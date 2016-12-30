DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- SAVCI, GAZETECİ AHMET ŞIK'IN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Özden ATİK - Hayati KILIÇ, İstanbul

Sosyal paylaşım sitesi "Twitter"daki attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle gözaltına alınarak savcılık tarafından sorgulanan gazeteci Ahmet Şık, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Basın Savcısı Fahrettin Kemal Yerli tarafından emniyette sorgusu yapılan gazeteci Ahmet Şık, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polisler eşliğinde basın savcılığı bürosunda bekletilen Ahmet Şık hakkındaki savcılık kararı, saat 14.30 sıralarında belli oldu. Savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Ahmet Şık'ın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine Şık, polisler eşliğinde nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bu arada CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş ile birlikte yakınları da Ahmet Şık'a destek olmak için adliyeye geldi.

SAVCILIK SORGUSU EMNİYETTE YAPILDI

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve TCK'nin 301. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti'ni yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından gözaltına alınan Ahmet Şık'ın sorgusu savcılık tarafından emniyette yapıldı. Savcılık sorgusunda Şık'a attığı tweetler, 14 Mart 2015'te yayımlanan "Ya Apo Kandil'e, ya biz İmralı'ya" başlıklı yazısıyla terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık ile yaptığı röportaj, 8 Temmuz tarihli "Bizimki gazetecilik, sizinki ihanet" başlıklı ve 9 Temmuz tarihli "MİT TIR'ları savcısı, MİT, Reyhanlı'ya göz yumdu" başlıklı MİT TIR'larına ilişkin yazısı, 13 Şubat tarihli " TIR'daki sır aydınlandı" yazıları soruldu. Ahmet Şık'a ayrıca 23-26 Eylül 2014 tarihlerinde Basın Özgürlüğü Çalıştayı'nda "PKK için çalışanlar da gazetecidir" şeklindeki açıklaması da soruldu.

SORULARA GENEL BİR YANIT VERDİ

Tüm sorulara genel bir yanıt veren Şık,"Geçmişten beri sorunlu olan yargının kendisinin hukukla bağının bu kadar zayıf olduğu bir süreçte, mesleki faaliyetlerimin soruşturma konusu edilmesini meslek ahlakıma hakaret sayarım. Kimsenin de haddine değildir.Yargı bağımsız, tarafsız olabilseydi o zaman ifade vermek isterdim" dedi. "5 yıl önceki Ergenekon Örgütü bağlamında suçlandığımda mesleki faaliyetlerim suçlama konusu olmuştu. Şimdi de mesleki faaliyetlerim başka bir isimle soruşturma konusu edilmeye çalışılıyor" diyen Şık, savcılık sorularından birinin bir gazetede yayımlanan habere ilişkin olmasını da eleştirdi.

GÖZALTINA ALINDIĞINI TWEET'LE DUYURMUŞTU

Gazeteci Ahmet Şık, dün bir tweet atarak polisler tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Şık, dün geceyi emniyette geçirmişti.

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2- İSTANBUL'DAKİ YILBAŞI ÖNLEMLERİ TAKSİM'DE AÇIKLANDI

- İstanbul'da 17 bin polis görev yapacak

- Noel Baba kılığında polisler de görev alacak

- Taksim'e çıkan yollar araç trafiğine kapatılacak

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz, kapkaç ve hırsızlık gibi suçlarla mücadele için 17 bin polis görev yapacak. Önlemler kapsamında, temizlik işçisi, simitçi, ayakkabı boyacısı, kestaneci ve Milli Piyango satıcısı, Noel baba kılığında görev yapacak polisler olacak.

Yılbaşı öncesinde İstanbul'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Önlemler kapsamında güven timleri ekipleri yılbaşı gecesi kılıktan kılığa girip hırsıza, gaspçıya, kapkaççıya, tacizciye anında müdahale edecek. İstanbul'daki yılbaşı önlemleriyle ilgili Taksim'de Gezi Parkı girişinde açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, "İstanbul halkımızın güvenli ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yaklaşık 17 bin polisle görevimizin başında olacağız. Geçen yıldan farklı olarak özellikle ulaşım yapılan iskeleler, vapurlar, havalimanları, metrolar, metrobüsler ve tramvaylarda da ayrıca tedbir aldık. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve diğer ilçelerimizin meydanlarında kılıktan kılığa giren güven timleri ile narkotim polisleri, özel harekat ekipleri, çevik kuvvet polisleriyle görev alacağız. Yine Taksim Meydanı'nda bir canlı yayın aracımız, 96 sabit kamera ve 40 hareketli kamera olacak" dedi.

TAKSİM'E ÇIKAN TÜM SOKAKLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI

Baybaba ayrıca yılbaşı gecesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokakların araç trafiğine kapatılacağını, meydan çevresinde de 40 arama noktası oluşturacaklarını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Noel baba, milli piyongocu, simitçi kılığındaki polisler

-Zafer Baybaba'nı açıklaması

-Özel harekat, çevik, yunus timleri

-Genel ve detaylar

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3- KADIKÖY'DE FIRTINA DEMİR İSKELEYİ DEVİRDİ: 5 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kadıköy'de 15 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe kaplama çalışması nedeniyle kurulan demir iskele devrildi. Olayda sokakta bulunan 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sokaktan o sıra kimsenin geçmemesi faciayı önledi.

Olay saat 13.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Bilgili Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın dış cephe çalışması için kurulan demir iskele şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Demir bloklar sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek sokağı iki taraflı yaya ve araç trafiğine kapattı. Kazada 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Görüntü Dökümü

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-İnşaattan görüntü

-Yıkılan demir iskelenin parçaları

-Sokağın trafiği kapatılması

-Araçların görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

30.12.2016 - 15.31 Haber Kodu : 161230111

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4- ERDOĞAN FATİH CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde cuma namazına kıldı, ardından cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Fatih Cami'nde Cuma namazının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in kayınpederi aynı zamanda Milli Selamet Partisi Beyoğlu ilçe teşkilatı kurucusu Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı.

Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. Erdoğan Cuma namazının kıldıktan sonra Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'e taziyede bulundu. Acar'ın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yarar kıldırdı. Cenaze töreninin ardından Erdoğan ve Aydıner, Acar'ın tabutunu omuzladı. Acar cenazesi, Edirnekapı mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın konvoyunun görüntüsü

- Erdoğan'ın camiden çıkışı

- Tabutun cenaze aracına konması

- Erdoğan'ın konvoyunun gidişi

- Genel ve detay görüntüler

30.12.2016 - 15.34 Haber Kodu : 161230114

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5- KOSOVA CUMHURBAŞKANI ŞEHİTLER TEPESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM İSTANBUL

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Şehitler Tepesi'ne gelerek karanfil bıraktı.

Taçi ve beraberindeki heyet, Şehitler Tepesi'ne öğle saatlerinde geldi. Karanfil bırakan heyet, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Taçi, Şehitler Tepesi'ne gelen Kosovalılarla da fotoğraf çektirip sohbet etti.



Görüntü Dökümü:

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-Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin şehitler Tepesine gelmesi

-Tepeye karanfil bırakılması

-Heyet üyelerinin karanfil bırakması

-Taçi'nin Kosovalılarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detaylar



30.12.2016 - 15.37 Haber Kodu : 161230115