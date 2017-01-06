DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İZMİR ŞEHİTLERİ İÇİN İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA SAYGI DURUŞU

Haber -Kamera: Hayati KILIÇ - İSTANBUL ()

İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli saat 12.00 sıralarında fuaye alanında toplandı. Adliye personeli, şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Görüntü Dökümü

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-Fuaye alanında toplanan adliye personeli

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

06.01.2017 - 12.39 Haber Kodu : 170106064

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2- BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN ANMA…

Serpil KIRKESER / İstanbul

İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için Bakırköy Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, başsavcıvekilleri, savcılar ve adliye çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Başsavcı Selami Hatipoğlu, "Türkiye şu anda gerçekten milli seferberlik ve bir savaş halindedir. Bunun topyekün mücadele yoluda bir araya gelmek, bir olmak ve yek vücut olmaktan geçtiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu bilincin ana unsurlarından biri elbetteki Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun unsurlarından olan aynı zamanda yargıdır. Yargı, en önemli görevlerinden biri cumhuriyet savcısı ve hakim meslektaşlarımız aracılığıyla yürütmektedirlerö dedi.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

İzmir Adliyesi'nde saldırı gerçekleştirildiğini ve kahraman polis Fethi Sekin tarafından büyük bir felaketin önlendiğini belirten Hatipoğlu, "Maalesef yine de bir polis memurumuz şehit olmuş, bir adliye zabıt katibimiz de hayatını kaybetmiş ve şehit düşmüştür. Terör saldırılarında bu zamana kadar şehit düşen bütün vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diler ve yaralılara acil şifalar dileriz. Bu açıdan yargı camiası ve Türk milletine karşı kast edilen bu olay nedeniyle hepimizin başı sağolsun. Bu terör hadisesini şiddetle ve nefretle kınıyoruz" diye konuştu. Anma töreni, kuran okunmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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Adliye çalışanlarından görüntü

Saygı duruşu

Kuran okunması

İstiklal Marşının okunması

Başsavcının konuşması

Adliyeden genel ve detaylar

06.01.2017 - 13.53 Haber Kodu : 170106104

06.01.2017 - 13.12 Haber Kodu : 170106087

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3- KARTAL ADLİYESİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için Anadolu Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, şehit polis memuru Fethi Serkin ve zabıt katibi Musa Can'a Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Terörün son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Anadolu Adalet Sarayı E Blok zemin katta düzenlenen törene, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, hakimler, savcılar ve avukatlar ile birlikte adliye çalışanları da katıldı. Törende, İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve zabit katibi Musa Can için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İzmir Adliyesi'ne yönelik dün gerçekleşen saldırıda polis memuru Fethi Serkin ve zabit katibi Musa Can'ın şehit olduğunu hatırlatarak, Fethi Serkin'in hayatı pahasına saldırıyı engellediğini söyledi.

Sözün bittiği yerde olduklarını belirten Başsavcı Tosun, konuşmasında şunları söyledi:

BAŞSAVCI TOSUN: TERÖRÜN SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

"Sözün bittiği yerdeyiz. Ancak bu devlet ve bu millet dimdik ayakta. Atatürk'ün deyimiyle ilelebet baki kalacaktır. Söz bitse de milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak, tefrikaya düşmeden bu milletin ve bu devletin varlığını devam ettireceğiz. Gün birlik olma günü. Acımız büyük. İnşallah daha kötü, daha elim saldırılardan Allah bizi korusun. Terörün son bulmasını temenni ediyoruz. 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önünde meydana gelen hain saldırıda zabit katibi Musa Can'ın ve hainlerin alçak planlarını hayatı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin şehit olduklarını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm şehitlerimize ve gazilerimeze de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin istikrarını ve birlik ve beraberliğini bozmayı hedef alan saldırılarda şehit olan kahraman polis ve askerler ile vatandaşlara da rahmet diliyoruz. Atatürk'ün çizdiği yolda inşallah bu memleketi sonuna kadar savunacağız. Yargı olarak da bize düşen bu memleketin hem hukuki manada, hem ileriye götürmek manasında, hem de terörü bitirmek manasında savunmaktır. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonra diğer şehitlerimize ve dün kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Tören sırasında saygı duruşu

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Başsavcı Fehmi Tosun'un konuşması

-Törenden genel ve detay görüntü

06.01.2017 - 13.12 Haber Kodu : 170106086

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(ek görüntüyle geniş haber)

4- BALAT'TA 'DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA' TÖRENİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'ta denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Bu yıl yapılan ayin ve tören nedeniyle patrikhane ve çevresinde polis tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

İlk olarak sabah saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kiriakos Lukakis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris de katılanlar arasındaydı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Patrikhanenin içinde ve dışında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Patrikhanenin bulunduğu sokağın girişinde bekleyen polis, ayine gelenlere üst araması yaptı, çantaları tek tek aradı.

HALİÇ'TE DENİZ POLİSİ BEKLEDİ

Ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan Ortodoks cemaati mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Fener İskelesi'nde düzenlenen tören nedeniyle iskele ve çevresi bariyerlerle kapatıldı. Haliç'te Deniz Polisi beklerken iskeleye gelenler yine polis noktasından aranarak geçtiler.

İLK KEZ DENİZDEN HAÇ ÇIKARDI

Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknede bekleyen gençler, Haliç'in buz gibi sularına atladı. Bu yıl haçı çıkaran Yunanistan'dan gelen Nick Solis oldu. Spor salonunda kişisel eğitmenlik yapan Solis, İstanbul'da ikinci defa katıldığı törende ilk kez haçı çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Ankara'dan katılan Stefanos Aslanoğlu ise suyun soğukluğuna dikkat çekerek, "İlk anda soğuktu ama sonra alıştım. Şimdi ise hiç üşümüyorum. Vaftiz olduktan sonra katıldığım ilk tören olduğu için benim adıma önemliydi" diye konuştu.

YUNAN TV KANALI CANLI YAYINLADI

Öte yandan ayin ve tören Yunanistan devlet kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı.

Görüntü Dökümü

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-İskele ve çevresinde alınan önlemler

-Bariyerlerin görüntüsü

-Polis arama noktası

-Deniz polisi

-Kortejin alana gelişi

-Patrik ve beraberindeki din adamları

-Haç'ın suya atılması

-Gençlerin suya atlaması

-Haç'ın alan Yunanlı Nick Solis

-Nick Solis ile röp

-Genel ve detaylar

06.01.2017 - 14.01 Haber Kodu : 170106106

06.01.2017 - 11.14 Haber Kodu : 170106039

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5- BURGAZADA'DA HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Burgazada'da Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Burgazada'daki Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Adalar Metropoliti Yakosov tarafından yönetilen ayine Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Ziyaretçiler kilisede mum yakıp dua etti.

Yaklaşık 3 saat süren ayinin sona ermesinden sonra ziyaretçilerle sahile inen Metropolit Yakosov okunan duaların ardından haçı denize attı. Bu anı bekleyen 9 kişi de Marmara Denizi'nin soğuk sularına atladı. Bu yıl haçı çıkaran Burgazada sakini 13 yaşındaki Andon Parizyanos oldu. Yakosov denize atlayanlara ucunda haç bulunan altın kolye hediye etti. Haç çıkarma töreni sırasında Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin önlem aldığı görüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Ayinden detaylar

-Ayine katılanlar

-Din adamları ve ayine katılanların sahile yürümesi

-Yakosov'un haçı denize atması

-9 kişinin denize atlaması

-13 yaşındaki çocuğun haçı çıkarması

-Denize atlayanlara altın kolye verilmesi

-Genel ve detaylar

06.01.2017 - 13.04 Haber Kodu : 170106081

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6- YEŞİLKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde Yeşilköy İskelesi'ne doğru yürüdü.

Haç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, Derkon'un haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra haçın atılmasını teknelerde bekleyenler denize atlarken, sudaki haça ilk ulaşan Yorgo Erkek oldu. Erkek, yaptığı açıklamada "Geçen sene çok kötü bir seneydi. Umarım bu sene ailem adına kendim adına ve ülkem adına iyi geçer" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Törenden detaylar

- Mum dikilmesi

- Sahile yürüyüş

- Haçın denize atılması

- Haçın çıkarılması

- Erkek ile röp

- Genel ve Detaylar

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7- REİNA ÖNÜNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK- Hasan YILDIRIM İSTANBUL

Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından terörü lanetlemek için belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve sanatçıların ziyaretleri sürüyor. Saldırı noktasına ilk olarak Sanatçı Bedri Baykam ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği geldi. Bedri Baykam'ın ayrılmasından sonra İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile beraber Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü olay yerine gelerek terörü lanetledi.

BEDRİ BAYKAM: HİÇBİR GÜÇ BU CUMHURİYETİ PARÇALAYAMAYACAK

Sanatçı Bedri Baykam ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği terör saldırısını lanetleyerek hayatını kaybedenler anısına olay yerine karanfil bıraktı. Grup adına basın açıklaması yapan Bedri Baykam ," Bu ülkenin sanatçıları olarak, akıl almaz bir özveri ile mücadele ediyor, yüz binlerce şehidin kanıyla, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vücut bulan Türkiye Cumhuriyeti'nin değerini biliyoruz. Hiçbir güç bu Cumhuriyeti parçalayamayacak veya yobaz saldırılara yem yapmayı başaramayacaklardır" dedi.

MUHTARLAR VE BELEDİYE BAŞKANLARI TERÖRÜ LANETLEDİ

Terörü lanetlemek için kanlı saldırının yaşandığı yere gelen İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü olay yerine gelerek terörü lanetledi. "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankart ile saldırının yaşandığı yere gelen muhtarlar, 'İstanbul'da görev yapan muhtarlar olarak her zaman demokrasinin ve halkın yanındayız' dedi.

Grup üyeleri, saldırıda hayatını kaybedenler için çelenk ve karanfil bırakılmasından sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bedri Baykam ve beraberindekilerin saldırı noktasına çiçek bırakması

-Bedri Baykam'ın basın açıklaması yapması

-Muhtarlar Federasyonu'nun saldırı noktasına gelişi

-Açılan pankart

-Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

-Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü

-Çiçek bırakılması

-Genel ve detaylar

06.01.2017 - 13.10 Haber Kodu : 170106084_

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8- AKOM'U İŞGALE GİDEN ASKERLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI (1)



Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

15 Temmuz darbe girişiminde Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal eden darbeci askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, 5'i tutuklu 17 asker hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayda darbeci askerlerin ateş açması sonucu 7 kişinin de yaralanması nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zara verme", "Örgüt üyeliği", suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

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(ÖZEL)

9-HAVALİMANLARINDA EL KONULAN 15 MİLYON DOLAR SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ...

* Kırgızistan'dan gelen 2 kişinin 4 bavulundan çıkan yaklaşık 6.5 milyon dolar ile 8 kişinin bavullarından çıkan 8.8 milyon dolar için, terör ve örgüt bağlantısı tespit edilmediği gerekçesiyle "sahiplerine iade" kararı verildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

İstanbul'daki havalimanlarında son 2 ayda bavullarda ele geçirilen yüklü miktarda paraya ilişkin soruşturmada, FETÖ ile bağlantılı veya terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili bir bulgu saptanamayınca sahiplerine iade kararı verildi. Emanette tutulan toplam 15 milyon 224 bin 528 dolar sahiplerine iade edildi.

8 KİŞİDE 9 MİLYON DOLARA YAKIN PARA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüpheli tarafından bavul içerisinde getirilen toplam 8 milyon 750 bin 692 dolar ve şüphelilerden A.U'ya ait olduğu anlaşılan 19 bin 600 dolara el konulduğu anlatıldı. Şüphelilerin soruşturma sonucunda terör bağlantıları konusunda yeterli kanıtın toplanamadığı, şüpheliler ve ilgili bulundukları şirketler hakkında Maliye Bakanlığı MASAK tarafından da araştırma istendiği belirtildi.

FETÖ / PDY İLE İLGİLİ BULGUYA RASTLANMADI

Araştırmada şüphelilerin bizzat FETÖ/ PDY örgütü ile ilgili bir bulgunun rastlanmadığı, terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili bir bulgunun yer almadığı tespit edildi. İnceleme yapılan 11 gerçek ve tüzel kişinin mali hareketlerinde FETÖ ile alakalı bazı firmalar ile 2013-2015 yılları arasında mal ve hizmet alım-satımı karşılığında düşük miktarda para transferlerinin olduğu belirlendi.

EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Savcılığın el koyma kararının kaldırılmasına ilişkin talep yazısında, "Terör örgütleri ile bizzat ilintisi bulunmayan ve Türkiye'de genellikle bavul ticareti şeklinde yapılan para transferlerinin 6736 sayılı kanunun 7. Maddesi gereği vergi incelemesi ve soruşturması yapılamayacağına dair hükmü göz önüne alınarak ve daha sonra giderilmesi mümkün olmayan zararların oluşmasını önlemek amacıyla el koyma kararının kaldırılması" talep edildi.

MAHKEME İADESİNE KARAR VERDİ

Talebi değerlendiren İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği de, 3 Ocak'ta savcılığın talebini kabul etti. 18 Kasım tarihli el koyma kararının kaldırılmasıyla, bu paraların bulunduğu emanet savcılığı da dün toplam 8 milyon 770 bin 191 doları sahiplerine teslim etti. Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta el konulmasına karar verilen Kırgızistan'dan gelen 2 şüphelinin 4 valizinden çıkan ve Laleli'de bir diğer şüpheliye getirilen toplam 6 milyon 454 bin 337 doların da 26 Aralık'ta sahiplerine iade edildiği belirtildi.



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10- EDİRNE İLE İSTANBUL ARASINDAKİ FARK 15 DERECE. İSTANBUL'UN 200 KİLOMETRE ÖTESİ -4.4



* Saat 13.00 itibarı ile İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin üstünde ölçülürken aynı saatte Edirne - 4.4 dereceye kadar düştü.

İhsan YALÇIN, İstanbul

Soğuk hava Edirne'den giriş yaptı. Kar yağışıyla birlikte kentte ölçülen sıcaklık -4.4 dereceye kadar düştü. Edirne'nin bu dereceyi gördüğü aynı saatte İstanbul'daki sıcaklık 10 dereceğinin üstünde ölçüldü. Trakya'da kuzeyli yönlerden esen rüzgarın önümüzdeki saatlerde İstanbul'da da hakim olması, sıcaklığın hızla düşmesine ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerine kadar güney yönlü rüzgarlar gözlendi.



Görüntü Dökümü

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-Meteoroloji kayıtları

-Edirne'den görüntüler

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11- THY CUMARTESİ YAPILMASI PLANLANAN 192 SEFERİNİ İPTAL ETTİ



Haber: Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,()

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirirken Türk Hava Yolları (THY), 7 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılması planlanan 192 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. THY internet sayfasından yapılan duyuruda beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle iç ve dış hatta 34 seferini iptal ettiğini belirtti. Açıklamada, " Sayın Yolcularımız, 07 OCAK 2017 tarihinde, "İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz ö denildi.

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12- İÇİNDE CESET BULUNAN BAZAYI TAŞIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

* Şişli'de temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi buldu.

* Cesedin 2 kişi tarafından baza içinde buraya taşınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,()

Şişli Paşa Mahallesi Poyraz1 Sokakta saat 02.30 sıralarında Şişli Belediyesi temizlik işçileri çöp konteynerinin yanına bırakılmış bazanın içerisinde battaniyeye sarılı 35 yaşlarında yabancı uyruklu siyahi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baza içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, ceset üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda darp izine rastlandığı belirtildi. Ceset, yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Çevrede inceleme yapan polis, 2 kişinin içinde ceset bulunan bazayı taşıyarak buraya bırakmasının güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, bazayı getirerek buraya bırakan 2 kişinin hızla uzaklaştığı görülüyor

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Bazayı taşıyan 2 kişi

-Bazayı bırakıp uzaklaşmaları

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-Baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset

-Temizlik işçilerinin ifade için polis tarafından götürülmesi

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Mahalle sakinlerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

06.01.2017 - 12.45 Haber Kodu : 170106066

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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

13- ÇAMLICA CAMİİ'NİN YÜZDE 75'İ TAMAMLANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Yapımına 40 ay önce başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi, Çamlıca Camii inşaatının yüzde 75'i tamamlandı. Caminin 72 metre yüksekliğindeki dev kubbesinin üzerine takılacak olan ve guinness rekorları arasına girmesi beklenen 7.65 metre yüksekliğindeki Alem'inin yapımı bitirelerek şantiye alanına getirildi. Çamlıca camiinin 2017 yılı kadir gecesi açılması planlanıyor.

40 AYDIR İNŞAATI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden inşaatın şu ana kadar yüzde 75'nin tamamlandığı öğrenildi. Cami inşaatında şu anda ana kubbe süslemeleri ve avlu kubbe süslemeleri yapılıyor. Kurulan iskeleler nedeniyle caminin inşaatının içi adeta bir örümcek ağını andırıyor.

DEV ALEMİN YAPIMI TAMAMLANDI

Öte yandan Çamlıca caminin yapımı tamamlanan ve çatısı kurşunla kaplanan 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapındaki dev kubbesinin üzerine takılacak olan dev alemin yapımı tamamlandı. 3 metre 30 santim çapında, 7 metre 65 santim boyundaki alem, şantiyenin bulunduğu alana getirildi. 3 parçadan oluşan ağırlığı 4 tonu geçen alem burada birleştirildi. Boyutlarıyla Guines rekorları arasına girmesi beklenen dev alemin caminin ana kubbesinin üzerine önümüzdeki günlerde takılacağı belirtildi.

MİNARELERİNİN TOPLAM UZUNLUĞU 608 METRE

Öte yandan çamlıca caminin 6 minaresi de tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2'si ise 90'ar metre . Çamlıca caminin minarelerinin toplam 608 metreyi geçiyor.

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camii'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen anlatan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımızda ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyor" dedi.

YÜZDE 75'İ TAMAMLANDI

Çamlıca caminin yüzde 75'lik kısmının tamamlandığını belirten Ergin Külünk "Caminin bulunduğu alanda şu anda 200, dışarıda bulunan atölyelerde ise 500 kişi caminin tamamlanması için çalışıyor. Atölyelerde tamamlanarak buraya getirilen eserler yerlerine yerleştiriliyor. Ana kubbe ve diğer kubbelerin içinde yapılan süslemeler tek tek fırça ve el emeği ile yapılıyor " dedi.

BU YIL HİZMETE AÇILACAK

Öte yandan 2016 yılının kadir gecesi açılması planlanan, ancak kılınan sembolik teravih namazının ardından çalışmaların devam ettiği Çamlıca inşaat caminin inşaatının 2017 yılında tamamlanarak halkın kullanımına açılması planlanıyor. Çamlıca Caminin 2017 yılının Kadir gecesinde açılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin havadan görüntüsü

06.01.2017 - 12.05 Haber Kodu : 170106059_(

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