DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- ORTAKÖY'DEKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul /

Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 14 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenilirken terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübü çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğü belirtildi.

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2- İSTANBUL'DA POLİSTEN 'ŞOK' DENETİM

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Reina'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 13.00 sıralarında Uzunçayır'daki metrobüs durağı çıkışında denetim yaptı.

Metrobüsten inenler incelenip, kimlik kontrolleri yapılırken çantalar didik didik arandı.

Görüntü Dökümü

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-Denetimler

-Polisin arama yapması

-Kimlik kontrolü

-Çantaların aranması

-Polislerden görüntü

-Nöbet tutan polis

-Genel ve detay



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3- AK PARTİ İL TEŞKİLATI REİNA ÖNÜNE KARANFİL BIRAKTI

* Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci,

"Bu mesele vatan, millet meselesidir. Bu milletin canı yandığında, bu topraklar üzerinde yaşayan her hangi bir vatandaşımın canı yandığında eğer bizim canımız yanmıyorsa, bu toprakları ha etmiyoruz. Onun için biz terörü lanetliyoruz"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için Ak Parti İstanbul İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları yürüyüş düzenledi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu gruba Reina'nın ortağı Ali Ünal da gruba eşlik etti. Kalabalık, Ortaköy Camii'nin önünde toplanarak Reina'nın önüne yürüyüş düzenledi. Grup mekanın önüne gelerek buraya karanfil bıraktı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci kısa bir açıklama yaparak, "Bu milletin zenginliklerini adeta bir düşmanlık olarak, bu millete göstermek istediler. Farklı düşüncelerimiz, siyasi görüşlerimiz, inançlarımız olabilir. Bu milleti kutuplaştırmak isteyen, kutuplar üzerinden kendilerine siyasi emel elde etmeye çalışanlara sesleniyoruz, bu mesele siyasi bir mesele değildir. Bu mesele vatan, millet meselesidir. Bu milletin canı yandığında, bu topraklar üzerinde yaşayan her hangi bir vatandaşımın canı yandığında eğer bizim canımız yanmıyorsa, bu toprakları ha etmiyoruz. Onun için biz terörü lanetliyoruz" dedi.

"SİZ YAKMIŞ OLDUĞUNUZ BU TERÖR ATEŞİNDE, BU CEHENNEM ATEŞİNDE YANIP, KÜL OLACAKSINIZ"

Temurci, "Terörün ağababalarına, 'bakın burada biz İstanbul'un yöneticileri olarak belediye başkanlarımızla ve bütün bir ekip olarak buradayız' diyoruz. Bu millet burada oldukça, biz bir ve beraber oldukça, bu milleti asla ve asla ayıramayacaksınız. Bu millet teröre karşı hep birlikte size şunu söylüyor, 'siz yakmış olduğunuz bu terör ateşinde, bu cehennem ateşinde yanıp, kül olacaksınız. Ama Türkiye Cumhuriyeti ve bu devlete, millete ve bu milletin bütün değerlerine, renklerine inananlar sonsuza dek kardeşlik, beraberlik içerisinde bu ülkede yaşayacaktır. Tarihimiz, Türkiyemiz, devletimiz, milletimiz çok büyüktür. Biz büyük hedeflerimize milletimizin tümüyle birlikte aksamadan, aksatılmadan mutlaka ve mutlaka kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun yürüyüşü

-Çiçek bırakması

-Temurci'nin açıklamaları

-Detaylar

03.01.2017 - 14.21 Haber Kodu : 170103072

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4- BARBAROS ŞANSAL'A SALDIRANLAR "MİLLİ DUYGULARIMIZA HAKİM OLAMADIK"



Haber: Faik KAPTAN-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()

Modacı Barbaros Şansal'a KKTC dönüşünde uçaktan indikten sonra yaşanan saldırı ile ilgili olarak verilen bazı ifadelerde saldırganlar milli duygularına hakim olamadıkları için bu eylemi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay sonrası ulaşılan bazı personelin ifadelerinde şöyle denildi:

"Uçağı açığa park ettirdik. Daha sonra prosedüre göre ilk önce veya en son indirilmesi gerekiyordu. Kişi ortalarda ekonomide oturuyordu. Yolcuları indirdikten sonra en son aldık. Bu arada polis arkadaşlar diğer yolcuları otobüse almıştı. Uçakta gelirken fiziksel temasta bulunulmuş. Çıkan arbade nedeniyle uçak KKTC'den de rötarlı kalktı. KKTC'den bir polis nezaretinde geldi. Uçaktan aldık. İndirilirken apronda çalışanlar direkt şahsa doğru saldırıya geçti. Polis arkadaşlar da koruma kalkanı yaptı. Şahısta herhangi bir darp yok.Hızlıca merdivenden indirip arabaya yönlendirilirken ayağı kaydı ve yere düştü. Merdivende kaldırıp arabaya getirdikö Bu arada 12 TGS yer görevlisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

TGS görevlilerinden birisinin de, "Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık" şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

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5- ŞANSAL'A SALDIRI İÇİN DHMİ DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR -İSTANBUL ,()

KKTC'nin hakkında sınır dışı kararı almasının ardından Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal'ın havalimanına inişinden sonra darp girişimine uğradığı iddiaları üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) bir açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DHMİ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

" 02 Ocak 2017 gece saatlerinde KKTC'den sınır dışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Barbaros Şansal'a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkân bulunmamaktadır. Nitekim bu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Bu olayda, Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

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6- UHİM, 'MANİPÜLASYONLARIN KISKACINDA İSLAM' ADIYLA HAZIRLADIĞI RAPORU AÇIKLADI

*Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi,

"İslam sürekli olarak, 'terör', 'şiddet', 'gericilik', gibi olumsuz kavramlarla ilişkilendirilmekte, bu kavramların İslam'ın özünde var olduğu algısı oluşturulmaktadır"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul,

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) 'Manipülasyonların kıskacında İslam' adıyla hazırladığı raporu, düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

UHİM Genel Başkanı Ayhan Küçük, Genel Sekreter Veysel Başar ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Sultanahmet'te bir restoranda düzenlenen basın toplantısında raporun içeriği ve detayları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Raporla ilgili bilgi veren Veysel Başar, İslam dünyasının son 200 yıldır siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda Batı dünyasının manipülasyonlarıyla karşı karşıya olduğunu, bu süreçte İslam'ın hedef alınarak yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Manipülasyonun yedi başlık altında raporda ele alındığını belirten Başar, bunlar üzerine açıklamalarda bulundu.

RAPORDAKİ BAŞLIKLAR

Veysel Başar, rapordaki manipülasyonların "İslam'ın temel kavramlarına karşı, İslam'ın kutsal değerlerine karşı, dini vecibelere karşı, farklı İslam algıları oluşturma yoluyla, özgürlük söylemi üzerinden ve itibarsızlaştırma yoluyla" şeklinde belirlenen başlıklar altında hazırlandığını dile getirdi.

İLİŞKİLENDİRME YOLUYLA MANİPÜLASYON

Bunlardan 'İslam ile ilişkilendirme yoluyla yapılan manipülasyona vurgu yapan Başar, "İslam sürekli olarak, 'terör', 'şiddet', 'gericilik', gibi olumsuz kavramlarla ilişkilendirilmekte, bu kavramların İslam'ın özünde var olduğu algısı oluşturulmaktadır. Medya organlarında sürekli olarak İslam'ı terörle bağdaştıran yayınlar yapılmakta, Hollywood endüstrisi bu algıyı güçlendirecek filmler üretmekte, Oscar ödülleri bu anlayışa göre çekilmiş filmleri ödüllendirmekte, bağımsız olduğu iddiasındaki sivil toplum kuruluşları zihinlerde İslam'la terörü aynileştirecek araştırma ve raporlar hazırlamakta, siyasiler beyanlarında sıklıkla bu gerçek dışı iddiayı dillendirmektedir" dedi.

"MEZHEP SAVAŞLARININ ZEMİNİ HAZIRLANMAKTADIR"

Manipülasyonlarla "İslam inancının temelinde yer alan 'cihat', 'şeriat', 'hilafet' gibi birçok kavrama olumsuz anlamlar yüklenmektedir" diyen Başar şunları söyledi:

"İslam dünyasının etki gücünü zayıflatmayı hedefleyen manipülasyonlarla, Müslümanlar fikri ve siyasi olarak parçalanmakta, mezhepçilik virüsüyle Şii-Sünni olarak ikiye bölünmek istenmekte ve böylece mezhep savaşlarının zemini hazırlanmaktadır. Son dönemde Irak ve Suriye'de yaşanan kaos ve içsavaş ortamı bu virüsün İslam coğrafyasında geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne sermektedir. Öte yandan 'Ilımlı İslam', 'Radikal İslam' gibi tanımlamalarla birden fazla İslam varmış gibi bir algı oluşturulmaktadır."

"MÜTEDEYYİN KESİMİ HEDEF ALAN KAMPANYALAR DÜZENLENMEKTEDİR"

Veysel Başar, manipülasyonun 'karalama kampanyaları' ve 'itibarsızlaştırma yoluyla' bazı şahıs ve kurumlara yönelik raporda yer aldığını ifade etti. Başar, "Bu süreçlerde söz konusu şahıs ve kurumlardan çok, onların temsil etme çabası içinde olduğu değerler yıpratılmaktadır. Deniz Feneri ve Ensar Vakfı'na karşı yürütülen kampanyalarda görüldüğü gibi, genellikle münferit bir hadise üzerinden tüm mütedeyyin kesimi hedef alan kampanyalar düzenlenmektedir" dedi.

Genel Sekreter Başar, rapora göre manipülasyonların hayata geçirilmesinde yazılı, görsel ve sosyal medya, çeşitli kültür sanat kurumları, akademiler ve sivil toplum kuruluşları ile terör örgütlerinin araç olarak kullanıldığına dikkat çekti. Başar, raporun İslam ile ilgili oluşturulan olumsuz algıların yıkılmasına katkı sağlaması temennisinde de bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısına katılanlar

-Veysel Başar'ın konuşması

-Basın mensupları

-Genel ve detaylar

03.01.2017 - 14.23 Haber Kodu : 170103073