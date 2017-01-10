DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- ATAKÖY 5 KISIM CAMİİ'NDE TENTE ÇATI NAMAZ KILANLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ (2)

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Yaşanan panik

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

FEED



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2- CAMİDEKİ ÇÖKMEYLE YARALANANLAR HASTANEYE GETİRİLDİ (1)

Görüntü Dökümü

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-Bakırköy Devlet Hastanesi acil girişi

-Ambulanslar

-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

-Sedye ile yaralıların taşınması

-Genel ve detay görüntüler

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3- İSTANBUL VALİLİĞİ : EĞİTİM-ÖĞRETİME ÇARŞAMBA GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR

istanbul

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" denildi.

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4- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN KAR MANZARALARI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'da 5 gündür etkili olan kar yağışı tablo gibi manzaralar oluşturuyor. Yoğun yağış sebebiyle İstanbul Boğazı neredeyse tamamen beyaza büründü. Boğaz kenarındaki yürüyüş yollarında bile yaklaşık 20 santimlik kar yüksekliği var. Beyaz örtü sahillerde bağlı olan yat ve motoryatları da kapladı. İstanbul Boğazı beyaz güzelliği ile yürüyüşe çıkanlara yada işi için oradan geçenlere görsel bir şölen sundu.

Bu arada dün şiddetli tipi nedeniyle transit gemi geçişine kapatılan İstanbul Boğazı sabah saatlerinde tekrar açıldı. Boğazın karadeniz ve Marmara ağızlarında bekleyen gemiler öğlen saatlerine kadar boğazdan geçiş yaptılar. Ancak öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle geçişin zaman zaman durdurulduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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/HAVADAN GÖRÜNTÜYLE

- İstanbul boğazının bebek koyu,

-Rumeli hisarı mevkiileri,

- İstinye koyu ve çevresinin havadan görüntüleri

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5- BEYLİKDÜZÜ'NDEN TAKSİM'E, BAĞCILAR'DAN KADIKÖY'E...İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI (2)

İstanbul

İstanbul'da dün gece zayıflayıp son bulan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı hem de etkili ve bir ucundan diğer ucuna.. Öğlen saatlerinde bastıran etkili kar yağışı aynı saatte Beylizdüzü, Bağcılar, Taksim ve Kadıköy'de görüldü. Caddebostan sahilinde de kar yağışı altında spor yapan bir kaç kişiden başka kimse yoktu

Görüntü Dökümü

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-Taksim meydan

-Bağcılar çevresi

-Beylikdüzünden görüntü

-Ataşehir'den kar görüntüsü

-Bakırköy'den kar görüntüsü

10.01.2017 - 13.16 Haber Kodu : 170110088_

10.01.2017 - 13.46 Haber Kodu : 170110099_

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6- SANAYİ SİTELERİ MOTORLARI DONAN VE KAZA YAPAN OTOMOBİLLERLE DOLDU

Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: Güven USTA - İstanbul

İstanbul'da hava soğuk, günlerdir kar yağıyor. Sayısız kaza yaşandı. Kaportacıların deyimiyle karın bereketi bu. Onlardan biri de kaporta ustası Ali Sarıgül. Sarıgül, işleri yetiştirmek için mesai yaptıklarını söyledi. Ali Sarıgül'ün kar lastiği kullanmayan araçların daha fazla kaza yaptığını da sözlerine ekledi.

MOTORU DONAN ARAÇLAR

Sadece kaza yapan değil, teknik deyimiyle motor kilitleyen, yani motoru donan araçların sayısı da az değil. Motor suyunda antifriz bulunmayan otomobiller buna en büyük aday.

Dudullu Sanayi Sitesinde 20 yıldır ustalık yapan Muammer Sarıgül ise, antifrizin önemini vurgularken, bir de uyarıda bulunuyor; "Araçlarda kesinlikle yaz kış antifriz olması lazım"

Sürücülerin buna dikkat etmediğini söyleyen Muammer Sarıgül sadece bugün 4 motoru donmuş aracın çekiciler yardımıyla servislerine getirildiğini söyledi. Motoru donan bir aracın kesinlikle çalıştırılmaması gerektiğini söyleyen Sarıgül, motordaki donun doğal çözülmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde çalıştırılmaya zorlanan otomobillerde ciddi motor arızaları meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

MOTORU DONAN ARAÇLAR İTİLEREK GÖTÜRÜLDÜ

Motoru donan araçlar motor servislerine çekici yardımıyla getirildi. O araçlar tamir için servise işçiler tarafından itilerek alındı.

KULLANILMASA BİLE OTOMOBİLLER HERGÜN ÇALIŞTIRILMALI

Otomobiller için kar ve soğuk havanın getirdiği sıkıntılar sadece kaza ve motor donması değil bir de akü boşalması sorunu var.Uzun süre çalıştırılmayan araçlar akü deşarjına imkan vermediği için akünün boşalma riski bulunuyor. Bu durumun kışın daha çok yaşandığı söyleyen Motor ustası Muammer Sarıgül, kullanılmasa bile otomobilin her gün olduğu yerde rölantide çalıştırılmasının faydalı olacağını söyledi. Muammer Sarıgül, çalışmayan otomobillerin vurdurularak çalıştırılmasının da ciddi hasarlara yol açabileceği uyarısında bulunup, bunun kesinlikle yapılmamasını istedi.

AÇILMAYAN KAPILAR ZORLANMAMALI

Sarıgül 'ün bir de karla tamamen kapanan otomobiller için önerisi var. Otomobil üzerindeki kar tamamen temizlenmeli, camlardaki buzlanma kesinlikle giderilmeli ve açılmayan kapılar zorlanmamalı. Eğer kapılar zorlanırsa mekanizmalar zarar görebilir.

KÖPRÜLER BOŞ KALDI

Hafta içi sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sabah boş kaldı. İstanbul'un karla örtülü güzel görüntüsü kadar, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte akıcı trafiğin varlığı da çarpıcıydı. Üsküdar'da esnaf ve belediye ekipleri karla kaplı kaldırımları temizledi. Ara sokaklar dışında ulaşımda bu sabah herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Dün meydana gelen kaza anlarından görüntü

- Köprünün genel görünüsü

- Akan trafikten detay

- Kar küreme çalışmalarından detay

- Sanayi sitesinden detay görüntüler

- Kaza yapan araçlardan detay

- Ali Usta ile röportaj

- Muammer Usta ile röportaj

- Araçların itilerek servise alınması

- Araç üzerindeki karların temizlenmesi

FEED

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7- TEM'DE KARA GÖMÜLÜ ARAÇLAR SAHİPLERİ TARAFINDAN ALINIYOR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-

Yoğun kar nedeniyle TEM otoyolunda, yol kenarında terk edilen araçlar, sahipleri tarafından alınıyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle günler önce birçok sürücü araçlarını TEM otoyolunda, yol kenarına park edip gitmişti. O günden bu yana yol kenarındaki birçok araç kar nedeniyle neredeyse görünmez halde. Günler sonra araçlarını almaya gelen sürücüler, uzun uğraşlar sonucu karla kaplı araçlarını bulunduğu yerden çıkardı. Bazı sürücüler, kış lastiği olmasına rağmen araçlarının yolda kaldığını ve yol kenarına park edip eve gitmek durumunda kaldığını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-Hal yolu ve Gaziosmanpaşa TEM otoyolundan görüntü

-Yol kenarında karla kaplı araçlar

-Araçlarını çıkarmaya çalışan sürücüler

-Muhabir anonsları

-TEM otoyolundan detay görüntüler

-Genel görüntüler

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8- KAR TİPİYE DÖNÜŞTÜ

- ULUS'TA İKİ AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK -Özgür EREN İSTANBUL

İstanbul'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı öğlen saatlerinde tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. D-100 karayolunda yerler beyazladı. Öte yandan, Ulus Adnan Saygun Caddesi üzerindeki iki çam ağcı yağan karın ağırlığına dayanamayan devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, devrilen iki çam ağacı kesilerek kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tipi şeklinde yağan kar

-D-100 Okmeydanı mevkiinden görüntü

-Devrilen ağaçlar

-Ağaçların kesilmesi

-Genel ve detaylar

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9- TARİHİ YARIMADADAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul'da 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle İstanbul sokaklarında yayalar zor anlar yaşadı.

Şişli Kurtuluş'taki karla kaplı ve buzlanan kaldırımlar yayalara geçit vermedi. Birçok kişi kaldırım yerine yollarda yürümeyi tercih etti. Sıcaklıkların eksi derecelere düşmesiyle de apartman çatılarında buz sarkıtları ve kar birikintileri oluştu. Bazı köprülerin altlarındaki durum da aynıydı. Buz sarkıtları ile kar birikintileri yaya ve sürücüler için tehlike yarattı.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Kar birçok noktada çileye dönüşse de İstanbul'un sembol yapıları Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Galata Köprüsü'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Sultanahmet Meydanı ile Eminönü'ndeki birçok kişi fırsatı değerlendirip bu anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapalı kaldırımlar

-Yolda yürüyenler

-Köprü altları ve çatılarda oluşan sarkıtlar

-Çatılardaki kar birikintileri

-Galata Köprüsü ve Sultanahmet Meydanı'nda kar yağışı

-Fotoğraf çekenler

-Genel ve detaylar

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10- İSTANBUL BUZ TUTTU

- Büyükçekmece gölünde donma devam ediyor, evlerin çatılarından sarkan dev buz sarkıtları tehlike saçıyor

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

5 gündür süren soğuk ve kar yağışı nedeniyle İstanbul adeta buz tuttu. Büyükçekmece gölünde donma devam ederken evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Kıyı kesimleri donan Büçükçekmece gölünün donmuş hali görmeye değer bir manzara oluşturdu.

SARKITLAR OLUŞTU

Soğuk hava nedeniyle ara sokaklarda bulunan evlerin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Bazı sarkıtların boyları 1 metreyi geçti. Karla kaplanan yolların açmak için kepçeler çalışırken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünü kürekle açtı.

Görüntü Dökümü:

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- Gölden görüntüler

- Muhabir anonsu

- Kepçenin yol açması

- Sarkıtlardan görüntü

- Kürekle kar temizleyenler

- Detaylar

10.01.2017 - 12.09 Haber Kodu : 170110071

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(EK GÖRÜNTÜYLE)

11 - KAR YAĞIŞI DURDU; YOLCULAR UÇMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine uçuşlar normale dönmeye başladı.

Dün gece yarısına kadar iç hatlarda uçuşların tamamen durması ve dış hatlarda da gecikmeli olarak yapılması sonrası terminallerde kalan yolcular bu sabahtan itibaren gidecekleri kentlere uçmaya başladı. THY'nin son dört günde 16 bin yolcusunu otele yerleştirdi ve 50 bin yolcuya da kumanya dağıttığı öğrenildi.

THY yetkilileri, dış ve iç hatlardaki bekleyen yolcuların yanı sıra daha önce otellere alınan yolcuların da uçuş sıralarına göre terminallere getirilmeye başlandığını açıkladı.

Bu arada terminallerde bekleyen bazı yolcuların ise uçaklarının kalkışını beklerken "Board" adı verilen uçuş bilgi ekranları önünde yatarak veya oturmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Uçaklarda kalkış öncesi de-icing adı verilen işlemle buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı sıvıyla yıkandı. Park yerlerinden çıkmaya çalışan uçaklar için iş makineleri de yol açtı. Kar yağışının durmasıyla da uçaklar iniş ve kalkışlarını sorunsuz olarak gerçekleştiriyor.



PİSTLERDEN SONRA APRON DA TEMİZLENİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü tarafından öncelikle pistlerde yapılan temizleme işlemlerinin tamamlanması üzerine apronda ve uçak altında biriken karlar ve oluşan buzlar da özel araçlarla temizlenmeye başladı. Köprülerde veya açıkta bekleyen uçaklar yolcularını aldıktan sonra piste hareket ederken bu bölgelerden geçtikleri için apronun devamlı temizlenmesi gerektiğini belirten DHMİ yetkilileri, " Pistlerin ardından uçakların pistlere ulaştığı taksi yolları ile apron dönüş yallarının temizliği 24 saat uyarınca devam ediyor. Kar yağışı bu sabah durunca bu bölgelerdeki ve yan taraflarında biriken karları da temizledik. Şu anda pistlerde ve apronlarda bir sorun yok" dediler.

Görüntü Dökümü:

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-Terminalde yolcular ve pasaporttan geçişleri

-Boardların önünde yatarak uçuşlarını kontrol eden yolcular

-Apronda kar içinde kalan uçağın çekilmeye çalışılması ve iş makineleri

-Kar temizleme araçlarını apronda çalışması ve uçaklar

-Uçaklara de-icing yapılması

-Uçakların iniş ve kalkışları

-Yolcu röportajları (ek görüntü)

10.01.2017 - 12.46 Haber Kodu : 170110079

10.01.2017 - 13.42 Haber Kodu : 170110098

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13- SURİYELİ İŞADAMININ GASP DAVASINDA KARAR

* Suriyeli işadamının 540 bin dolarını gasp ettikleri gerekçesiyle yargılanan 4 sanık, "Nitelikli yağma" suçundan 10'ar yıl 10'ar ay, "yaralama" suçundan da 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

* Mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve İnfaz Yasası'nda yapılan değişiklikleri de göz önünde bulundurarak tahliyelerine de karar verdi.

Haber : Serpil KIRKESER / İstanbul

Bayrampaşa'da iki yıl önce Suriyeli iş adamı Jalal Younes'in 540 bin dolarını silah zoruyla gasp eden 4'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 15 sanıktan 4'ü "Nitelikli yağma" suçundan 10'ar yıl 10'ar ay, "yaralama" suçundan da 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi.

Yakalanamayan ve ifadesi alınamayan Gürcü 11 sanık hakkındaki dosya ise ayrıldı.

İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI

Suriyeli İşadamı Jalal Younes, 20 Şubat 2015'te tanınmış bir firmadan ev almak için İstanbul'a geldi. Firmanın tahsis ettiği minibüsle Kapalıçarşı'ya giderek 540 bin Dolar para çeken Younes'in, Başakşehir'e doğru yola çıktı. Bazı şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Younes ve inşaat firmasının yetkilisi olan Halil İbrahim Demirhan'ın içinde bulunduğu minibüse Bayrampaşa'da çarparak durdurdu. Olayda Younes ve Demirhan'a çarpan aracın haricinde iki araç daha olay yerine gelerek suça karıştı.

Araçtan inen saldırganlar ellerindeki silahlarla içinde şikayetçilerin bulunduğu aracın etrafını sardı. Saldırganlar , şoför Mehmet Eken'i de bacağından yaraladı ve araç içerisindeki Jalal Younes'e ait çantada bulunan 540 bin ABD doları alarak kayıplara karıştı.

OLAYLA İLGİLİ 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Şikayetçiler Jalal Younes, Halil İbrahim Demirhan ve Mehmet Eken, şüphelilerden bir kısmını teşhis etti. İddianamede 15 şüphelinin "Nitelikli yağma" ve "Adam yaralama" suçlarından dava açıldı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Konstantin Shulman, Shota Gurtskaia, Maor David Shanider ve Iraklı Kurashvili suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.

Sanıkların avukatı da "Müvekkillerimin salt Gürcü olmaları ve olayın bir Gürcü çetesi tarafından işlendiği kanaati müvekkillerimi bu yargılamada sanık durumuna getirmiştir. Dosyadaki deliller incelediğinde müvekkillerim hakkında somut bir delil yoktur. Sadece bir teşhis vardır ve teşhiste usule uygun yapılmamıştır. Yargılamada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması esastır, Müvekkillerimin aleyhine sayılabilecek tek delil teşhistir ve bu teşhiste hukuka aykırı yapılmıştır, Müvekkilimin de üzerine atılı somut, inandırıcı, her türlü şüpheden uzak delil bulunmamaktadır" dedi.

YAKALAMALI 11 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Davayı kararı bağlayan mahkeme heyeti, yakalamalı 11 sanığın savunmalarının tespit edilemediğini ve yurtdışında olduğunun anlaşıldığından dosyalarını ayırdı.

SANIKLAR NİTELİKLİ YAĞMADAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar sanıklar Konstantin Shulman, Shota Gurtskaia, Maor David Shanider ve Iraklı Kurashvili'nin "Nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

YARALAMADAN DA 1'ER YIL 8'ER AY HAPİS CEZASI

Şikayetçi Mehmet Eken'e yönelik yaralama eyleminin sanıklardan Moar David Shanider tarafından gerçekleştirildiğini ancak bu eylemden tüm sanıkların sorumlu tutulması gerektiğini belirten mahkeme heyeti sanıkları adam yaralama suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme Heyeti, sanıklar Konstantin Shulman, Shota Gurtskaia, Maor David Shanider ve Iraklı Kurashvili'nin tutuklulukta geçirdikleri süre ve İnfaz Yasası'nda yapılan değişiklikler de göz önünde bulundurarak tahliyelerine de karar verdi.