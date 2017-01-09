DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(GÖRÜNTÜYLE YENİDEN)

1- THY 277 SEFERİNİ İPTAL ETTİ



Haber: Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İSTANBUL

THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"09 OCAK 2017 tarihinde, 'İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen' meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz"

Bu arada Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.

THY 4 GÜNDE 989 SEFER İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği son dört günde kar yağışı yüzünden iptal ettiği sefer sayısını 989 olarak bildirdi. THY olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuramadığı 15 bin yolcuyu otellere yerleştirdi ve havalimanlarında 40 bin yolcuya kumanya dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Türk hava yolları kontuarları ve uçuşa giden yolcular,pasaporttan geçenler

-Bilgi ekranlarında seferlerin yapıldığını gösterir " Kontuar açık " ve ' kapıya gidiniz " yazıları

-THY uçaklarının köprüden ayrılarak sefere gidişi

-Kar yağışı içinde kalkan uçaklar

09.01.2017 - 11.32 Haber Kodu : 17010902

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2- İBB: İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 122 CM'YE ULAŞTI

Enver ALAS - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.

İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti.

Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:

- Çatalca-Subaşı: 122 cm,

- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,

- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,

- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,

- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,

- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,

- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,

- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,

- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,

- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.

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3- SULTANGAZİ'DE ARA SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-

Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Sultangazi'deki bir çok ara sokak karla kaplandı. Kar nedeniyle sokak aralarında araçların geçişi neredeyse imkansız hale geldi. Sokaklardan çıkmaya çalışan sürücüler ise kara saplandı. Bir sürücü, küreklerle saplandığı aracını kardan çıkarmaya çalıştı. Ara sokaklarda oluşan kar kalınlığı ilginç görüntüler oluşturdu. Sokakta bulunan araçların büyük kısmı kar nedeniyle neredeyse görünmüyor.

DURAKLARDA UZUN SÜRE OTOBÜS BEKLEDİLER

Kar yoğunluğu nedeniyle toplu taşıma araçları seferlerinde de aksama meydana geldi. Hal böyle olunca, duraklardaki yolcular uzun süre beklemek durumunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ara sokaklardaki kar kalınlığından detay görüntü

-Karla kaplı sokaklardan görüntüler

-Bir sürücüsünün aracını ara sokaktan çıkarmaya çalışması

-Muhabir anonsu

-Duraklarda bekleyen yolculardan görüntüler

-Genel ve detaylar

09.01.2017 - 11.34 Haber Kodu : 170109031_

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4- SÜRÜCÜLERİN ŞİŞLİ'DE KARLA MÜCADELESİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul'da kar 4 gündür etkisini sürdürüyor. Kar birçok noktada özellikle de araç sürücüleri için çileye dönüştü.

Karla kaplı Şişli Akağlar Caddesi'nde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araçlar yamaçları çıkamayarak patinaj yaptı. Sürücüler karlı caddeyi aşabilmek için dakikalarca çaba harcadı. Bu anlarda bazı araçların yokuş aşağı kaydığı görüldü. Yoğun kar yağışı ve yolların karla kaplı olması nedeniyle vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar

-Mahsur kalan araçlar

-Araçlarını çıkarmaya çalışan sürücüler

-Araçların yolda kayması

-Araçların patinaj yapması

-Genel ve detaylar

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5- KAR TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMALARA NEDEN OLUYOR

Haber-Kamera: Oral OKAYBEN - İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalara neden oluyor. Ekipler, tramvay raylarında çalışma yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor

Görüntü Dökümü:

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-Eminönü'ndeki tramvaylar

-Yollardaki çalışmalar

09.01.2017 - 11.42 Haber Kodu : 170109036_

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6- KARIN DEVİRDİĞİ 2 AĞAÇ ARAÇLARA HASAR VERDİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-

Kadıköy'de kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken iki çam ağacı, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

Olay Göztepe mahallesi Ege Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken iki çam ağacı ağırlığa dayanamayarak iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çam ağacının otomobillerin üzerine devrildiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla ağacı yukarı kaldırarak otomobillerin çıkmasını sağladı.Otomobilleri kurtararak ekipler daha sonra ağaçları motorlu testere ile keserek yolu trafiğe açtı

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaçların görüntüsü

-Ağaçların kökünden görüntü

-Ağaçların arasındaki otomobillerin görüntüsü

-Vinç yardımıyla ağaçların kaldırılması

-Araçların kurtarılması

-Vatandaşlarlarla röp

-Ağacın kesilmesi

-Genel ve detay görüntüler