DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- (ÖZEL) TAKSİM'DEKİ BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

* Kavga ettiği arkadaşını defalarca bıçakladı.

Haber: Zeki GÜNAL / İstanbul

Aynı otomobil ile Taksim'e gelen üç kişi arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Cumartesi akşam saatlerinde aynı otomobil ile Taksim Meydanı'na gelen üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen iki arkadaş, yol ortasında kavgaya başladı. Otomobilden inen kadının ve çevredekilerin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Sürücü otomobiline binip gideceği sırada kavga ettiği arkadaşı araca tekme atmaya başladı. Otomobilin aynasının kırılması üzerine de sürücü, onlarca kişinin arasında kavga ettiği kişiyi art arda bıçakladı.

Koşarak olay yerine gelen sivil polisler bıçaklı kişiyi yere yatırarak gözaltına aldı. Yaralı kişi ise olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksim Meydanı'ndaki kavga ve bıçaklanma anı da çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.

2- AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI İŞGAL EDEN ASKERLERİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hayati KILIÇ, İstanbul

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 askerin yargılanmasına başlandı.

14 TUTUKLU, 40 TUTUKSUZ SANIK KATILDI

Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının karşısındaki mahkeme salonunda yapılan ilk duruşmaya, haklarında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istenen 14 tutuklu, 40 tutuksuz sanık katıldı.

METİN KÜLÜNK KATILMADI

Davanın tek Müştekisi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk duruşmaya gelmedi. Külünk'ü duruşmada avukatları temsil etti. Mağdur Nuri Kayhan'da duruşmaya katıldı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasıyla duruşma devam ediyor. Öncelikle tutuklu sanıkların sorgusunun ardından tutuksuz sanıkların sorgulanması yapılacak.

İDDİANAMEDEN

236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşınında aralarında bulunduğu 14 rütbeli tutuklu ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

3- FETÖ'NÜN CEZA İNFAZ KURUMU YAPILANMASINA İLİŞKİN İLK İDDİANAME TAMAMLANDI

* 3'ü cezaevi müdürü 49 şüpheli hakkında ilk iddianame tamamlandı.

* İddianamede 43 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kulandığı belirtildi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında örgütün cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3'ü cezaevi müdürü 6'sı cezaevlerinde görevli öğretmen, 39'u da infaz koruma memuru olan 49 şüpheliye yönelik ilk iddianame tamamlandı.

45'inin tutuklu olduğu belirtilen iddianamede, 1 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı, diğer 3 kişinin ise şahsi durumları nedeniyle tutuksuz yargılandıkları belirtildi. İddianamede 43 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kulandığının tespit edildiği ifade edildi. Örgütün ceza ve infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik ilk iddianame olduğu, ancak soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İddianamede tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

4- DARBE İDDİANAMESİNDEN: HER MACERACI SUBAYIN GÖNLÜNDEKİ GENERAL OLACAĞI DÜŞÜNCESİNE KAPILDIM

* 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını işgale gitmeye çalışan 7'si rütbeli 13 asker hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Kurmay Albay'ın darbecilere şirin gözükmek için whatsapp grubuna bir şeyler yazdığını, bunu da her maceracı subayın gönlündeki general olacağı düşüncesine kapıldığı için yaptığını söylediği belirtildi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını işgale gitmeye çalışan 7'si rütbeli 13 asker hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NÜ GEÇİNCE YAKALANDILAR

İddianamede, şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettikleri belirtilerek, şüphelilerden Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın İstanbul Gayrettepe de bulunan Türk Telekom'a ait binanın ele geçirilmesi eylemini planladığı, bu doğrultuda iki tane askeri araç ayarlayarak 7'si rütbeli 13 asker ile birlikte Halkalı'daki askeri birlikten 03.00'te yola çıktıkları belirtildi. Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra polis ekipleri tarafından durduruldukları anlatılan iddianamede, Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın polislere Gayrettepe de bulunan Türk Telekom Binasını koruma maksatlı göreve çıktıklarını, yollarına devam etmek istediklerini söylemeleri üzerine, polislerin tüm şüphelileri silahlarıyla birlikte gözaltına aldıkları belirtildi.

ATMACA'NIN İFADESİ

Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü darbeci generallerden Eyüp Gürler'in kendisine, İstanbul'da toplumsal eylemler olabileceğini ve hazırlıklı olması gerektiğini söylediğini, bunun üzerine de 23.00'da televizyondaki haberlerden bir hareketlenme olduğunu görünce evinden çıkarak birliğinin başına gittiğini anlattı. İfadesinde, alay komutanlığına gittikten sonra telefonda whatsapp grubuna dahil edildiğini gördüğünü, bu gurup oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladığını, bu nedenle bir heyecanla, her maceracı subayın gönlündeki general olacağı düşüncesine kapıldığını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün olacağını düşünmediğini, bu düşünce ve duygular ile whatsapp grubuna şirin gözükmek için birşeyler yazdığını; ancak ne yazdığını hatırlamadığını, televizyonda Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapmaya başladığını görünce de, vatan hainlerinin niyetini anladığını, bu nedenle vatan hainlerine karşı görev almak için alayından çıktığını söylediği belirtildi.

DARBECİLERİN LİSTESİNDE; MİT SİNYAL İSTİHBARAT BAŞKANI OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKTİ...

İddianamede darbeci askerlerin listesinde, kendisini Ankara Gölbaşı'nda bulunan MİT Sinyal İstihbarat Başkanlığı'na görevlendirecekleri belirtilen Atmaca'nın, Erzurum Pasinler ilçesinden olması nedeniyle bu göreve atanmış olabileceğini, yapılanma ile bir irtibatının olmadığını söylediği belirtildi.

İddianamede 7'si rütbeli 13 asker hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

5- MARMARA DENİZİ'NİN YENİ "HAYALET" GEMİSİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul

Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli olarak dururken 10 gün önce su almaya başlayan ve batan "Bereket" adlı kuru yük gemisi kaderine terk edildi.

2014 YILINDAN BU YANA AYNI YERDE DEMİRLİYDİ

Zeytinburnu açıklarında 10 gün önce demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçmişti. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi hızla su alırken kısa süre içinde sulara gömülmüştü. Geminin sadece arka bölümünde bulunan güverteleri ile önünde duran direği su üzerinde kalmıştı. Tanzanya bayraklı geminin hacizli olduğu ve 2014 yılından bu yana aynı yerde demirli olduğu içinde personel bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

BATIK YÜZER BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Batıktan sızıntı başlaması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler alarma geçerek batığın çevresini yüzen bariyerlerle çevirmişlerdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının emriyle deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe, Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahale edilmişti.

HAYALET GEMİ OLDU

Aradan 10 gün geçtikten sonra Bereket adlı kuruyük gemisi adeta kaderine terk edildi. Büyük bölümü batık haldeki gemi çevresine sarılan bariyerle birlikte İstanbul kıyılarındaki ebedi yerini almış gibi görünüyor. Gemiden hafifte olsa sızıntının devam ettiği görülüyor. Geminin kurtarma çalışmaları masrafları ile denize verdiği zararın kimin tarafından karşılanacağı soruları ile henüz cevap bulmamış durumda.

6- (EK BİLGİLERLERLE) THY REKLAM FİLMİ, SUPER BOWL FİNALİNDE YAYINLANDI

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Geçtiğimiz yıl oldukça ses getiren "Batman v Superman" reklam kampanyasını ilk olarak, dünya genelinde 800 milyon kişinin takip ettiği Super Bowl'da izleyiciyle buluşturan Türk Hava Yolları'nın reklam filminin çekimlerinin yönetmenliğini, çok sayıda küresel markanın tanıtım projesinde imzası bulunan ünlü yönetmen Matthias Zentner yaptı. Son altı yıldır "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketiö seçilen THY'nin reklam filminin çekimleri, geçtiğimiz ay Los Angeles'ta tamamlandı. Çekim etabı 10 saat süren ve toplamda 101 kişinin görev aldığı filmin, birçok uluslararası medya aracı üzerinden 4 kıtada, 16 TV kanalında aynı anda yayına alınması planlanıyor.

AYCI: YENİLİKLERİN PEŞİNDEYİZ

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Oscar ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman'la imzalanan anlaşmayla ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı şunları söyledi:

"Global büyüme stratejimiz doğrultusunda bu yıl da hız kesmeden yeni hatlar açmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin küresel marka elçisi olarak bayrak taşıyıcımızın ve keza ülkemizin global imajına katkı sağlamak bizim için en önemli motivasyon. Bu bağlamda, Morgan Freeman ile yaptığımız anlaşma, küresel marka değerimize ve bilinirliğimize sağladığı katkı açısından büyük önem taşıyor. Bugüne kadar dünyaca ünlü isimlerle gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarının geri dönüşlerinden oldukça memnunuz. Yeniliklerin peşindeyiz ve elbette ki hep daha iyiyi hedefliyoruz. Şimdiden büyük ses getirdiğini gördüğümüz Morgan Freeman'lı yeni reklam kampanyamızın, marka algımıza önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum."

MORGEN FREEMAN: THY, ALANINDA ÖNCÜ BİR PROFİL

Böylesine prestijli bir marka ile işbirliği yapmanın onur verici olduğunu ifade eden Morgan Freeman da "Lisanslı bir pilot olarak uçmaya özel bir merakım var, bu nedenle bu projenin içerisinde olmak benim için son derece keyifli bir deneyim oldu. Yolcularına sunduğu benzersiz hizmet anlayışı sayesinde süreklilikle ödüle lâyık görülen, aynı zamanda inanılmaz lezzetli uçak içi ve özel yolcu salonu ikramlarına sahip Türk Hava Yolları, alanında öncü bir profil. Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur" dedi.

Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz yılın en fazla izlenen filmlerinden "Batman v Superman: Dawn of Justice" sponsorluğu kapsamında Ben Affleck, Henry Cavill ve Jesse Eisenberg gibi dünyaca ünlü isimlerin oynadığı reklam filmi yine ilk kez Super Bowl'da yayınlanmıştı. Bayrak taşıyıcı markanın bugüne kadarki reklam filmlerinde ise Kevin Costner, Lionel Messi, Kobe Bryant, Didier Drogba ve Caroline Wozniacki oynamıştı.

Ünlü aktör Morgan Freeman ile gerçekleştirilen reklam kampanyası, Türk Hava Yolları'nın faaliyet gösterdiği 120 ülkede gösterimde olacak. Kampanya Twitter üzerinden #itstime hashtagi ile takip edilebilecek olup, Youtube kanalından https://www.youtube.com/watch?v=p_gv6fRejLM web linki aracılığıyla da izlenebilecek.

