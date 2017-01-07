DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BELGRAD ORMANI'NDA "DİZİ EKİBİ MAHSUR KALDI" HAREKETLİLİĞİ (1)

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul /

Belgrad Ormanı'na çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

"İçerde" dizisi oyuncularından Nebil Sayın, sosyal medya hesabından "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor" yazdı. Sosyal medyadan yazılanlar ve telefon ihbarı üzerine AKUT da kurtarma çalışmalarına başladığını belirtti. Öte yandan kar kalınlığının artması üzerine Sarıyer Belediyesi'ne ait araçlar da Belgrad Ormanı'na giden yolu trafiğe kapattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Belgrad Ormanı tabelası

- Ormana giden karla kaplı yol

- Belediye aracının yolu kapatması

07.01.2017 - 12.39Haber Kodu : 170107087_

===========================

2- SEFER İPTALLERİ ARTIYOR; HAVALİMANINDA KUYRUKLAR UZADI

- THY 5 BİN 900 YOLCUYU OTELLERE YERLEŞTİRDİ

Haber-Kamera : Murat ÇAKIR - İSTANBUL

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yüzlerce sefer iptal olurken THY'de iptal edilen sefer sayısı 610'a ulaştı.

Atatürk Havalimanı'ndan uçuş yapan Türk Hava Yolları ile yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin bilet gişeleri ve kontuarlarında yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Yorulan yolculardan bazıları yerlere yattı. Bu arada THY'nin Dış Hatlar Terminali'nde bulunan CIP Salonu olarak hizmet veren giriş noktasında " İstanbul Lounge" yazısının altında yatan yolcular ilginç görüntüler oluşturdu. THY basın müşavirliğinden yapılan açıklamada 610 seferin iptal olduğu ve 76 seferin farklı meydanlara yönlendirildiği bildirildi. THY 5900 yolcusunu da otellere yerleştirirken 20 bin civarında kumanya dağıttı.

Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda 610 sefer iptal olurken, zaman zaman pistlerde oluşan buzlanma nedeniyle havalimanı kapalılığı kaynaklı olarak 76 seferimiz diğer meydanlara divert etmiştir.

Dün gece 5900 yolcumuz otellere alınmış olup 20 bin civarında kumanya dağıtılmıştır.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz

Görüntü Dökümü:

--------

-THY ve diğer havayolu şirketlerin önünde bilet gişeleri önünde kuyruklar

-Kontuarlarda uçmak için bekleyen yolcular

-Yolcuların yerlerde yatmaları

-Bir grup yolcunun " İstanbul Lounge " yazısı altında yatmaları

-İptal edilen seferlerin ekranlarda görüntüsü

07.01.2017 - 12.39 Haber Kodu : 170107088

===========================

3- TIR KAZALARI NEDENİYLE KAPANAN TEM TRAFİĞE AÇILDI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denilmişti.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan kaldırıldı, yol tekrar trafiğe açıldı

Görüntü Dökümü:

----------

-Kaza yapan TIR'lar (İBB kamerası)

-Yolda kalan araçlar

07.01.2017 - 09.56 Haber Kodu : 170107028

==========================

4- TEM OTOPARKI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

TEM Otoyolu, adeta otoparka döndü. Dün akşam bastıran kar yağışı nedeniyle TEM'de ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu. Bugün TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde çok sayıda aracın yol kenarlarında park halinde olduğu görüldü. Araçlar, kar yağışının devam etmesi nedeniyle sahipleri tarafından henüz alınamadı.

Görüntü Dökümü:

----------

-TEM'de kar yağışı

-Yol kenarındaki çok sayıda araç

-Yol açma çalışmalarından görüntüleri

07.01.2017 - 11.44 Haber Kodu : 170107070

=========================

5- YOLDA BIRAKTIKLARI ARAÇLARINI ALMAYA GELDİLER

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapanınca vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Yollar otoparka döndü. TEM Otoyolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar akşam bıraktıkları otomobilleri almaya geldi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Basın ekspres yolu

-Yol kenarında bekleyen araçlar

-Sürücü ile röp

-Kar temizleme çalışmaları

-TEM otoyolundan görüntüler

-Yoğun kar yağışı

-Yol kenarındaki araçlar

-Mahmutbey gişeler

-Yol kenarındaki araçlar

-Araç sürücüsü ile röp

-Detaylar

07.01.2017 - 12.21 Haber Kodu : 170107077

==========================

6- DEFİLEDE 'ÇOCUK İSTİSMARI' MESAJI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

İstanbul Toplumsal Gelişim Derneği tarafından düzenlenen 'Çocuk İstismarına Hayır' adı verilen etkinlik kapsamında yapılan defilede cinsel istismarına karşı mesaj da verildi.

Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde dün akşam düzenlenen etkinlikte 'Çocuk İstismarına Hayır' diyen kişi veya kuruluşlar bir araya getirilmek istendi. Ancak, İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aralarında yılların sanatçıları Orhan Gencebay, Ferhan Şensoy, Hakkı Bulut gibi isimlerin 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmesine rağmen birçok davetli gibi gelemedi. İstanbul Toplumsal Gelişim Derneği'nin öncülük ettiği geceyi manken Tuğçe Sarıkaya sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede Asil Çağıl Koreografisiyle Süleyman Tezcan Fashion Show'da Zeliha Çal,Sibel Demiralp , Parıl Erdem, Gözde Coşkun ve Olga Fabi gibi mankenler yer aldı. Defilenin sonunda üzerinde kirli el izleri bulunan beyaz renkli elbise giyen manken , Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm' şarkısı eşliğinde sahneye çıktı ve 'Çocuk İstismarına Hayır' mesajı verildi. Etkinlik 2016 Yılının En İyileri ödül töreni ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunurken salonda bulunanlar

-Defileden görüntüler

-Defilede 'Çocuk İstismarı' mesajı verilen kostüm

07.01.2017 - 11.50 Haber Kodu : 170107071_

====================