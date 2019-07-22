DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 550 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 15 kilogram Afyon sakızı, 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatih, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.Fatih'te Arnavutluk'tan Türkiye'ye bir TIR içerisinde getirilen skunk adlı uyuşturucuyu başka bir araca yükleyip eve getiren kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler evde yaptığı aramada üzeri kahve ile örtülü 550 Kg Skunk ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE VE BAKIRKÖY'DE OPERASYON

Küçükçekmece'de ise uzun süredir takip edilen ve evde metanfetamin yaptığı öğrenilen iki kişinin aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Bakırköy'de ise bir kargo şirketine yapılan operasyonda da çocuk uyku tulumu içerisine gizlenmiş 15 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında biri İran uyruklu ikisi kadın olmak üzere toplam sekiz kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyonlardan görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Emniyetteki sergiden görüntü

-Kahve içine gizlenmiş uyuşturucu madde

-Bebek tulumu içine gizlenmiş uyuşturucu madde

-Ele geçirilen silahlar

-Genel ve detay görüntüler

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5 - YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul - YEŞİLKÖY sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.

Bakırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen gençten acı haber geldi. Taşkın cansız bedeni saat 12.00 sıralarında bulundu. Yakınları acı haber ile yıkıldı. İncelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

Cesetin bulunması

İncelemeler

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-Arama çalışmaları

-Dalgıçlardan detay

-Vatandaşlarla röp

-Sahil güvenlik botu

-Soner Taşkın'ın fotoğrafı

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6- HIRSIZLAR, VATANDAŞLARI DÖNER BIÇAĞIYLA KOVALADI

Haber: İSTANBUL,()

Başakşehir'de bir iş yerinden kasa çalan hırsızlar, kendileri fark eden vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı. Hırsızlık ve kovalamaca anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Başakşehir'de önceki gün meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin önüne lüks bir araçla gelen altı şüpheli, iş yerini ve çevresini gözetledikten sonra iş yerinin kapısını açtı. 6 şüpheliden 2'si iş yerindeki kasayı almak için içeri girdi. Bu sırada hırsızları fark eden iki vatandaş iş yerine doğru yöneldi. Arabada bekleyen hırsızlar bir anda arabadan çıkarak vatandaşları döner bıçakları ve sopalarla kovalamaya başladı. Kasayı alan hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

DÖNER BIÇAKLI KOVALAMA ANLARI KAMERADA

Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızlar lüks bir araçla iş yerinin önüne yanaşıyor. Bir süre bekleyen hırsızlar daha sonra iş yerine giriyor. Bir hırsız içeride kasayı çalmaya çalışırken, diğerleri araçta bekliyor. Vatandaşlar içerideki hırsızların yanına gelirken, araçtaki şüpheliler döner bıçakları ve sopalarla, vatandaşları kovalamaya başlıyor. Hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Hırsızların vatandaşları kovalaması

-Kasayı almaya çalışan hırsızlar

-Hırsızların kaçması

-Genel ve detaylar



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7 - AVRUPA ŞAMPİYONU U16 KÜÇÜK KIZ MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNDÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,- İTALYA ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği U16 Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, finalde ev sahibi İtalya'yı mağlup ederek şampiyon olan U16 Küçük Kız Milli Takımı yurda döndü. Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getiren Milliler, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle 12.00 sıralarında gelen milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Suat Güler, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Bağlama ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Şampiyonluk kupası ile gelen millilere ve teknik heyete çiçek takdim edildi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Berk İnanç, Türk sporu adına büyük bir başarı kazandıklarını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu. İnanç, "İtalya ve Hırvatistan'ın ev sahibi olduğu şampiyonada, şampiyon olmak büyük bir gururdur. Kızlarımız sonuna kadar mücadele ettiler. Final maçında İtalya'yı 3-0 yenmek bizler için de gurur verici oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Takım kaptanı Pelin Eroktay ise takım olarak çok büyük mücadele ettiklerini belirterek, "Çok iyi bir turnuva geçirdik. Çok büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Her zaman birbirimize inandık. Şampiyon olabileceğimizi inanıyorduk ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Milli takım kafilesinin gelişi

-Çiçeklerle karşılanması

-Kupa ile poz verilmesi

-Berk İnanç'ın konuşması

-Takım kaptanı Pelin'in açıklamaları

-Genel ve detaylar



