddianamede yine dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin Sultanbeyli'de kullandığı belirlenen gizli bir mescidin de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu mescidin dışarıdan işyeri gibi göründüğü ancak içinin mescid şeklinde düzenlendiği ve burada da DEAŞ militanlarına örgüt hakkında bilgiler verilip toplantılar yapıldığı, broşür dağıtımından, başka kişilerle kurulacak ilişkiye kadar görevlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

19 ÇOCUĞUN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerince basılarak kapatılan sözde eğitim kurumu ile illegal mescitte bulunan 18 çocuk ile suça sürüklenen Ö.D. isimli bir çocuğun işlemlerinin Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı kaydedildi.

6 ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede 6 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken tüm şüpheliler hakkında ayrıca "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezaı talep edildi. 2 şüphelinin de firari olduğu belirtilen iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

RİBAT : İSLAM DEVLETLERİNİN SINIR KARAKOLU

İddianamede, Ribat kelimesinin İslam devletlerinin kara ve deniz sınırlarındaki, önemli noktalarda bulunan sınır karakolu niteliğinde müstahkem yapılar anlamına geldiği, ayrıca Arapça olan Ribat kelimesinin "bağlamak, sağlamlaştırmak, sağlam yürekli olma, sabretmet, kuvvet vermek" anlamlarına da geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü (FOTOĞRAF)

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-terör örgütünün okulunda eğitim gören çocuklar

10.02.2017 - 13.17 Haber Kodu : 170210071

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2- ZEYTİNBURNU'NDAKİ "ŞÜPHELİ ÇANTA" FÜNYE İLE PATLATILDI

* Belediye binası yakınına bırakılan çantanın alet çantası olduğu belirlendi.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bomba uzmanı ekiplere haber verildi. Olay yerine bomba uzmanı ekip çağrıldı. Kısa sürede gelen ekipler çantayı fünye ile patlattı. Çantanın alet çantası olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Çantanın patlatılması

-İncelemeden görüntüler

10.02.2017 - 13.14 Haber Kodu : 170210070

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3- DEMİRTAŞ'IN "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER İstanbul

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi. Demirtaş'ın açıklamasında kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. İddianame kabul edilirse Selahattin Demirtaş, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

9 KİŞİ BİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 kişinin farklı tarihlerde BİMER'e şikayette bulunduğu anlatıldı.

Söz konusu şikayette Selahattin Demirtaş'ın 24 Aralık 2015 tarihinde Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada bölücülük faaliyetinde bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı hiçe saydığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verdiği belirtilerek yasal gereğinin yapılmasının istendiği kaydedilen iddianamede, söz konusu şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

KOVUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İddianamede, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kovuşturma izni verildiği hatırlatıldı.

SAVUNMASI VE DELİLLER SAVCILIĞA ULAŞTIRMADIĞI BELİRTİLDİ

Selahattin Demirtaş'ın suçlamalardan haberdar olması ve delillerini bildirmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen süresinde savunmasını ve suçlama ile ilgili delillerini savcılığa ulaştırmadığı belirtilen iddianamede, Demirtaş'ın savunma ve delilerinin tespit edilemediği kaydedildi.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN İFADELER"

Demirtaş'ın Rusya gezisinin ardından yaptığı konuşmaya da ayrıntılı olarak iddianamede yer verildi ve "Söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin soruşturma makamınca görüş açıklama ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler olarak değerlendirilmiştir" denildi. İddianamede, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. Maddesi kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.

"CUMHURBAŞKANININ KİŞİSEL HAKLARINA HAKSIZ SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIDIĞINI KABUL ETMEK GEREKİR"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Madde içtihatlarının dahi ifade özgürlüğüne çeşitli sınırlar getirdiği kaydedilen iddianamede, "Şüphesiz genel olaylarla ilgili konularda ve siyasi tartışma konularında açıklamalar yapılabilir. Bu demokratik toplumun önemli bir işlevidir. Ancak bu değerlendirmelerin muhatabı kişilerin itibarı ve hakları konusunda da belli sınırlamalara tabidir. Kendisine hakaret edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır. Bu hususta kabul edilebilir eleştiri sınırlarının normal bireyden daha geniş olması savunulabilir. Ancak Cumhurbaşkanı ve temsil ettiği makamın yasal korumadan da faydalanması gerektiği unutulmamalıdır. Şüphelinin açıklamasında kullandığı ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığını kabul etmek gerekir" ifadelerine yer verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse Selahattin Demirtaş, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DEMİRTAŞ KASIM AYINDA TUTUKLANMIŞTI

HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Selahattin Demirtaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 Kasım 2016 tarihinde Edirne Cezaevi'ne konulmuştu.

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4- BAKAN ELVAN: 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM ÖNGÖRÜLÜYOR

* Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,

"(CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI) Öncelikli olarak bu uygulamayı 23 ilde görmek istiyoruz"

"10 bin kişiye yakın da istihdam şu an için öngörülüyor. Ama önümüzdeki günlerde bu sayının hızla artacağını düşünüyoruz. Yoğun bir şekilde talep söz konusu"

"(ALMAN FİRMASINDAN ŞANLIURFA'YA YATIRIM) Boru üzerine yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler. Başvurularını da almışlar. Özellikle doğalgaz borusu imali. Aşağı yukarı 100 milyon euroluk bir yatırım"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD'da "Cazibe Merkezleri Programı" tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Elvan, MÜSİAD genel merkezinde düzenlenen toplantıda gazetecilerin 23 ili kapsayan "Cazibe Merkezleri Programı"na ilişkin sorularını yanıtladı.

Program kapsamında yapılan yatırım başvurularının sorulması üzerine Bakan Elvan, "Kocaeli'de bu bölgelere gidip, bölgeleri inceleyen yatırımcılarımız var. Yoğun bir talep olduğunu ifade edebilirim. Temel olarak arsa teminine yönelik şu an itibariyle bir sıkıntımız söz konusu. Bunu giderme doğrultusunda da çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde arsa ile ilgili problemleri de çözeceğiz. Bazı illerimizdeki OSB'ler dolu. Yeni arsa üretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları bir taraftan Maliye Bakanlığımız diğer taraftan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Önümüzdeki günlerde bu sorunu aşmış olacağız. Yoğun bir ilgi olduğunu tekrar ifade ediyorum" dedi.

Elvan, GAP İdaresi Başkanlığı'nın da önümüzdeki dönem kadınların istihdamı için yoğun bir çalışma başlatacağını ifade etti.

ALMANYA'DAN 100 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Bakan Elvan, Alman bir firmanın "Cazibe Merkezi Programı" kapsamında Şanlıurfa'ya yatırım taleplerinin olduğu ve ne üretim yapacaklarının sorulması üzerine, "Boru üzerine yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler. Başvurularını da almışlar. Özellikle doğalgaz borusu imali. Aşağı yukarı 100 milyon euroluk bir yatırım" şeklinde konuştu.

VARLIK FONU

Elvan, bir gazetecinin "Varlık Fonu'nun ekonomiye etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Varlık Fonu'ndan cazibe merkezlerine bir kaynak aktarımı söz konusu olur mu?" şeklindeki sorusu üzerine "Bugünkü gündem maddemizden birisi değil Varlık Fonu. Ama özellikle ülkemizde yatırım canlanması, üretimin artması açısından dünyada yaygın olarak uygulanan bir yöntem. Türkiye'de bu yöntemi kullanmaya başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun ürünlerini hep birlikte göreceğiz. Varlık Fonu'nun kurmanın faydalarını göreceğiz" diye konuştu.

23 İLİ KAPSIYOR

Bakan Elvan, cazibe merkezlerinin kapsadığı illerin sayısında bir artışın olup olmayacağının sorulması üzerine, "Şu an böyle bir düşüncemiz yok. Öncelikli olarak bu uygulamayı 23 ilde görmek istiyoruz. Aşağı yukarı resmi olarak başvuruları almaya başlayalı 1 hafta 10 gün oldu. Genel hatlarıyla baktığımızda özellikle çelik boru, hafif blok, gaz beton, tarım aletlerine yönelik başvuru var. Otomotiv yedek parça üretimi yönelik başvuru var. Kedi-köpek maması, doğal, sentetik bahçe ve büro mobilyaları üretimlerine yönelik başvuru var. Tarım ürünleri, profil, yalıtım, ambalaj, yapı kimyasallarına yönelik, tekstil makineleri imalatına yönelik başvurular var. Değişik alanlarda başvurular söz konusu ki 2 hafta oldu zannedersem, 2.5 milyar lira civarında resmi başvuru var. Önümüzdeki günlerde bunun yoğun bir şeklinde artacağını düşünüyoruz. 10 bin kişiye yakın da istihdam şu an için öngörülüyor. Ama önümüzdeki günlerde bu sayının hızla artacağını düşünüyoruz. Yoğun bir şekilde talep söz konusu" dedi

İLAVE ÖDENEK SAĞLANACAK

Bakan Elvan cazibe merkezlerine 1 yıl içinde ne oranda bir yatırım beklediklerinin sorulması üzerine , "Kalkınma Bankası'nın sermayesini 160 milyon liradan 500 milyon liraya çıkardık ilk aşama olarak. İkincisi aşamada da bütçemizden şu anda 1.1 milyar liralık bir ödenek ayırdık. Ancak ihtiyaç duyulması halinde ilave ödenek sağlamamız mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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- Elvan'ın açıklamaları

- Detaylar

10.02.2017 - 12.38 Haber Kodu : 170210053

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5- BAKAN ELVAN MÜSİAD'DA "CAZİBE MERKEZİ PROGRAMI"NI ANLATTI

* Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,

"Biz yatırımcının eline bir teşvik belgesi verip, gidiniz, yatırımınızı yapınız' demenin ötesine geçiyoruz."

"Proje fikrinden fizibilite çalışmasına, arsa temininden bina yapımına, makine teçhizat alımından personel alımına, personel eğitiminden işletme aşamasına geçinceye kadar olan tüm süreçler devlet, hükümet, kamu olarak biz sizin yanınızda olacağız"

"Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda bu sorunu çözecek olan siz değilsiniz, biziz. Yatırımın tüm süreçlerinde size danışmanlık, müşavirlik yapacağız, önünüze çıkan her engeli biz kaldıracağız. Dolayısıyla herhangi bir danışmanlık müessesine ihtiyacınız yok bunu size biz vereceğiz. Bu bir paket program"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD'da "Cazibe Merkezleri Programı" tanıtım toplantısına katıldı.

MÜSİAD genel merkezinde düzenlenen toplantıda MÜSİAD Başkanı Nail Olpak da yer aldı.

Bakan Lütfi Elvan, "İstikrarı, güveni ve dolayısıyla yatırımları tehdit eden bu olumsuz ortamda dahi, Türkiye'nin bölgesinde de en yüksek büyüme oranına sahip olan ülkelerden biri olma konumunu sürdürüyor. Ekonomimizin iç ve dış şoklara karşı direnci her geçen gün artmakta, hükümetimiz iş dünyası ile el ele yatırımın ve üretimin önünü açan yeni başarılara imza atmaktadır. Küresel kriz ve piyasaların belirsizliğinin devam ettiği bu dönemde, Türkiye ekonomisinde hem kamu bütçe dengesi sağlanmış hem de her şeye rağmen yatırım yapılabilir bir ortam oluşmuştur. Ülkemizin kalkınma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi, tüm bölgelerimizin potansiyelinin en üst düzeyde değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle, gelişmiş bölgelerimiz kadar yatırım ortamının görece daha az cazip olduğu, rekabet gücünün daha düşük olduğu bölgelerimizin de üretim, istihdam ve ihracata katkı vermesini sağlamak zorundayız. Bu nedenle hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen hem ekonomik hem de sosyal alanlardaki reform ve yatırımlarla hem bölgesel ve hem de global bir güç olma yönünde emin adımlarla ilerleyen ülkemizin, özellikle doğu ve güneydoğusunu yatırımcılar için çok daha cazip hale getireceğine inancımız tamdır" dedi.

"İŞ DÜNYAMIZIN POTANSİYELİNE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ"

Bakan Elvan, "Bu çalışmaların odağında üreten ve istihdam sağlayan iş dünyası bulunuyor. Bir süredir yoğun bir şekilde hazırlığını yaptığımız, ekonomimize yeni bir ivme kazandıracak Cazibe Merkezleri Programı da iş dünyamızın potansiyeline duyduğumuz güvenin bir göstergesi" diye konuştu.

"ARTIK BİZİM AJANDAMIZDA, ZİHNİMİZDE GERİ KALMIŞLIK YOK"

Bakan Lütfi Elvan, "Ulaşım, sağlık, eğitim alt yapısı itibarıyla güçlü bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine kavuştuk. Bundan sonraki süreçte ihtiyacımız olan güçlü bir sanayi altyapısı oluşturmaktır. Artık bizim ajandamızda, zihnimizde geri kalmışlık yok. Böyle bir ifadeyi Allah'ın izniyle artık kullanmayacağız. Bu bölge böyle bir tabire layık değil" dedi.

Elvan, en son uygulanan 5. ve 6. bölgede yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin istifade ettiğini, ancak bunun yeterli olmadığını eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

"İŞİN BAŞINDA KREDİ ALACAĞINIZI GARANTİ EDECEĞİZ"

Bakan Elvan, program kapsamında yatırımcıyla beraber olacaklarını ifade ederek, "Bu yatırım kamu ve özel kesimin, yatırımcının el ele yürüdüğünü bir süreç olacak. Biz yatırımcının eline bir teşvik belgesi verip, gidiniz, yatırımınızı yapınız' demenin ötesine geçiyoruz. Proje fikrinden fizibilite çalışmasına, arsa temininden bina yapımına, makine teçhizat alımından personel alımına, personel eğitiminden işletme aşamasına geçinceye kadar olan tüm süreçler devlet, hükümet, kamu olarak biz sizin yanınızda olacağız. Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda bu sorunu çözecek olan siz değilsiniz, biziz. Yatırımın tüm süreçlerinde size danışmanlık, müşavirlik yapacağız, önünüze çıkan her engeli biz kaldıracağız. Dolayısıyla herhangi bir danışmanlık müessesine ihtiyacınız yok bunu size biz vereceğiz. Bu bir paket program. Yatırımın başından sonuna kadar olan süreci destekleyen bir mekanizma öngördük. Yatırımcı, daha işin başında devletten ne kadarlık bir destek, kredi alacağını, hangi harcamaların kamu tarafından, ne kadarının kendi tarafından karşılanacağını bilecek. İşin başında kredi alacağınızı garanti edeceğiz" diye konuştu.

"BİZ O İLLERDE BİR KÜMELENME OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Elvan, "Firmaların rekabet gücünü artırmak için her bir ilde her bir alt bölgede sanayi kümeleri oluşturacaklarını belirterek, "Örneğin, ayakkabı imalatı yapmak isteyenler varsa 'Şanlıurfa'ya gideceksin' diyeceğiz. 'Sağlıkla ilgili bir yatırım yapmak istiyorsanız şu ile gideceksiniz' diyeceğiz. Elbette siz il tercihini yapacaksınız. Bu ayın 27'sine kadar süre verdik, başvuruları aldıktan sonra hangi ilde hangi yatırımların yapılacağına biz karar vereceğiz. Neden? Çünkü biz o illerde bir kümelenme oluşturmak istiyoruz. Bunu oluşturmadığımız takdirde o ilde, bölgede firmaların sürdürülebilir bir faaliyet yürütmesi oldukça zor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Elvan'ın açıklamaları

- Detaylar

10.02.2017 - 13.06 Haber Kodu : 170210065

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6- İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu tespit edilen rütbeli asker, askeri öğrenci ve askeri birliklerde görev yapan memurlara yönelik 18 Ocak Çarşamba günü düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 21 gün sonra tamamlanan 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 3'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve 2'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 11 kişi salı günü adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri dün biten 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

10.02.2017 - 11.40 Haber Kodu : 170210038_

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7- ŞANLIURFA'DAN GÖNDERİLEN KARGODAN KALAŞNİKOF SİLAHLAR ÇIKTI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bulunan bir kargo firmasına silah gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başaltı. Polis ekipleri gelen kargoda 3 kalaşnikof tüfek ve 4 şarjör olduğunu belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ocak Perşembe günü kargo firmasında gelerek silahları almak isteyen E.Y. ve F.Ç.'yi gözaltına aldı.



SİLAHLARI GÖNDEREN ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Polis ekipleri silahları gönderdiği belirlenen şüpheli S.K.'nın da Şanlıurfa'da yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, S.K.'nın yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan S.K. polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a getirildi.



2 TUTUKLU, 1 ADLİ KONTROL

Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Y. ve F.Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, silahları gönderdiği belirlenen S.K. adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Silahların fotoğrafları

10.02.2017 - 12.20 Haber Kodu : 170210048

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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

8- İSTANBUL BOĞAZI'NA ARABALI VAPUR HATTI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI; YILDA 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İSTANBUL Boğazı'nda İstinye-Çubuklu arasında arabalı vapur seferleri başlıyor. 7-8 dakika sürecek seferleri için tüm çalışmalar tamamlandı. Hattın ne zaman halkın kullanımına açılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İSKELELER VE GİŞELER HAZIR, ARABALI VAPURLAR GELDİ

İstanbul trafiğinin yükünü azaltmak için yapın çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. İstinye ve Çubuklu arasında hizmet verecek arabalı vapur hattı çalışmalarında sona gelindi. Proje kapsamında İstinye ve Çubuklu'daki iskeleler tamamlandı. Gişelerin yerleştirildiği hatta çalışacak 2 arabalı vapur İstinye iskelesine getirildi. 3 arabalı vapurun çalışacağı hatta, 20 dakikada bir karşılıklı sefer yapılacağ, yolculuk süresinin 7-8 dakika olacağı öğrenildi. Proje kapsamında bu hatta yılda 1 milyon aracın taşınması planlanıyor.

NE ZAMAN AÇILACAĞI YAKINDA AÇIKLANACAK

İstanbul en yoğun iş merkezlerinden biri olan Maslak çevresi ve köprü yollarını rahatlatması beklenen yeni projede son detayların yapıldığı belirtildi. Hattın kesin açılış tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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Hattın havadan görüntüsü

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9- AHMET BEBEK DAVASINDA KARAR : 3 SANIĞA 2 YIL 6'ŞAR AY HAPİS

* Ailesinin alışveriş yaptığı mağazanın önünde bıraktığı bebek arabasından çalınmıştı.

Arzu KAYA, İstanbul

4 aylık Ahmet bebeğin kaçırılıp havalandırma boşluğuna atılması olayında sanıklar Meryem, Nazan ve Mehmet Vaykı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bebeği havalandırma boşluğundan attığı belirtilen sanık Nazan Vaykı "Taksirle yaralama" suçundan da 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.



KARAR DURUŞMASI YAPILDI

4 aylık Ahmet bebeğin kaçırılıp havalandırma boşluğuna atılması olayına ilişkin 4 sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



"YAPTIĞIM İŞTEN ÇOK PİŞMANIM"

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4.duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Meryem Vaykı, tutuksuz sanıklar Mehmet ve Nazan Vaykı ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti araştırılacak bir durum kalmadığını belirterek duruşmayı bitireceğini söyledi. Duruşmada son sözü sorulan sanıklardan Meryem Vaykı beraatını isteyerek, "Çok pişmanım. 3 çocuğum var dışarıda, perişanım" dedi. Ahmet bebeği havalandırma boşluğundan attığı belirtilen sanık Nazan Vaykı ise, "Yaptığım işten çok pişmanım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu. Bir diğer sanık Mehmet Vaykı da beraatını talep etti.



BİR SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hülya Vaykı'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından inandırıcı kanıt bulunamadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.



2 YIL 6 'ŞAR AY HAPİS...

Sanıklar Meryem, Nazan ve Mehmet Vaykı'nın ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, öte yandan Nazan Vaykı'nın "Taksirle yaralama" suçundan da 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Bağcılar'da geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş yapan ailesinin mağaza önüne bıraktığı bebek arabasından 4 aylık Ahmet Davulcu'nun kaçırılmasına ilişkin olayda 4 şüpheli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüse yardım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 5,5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Nazan Vaykı'nın Ahmet bebeği havalandırma boşluğundan attığı belirtilirken sanıklar yargılama esnasında tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü (arşiv)

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-Bebeğin ve kaçıranların bulunduğu bina

-Adliyeye sevkedilmeleri

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10- YOLCU KRİZ GEÇİRDİ THY UÇAĞI PİST BAŞINDAN DÖNDÜ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

İSTANBUL-Kazablanka seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçak, bir yolcunun panik atak krizi geçirmesi üzerine pist başından geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-617 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 339 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan Kazablanka seferini yapmak üzere pist başına hareket etmeye başladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu, panik atak krizi geçirdi. Kriz geçiren Fas uyruklu yolcuya ilk müdahele uçakta kabin ekibi tarafından yapılırken, uçağın pilotu pist başında geri dönme kararı aldı. THY uçağı panik atak krizi geçiren yolcunun aşağıya indirilmesinden sonra 2 saat gecikmeli havalandı