DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- VALİ ŞAHİN'DEN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik arızalarını gidermek için Enerji Bakanlığına bağlı ekipler büyük bir gayretle çalışıyorlar" dedi. Şahin, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamayı paylaştı.

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2- ARABALI FERİBOTTA PANİK

* Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotun ön kapağı denize düştü.

* Feribottaki bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi, 4 araçta hasar oluştu.

* Can yeleği dağıtılan yolcular korku içinde feribotun geri dönmesini bekledi.

Haber: Güven USTA - Özgür ALTUNCU İSTANBUL

Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan İstanbullines'e adlı şirkete ait arabalı feribotta dün akşam korku dolu dakikalar yaşandı.

Seyir halindeyken ön kapağı denize düşen feribotta panik yaşandı. İçinde yolcu bulunan bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi.

4 araç birbirine çarparak hasar aldı. Bu sırada yolculara can yeleği dağıtıldı. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeçip, Tavşanlı'ya geri döndü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Geri dönen feribot araçları ters yöndeki kapaktan indirirken, yolcuların büyük bir kısmı da karayoluyla gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yolcuların can yeleği giymesi ( Cep telefonu görüntüsü)

- Feribotta yaşananlar

31.12.2016 - 15.44 Haber Kodu : 161231084

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(ÖZEL)

3- LİSELİ SUDE OKUL YOLUNDA CAN VERDİ

* Pendik'te okula gitmek için yola çıkan 14 yaşındaki Sude Mete'ye İETT otobüsü çarptı.

* Daha havanın yeni yeni aydınlanmaya başladığı sırada meydana gelen kazada, Sude'ye çarptığını farketmeyen otobüs sürücüsü yoluna devam etti.

* Olay yerinde hayatını kaybeden Sude, bugün duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Pendik'te okuluna gitmek için yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Sude Mete'ye otobüs çarptı. Sürücünün fark etmeyerek yoluna devam ettiği kazada lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 08.00 sıralarında Sülüntepe mahallesi Mevlana caddesi Piri Reis otobüs durağı yakınında meydana geldi.

Taşlıbayır Türk Telekom Meslek Lisesi öğrencisi Sude Mete(14) evinden okula gitmek için otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Hava yeni yeni aydınlanıyordu. Otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sude'ye İETT otobüsü çarptı.

SÜRÜCÜ FARK ETMEDİ

Sude çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü, kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı kontrolde Sude Mete'nin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından öğrencinin cesedi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

"EVDEN HER ZAMANKİ GİBİ ÇIKTI, AMA GERİ GELMEDİ"

Kızını kaybeden acılı baba Erkan Mete kaza yerine gelerek yaşananlara isyan etti. Kızının otobüse binmek için kullandığı kartı gösteren baba gözyaşlarına boğuldu. Erkan Mete sorumlulara tepki gösterirken, "Kızım tam burada öldü. Kim suçlu kim değil bilmiyorum, polis kameraları incelesin baksın. Bu otobüs sürücüleri telefonla konuşuyorlar, sağına soluna bakmıyorlar.Burada hep kazalar oluyor.Ben 08.00 'de işe gitmek için evden çıktım. Sude benden sonra çıktı. Okula otobüsle gidiyor kartı da bende. Her zamanki evden çıktı, ama geri gelmedi. Morgdan ben aldım kızım" diye konuştu.

Sude'nin akrabası Şener Şahin de, "Çocuklarımız sabah 7'de okula gidiyor. Karanlık olan bir yer burası.Gördüğünüz gibi sokak lambaları çok uzak noktalarda. Çoğu yerde yanmıyor bu sokak lambaları. Çok üzücü, başka çocuklarımızın canı yanmasın" şeklinde konuştu.

DUVAĞIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sude Mete'nin cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından Kartal Cemevine getirildi. Dua edilip helallik alındıktan sonra tabuta konulan duvağıyla cenaze namazı kılındı. Liseli Sude Mete, Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi. Otobüs sürücüsünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerdeki cesedin görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Cenazenin ambulansa konması

-Sude Mete'nin çantasının görüntüsü

-Caddeden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Otobüs durağından görüntü

-Baba Erkan Mete ile kaza yerinde röp

-Babanın ağlaması

-Otobüs sürücülerine tepki göstermesi

-Kızının otobüs kartını göstermesi

-Bir yakını ile röp

-Cenazeden görüntü

-Tabutun üzerindeki duvak

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Fotoğraflar

GÜVENLİK KAMERASI

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-Otobüsün gitmesi

-Caddedeki araçların durması

-Cenaze yanında toplanan kalabalık

31.12.2016 - 15.00 Haber Kodu : 161231069

31.12.2016 - 15.01 Haber Kodu : 161231070

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4- İSTANBUL'DA KAR ZAMAN ZAMAN TİPİ ŞEKLİNDE ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor

Aralıklarda devam eden kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. TEM İstoç mevkiinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oldu. Kar yağışına karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları daha önceden konuşlandırılan noktalarda bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-İSTOÇ mevkiinden kar yağışı görüntüsü

-Oluşan pus görüntüsünden görüntü

-Yüzyıl köprüsü ve civardan detay görüntüler

-Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan detaylar

-Genel görüntüler

31.12.2016 - 15.37 Haber Kodu : 161231083_

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5- ÇEKİLİŞE SAATLER KALA MİLLİ PİYANGO BAYİLERİ ÖNÜNDE UMUT KUYRUĞU...

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul

Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kalan Eminönün'deki piyango bayisinin önünde bilet kuyruğuna girenlerin sayısı azalmadı.

Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, bilet almak için uzayan kuyrukta bekledi.

Bilet alanların bazıları ikramiyeyi yetim çocuklara yardım etmek için kullanacağını belirtirken, bazıları hayallerinde ev, bazıları ise dünya turu olduğunu belirtti. Bilet bayisinin önünde satış yapan seyyar bayiler ise vatandaşların yağmurda beklemek yerine kendisini tercih ettiğini belirtti. Uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlardan bazıları 40 dakika beklediklerini bazıları ise sıranın çabuk geldiğini ifade etti.

Bilet bayisinin önünde kuyruğa girenlerin sırayı bozmamaları için de zaman zaman çağrılar yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kuyruktan görüntüler

- Bilet alanlarla röportajlar

- Biletlerin görüntüsü

- Seyyar bayiler ile röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

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