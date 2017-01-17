DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- REİNA KATLİAMCISININ ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

Görüntü Dökümü:

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-Teröristin Taksim'de çektiği selfie görüntüsü

17.01.2017 - 12.30 Haber Kodu : 170117072

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2- BEBEK'TE YANARAK İLERLEYEN ARACIN ARKA KOLTUĞUNDA CESET BULUNDU



Haber: Ali AKSOYER Kamera: Ozan URAL - İstanbul

Bebek'te geceyarısı hareket halinde yanarak bir süre ilerledikten sonra refuje çarparak duran otomobilin arka koltuğunda bir erkek cesedi bulundu. Polis cesedin Barış Furkan A.(19)'a ait olduğunu tespit etti. Gencin ailesi Barış Furkan A.'nın uyuşturucu kullandığını akşam saatlerinden beri haber alamadıklarını söyledi. Polis esrarengiz olayda talihsiz gencin cesedinin Adli Tıp Kurumu'nda incelendiğini kesin ölüm sebebinin belli olacağını söyledi.

YANARAK İLERLEDİ REFUJE ÇARPARAK DURDU

Bebek, Günaydın yolu sokak üzerinde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda görgü şahitleri hareket halinde bir aracın yanarak ilerlediğini bir süre sonra refuje çarparak durduğunu söyleyerek polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdüğünde arka koltukta bir ceset olduğunu fark ettiler.

ÖLEN KİŞİ ARKA KOLTUKTA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada yanan aracın arka koltuktaki cesedin 19 yaşındaki Barış Furkan A.'ya ait olduğunu tespit etti. Talihsiz gencin tamiratta olan babasına ait olan aracı alarak dolaşmaya çıktığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede Barış Furkan A.'nın daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı olduğunu tespit etti.

POLİS KAYITLARINA 'ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK GEÇTİ

Esrarengiz olay polis kayıtlarına "Şüpheli Ölümö olarak geçti. Barış Furkan A.'nın cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Burada yapılacak incelemede Barış Furkan A.'nın vücudunda ölüme sebep olabilecek bıçak, silah gibi bir yara izi olup olmadığı tespit edilecek. Yetkilililer bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini, adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından soruşturmanın yönleneceğini belirttiler.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan araç

-Yanan araç

-İtfaiye ekipleri

-Röportaj

-Olay yeri inceleme

-Özel harekat polisleri

-Genel ve detaylar



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3- İSKELEYE BAĞLI BULUNAN GEMİDEKİ YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE EDİYOR

Cengiz Çoban, İstanbul

Dragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı. Geminin yaşam mahallinde başlayan küçük çaplı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan hortum uzutarak müdahale etti. Yangının küçük çaplı olduğu, geminin diğer bölümlerine sıçrama tehlikesinin olmadığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-İskele

-Gemiye hortum uzatılan itfaiye araçları

17.01.2017 - 13.08 Haber Kodu : 170117080

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4- MEHMET ASLAN AVUKATIYLA EMNİYETE GELEREK TESLİM OLDU



Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan ünlü oyuncu Mehmet Aslan, kendisine yapılan tebliğ üzerine avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Aslan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye gönderileceği öğrenildi.

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(operasyon anı görüntüsüyle)

5- 3 MİLYON DOLAR FİDYE İÇİN KAÇIRILAN ÇOCUK 56 SAATTE KURTARILDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'da Yemen uyruklu bir işadamının 14 yaşındaki torununu kaçırarak 3 milyon dolar fidye isteyen Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Silivri'de bir villaya yapılan baskında 56 saat rehin tutulan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Şüphelilerin ev alma bahanesiyle aileyle bağlantı kurduğu ve tuzak kurarak çocuğu kaçırdıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Yemen uyruklu Ali Hussain El Surmi(63), satacağa eve bakma bahanesiyle gelen kişilerin 14 yaşındaki torununu kaçırdıklarını ve kendisinden 3 milyon dolar fidye istendiğini söyleyerek yardım istedi. Mobilya işiyle uğraştığı öğrenilen Ali Hussain El Surmi "Cuma günü gündüz gelip eve baktılar. Daha sonra bana eşlerinin de göreceklerini söyleyerek yanımdan ayrıldılar. Akşam saatlerinde beni telefonla arayarak, dışarıda buluşmak ve eve tekrar bakmak istediklerini söylediler. Torunumu alarak bulaşacağımız yere gittim. Ancak oraya vardığımızda bana silah çekerek kovaladılar. Geri döndüğümde torunum araçta yoktu. Daha sonra beni telefonla arayan bir kişi, 3 milyon dolar vermezsem torunumu bir daha göremeyeceğimi söyledi" dedi.

ÖNCE ŞÜPHELİLERİN OTOMOBİLİNİN PLAKASI BELİRLENDİ

Bu başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu aracın Silivri bölgesinde olduğu belirlendi ve öğrenilen Ali Hussain El Surmi'ye fidyecilerle telefonla teklifi kabul etmiş gibi yaparak suçluları oyalaması istendi.

KAÇIRILAN ÇOCUĞUN SESİ TELEFONDA 48 SAAT SONRA DUYULDU

Rehine kurtarma ve Müzakere timi tarafından sürdürülen operasyonda kaçırılan 14 yaşındaki A.R.S 'nin kaçırıldıktan 48 saat sonra sağ olduğunu kanıtlayan telefondaki sesi ilk defa duyuldu. Bu gelişme üzerine tüm ekipler Silivri bölgesine gönderilerek geniş çaplı bir arama başlatıldı.

KAÇIRILAN ÇOCUK ZORLA TUTULDUĞU VİLLADA KURTARILDI

Yapılan çalışmalar sonucu ilk önce şüphelilerin olayda kullandığı araç ve içinde bulunan iki kişi, Seymen köyünde polis tarafından gözaltına alındı. Hemen ardından, bu şahısların yakalandığı yere 500 metre uzaklıkta bir villaya baskın yapıldı. Baskın sırasında evde bulunan bir kişi daha yakalanırken, kaçırılan 14 yaşındaki çocuk zorla tutulduğu odadan kurtarıldı. 56 saat boyunca şüphelilerin yanında rehin kalan A.R.S., dedesine teslim edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yakalanan Suriyeliler Farajallah K.(32), Muhammed D.(24) ve Muhammet Abdulnasir K.(25) Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

17.01.2017 - 13.10 Haber Kodu : 170117081_

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6- DUAYEN GAZETECİ BİRAND MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand ölümünün 4. yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand ve yakınları katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

"HİÇBİR ZAMAN ARAMIZDAN AYRILMIŞ VAZİYETTE DEĞİL"

Tören öncesinde konuşan Cemre Birand, "Ben üç yıl geçmiş diyordum hep ama meğer dört yıl geçmiş. Vakit çok hızlı geçiyor ama hiçbir zaman aramızdan ayrılmış vaziyette değil. Arada bir açıp eski programlarına bakıyorum, resimlerine bakıyorum sanki seyahate gidip geri gelecekmiş gibi geliyor. Gözüm çok arıyor, onunla konuşuyorum. Kendi kendime konuşur oldum, onunla konuşur oldum. Geçmiyor vakit, geçmiyor…" dedi.

"ONU HATIRLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Oğlu Umur Birand ise "Dört sene demek çok kolay. Çok çabuk söyleniyor dört yıl. Ama her gün yaşamak bir ömür boyu gibi geliyor bana, bizim ailemize bir ömür boyu gibi geliyor. Onu hatırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Doğum günü olsun, bugün olsun. Babamı çok memnun ettiğine de eminim. Bir baba olarak boşluğunu hiçbir zaman hiç kimse dolduramaz zaten. Annem için de aynı şeyi söyleyebilirim. Şu an medyada onun boşluğu çok hissediliyor. Bana herkes aynı şeyi soruyor, 'baban hayatta olsa ne derdi' diye. Bunu cevaplayacak ne gücüm var, ne de bilgim var, bu maalesef sır gibi kalacak artık" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Umur Birand ile röportaj

-Cemre Birand ile röportaj

-Dua okunması

-Çiçeklerin görüntüsü

-Lokum dağıtılması

-Detaylar

17.01.2017 - 13.37 Haber Kodu : 170117085

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

7- KARIN ERİMESİYLE BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 74,52 OLDU

Haber- Kamera: Ali AKSOYER-Hakime TORUN / İSTANBUL,()

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından etkili olan sağanak yağışlar, baraj havzalarında doluluk oranlarını artırdı. Baraj havzalarında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 74,52'ye çıktı. Böylece 17 Ocak 2016 yılında yüzde 67.68 olan doluluk oranı 74,52'ye yükselmiş oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 74,52 OLDU

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35'e çıkmışken ayın yılın Kasım ayı başında yüzde 37.6 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 74,52 oldu.

ISTRANCALAR BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 100.00'A YÜKSELDİ

Bu arada, Istrancalar Barajı'nda Kasım ayı başında yüzde 48.35 olan doluluk oranı yüzde 100.00'a, Pabuçdere Barajı'nda 20.91 olan doluluk oranı yüzde 24.41'e, Kazandere barajındaki doluluk oranı ise yüzde 59.28'den 59.49'a çıktı. İstanbul'un diğer barajlarında ise doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı.

Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:

Baraj adı..............2016 Kasım.................. 2017 Ocak

Ömerli ..................% 40.57......................% 96.62

Darlık....................%44.88....................... %91.70

Terkos...................%43.66........................%75.15

Alibeyköy...............%35.65.......................%93.06

Büyükçekmece.......%30.61.......................%60.97

Sazlıdere................%32.41.......................%51.76

Istrancalar.............%48.35.......................% 100.00

Kazandere..............%59.28.......................% 59.49

Pabuçdere.............%20.91........................%24.41



Görüntü Dökümü (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

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- Alibeyköy barajının tarihi kemerler bölümünün görüntüleri,

- Donmuş gölde yol almaya çalışan balıkçılar,

- Buzun üzerinde yem arayan martılar,

- Eriyen kar sularının baraja karışması

- Aynı bölgede kasım ayı başında çekilen havadan görüntüler.