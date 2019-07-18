DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

SOSYAL medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle mahkemeye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşma sonrası açıklama yaptı.Kaftancıoğlu, "Ordunun yoksul bir köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Bana ve beni gibilerine yaşatılan hayattan kurtulmanın tek yolunun okuman ve mücadele etmek olduğu gerçekliğiyle çok erken yaşta yüzleştim. O günlerde kurduğum hayaller beni bugün buraya getirdi. Hayallerimden de düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim." dedi. Konuşmanın ardından Kaftancıoğlu partililerle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Çağlayan Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık

-CHP'li milletvekilleri

-CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

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3- HIRSIZLIK ÇETESİ LİDERİNİN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ

- Her şey 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı bir hırsıza aşık olmasıyla başladı.

- Hırsızın ailesine kendisini kanıtlamak için hırsızlık yapmaya başlayan kadının, şebeke kurup çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

Ali AKSOYER - Buse PEHLİVAN /İSTANBUL