DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

- ALARM ÇALMAYA BAŞLAYINCA KABLOLARI ISIRARAK SUSTURDU

* Hırsızın soygun malzemeleri : Kaldırım taşı, tekme, yumruk ve dişleri

Ersan SAN, İstanbul

Cep telefonu ve teknoloji ürünleri satılan mağazanın camını kaldırım taşıyla kıran hırsız, tekme ve yumruklarıyla büyüttüğü delikten içeri girdi. Alarm çalmaya başlayınca bağlı oldukları kablolarını ısırarak kopardı, 3 telefonu aldı ama kaçarken yakalandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Görüntüler işyerinin farklı noktalarına yerleştirilmiş güvenlik kameralarına yansıdı. Saat sabaha karşı 03.00' ü gösterdiğinde kameralardan birinin kayıt alanında hırsızın gelişi görülüyor.

CAMI KALDIRIM TAŞIYLA KIRDI

Yerden aldığı kaldırım taşıyla camı kıran kişi, tekme ve yumrukla camı kırmaya devam ediyor ve açtığı boşluğu içeri girebilecek kadar genişletiyor. Cep telefonları standına giden hırsız telefonların bağlı olduğu alarm kablolarının dişleriyle kesiyor, telefonlardan 3'ünü alıyor ve hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

MAHALLELİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu sırada mağazanın genel alarmı çalmaya devam ettiği için onu duyanlar sokağa fırlıyor ve hırsızı kovalamaya başlıyor. Kovalamaca hırsızın yakalanmasıyla son buluyor. Bu sırada olay yerine polisler de ulaşıyor. Yakalanan kişi cep telefonlarıyla birlikte polislere teslim ediliyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Yerden aldığı kaldırım taşı ile camı kırmaya çalışması.

Cama yumruk ve tekme atması.

İçeriye girmesi.

Standarda ki telefonları alması.

Alarm kablolarını ısırarak koparması.

Kaçarak uzaklaşması.

Sokağa çıkanların arkasından koşması.

Yakalayıp olay yerine getirmeleri.

Polis ekiplerinin hırsıza yerde kelepçe takmaları.

Genel ve Detay görüntüler.(cep telefonu)



===============

AVRASYA TÜNELİ'NDEN "İLK GEÇİŞ HEYECANI" NI YAŞAMAK İSTEYENLERE SÜRPRİZ

* Açıldığını düşünenler Avrasya Tüneli'ne geldi ama kapalı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

* Girişinde bulunan ve trafiğe yarın saat 07:00'de açılacağını duyuran ışıklı uyarı levhası bile bazı sürücüleri tünelden geçiş çabasından vazgeçiremedi



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA, İstanbul

Avrasya Tünelinin resmi açılışı dün yapıldı. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanmadığı için geçişi yaran sabah 07:00'den itibaren mümkün olabilecek.

TÜNEL GEÇİŞİ İÇİN ADANA'DAN GELMİŞ

Duyuru bu şekilde yapıldığı halde onlarca vatandaş Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakasına geçiş için Avrasya Tünelinin girişine geldi. Tünelin kapalı olduğunu habercilerden öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Habercileri de Adana'dan geldiğini ve Avrasya Tünelini görmek için Taksi tuttuğunu söyleyen kişi şaşırttı..

IŞIKLI UYARI LEVHASI KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Avrasya Tünelinin girişine 200 metre kala E-5 Koşuyolu mevkisine ışıklı uyarı tabelası koydu. Tabelada tünelin yarın sabah 07:00'den itibaren araç trafiğine açılacağı duyuruldu. Ancak buna rağmen bir çok sürücü Tünelin kapalı olduğunu son anda fark etti. Sağ şeritten ilerleyip tünele girmeye çalışan sürücüler kapalı olduğunu görünce aniden şerit değiştirmek zorunda kaldı. Bu da zaman zaman kaza riskini ortaya çıkardı. Bir araç TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu, bir minibüs te yolda kayarak ters istikamete döndü. Sürücüler kendi aralarında kısa süreli tartışma yaşadı.

HATALI İNGİLİZCE'YLE GİŞE TABELASI 2 AY ÖNCESİNİN. HATA DÜZELTİLDİ

Bu arada sosyal medyada yer alan ve hızla yayılan İngilizce tabela hatasının inşaat sürecinde yaşandığı, yaklaşık iki ay önce konulan tabeladaki hatanın anında fark edilmesinin ardından düzeltildiği öğrenildi. Sosyal medyada İngilizce yazılan gişe yazısının toll gate yerine alet kapısı anlamına gelen tool gate şeklinde yazıldığı fotoğraflı olarak yer almıştı. Bugün fotoğrafın çekildiği yer olan Koşuyolu mevkisindeki tabelada hatanın düzeltilmiş hali bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

- Uyarı tabelasından detay görüntü

- Yoldan detay görüntüler

- Avrasya Tüneli girişinin kapalı olması

- İngilizce gişe tabelasından detay görüntüler

- Vatandaşlarla röportajlar

- Yaşanan kaza tehlikelerinden görüntü, sürücülerin kavga etmesi

- Genel ve detay görüntüler

===============

- İSTİKLAL CADDESİ'NDE OMUZ ATMA CİNAYETİNDE KARAR...(Geniş Haber)

* 3 SANIĞA 25'ER YIL HAPİS...

Özden ATİK, İstanbul

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın sivil polislerin ve onlarca kişinin gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Kameralara yansıyan ve omuz atma meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada Ayhan Kaya'yı öldürmekten yargılanan üç sanık hakkında 25'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, müebbet hapisleri istenen sanıklar hakkında "cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını" dikkate alarak cezada indirim yaptı..

TUTUKLU SANIKLAR HAZIR BULUNDU

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan Düman, Cihan Arslan ve Ferdi İnci getirildi. Maktulün ağabeyi Hüseyin Kaya da şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

SANIKLAR PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Savcının müebbet hapis cezası istemi yönündeki mütalaası üzerine söz verilen sanıklardan Cihan Arslan da "Küfürle ve bize saldırıyla olay başladı. Ayırmak için çok uğraştık. Başaramadık. Pişmanım. Benim öldürme amacım yoktu" dedi. Sanık Ferdi İnci ise "Bana yumruk atılması üzerine kendimi savunmak için kemerimi kullandım. Bize küfür edilmesi üzerine bu olay meydana geldi. Pişmanım. Ani gelişen bir olaydır. Cihan da bıçak bulunduğunu ve eline aldığını görmedik. Görsek müdahale ederdik. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu. Sanık Hasan Düman da "Bana saçım sakalım nedeniyle hakaret edilmiştir. Ben de bu nedenle kendimi korudum. Küfür etmedim. Kendisini sadece uyardım. Ferdi İnci olayı ayırmak için araya girdi. Buna rağmen bize yumruk atmaya başladı. Olay bu noktaya geldi. Ben de olay nedeniyle üzüntü yaşıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SAMİMİ SAVUNMALARI İNDİRİM SEBEBİ OLDU

Mahkeme heyeti, her üç sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, "cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını" hafifletici indirim sebebi sayarak cezayı 25'er yıl hapis cezasına indirdi. Bu arada eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğine ilişkin savunma dışında delil olmadığından tahrik indirimi yapılmadı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayı gördükleri halde geç müdahale ettikleri iddia edilen güven timlerine bağlı 2 sivil polis hakkında ise "Görevi ihmal" suçundan açılan soruşturma halen devam ediyor.

İDDİANAME...

İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 gecesi yaşanan olayda Ayhan Kaya, üç sanık tarafından kemer ve yumrukla dövülmesinin ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Güven Timleri B Bölge Büro Amirliği ekiplerinin günlük ring grevi ifa ederken kavgayı gördükleri, güvenlik güçlerinin sayısının yetersiz olması sebebiyle takviye istedikleri, timin beklendiği sırada kavganın büyüdüğü belirtiliyordu. İddianamede, tartışmanın omuz atma meselesi yüzünden başladığı, daha sonra kavgaya dönüştüğü, Ayhan Kaya'nın sanıklar Cihan Arslan, Ferdi İnci ve Hasan Düman tarafından tekme, tokat ve yumruklarla önce darp edildiği, maktülün karşılık vermeye çalıştığı sırada sanık Cihan Arslan'ın defalarca Kaya'yı bıçakladığı anlatılıyordu. İddianamede, sanıkların birlikte hareket ederek "Kasten adam öldürmek" suçunu işledikleri gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

===============

- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SAPAĞINDA TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI

* Sabiha Gökçen Havalimanı sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, emniyet şeridinde bekleme yapan minibüse arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen taksinin sürücüsü ağır yaralandı.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul

TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, emniyet şeridinde bekleme yapan minibüse arkadan çarptı, taksinin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Pendik Tem bağlandı yolu Sabiha Gökçen sapağında saat 13.00'da meydana geldi. Havaalanı istikametine seyreden İsa Bolelli yönetimindeki 34 TBY 81 plakalı taksi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek emniyet şeridinde bekleyen 34 HJ 8685 plakalı minibüse çarptı.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Taksinin sürücüsü Bolelli, aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi sıkıştığı taksinin içerisinde yaptı. Ağır yaralı sürücü İsa Bolelli itfaiye erleri tarafından aracın içerisinden çıkartıldı. Yaralı, ambulans ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TAKSİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kazayı duyan diğer taksiciler de olay yerine gelerek araçların yol kenarında bekleme yapmasından yakındı. Taksici Nurullah Güneş, "Burada daima sağ tarafta bekleyen araçlardan kazalar meydana geliyor. Bundan 1 sene önce de 2 kişinin ölümüne neden olan bir trafik kazası oldu. Biz Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi olarak, bununla ilgili büyükşehir belediyesine dilekçe de verdik. İnsanlar park yasağı, durulmaz, beklenilmez yasağı olmasına rağmen insanlar sırf yakınlarını, akrabalarını havaalanından almak için buralarda bekleme yapıyorlar" dedi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ: "BABAMI ALMAK İÇİN BEKLİYORDUM"

Kazada yol kenarında bekleme yapan minibüsün sürücüsü Gökhan Yıldız ise, babasını almak için yol kenarında beklediğini o esnada taksinin aracına çarptığını söyledi. Kazalı araçlar çekici tarafından kaldırıldı. Sürücü Yıldız, ise polise ifade verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Kazalı araçlar

-İtfaiyenin yaralıyı kurtarması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa koyulması

-Taksiciler ile röportaj

-Yol kenarında bekleme yapan araçlar

-Minibüs sürücüsü ile röportaj

-Genel ve detay

===============

- İSTANBUL'DA YARIN BU YOLLARA DİKKAT...

İstanbul

Beşiktaş Vodafone Arena Stadında yarın saat 19.00'da oynanacak "Yıldızlar Karması Dayanışma Maçıö ile ilgili emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, saat 13.00'den tedbirler sona erene kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

• Akaretler Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak Barbaros Bulvarından gelen trafik akımı Süleyman Seba Caddesine yönlendirilecek.

• Süleyman Seba Caddesi girişi ile Bayıldım Caddesi girişi kesişimi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Akım Nişantaşı istikametine yönlendirilecek.

• Adil Baba Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi Caddesine yönlendirilecek.

• Mete Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Mete Caddesinden Taksim istikametine yönlendirilecek.

• Divan Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Mete Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Tarlabaşı Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

• Gümüşsuyu Caddesi MKE önünden kapatılacak ve trafik akımı Toprakyol ışıklara gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Taksim istikametine yönlendirilecek.

• Fındıklı ışıklar kapatılacak ve trafik akımı Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Karaköy istikametine yönlendirilecek.

• Karaköy Meydanından Dolmabahçe istikametine kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Perşembe Pazarı ve Galata Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

• Bomonti Tüneli girişi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Şişli istikametine yönlendirilecek.

• Vişne Tekke Sokağı kapatılacak ve otosel inişlere trafik akımı verilmeyecek, alternatif olarak Maçka istikametine yönlendirilecek.

===============

- AKADEMİSYENLER HAKKINDA İLK İDDİANAME TAMAMLANDI

* Fethullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 45 akademisyen hakkında ilk iddianame tamamlandı.

Ümit TÜRK, İstanbul

FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgütün akademik yapılanmasına yönelik tamamlanan ilk iddianame 191 sayfadan oluşuyor. İddianamede, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen 'şüpheli' olarak yer aldı.

BYLOCK, BANK ASYA VE 1 DOLARLAR DELİL OLDU

İddianamede, şüphelilerin bazılarının kriptolu haberleşme programı olan ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen, "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşısı Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, şüphelilerin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu bilgisine yer verildiği öğrenildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Başsavcılığa gönderilen iddianame onaylanarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

=================

- ŞORTLU HEMŞİREYE TEKME DAVASI SONRASI KADINLARDAN BASIN AÇIKLAMASI



Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması sonrasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu,adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim tarafından yapılan açıklamada, sanık Abdullah Çakıroğlu'nun Ayşegül Terzi'yi şort giydiği için tekmelediğini hatırlatarak, öSanık ilk duruşmada ve ifadelerinde hep, 'islama uygun giyinmediği için yaptım, yine yaparım' demişti. Avukatı akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor, fakat her ifadesinde akli dengesi gayet yerinde. Güvenlik görevlisi olarak çalışabiliyor, demek ki akli dengesi yerindeö dedi.

Bu olayın tekil ve münferit olmadığını savunan Ataselim şunları söyledi:

"Tekil ve münferit bir olay değildir bu. Otobüste, 'İslama uygun değil' diyerek Ayşegül Terzi'ye tekme attı. Ardından bu ülkenin başbakanı, 'mırıldanabilirsin, tekme atamazsın' dedi. Hemen ardından Trabzon'da epilasyon tanıtım broşürü dağıtınlara saldırı gerçekleşti. İstanbul'da bir kadına düzgün yürü denilerek saldırı gerçekleşti. Daha geçtiğimiz haftalarda Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parkta gezen bir kadına bir adam saldırdı. Bunlar tekil ve münferit olaylar değildir. Bunların önü alınmazsa, bu mahkemelerden örnek kararlar çıkmazsa bu türlü olaylar artmaya devam edecek."

'BU ÜLKEDE LAİKLİK TEHDİT ALTINDA'

"Bir ülkede bir kadın istediği kıyafeti giyemiyorsa, kamusal alanda, bir parkta gezemiyorsa, saldırıya uğruyorsa, bu ülkede laiklik tehdit altında demektir. Şeri hukuk dayatması söz konusudur. Biz bu yüzden her zaman modern hukuğa sahip çıkacağız. Tekme atanlar dışarıda gezdiği sürece biz kadınlar, şort giyerek dışarıda gezen kadınlar tehdit altında demektir."

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Basın açıklamasından görüntüler

=================

- HÜSNÜ MAHALLİ TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul

Önceki hafta tutuklanan Halk TV Programcısı - Yurt Gazetesi Yazarı Hüsnü Mahalli, verilen raporlar üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Mahalli'nin tedavisine artık bu hastanede devam edilecek.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hüsnü Mahalli, öğlen saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili - CHP Medya Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş, Mahalli'nin Pazartesi günü geniş kapsamlı bir tedaviden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mahalli, rahatsızlanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne getirildi. Doktorlar burada, Mahalli'yi tedavi etti. Ardından da mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye yatırılması gerektiği yönünde rapor verdi. Ayrıca İstanbul Tabip Odası da bu raporları kendi kurullarında değerlendirdi. İstanbul Tabip Odası da Mahalli'nin mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesini tavsiye etti. Bunun üzerine, avukatları Turan Aydoğan ile Muhterem Aktaş her iki raporu mahkemeye sundu. Raporlar aynı zamanda cezaevi yönetimine de verildi. Bunun üzerine sevk gerçekleşti."

CHP'li Barış Yarkadaş, her iki raporu Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teslim ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bozdağ ile Sayın Akdağ'a durumu anlattık. İmtiyaz istemediğimizi, sadece Mahalli'nin tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerektiğini talep ettiğimizi söyledik. Her iki bakanlığın yetkilileri de raporları hızlıca işleme koydular. Zira; raporlarda telafi edilemeyecek sağlık sorunlarının bulunduğu görülüyordu. Raporlar işleme konulunca, Mahalli tam teşekküllü olarak tarif edilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne getirildi. Gazeteci ağabeyimiz Mahalli artık tedavisini burada sürdürecek. Umarım en kısa sürede tahliye de olur ve sağlığına da kavuşur."

Mahalli'nin nöroloji ve dahiliye servislerinde tedavi göreceğini belirten Yarkadaş, kamuoyunun duyarlılığına da teşekkür etti.