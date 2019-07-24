DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1-HAKAN ATİLLA İSTANBUL'A GELDİ (2)



Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, () ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

19 Temmuz'da tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin New York - İstanbul seferini yapan uçağına bindi. Atilla'nın içinde olduğu uçak, saat 11.30 sıralarında İstanbul'a indi. Atilla'ya Halk Bankası Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç de eşlik etti.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezasını tamamlayan Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Uçağın inişi

-Uçağın körüğe yanaşması

-Atilla'nın uçak içinde çekilmiş fotoğrafı

24.07.2019 - 11.45 Haber Kodu : 190724057

24.07.2019 - 12.00 Haber Kodu : 190724062

24.07.2019 -12.17 Haber Kodu : 190724065

24.07.2019 - 12.21 Haber Kodu : 190724068

24.07.2019 -12.26 Haber Kodu : 190724070

24.07.2019 -12.33 Haber Kodu : 190724072

24.07.2019 - 12.35 Haber Kodu : 190724074

===========================================

2-ESENYURT'TA ANNE VE KIZINI SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli Beylikdüzü'nde yakalandı.

İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane G.'yi yaralamıştı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Soydan A.'yı yakalamak için çalıma başlattı. Soydan A. gece 02.00'de Beylikdüzü, Yakuplu'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Soydan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

24.07.2019 - 11.57 Haber Kodu : 190724061

======================================

3- METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İSTANBUL,()-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Görüntü Dökümü:

------------------

-Sağanak yağmur

-Hazırlıksız yakalananlar

-Duraklara sığınanlar

-Yollarda oluşan trafik

-Genel ve detaylar

24.07.2019 -11.47 Haber Kodu : 190724058

==================================

4-İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Hakan KAYA-Cengiz ÇOBAN- Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada öğleden sonrası için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken, vatandaşlar ani sel ve su baskınları için uyarıldı.

İstanbul'da sabah erken saatlerden bu yana aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura yakalananlar duraklara ve saçak altlarına sığındı. Taksim Meydanı'nda etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonrası için yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Görüntü Dökümü:

Ek görüntü//

-Taksim Meydanı'nda yağmur

-Yağmurdan kaçanlar

-Kadıköy'de yağmur

-Okmeydanı'nda etkili olan yağış

////////////////

-Sağanak yağmur

-Hazırlıksız yakalananlar

-Duraklara sığınanlar

-Yollarda oluşan trafik

-Genel ve detaylar

24.07.2019 -11.45 Haber Kodu : 190724056

24.07.2019 - 11.47 Haber Kodu : 190724058

24.07.2019 - 12.15 Haber Kodu : 190724064

24.07.2019 - 12.28 Haber Kodu : 190724071

========================================

5- PANTOLON DENERKEN 200 BİN DOLARI ÇALINDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, ()

Zeytinburnu'nda bir mağazada pantolon deneyen müşterinin içinde 200 bin dolar bulunan çantasını çalarak kaçan Cezayir uyruklu Sıdı M.(54) polis tarafından Aksaray Metro istasyonunda gözaltına alındı. Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis şüphelinin üzerinde çalınan paranın 9 bin dolarını ele geçirdi.

PANTOLON DENERKEN 200 BİN DOLARI ÇALDIRDI

Zeytinburnu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde 18 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Mardin'den İstanbul'a gelen S.B.(24) alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Beğendiği bir pantolonu denemek için kabine giren S.B. bir süre sonra aynaya bakmak için dışarı çıktı. Ancak mağdur kabine geri döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark etti. Mağdur S.B. hemen polisi arayarak hırsızlığı haber verdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin işyerine girip çıkarken görüntülerine ulaştı. Şüphelinin mağdurun peşinden işyerine girdiği bir süre sonra elinde çantayla dışarı çıktığı görüldü.

METRO İSTASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerdeki kişinin daha önce 3 kez benzer suçlardan yakalanan Cezayir uyruklu Sıdı M. olduğunu tespit eden polis ekipleri bu şahsın peşine düştü. Şüphelinin izi iki gün sonra Aksaray Metro istasyonunda bulundu. Burada düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ÇALINAN PARANIN 9 BİN DOLARI BULUNDU

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca benzer suçlardan 3 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinden çalınan paranın 9 bin doları ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis paranın geriye kalanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Aktüel görüntüler

-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması

24.07.2019 - 12.47 Haber Kodu : 190724083

====================================

6-REİNA SALDIRISINDA ÖLEN TUNUSLU ÇİFTİN AİLESİNE 75 BİN TL TAZMİNAT

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu karı-kocanın ailesine 75 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Hayatını kaybeden Tunuslu Azzabi çiftinin ailesinin avukatı Hazım Suat Öncüoğlu "Ödenmesine karar verilen toplam 75 bin TL adaletli bir tazminata uygun değildir" diyerek kararı bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı.

AİLENİN AVUKATI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU

Avukat Hazım Suat Öncüoğlu, 2 Mart 2017 tarihinde Reina Katliamı'nda hayatını kaybeden Tunuslu Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakkaa Azzabi çiftinin ailesi adına toplam 1 milyon 70 TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı 13 Nisan 2018 tarihinde talebi reddine karar verdi. Komisyon kararında şu ifadelere yer verdi:

"Başvurucuların Tunus vatandaşları olması sebebi ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına Tunus ile ülkemiz arasında karşılıklılık anlaşması olup olmadığı sorulmuş bakanlıkların cevabi yazısı komisyonumuza ulaşıncaya kadar bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir. 28 Mart 2018 tarih E2404 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazıları ekinde sunmuş oldukları Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Ocak 2018 tarihli yazılarında Tunus'ta terörden zarar gören bir vatandaşımız ile ilgili bilgi ve kayıt bulunamadığı, böyle bir olay yaşanması durumunda izlenebilecek yönteme ilişkin Tunus makamlarından tatmin edici bir yanıt alınamadığı bildirilmektedir. Yazıda devamla Tunus'ta 2015 yılında Bardo Müzesi ve Sousse'taki bir otele gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden batılı turistlere ödenebilecek tazminata ilişkin davaların halen devam ettiğinin bilindiği bildirilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Tunus ile karşılıklılık bulunmadığından diğer sebeplerden talebin reddine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi."

"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ YÖNÜNDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR"

Avukat Hazım Suat Öncüoğlu da İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı'nın bu kararını Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul 13. İdare Mahkemesi de kararında "...Davacıların söz konusu terör eylemi nedeniyle uğramış oldukları maddi zararların karşılanması hususunda İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonunca karar verileceğinden talep edilen maddi tazminat istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR"

İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin kararında, olay günü davacıların yakını Tunus vatandaşı Mohammed Ali Azzabi ve eşinin 31 Aralık 2016 tarihinde gittiği gece kulübü olan Reina'da meydana elen terör saldırısında vefat etmesi nedeniyle babası ve kardeşlerinin elem ve ızdırap yaşadıkları hususunun şüpheden uzak olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Kararda, "Bu durumda ölenin babası ile kardeşlerinin yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle idarenin kusuru ve kusursuz sorumluluk halinin bulunup bulunmadığı dikkate alınmaksızın meydana gelen manevi zararın, sosyal risk ilkesine göre tazmini gerektiği anlaşılmakla babası Mohammed Habib Azzabi için 25 bin, kardeşi Hassene Azzabi için 25 bin, kız kardeşi Mouna Bent Habib Azzabi için ise yine 25 bin olmak üzere toplam 75 bin TL manevi tazminatın başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır" denildi.

AVUKAT KARARI BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE TAŞIDI

Mahkeme, dava konusu İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı'nın 13 Nisan 2018 tarihli kararının iptalina karar verdi. Dava konusu 170 bin TL maddi tazminat istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, 900 bin TL manevi tazminat isteminin de kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme 75 Bin TL'lik manevi tazminatın davalı idareden alınarak davacılara verilmesine, 825 bin TL'lik kısmının ise reddine karar verdi.

"75 BİN TL ADALETİLİ BİR TAZMİNATA UYGUN DEĞİLDİR. İTİRAZIMIZ BUNADIR"

Davacıların avukatı Hazım Suat öncüoğlu, İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin bu kararına da itiraz etti. Avukat Öncüoğlu, "Uluslararası terörizme karşı işbirliği talebinde bulunan bir devletin kendi ülkesinde meydana gelen terör olayları mağdurları açısından yasal yollarla ve prosedür gereği Türkiye'de bulunan yabancı devlet vatandaşları arasında mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına göre karar verilemeyeceği konusunda, İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin talebimize konu kararı çok önemlidir. Maddi tazminat ölenin ailesindeki ekonomik dengenin bozulması üzerinedir. Bu konuda aileye ödenecek miktar hangi ekonomik dengeyi düzeltir" dedi. Terör saldırısında hayatını kaybeden çiftin 3 yaşındaki çocukları olduğunu, çocuğun anne ve babasını fotoğraflardan tanıyacağını söyleyen Avukat Öncüoğlu, "Olayda oğlunu ve gelinini kaybeden bir babanın acısının manevi tazminat değeri 25 bin TL olamaz. Ödenmesine karar verilen toplam 75 bin TL adaletli bir tazminata uygun değildir. İtirazımız bunadır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV