DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- METEOROLOJİ'DEN "KUVVETLİ KAR YAĞIŞI" UYARISI

* Meteoroloji, İstanbul için bugün akşam, yarın ve Cumartesi "kuvvetli kar yağışı" uyarısı yaptı

Erhan TEKTEN - İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için "kuvvetli kar yağışı" uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura akşam ilk saatlerden itibaren ise il genelinde kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve Cumartesi günleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması beklendiğinden, kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 cm 'ye kadar, kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise 10-20 cm civarında olabileceği tahmin edilmektedir" denildi

===============================

2-İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

HAber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul /

İstanbul'da dün akşamdan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Maltepe'de Başıbüyük Orman yolu mevkiinde 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Ayrıca aşağılara inildikçe de karın yağmurla karışık yağdığı görüldü.

Görüntü Dökümü

------------

-Maltepe'nin yüksek kesimleri

-Beyaza bürünen ormanlık alan

-Orman yolundan görüntüler

-Kar altında yürüyen öğrenciler ve velileri

-Genel ve detay görüntüler

===========================

3- İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Sinan BİLGİLİ - Erhan TEKTEN - İSTANBUL

İstanbul'da erken saatlerden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara sığındı. Yağmurun yanı sıra rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.Taksim Meydanı'nda fırtına nedeniyle şemsiyeler ters döndü, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Yağmurdan görüntü

-Duraklardan görüntü

-Şemsiye ile yürüyenler

-Taksim Meydanı'ndan görüntüler

-Yürümekte zorlananlar

-Boğazdan görüntü

29.12.2016 - 09.09 Haber Kodu : 161229019

29.12.2016 - 10.17 Haber Kodu : 161229040

=============================

4- KARTAL'DA FIRTINA AĞAÇ DEVİRDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kartal'da fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi

Olay Kartal Petrol iş mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine itfaiye ve belediye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı parçalara bölerek araçların üzerinde kaldırdı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

----------

-Devrilen ağacın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin ağacı bölmesi

-Ağacın kaldrılması

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

29.12.2016 - 12.31 Haber Kodu : 161229075

==========================

5- UÇUŞLAR YÜZDE 25 AZALTILACAK



Haber: Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,()

İstanbul'u etkisi altına alacak kar nedeniyle aksaklık yaşanmaması için Atatürk Havalimanı'nda uçuşların 30 Aralık ve 31 Aralık gecesinde yüzde 25 azaltılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan açıklamada," 30.12.2016 Cuma 03.00'dan itibaren 31.12.2016 Cumartesi 03.00'a kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı,buzlanma,kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda seferlerin yüzde 25 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların uçuşları hakkında bilgiyi bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir " denildi.

Uzmanlar bu geceden itibaren kar yağışının etkili olacağına dikkat çekerken özellikle 31 Aralık gecesinde talep düşmesi nedeniylede dünyanın birçok yerinde uçuşlarda ciddi oranda iptaller olduğunu da belirtiyorlar.

========================

6- SİLİVRİ'DE BAŞLAYAN İLK DARBE DAVASINDA ÜÇÜNCÜ GÜN



* Sanıklar Bylock uygulamasıyla ilgili araştırma talep etti, mahkeme başkanı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı kapsamlı raporun geldiğini söyledi.

* Tutuksuz yargılanan İstanbul Mali Şube polisi Cengiz Çalık, tutuklanan bazı iş adamlarının, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın nezarethanesinde tutulduğu sırada mali şubede görevli komiser yardımcısı Burak K., ve bazı polislerin, bazı kişileri kendi makam araçlarıyla götürüp nezarethanede bulunan işadamlarıyla görüştürdüğünü iddia etti.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin Silivri Cezaevi'nde yargılandığı davanın üçüncü gününde de sanıkların savunmaları devam etti. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Kıraç Polis Merkezi Amirliği'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan sanık Cem Günerhan, savunmasında olay gecesi neden görev yerine gidemediğini anlattı.

"ANNEMİN UYUMASINI BEKLEDİM"

Arkadaşlarıyla dışarıda olduğunu, darbeyi televizyondan öğrendiğini, telefonu kapalı olduğu için gönderilen mesajları 01.30-02.00 sıralarında eve geçtiğinde görebildiğini anlatan Günerhan, "Haberi alınca polis merkezine gitmek için hazırlık yaptım. Ancak annem televizyonda izlediği görüntülerden etkilenerek fenalaştı. Dışarı çıkmamı istemedi. Ben de annemin uymasını bekledim" diye konuştu.



"TUSKON SORUŞTURMASINDA İŞADAMLARIYLA NEZARETHANEDE GÖRÜŞÜLDÜ"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alındıktan sonra soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan İstanbul Mali Şube polisi Cengiz Çalık, savunmasında kalkışma gecesi çağırılmasına rağmen göreve gelmediği iddiasını reddederek, aracın arızalandığını ileri sürdü. FETÖ'ye yönelik çok sayıda operasyona katıldığını anlatan Çalık, bu kapsamda kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Çalık ayrıca FETÖ/ PDY'nin TUSKON yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bazı iş adamlarının, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın nezarethanesinde tutulduğu sırada mali şubede görevli komiser yardımcısı Burak K., ve bazı polislerin, bazı kişileri kendi makam araçlarıyla götürüp nezarethanede bulunan işadamlarıyla görüştürdüğünü iddia etti.

Olayın adliyenin güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edilmesinin ardından komiser yardımcısı Burak K., ile birlikte bazı polislerin gözaltına alınarak FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıklarını öne sürdü. Çalık, komiser yardımcısı Burak K.'nın darbe girişiminden 40 gün sonra hakkında, kalkışma gecesi görev yerine gelmediği gerekçesiyle tutanak tuttuğunu hatırlatarak, "Bu komiserin hukuksuzluklarına göz yummadığım, tabiri caizse ayak bağı olduğum için karşınızdayım. Ben haftalarca izin kullanmadan bu terör örgütüne karşı mücadele verdim. Bu bize yapılan bir tasfiye ve kumpastır" diye konuştu.

Çalık, Bylock programı kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını söyledi.



"YENİ BİR PARDON VAKASI MI YAŞAYACAĞIZ"

Pasaport Büro Amirliği'nde görevli polis memuruyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası göreve gitmediği için açığa alınan ve daha sonra cep telefonunda Bylock programı bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarek meslekten ihraç edilen Mustafa Uygun savunmasında, "Telefonuma el konulduğu günden bu güne 160 gün geçti. Telefonumun imajı alınmadı. Farzedelim ki bin 60 gün oldu. Ben telefonumun temiz geleceğinden eminim. O zaman yeni bir pardon vakası mı yaşayacağız. Telefonumun imajı bulunduğu yerde alınmadı. Bu nedenle ne ile karşılaşacağımı bilmiyorum. Siber Suçlar Şubesi'nden şikayetçiyim" dedi.

"BYLOCK KULLANMADIYSAN BU KADAR TALEBİ NEDEN İSTİYORSUN"

Cep telefonlarının kimliklerinin değiştirilmesi ve kopyalanması konusunda detaylı bilgi vermesi üzerine mahkeme başkanı Fikret Demir, "Sen bu kadar detayı nereden biliyorsun. Yapanı gördün mü" diye soru. "Koğuşumda bunları çok iyi bilen bir arkadaş var. Ondan öğrendim. Bunu yapanlar olduğunu biliyorum. Ama yapanı görmedim, görsem yasal işlem yapardım. Google playstore ve App store'ye yazı yazılarak Bylock programının yüklenip yüklenmediği, hangi tarihlerde programa erişimin olduğunu, dünyada ve Türkiye'de kaç kişinin bu programı kullandığının sorulmasını istiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen Bylock kullanmadıysan bu kadar talebi neden istiyorsun, ne işine yarayacak" dedi. Çalık da, "Diyelim bir sehven vakası yaşandı. Telefonumda ikinci el" dedi. Telefonun ilk sahibinin kim olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı, polis olarak daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.



MAHKEME BAŞKANI: ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KAPSAMLI RAPOR HAZIRLADI

Daha sonra mahkeme başkanı Demir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bylock programına ilişkin ne olduğuna, nasıl kulanıldığına, nasıl hazırlandığına ilişkin bir kapsamlı bir rapor hazırlandığını, bu raporun da kendi dava dosyalarına geldiğini söyledi. Demir, "Bu raporu daha sonra alıp inceleyebilirsiniz" diye konuştu.

Duruşmaya öğlen arası verildi.



====================================



7- ASLI ERDOĞAN VE NECMİYE ALPAY HAKİM KARŞISINDA (2)

Haber: Özden ATİK İstanbul,

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile tutuksuz sanıklardan Eren Keskin katıldı. Duruşmaya, Aslı Erdoğan'ın annesi Mine Aydostlu, CHP'li milletvekilleri Barış Yarkadas, Sezgin Tanrıkulu ve Selina Doğan'ın yanısıra Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre konsolosluk temsilcileri ile çok sayıda kişi de izleyici olarak katıldı. Sanıkların kimlik sorgusunun yapıldığı duruşma, iddianamenin okunmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut şüpheli sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

=========================

8- İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN 46 RÜTBELİ GİTTİ, 29 RÜTBELİ GELDİ



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce haziran ayından beri yapılması beklenen 1493 rütbeli müdür ile emniyet amiri tayin ve atamalarının dün gece açıklanmasının ardından İstanbul'da 46 rütbeli polisin tayini ve ataması yapıldı. İstanbul'a gelen müdür ve amir sayısının ise 29 olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ataması yapılan 2'inci Sınıf Emniyet Müdürleri şöyle:

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Ercüment Özinan, Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu'na, Başakşehir ve Avcılar'dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytekin Uyar Kocaeli'ye, Küçükçekmece'den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Ekiz Malatya'ya, Şile ve Sultanbeyli'den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Kaptan İstanbul Adile Mermerci Polis Okulu'na, Dış İlişkiler Şube Müdürü Gonca Lüleci Şükrü Balcı Polis Okulu'na, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Salih Şahbey Gümüşhane'ye, Eyüp İlçe Emniyet Müdürü İsmail Dinçer Öğüt İstanbul Adile Mermerci Polis Okulu'na gönderildi.

===============================

9- MUHAFAZAKAR YAŞAM FESTİVALİ BAŞLADI

- DOLARINI BOZDURANA YÜZDE 10 İNDİRİM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

"11. Zeruj Muhafazakar Yaşam Festivali", İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

120 kadın girişimcinin katılımcı olduğu fuar, 4 gün sürecek. Fuarda, giyim, aksesuar, ayakkabı-çantadan oluşan ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. Festivalde, 5 TL ile 500 TL fiyat aralığında ürün satışı yapılıyor.

HALEP'Lİ MÜLTECİLERE YARDIM TIR'I

Fuar kapsamında, 4 gün boyunca etkinliğin yapıldığı alanda bekletilecek olan TIR ile Kilis'te yaşayan ve çoğunluğunu Halep'li mültecilerin oluşturduğu Suriyeli göçmenlere mama ve kıyafet bağışı yapılacak. "Bir Mama Bir Umut" sloganıyla harekete geçirilecek olan proje, Kilis Belediyesi işbirliğinde yürütülecek.

DOLARINI BOZDURANA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar çağrısına destek vermek amacıyla fuar alanına 'döviz bozdurma ofisi' kuruldu. Dolarını bozduran ziyaretçilere fuardaki alışverişlerinde kullanacakları yüzde 10'luk indirim çeki hediye edildi.

İĞNE YERİNE KISKAÇ

Fuara patentli ürün eşarp kıskaçlarıyla katılan Şükran Kocabaş, "İğne çok kötü bir şey. İnsanların yüzüne batıyor. Evde eşimle beraber denedik, önce kendim kullandım. Emin oluktan soran piyasaya sunduk. 6 yıldır bu ürünün satışını yapıyorum, 5 yıldır da ürünün hem endüstriyel model hem de faydalı model patentine sahibimö dedi.

OKULU BIRAKTI İŞ KURDU

Okul harçlıklarıyla kendi firmasını kuran 24 yaşındaki Meryem Merve Batu da fuarın katılımcıları arasında yer alıyor. Batu, üniversite de tercih ettiği bölümden mutlu olmadığını belirterek, "İlk hobi olarak başladım. İlk tek tük elbiseler yaptım. Beğenilince sipariş almaya başladım. Terzilerle dikiyorduk. Siparişlerimiz artınca atölyelere geçtik, sonra ofisimi kurdum, 4 yıl oldu. Okulu dondurdum, dönmeyi düşünmüyorum. İş hayatı beni daha çok tatmin eden bir hayat. Ben 300 TL ile başladım. Sadece okul harçlığımla başladım. Anne ve babamdan para almadım, bir yerden bir sermaye koymadım" diye konuştu.

80 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLENİYOR

Zeruj Muhafazakar Yaşam Festivali yetkilisi Ferit Burhan festivale ilişkin, "Yılda 3-4 tane fuar düzenliyoruz. Piyasada ekonomik anlamda bir daralma var ama muhafazakar ürünlere karşı piyasada bir açlık hala var. Fuara 80 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Fuardan görüntüler

- Kocabaş ile röportaj

- Batu ile röportaj

- Burhan ile röportaj

- Dolar bozduranların görüntüsü

- Yardım TIR'ında görüntüler

- Detaylar