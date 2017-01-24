DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- DEAŞ DAVASINDA ÖRGÜTÜN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRI PLANLARI

* 50 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA BOMBA TAŞIYABİLECEK MAKET UÇAKLARLA SALDIRI PLANLAMIŞLAR

* 2 maket uçağın yanısıra, canlı bomba saldırısında kullanılacağı değerlendirilen malzemelerin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 7'si Rus vatandaşı 9 kişinin 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.



Haber: Arzu KAYA, İstanbul

DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları ve İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belilenen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.



"AĞABEYİM DEAŞ ÖRGÜTÜNE KATILMIŞTIR"

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si Türk, 7'si Rusya vatandaşı 9 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Sanıkları avukatları temsil ederken, duruşmada Rusça bilen tercüman da hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak savunma yapan sanıklardan Fuat Güneş diğer sanıkları tanımadığını belirterek, "Telefonumda çıktığı iddia edilen DEAŞ örgütü bayrak resimleri ve videoları kabul etmiyorum. Ağabeyim Mustafa Güneş Suriye'de DEAŞ örgütüne katılmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar savunma yapmadan Cumhuriyet Savcısı dosyadaki delillerin ele geçirildiği yer itibariyle davanın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talep etti.



DOSYA BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanık Fuat Güneş'in diğer sanıklarla irtibatı bulunmadığı gerekçesiyle hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi. Diğer sanıklar Bekham Alımkhanov, Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev, Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvılı, Fatma Altıntaş, Hassan Orstho, Salman Dakaev ve Kyuri Khatsaev'in Bakırköy, Beylikdüzü ve Zeytinburnu'nda yakalandığını belirten mahkeme, yargılamalarının yapılması için dosyanın Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.



İSTANBUL'DA SANSASYONEL EYLEMLER YAPILACAĞI...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 10 sayfalık iddianamede suç tarihi olarak 2016 yılı Haziran ayı ve öncesi belirtildi. Sanıkların 2016 yılında Haziran ve Temmuz aylarında tutuklandığı anlatılan iddianamede, soruşturmanın DEAŞ mensupları tarafından İstanbul'da sansasyonel eylemler planlandığı bilgisinin alınmasıyla başladığı ve derinleştiği belirtildi.



ŞÜPHELİLERDE ELE GEÇİRİLEN DOKÜMAN, CANLI BOMBA EYLEMİNDE KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN KEMER, ASKERİ KAMUFLAJ...

İstanbul'da yapılması planlanan bir saldırı kapsamında Şanlıurfa'dan İstanbul'a silah transferi yapıldığı ve transferle şüphelilerden Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev'in ilgisinin olduğu belirtilen iddianamede, Tsaysaev'in evine yapılan baskında örgüte ait çok sayıda doküman, 16 adet fişek, canlı bomba eyleminde kullanıldığı değerlendirilen kemer, çatışma bölgelerine gönderileceği anlaşılan birçok askeri kamuflaj gibi materyallerin ele geçirildiği anlatıldı.

Bir diğer şüpheli Fuat Güneş'in Tuzla'daki evine yapılan baskında ele geçirilen hafıza kartında IŞİD terör örgütünün eylem için kullandığı TRUECRYPT isimli kriptolama programının nasıl kullanılacağına dair talimatları içeren dosyalar, diğer şüphelilerin evlerinde bulunan cep telefonlarında ise DEAŞ'a ait olduğu anlaşılan cihadı öven marşlar, çatışma bölgelerinde çekilmiş fotoğrafların bulunduğu aktarıldı.



MAKET UÇAKLARLA KEŞİF, BOMBALI SALDIRI...

Şüphelilerden Kyuri Khatsaev ile Hassan Orstho'nun ikametinde iki adet sessiz uçağın ele geçirildiği belirtilen iddianamede, yapılan araştırmada IŞİD'in söz konusu maket uçaklarla Türkiye'de bombalı saldırı yapacağı, ülkeye yönelik keşif faaliyetlerinde bulunulduğu ve uçakların 17-50 kilo ağırlığında patlayıcı kapasitesinin olduğunun tespit edildiği ifade edildi.



15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

9 şüphelinin DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları belirtilen iddianamede sanıklar için 7.5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



"TERÖR HAREKETLERİ SON YILLARDAKİ KADAR DEHŞET VERİCİ OLMAMIŞTIR"

Öte yandan savcılık iddianamesinde terör ve terörizm kavramı, amacı, DEAŞ'ın kuruluşu, amacı, Türkiye'ye yönelik eylemleri, ideoloji ve propagandası ile yapısına geniş yer verdi. Terörün tanımını yapan savcılık iddianamesinde, "Toplumdan topluma ve yıllara göre farklı karakterlere bürünen terör hareketleri son yıllardaki kadar dehşet ve korku verici olmamıştır" cümlelerini kullandı.



"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEAŞ'IN TEMEL HEDEFLERİNDEN BİRİSİ"

DEAŞ'in sosyal medya üzerinden profesyonel anlamda propaganda da yaptığı vurgusu yapılan iddianamede, "Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin DEAŞ'ın hedefi olduğu anlaşılmaktadır. Laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin DEAŞ'ın bölgedeki temel hedeflerinden birisi olduğu gerçektir. Dini istismar ederek sözde dini kuralları esas alan devlet kurmaya yönelik ideolojik bir hedefinin olması, bu hedefle ulaşmada kullanabileceği biden çok silahlı ve örgütlü elemanının olması, ayrıca bu hedeflerini gerçekleştirirken silahlı şiddet eylemlerine başvurması da göz önüne alındığında takdiri adli makamlara bırakılmak üzere 'Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bir terör örgütü' yapılanması olduğu değerlendirilmektedir" denildi.



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(geniş haber)

2- ONUR ÖZBİZERDİK'İN ESKİ SEVGİLİSİ İFADE DEĞİŞTİRDİ

"YERE DÜŞMEDİM, BURNUMU ONUR KIRDI"

Haber:Özden ATİK / İstanbul,

Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik tarafından darp edildiği iddia edilen eski sevgilisi Melis Çakır mahkemede ifade değiştirdi. Melis Çakır, "Olay sırasında yere düşmedim, burnumu Onur kırdı" diyerek daha önce tehdit edildiği için doğruyu söyleyemediğini belirtti.

İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, şikayetçi Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu hazır bulundu. Sanıklar Onur Özbizerdik ve şoförü Adil Cesur ise duruşmaya katılmadı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mağdur Melis Çakır söz alarak, "Mahkemenizde verdiğim ifademi değiştiriyorum. Daha önce şikayetçi olmadığımı belirtmiştim, ancak benim karakolda verdiğim ifadem doğrudur. Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Olay sırasında yere düşmedim, burnumu Onur kırdı" dedi.

SON KEZ SÜRE VERİLDİ

Sanık Onur Özbizerdik'in avukatı Mustafa Köse ise savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına savunmasını yapmak üzere gelecek celseye kadar son kez süre verdi. Duruşma ertelendi.

"YERE DÜŞÜNCE YÜZÜMÜ ÇARPTIM" DEMİŞTİ

Daha önceki duruşmada Melis Çakır, Onur Özbizerdik'in ayağından ayakkabısını çıkarıp ökçesiyle yüz bölgesine vurduğunu söylemişti. Çakır, adli tıp raporuna yansıyan burun kırığına ilişkin soruya ise "Ben yere düşünce yüzümü de çarptım. Adli Tıp Raporu'na nasıl geçtiğini bilmiyorum" demişti. Sanık Onur Özbizerdik ise savcılık ifadesinde, ilaç kullandığı için Melis Çakır ile arasında geçen olayları hatırlamadığını belirterek suçlamayı reddetmişti.

İDDİANAME

İddianamede sanık Onur Özbizerdik'in Melis Çakır'a araç içerisinde kafasını, yüzünü ve burnunu yumrukla darp ettiği, Çakır'ın şoför Adil Cesur'dan aracı durdurmasını istediği, ancak şoförün durmadığı belirtiliyor.

Melis Çakır'ı darp etmeye devam eden Onur Özbizerdik'in Sarıyer'deki evlerine geldiklerinde Çakır'ın araçtan inerek bulduğu en yakın eve sığındığı anlatılıyor. Olaydan sonra Onur Özbizerdik'in Melis Çakır'ın annesi Zehra Oya Kokucu'yu da tehdit ettiği belirtilen iddianamede, Melis Çakır'ın kafasına ve yüzüne yumrukla vurarak kemik kırığına sebebiyet verecek ve yüzde sabit eser oluşacak şekilde yaraladığı öne sürülüyor. Ayrıca Özbizerdik'in, Melis Çakır'ı araçta alıkoyarak hürriyetinden yoksun bıraktığı da ifade ediliyor. Şoför Adil Cesur'un da aracı durdurmayarak Özbizerdik'e yardım ederek suça iştirak ettiği iddia ediliyor.

Onur Özbizerdik'in "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten yaralama", "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarından 6 yıldan 27 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Özbizerdik'in, Zehra Oya Kokucu'ya karşı "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ise 9 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Şoför Adil Cesur'un ise Özbizerdik'in suçlarına iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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3- GAZİOSMANPAŞA'DA ESNAFIN ÖLDÜRÜLMESİ

* Gaziosmanpaşa'da, Mürsel Gül cinayeti davasında savcı, 2 sanığa, "Tasarlayarak öldürme", "terör örgütüne üye olmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Gaziosmanpaşa'da 21 Temmuz 2015 tarihinde temizlik malzemeleri satan esnaf Mürsel Gül'ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Gaziosmanpaşa'da temizlik malzemeleri satan esnaf Mürsel Gül'ün infaz edilmesinin, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H tarafından planlandığı belirtildi. Sanıklar Agit B., ile İlyas A.'nın, temizlik malzemesi satan Mürsel Gül'ü, malzeme almak bahanesiyle belirtilen adrese çağırıp tuzağa çektiği, burada uzaktan silahla ateş ederek öldürdükleri iddia edildi.

MAKTÜL, TEMİZLİK MALZEMESİYLE ALMAK BAHANESİYLE ÇAĞRILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Agit B., ile İlyas A., cezaevinden getirilerek hazır edildi. Diğer sanıklarda duruşmaya hazır bulundu. Öldürülen Mürsel Gül'ün anne babası da müşteki olarak yer aldı. Duruşma savcısı Ömer Karakaya mahkeme heyetine mütalaasını sundu. Mütalaada, Mürsel Gül'ün, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H tarafından öldürülmesinin planlandığı belirtilerek, sanıklar Agit B., ile İlyas A.'nın, temizlik malzemesi satan Mürsel Gül'ü, malzeme almak bahanesiyle belirtilen adrese çağırıp tuzağa çektiği, burada uzaktan silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edildi.

YDG-H CİNAYETİ ÜSTLENDİ

Mütalaada Gül'ün öldürülmesinin ardından YDG-H'nin internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda da, "YDG-H Karayolları infaz timi tarafından IŞİD'çi mürsel Gül öldürülerek cezalandırılmıştır" şeklinde haberlerin yapıldığına dikkat çekildi.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Savcı sanıklar Agit B., ile İlyas A., hakkında "Tasarlayarak öldürme", "Terör örgütüne üye olmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Diğer sanıklar Şahin A., Süleyman Y., İsmail A., Hamit C., ve Uğur Y., hakkında ise öldürme eylemine iştirak ettiklerine dair somut delil elde edilemediği ancak örgüt çağrısı üzerine sokağa çıkıp izinsiz gösteri yapmaları nedeniyle "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis ceazsı istedi.

Sanık ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde 21 Temmuz'da esnaf Mürsel Gül, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

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4- TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 'ÇADIRI' MART AYINDA AÇILACAK



Haber: Ezgi ÇAPA Kamera: Yaşar KAÇMAZ İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Yenikapı Etkinlik alanında yapımı süren Avrasya Gösteri Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Avrasya Gösteri Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük çadır konseptli etkinlik alanı olacağını belirten Topbaş, projenin 10 bin metrekare zemin ile toplamda 18 bin 400 metrekare alana sahip olacağını söyledi. Feshane'deki Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nin yeterli olmadığını ve bu alanın birçok aktiviteye ev sahipliği yapacağını söyleyen Topbaş, "Burada 20 bin kişiye yakın kişinin katılacağı mitingler yapılabilir, 6 tenis kortu koyarak uluslararası tenis turnuvaları düzenlenebilir. 10 bin kişiye yemek verilebilir, iftarlar yapılabilir" dedi.

"ANI FOTOĞRAFINI YILLAR SONRA BULACAKLAR, BİZİ ANACAKLAR"

Mart ayı içinde tamamlanması ve hizmete girmesi planlanan inşaatın yapımında görev alan işçilerle anı fotoğrafı çektiren Topbaş, "O fotoğrafı kaplayıp, kapatıp panellerin arkasına yerleştireceğiz. Yıllar sonra buralar onarım geçirirken söküp baktıkları zaman bulduklarında bizi anacaklar, hayırla yad edecekler" dedi.

MATKABI ELİNE ALDI, PANELLERİ MONTAJLADI

Konuşmasının ardından şantiye alanını gezen Topbaş, eline matkabı alarak panelleri montajladı. Gazetecilerle sohbet eden Topbaş, evinde seramikten fayansa, alçıdan inşaata kadar tamir işlerini severek yaptığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Topbaş'ın şantiye alanına gelmesi

-Topbaş'ın konuşması

-Topbaş'ın panelleri yerleştirmesi

-Topbaş'ın işçilerle anı fotoğrafı çektirmesi

-Şantiye alanından görüntüler

-Topbaş'ın baklava dağıtması

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5- KAHRAMANMARAŞ'IN DESTANI ÖĞRENCİLERE ANLATACAK FİLM TANITILDI

* Serdar Gökhan,

"Tarihe meraklı bir insan olarak, gençlerin izleyeceği bir yapımda rol alarak tarihimizi yeni nesillere aktarmak benim için önemliydi. Amacımız bunun bir sinema filmi haline de getirilmesidir. Bu tür projelere ihtiyacımız var"

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul

Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgaline karşı büyük bir başarı gösteren Kahramanmaraş'ın milli mücadeledeki direnişini anlatan "İstiklalden İstikbale 12 Şubat Kahramanmaraş Destanı" adlı kısa filmin basın tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen 25 dakikalık filmin yönetmenliğini Turan Haste yaptı, başrolü ise 'üstat' rolüyle Serdar Gökhan oynadı. Maraş destanını anlatan filmde Kemal Denizci, Reyhan İlhan ve İzzet Lüleci gibi isimler de tarihi karakterlere hayat verdi.

OYUNCULAR TANITIM TOPLANTISINDA

Şişli'de bir otelde düzenlenen basın toplantısına 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile yönetmen Turan Haste, oyuncular Serdar Gökhan ve Kemal Denizci katıldı. Burada bir konuşma yapan Hanefi Mahçiçek, filmle Kahramanmaraş'ı tanıtmak ve Maraş'ın Kurtuluş Savaşı sırasındaki destanını tüm Türkiyeye en doğru şekilde anlatmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"MİLLİ MÜCADELENİN ÖNCÜLERİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Mahçiçek, "Milli Mücadelenin öncülerini, memleketin değerlerini ve bu uğurda şehadete ermiş insanları unutturmayacağız. Çocuklarımız bu ülkenin hangi şartlarda nerelere geldiğini bir defa daha hatırlayacaklar. Filmimizin amacı budur" dedi.

"MARAŞ BİZE MEZAR OLMADAN DÜŞMANA GÜL BAHÇESİ OLMAYACAK"

Hanefi Mahçiçek, "Bunları filmlerle ekrana taşıyarak ve çizgi romanlarla görselleştirerek çocuklarımıza sunarsak o zaman daha kolay hatırlayacaklar, okuyacaklar diye düşünüyoruz. Filmimizle, 'Maraş'ın bize mezar olmadan, düşmana gül bahçesi olmayacağını' yeni nesillere de öğretmiş olacağız" diye kouştu.

SERDAR GÖKHAN: "BU TÜR PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Filmde 'üstat' karakterini oynayan Serdar Gökhan ise konuşmasında projeye neden katıldığıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Projenin ilk kendisine ulaştığında oldukça heyecanlandığını kaydeden Gökhan, "Tarihe meraklı bir insan olarak, gençlerin izleyeceği bir yapımda rol alarak tarihimizi yeni nesillere aktarmak benim için önemliydi. Amacımız bunun bir sinema filmi haline de getirilmesidir. Bu tür projelere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İLK GÖSTERİM 9 ŞUBAT'TA

Konuşmaların ardından 25 dakika süren film, basın mensuplarıyla birlikte izlendi. Film 9 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle düzenlenecek bayramda ilk kez Kahramanmaraş halkıyla buluşacak. Ardından film, Kahramanmaraş ve ilçelerindeki okullarda gösterime girecek. Ayrıca filmin Türkiye genelindeki okullarda da öğrencilere izletilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısından görüntüler

-Hanefi Mahçiçek'in konuşması

-Serdar Gökhan'ın konuşması

-Toplantıda filmin izlenmesi

-Fragmandan görüntüler

-Genel ve detaylar

24.01.2017 - 13.37 Haber Kodu : 170124074

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