DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- MEHMET EKİNCİ TUTUKLANDI (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL

Eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Ekinci, ifadesinin ardından "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.



Görüntü Dökümü:

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/ÖZEL////

-Ekinci'nin adliyeye getirilmesi

-Ekinci'nin konuşması

-Genel ve detaylar

28.01.2017 - 10.58 Haber Kodu : 170128032_

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2- BATAN GEMİDEKİ SIZINTI HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

* Zeytinburnu açıklarında batan gemiden sızıntı başladı.

* Sızıntı üzerine geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrildi.

* Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,

"Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır"

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli olarak dururken dün akşam saatlerinde su almaya başlayan ve batan "Bereket" adlı kuru yük gemisinden sızıntı başladı. Sızıntı üzerine geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrildi. Geminin sadece üst güverteleri su üzerinde kalırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün batığın çevresindeki çalışmaları sürüyor.

2014 YILINDAN BU YANA AYNI YERDE DEMİRLİYDİ

Zeytinburnu açıklarında dün akşam demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçmişti. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi hızla su alırken kısa süre içinde sulara gömüldü. Geminin sadece arka bölümünde bulunan güverteleri su üzerinde kaldı. Geminin hacizli olduğu ve 2014 yılından bu yana aynı yerde demirli olduğu içinde personel bulunmadığı öğrenildi.

BATIK YÜZER BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Batıkla ilgili bu sabah saatlerinde çalışmalar devam etti. Gemiden sızıntı meydana geldiğinin tespit edilmesi üzerine sızan maddenin çevreye yayılmaması için büyük bölümü suyun içinde bulunan geminin çevresi bariyerlerle çevrildi. Geminin çevresinde bulunan denizde temizlik çalışmaları başlatıldı. Geminin çevresinde bir deniz temizlik çevresi görev yapmaya başlarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir römorkör de hazır bekletiliyor.

KIYI EMNİYETİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜDAHALE EDİYOR

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'de gemi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi;" 27.01.2017 Tarih saat 16:50 civarında İstanbul Ahırkapı demir bölgesinde demirli olan Tanzania bayraklı 8721284 Imo nolu BErekeT isimli gemisinin meyillendiği ihbarı üzerine seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen derhal olay bölgesine Kıyı Emniyeti 4 hızlı tahlisiye botu ve Şark römorkörü sevk edilmiştir.Kazazede gemi üzerinde herhangi bir personele rastlanılmamış olup, kazazede geminin hızlı bir şekilde su aldığı tespit edilmiştir. Kısa bir süre içinde yaşam mahalli ve ambarlara su girişi olmuş ve gemi yarı batık haline gelmiştir"

Durum derhal, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ilgililerine bildirilmiş ve alınan talimat üzerine deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır.



Görüntü Dökümü:

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-Geminin ve çevresindeki önlemin havadan görüntüsü

FEED

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3- 49 İLDE YAPILAN FETÖ OPERASYONU: 59 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

49 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 59'u tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak Cumartesi günü 49 ilde 325 adreste 235 kişi hakkında FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda toplam 177 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



59 KİŞİ TUTUKLANDI, 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 67 kişi dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 59'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüphelide serbest bırakıldı.



110 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR, 58 KİŞİ İSE ARANIYOR

Sorguları devam eden 110 şüpheliden 60'ının işlemleri İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, 50'sinin ise gözaltına alındıkları illerde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 58 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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4- "ABLA" OPERASYONUNDA 36 TUTUKLAMA



* FETÖ'nün "abla" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevkedilen 42 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Ocak'ta düzenlediği FETÖ/PDY'nin 'Abla' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 73 kişiden 55'i yakalanarak gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. 13 şüpheli hasta ve hamile oldukları gerekçesiyle savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 42 kişi ise dün adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından 42 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 4 kişi adli kontrol talebiyle, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI İDDİA ETTİLER

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırmalarda şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarında birbirlerini tanımadıklarını iddia ettikleri fakat çok kez aynı zamanda otellere giriş yaptıkları ve aynı otellerde kaldıkları belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin ayrıca 22 Temmuz 2014'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde örgüt üyeleri tarafından düzenlenen mitinge de beraber katıldıklarını tespit etti.



'BYLOCK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YAZIŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Operasyon kapsamında tutuklanan M.D. isimli şüphelinin telefonundaki şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' yazışmalarında 15 Temmuz şehitleri için 'Benim için hiç önemli değiller, ölürlerse ölsünler üzüntü duymuyorum' diye yazdığı öne sürüldü.

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5- BAKAN IŞIK DENİZALTI KURTARMA GEMİSİ TCG ALEMDAR'IN TESLİM TÖRENİNE KATILDI

* Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,

" Biz namerde muhtaç olmamalıyız. Kritik dönemlerde, sıkıntılı süreçlerde Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu kritik bütün silahları 'Türkiye olarak biz geliştirebiliriz' anlayışıyla 14 yıldır gece gündüz çalışıyoruz"

"Bugün İngiltere Başbakanı Sayın Theresa May, Türkiye'yi ziyaret ediyor. İnşallah bugün bu ziyarette önemli bir imzanın atılmasını bekliyoruz, önemli bir imzaya şahitlik yapacağız ve uluslararası işbirliği ile Türkiye kendi milli muharip uçağını da geliştirmiş olacak"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar (A-582) teslim törenine katıldı.

Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen törene Işık'ın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve İstanbul Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Çifçigüzeli katıldı.

Törenden bir konuşma yapan Bakan Işık, "Allah'a hamdolsun, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihten ders çıkaran bir konumdayız. Tarihimizden ders çıkararak aynı acıların tekrar yaşanmaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün aslında bu törenimiz bir Dumlupınar gibi kazaların yaşanması durumunda aynı acıların yaşanmaması için aldığımız bir tedbirdir" dedi.

"BİZ NAMERDE MUHTAÇ OLMAMALIYIZ"

Bakan Fikri Işık, "Türkiye sadece denizaltı kazalarından dolayı tarihten ders çıkarmıyor. 1. Dünya Savaşı sırasında parasını ödediğimiz halde alamadığımız gemilerimiz. 1974'deki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye konan ambargo, 90'lı yıllarda terörle mücadeleyi bahane ederek Türkiye'ye silah satmaktan kaçınan, imtina eden ülkelerin Türkiye'ye karşı tavrı… Biz namerde muhtaç olmamalıyız. Kritik dönemlerde, sıkıntılı süreçlerde Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu kritik bütün silahları 'Türkiye olarak biz geliştirebiliriz' anlayışıyla 14 yıldır gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İNGİLTERE İLE ANLAŞMA

Işık, "Yakında inşallah Altay tankının seri üretimini başlatacağız. Artık kendi tankını kendisi geliştiren bir ülke konumuna hamdolsun geldik. Kendi insansız hava aracını dünyada üreten sayılı ülkelerden biri haline geldi Türkiye. Türk Hava Kuvvetleri'nin hizmetine, artık tamamen uydudan kontrollü ANKA-S'leri sunmuş olacağız. Vecihi Hürkuş'un başlattığı gibi Türkiye havacılıkta önemli mesafeleri almaya devam ediyor. Hürkuş'un sertifikasyonu bitti. Bu yıl silahlı Hürkuş'u Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Ve milli muharip uçağımızın inşallah yapımına başlıyoruz. Bugün İngiltere Başbakanı Sayın Theresa May, Türkiye'yi ziyaret ediyor. İnşallah bugün bu ziyarette önemli bir imzanın atılmasını bekliyoruz, önemli bir imzaya şahitlik yapacağız ve uluslararası işbirliği ile Türkiye kendi milli muharip uçağını da geliştirmiş olacak" dedi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİNİ, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İHRACAT KALEMLERİNDEN BİRİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Işık, "Şimdi kritik teknolojilerin yerlileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu sayede de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarının karşılanmasını hedefliyoruz ve buna yönelik çalışıyoruz. Aynı zamanda da Türk savunma sanayini, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri hale getirmeye çalışıyoruz. Önemli adımlar attık. Yakında Pakistan'da 350 milyon dolarlık bir projeyi yarışarak STM şirketimiz kazandı. Artık pek çok uluslararası yarışmada Türkiye önde gidiyor" diye konuştu.

"PERSONEL AZAMİ 72 SAAT İÇİNDE KURTARILABİLECEK"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu ise "Bugün Deniz Kuvvetlerine teslimi yapılacak Alemdar'ın, sahip olacağı kurtarma sistemleriyle, denizaltı gemilerimizde meydana gelebilecek kaza ve arıza durumlarında, personel azami 72 saat içinde kurtarılabilecek, yara alan, kaza veya arıza yapan su üstü gemileri yedeklenebilecek, dalgıç, uzaktan kumandalı sualtı aracı, "rov" ve atmosferik dalış elbisesi kabiliyetleri ile düşen uçak ve helikopterler dâhil olmak üzere sualtında arama kurtarma faaliyetleri icra edilebilecektir. Bunlara ilaveten gemi, NATO Denizaltı Kurtarma Sistemi ve Amerika Birleşik Devletleri Denizaltı Kurtarma Sistemine uyumlu olacak, bu özellikleri ile Alemdar, uluslararası harekâtta müşterek denizaltı kurtarma gemisi olarak da görev alabilecektir" dedi.

Bostanoğlu, "Geçmiş dönemde, çevre denizlerimizde kurtarma limitlerimizin üzerinde olması nedeniyle, sualtından çıkaramadığımız ve diğer ülkelerden destek istediğimiz, arama kurtarma faaliyetleri olmuştu. Bu eksikliği ortadan kaldırmak maksadıyla; tedarik edilecek uzaktan kumandalı araç, "rov" sistemi ile halihazırda bin metre olan, sualtı arama kurtarma imkan ve kabiliyetimiz, üç bin metreye çıkarılmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Işık ve beraberindekiler TCG Alemdar gemisini gezdi.

Görüntü Dökümü:

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- Bostanoğlu'nun konuşması

- Işık'ın konuşması

- Geminin görüntüsü

- Detaylar

28.01.2017 - 13.39 Haber Kodu : 170128073_

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6- MAÇKA PARKI'NDA KOŞULU PROTESTO

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

Dolmabahçe-Levazım arasındaki 7,42 kilometre uzunluğundaki tünel çalışmaları kapsamında Maçka Parkı'nın bir kısmının panellerle kapatılması tepki gösteren bir grup, park içerisinde koşu yaptı.

Sosyal medyadan örgütlenen aralarında Maçka Parkı'nı spor için kullanan semt sakinleriyle, çevreciler ve hayvanseverlerin bulunduğu grup, saat 10.30 sıralarında bir araya geldi. Grup, koşu öncesi park içerisindeki havuzun bulunduğu alanda ısınma hareketleri yaptı.

PARK İÇİN 4 KİLOMETRE KOŞTULAR

Daha sonra parkta yaklaşık 4 kilometre koşan vatandaşlar son parkurlarında Maçka Parkı'nın panellerle kapatılan Dolmabahçe girişine geldiler. Park girişinin panellerle kapatılmasını alkışlarla protesto ettiler.

TALEPLER ANLATILDI

Burada gruptakilere hitaben kısa bir açıklama yapan Avukat Ceren Şen, "Bizim istediğimiz şey, mümkünse imar planının halka açık bir şekilde tanıtılmasıdır. Buradaki paravanların sebebini anlamamız gerekiyor" dedi.

"KAVŞAK PARKIN İÇİNDEN Mİ YOKSA ALTINDAN MI GEÇECEK?"

"Bu kavşak, parkın içinden mi yoksa altından mı geçecek bilmek istiyoruz" diyen Ceren Şen, "Bizim bu konuda açık bir şekilde bilgilendirilmemiz gerekiyor. Kavşak tam olarak nereden geçecek. Biz buraya gelerek stres atıyoruz. Ayağımız toprağa değiyor, bizim için 1 metrekare toprak bile önemlidir" diye konuştu.

PARK SAKİNLERİNİN AÇIKLAMALARI

Öte yandan müdavimi oldukları Maçka Parkı'na sık sık spor yapmak için gelenler, koşunun ardından düşüncelerini dile getirdiler. Emre Öztuna, " Böyle yerlerin pırlanta gibi korunması lazım. Burada birşey yapılacaksa halka çok net anlatılıp, görüşleri alınıp ondan sonra adım atılması lazım. Halka hiçbir bilgi vermeden adım atılması halkta tedirginlik ve tepki yaratıyor. Burası sadece burayı kullananların değil bütün İstanbulluların. Bu tür çok değerli yerleri koruyalım" ifadelerini kullandı.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN GELDİK"

Uzun yıllardır Maçka Parkını kullandığını belirten Sara Poyraz ise "Burası sadece spor yapılan bir alan değil aynı zamanda sosyal iletişim alanı. Bugün buraya 'bakın biz burada spor yapıyoruz' demek ve farkındalık yaratmak için geldik" diye konuştu.

Gruptan bazıları spor yapmaya devam ederken bazıları etkinliğin ardından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlik için toplananlar

-Isınma hareketleri yapanlar

-Koşuya başlanması

-Grubun 4 km parkuru koşması

-Yürüyüş yapanlar

-Köpeklerini katılan hayvanseverler

-Panellerle kapatılan girişte toplanılması

-Toplu görüntü

-Alkışlar

-Panellerden görüntüler

-Avukat Ceren Şen'in konuşması

-Emre Öztuna ile röp

-Sara Poyraz ile röp

-Genel ve detaylar

28.01.2017 - 12.51 Haber Kodu : 170128057