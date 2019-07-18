DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Kaftancıoğlu, "Ordunun yoksul bir köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Bana ve beni gibilerine yaşatılan hayattan kurtulmanın tek yolunun okuman ve mücadele etmek olduğu gerçekliğiyle çok erken yaşta yüzleştim. O günlerde kurduğum hayaller beni bugün buraya getirdi. Hayallerimden de düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim." dedi. Konuşmanın ardından Kaftancıoğlu partililerle fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Çağlayan Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık
-CHP'li milletvekilleri
-CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması
-Genel ve detaylar
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3- HIRSIZLIK ÇETESİ LİDERİNİN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ
- Her şey 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı bir hırsıza aşık olmasıyla başladı.
- Hırsızın ailesine kendisini kanıtlamak için hırsızlık yapmaya başlayan kadının, şebeke kurup çok sayıda suça karıştığı belirlendi.
Ali AKSOYER - Buse PEHLİVAN /İSTANBUL