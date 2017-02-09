DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI Ö.C. TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ö.C. sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Ö.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ö.C.'nin hastaneden çıkışı

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2- YANAN TRAFO OSMANBEY'İ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Şişli'de elektrik trafosu patlayarak alev alev yandı. Trafodaki alevler itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Yanan elektrik trafosu nedeniyle Osmanbey'e elektrik verilemiyor.

Şişli, Osmanbey Kodaman Sokak'ta bulunan elektrik trafosunda saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm trafoyu sardı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektriğin kesilmesinden sonra trafoya köpük sıkarak alevleri söndürdü.

Trafonun yanması nedeniyle Osmanbey'e elektrik verilemiyor. Elektriksiz kalan esnaf, jeneratörlerini çalıştırarak elektrik elde etti.

Esnaf Salih Alioğlu "Trafo patladığı için elektrikler gitti. Burası alt üst oldu. Biz de jeneratörü çalıştırıyoruz. İş de yok ama çalıştıracağız" dedi.

TRAFO YANGINI KAMERADA

Mahallelerindeki trafonun yandığını görenler de bu durumu cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde yanan trafodaki alevlerin tüm trafoyu sarması, yaşanan patlama ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Cep Telefonu)

Yanan trafodan görüntü

Alevlerin trafoyu sarması

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Trafodan patlama sesinin gelmesi

(Aktüel Görüntüler)

-Yanmış trafo

-BEDAŞ ekiplerinin incelemeleri

-Jeneratörlerini çıkaranlar

-Karanlıkta bekleyen esnaflar

-Esnaf ile röp.

-Genel ve detaylar

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3- OTOGARDAKİ KUNDAKLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA (1)

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda park halindeki iki otobüsün kundaklanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bayrampaşpaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt katta park halindeki iki otobüs kundaklanmış ve tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Olayla ilgili M.G. gözaltına alındı. Otobüslerin yakılma anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Otobüslerin yakılma anı

-Yanan otobüsler

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4- (ÖZEL)

BİLİRKİŞİ RAPORU RÜZGAR ÇETİN'İN LEHİNE



Özden ATİK, İstanbul

Bilirkişi raporu Asmalımescit'te 2013'te karıştığı bir yumruklu kavgada, muşta kullandığı iddiasıyla yargılanan ancak kendini "Elimdeki muşta değil, kül tablasıydı" şeklinde savunun Rüzgar Çetin'i doğruladı. Bilirkişi raporunda, Çetin'in elindeki metal parçasının muşta olmadığı ve kül tablasının üst kısmı olabileceği belirtildi.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in kavga ettiği Ahmet Tigrel'i muşta ile yumrukladığı iddiasıyla 10 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, ""Olay gecesi kullandığım cisim muşta değildir. Kül tablasıdır" savunması üzerine mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermişti.

Teknik bilirkişi raporunda cismin muşta ve kültablası olup olmadığı yönünde değerlendirme yaptı. Kavgaya ilişkin o dönem medyada yayınlanan görüntü ve fotoğraflar bilirkişi tarafından incelendi.



"KUVVETLE MUHTEMEL KÜLTABLASININ ÜST KISMI"

Raporda, metal parçasının Rüzgar Çetin'in sağ eli parmaklarının ön boğumunda kaldığı, ikinci boğuma kadar takılmadığı, baş parmağı ve işaret parmağının boş olduğu, bu nedenle söz konusu metal parçasının saldırı / savunma amacıyla kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş silahlardan olan ve muşta olarak belirtilen aletlerden olmadığı belirtildi. Söz konusu metal parçasının "Olay yerinde bulunan ve başka amaçlar için kullanılan sert ve künt bir cisim olduğu, bu cismin de kuvvetle muhtemel derecesinde kül tablasının üst kısmı olabileceği" ifade edildi.



"SALDIRI VE SAVUNMADA KULLANILMAYA ELVERİŞLİ"

Rüzgar Çetin'in avukatı Mikail Dilbaz'ın sunduğu kültablasının incelemesinde ise metal parçasının 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'da belirtilen ve muşta adı verilen silahlardan olmadığı tespitine yer verildi. Muşta olmadığı gibi kanunda belirlenen yasak aletlerden de olmadığı belirtilerek "Ancak TCK'nin 6/f maddesindeki (Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli) aletlerden olduğu" kaydedildi.



AVUKATLAR SÜRE İSTEMİŞTİ

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporun, 7 Şubat'ta ikinci celsesi yapılan duruşmada mahkemeye ulaştığı taraflara bildirilmişti. Ancak Rüzgar Çetin ve Ahmet Tigrel'in avukatları raporu inceledikten sonra beyanda bulunmak istemeleri üzerine duruşma ertelenmişti.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın 30 Kasım 2013'te Asmalımescit'teki Propaganda isimli mekanda meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre Rüzgar Çetin, Ahmet Tigrel'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Tigrel de Çetin'e yumruk attı. Daha sonra Çetin, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı. Çetin tekrar içeri girip Tigrel ile konuşmak istedi, ancak görevliler tarafından çıkarıldı. İddianamede, dışarıda bekleyen Rüzgar Çetin'in, Ahmet Tigrel'i yanına çağırdığı ve parmaklarına taktığı ve elde edilemeyen muşta ile vurarak Tigrel'i darp ettiği belirtildi. Boğuşmaya başlayan tarafları arkadaşlarının ayırdığı anlatıldı. Çetin daha sonra Tigrel'in telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği de ileri sürüldü. Rüzgar Çetin'in, "Basit yaralama", "tehdit","hakaret", "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma" suçlarından 3 yıl 10 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Sanık Ahmet Tigrel'in ise "Hakaret" ve "Basit yaralama" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapis istenirken; meşru müdafaada bulunması nedeniyle ceza verilmemesi de talep edildi.

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5- BULDAN'IN DAVASINDA 'KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİ' KARARI



Haber: Arzu KAYA, İstanbul

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında "Suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada mahkeme, 'kovuşturmanın ertelenmesi' kararı verdi.



PERVİN BULDAN DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Pervin Buldan katılmazken, Buldan'ı avukatı temsil etti. Duruşmada söz alan Pervin Buldan'ın avukatı Sedat Buldan, "Kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen 6352 sayılı kanunla 2011 ve öncesi 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesi gerektiği yasayla sabitlenmiştir. Müvekkilim Abdullah Öcalan'ı övmediği, o dönem milletvekili vasfıyla yaptığı konuşmalarda Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu bu sorunun barışa dönmesi için Öcalan'ın da katkısının olacağını söylediği anlaşılmaktadır. İyi niyetlerle bu konuşmayı yaptığı, dolayısı ile suçu işlemediği için beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.



KOVUŞTURMA ERTELENDİ

Suç tarihinin 19 Ekim 2008 olduğu ve suçun işleniş şeklini de göz önünde bulunduran mahkeme, 6352 sayılı kanunun geçici 1. maddesi gereğince kovuşturmanın ertelenmesine karar verdi. Erteleme kararının verilmesinden itibaren 3 yıl içinde bu kanun kapsamına giren suçları işlememesi halinde davanın düşeceğini belirten mahkeme, yeni bir suç işlenmesi halinde ise kovuşturmaya devam edileceğini kaydetti.



İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın 19 Ekim 2008 tarihinde Kadıköy İskele Meydanı'nda Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarafından düzenlenen bir toplantıda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı övdüğü kaydedildi. Pervin Buldan hakkında "Suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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6- ROBİN VAN PERSİE' Yİ SAVCIYA ŞİKAYET ETTİ

* Şikayetçi avukat Ömer Pulatoğlu, Hollandalı yıldız oyuncu Robin Van Persie'nin, aralarında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" nin de olduğu 6 suç işlediğini iddia edi cezalandırılmasını istedi

Ümit TÜRK İstanbul /

Beşiktaş Fenerbahçe arasında 5 Şubat pazar günü Vodafone Arena stadında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, Fenerbahçeli yıldız oyuncu Robin Van Persie'nin, "Taraftara dil çıkardığı ve elini şortunun içine sokarak hakarette bulunduğunu" iddia eden Avukat Ömeralp Pulatoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"DİL ÇIKARTI... ELİNİ ŞORTUNUN İÇİNE SOKTU..."

Suç duyurusu dilekçesinde, "Birçok spor severin ekranlarda ve televizyonda maçı izledikleri esnada, şüpheli tarafından stadyumda bulunan taraftarlara, Hollanda'da da büyük hakaret sayılan dil çıkarma eylemini gerçekleştirmiş, tribünde bulunan taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştır. Şüpheli elini şortunun içine sokmak suretiyle, herkesin tepkisini çekmiştir. Tribündeki taraftar galeyana gelmiş ve tahrik edilmiştir" denildi.

PASCAL NOUMA OLAYI DELİL GÖSTERİLDİ

Şüphelinin yaptığı hareketler sonrası yaralanmalara varan olayların yaşandığı belirtilen dilekçede, Van Persie'nin, "Kişilerin sükun ve huzurunu bozma", "Hakaret", "Suç işlemeye tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Kanunlara uymamaya tahrik" "Hayasızca hareket" gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi. Dilekçede eski Beşiktaş'lı oyuncu Pascal Nouma olayını da delil olarak gösterdi. Ömeralp Pulatoğlu'nun Beşiktaş kongre üyesi olduğu öğrenildi.